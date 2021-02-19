РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6927 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия Силовики
8 510 5
Госпогранслужба (5412) Закарпатье (2395) пограничники (1467) правоохранительные органы (2944)

За нападение и угрозы пограничникам задержаны двое жителей Закарпатья, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Закарпатской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые 11 февраля с угрозами напали на пограничников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Благодаря собранным доказательствам и взаимодействию сотрудников подразделений собственной безопасности Госпогранслужбы и полиции Закарпатья удалось установить, что участниками нападения на пограничников были 31 и 32-летний местные жители.

Один из них караулил у входа, другой вошел внутрь и напал на военнослужащего, нанеся ему телесные повреждения.

18 февраля следователи Береговского отдела полиции сообщили нападающему, жителю села Горонглаб, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы"

По другому - решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Напоминаем, 11 февраля, в частный дом, который арендуют два участковых инспектора пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, которые применили против военнослужащих газовый баллончик и угрожали физической расправой.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
показать весь комментарий
19.02.2021 22:35 Ответить
Нормальная реакция. Если каждое быдло будет кулаками махать, то бардак обеспечен
показать весь комментарий
19.02.2021 23:06 Ответить
Слава Україні!!!За напад і погрози прикордонникам затримано двох жителів Закарпаття, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4222
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:21 Ответить
то нападают! то обворовывают! а еще боремся за лучший дом культуры и быта!
показать весь комментарий
21.02.2021 09:20 Ответить
мушу сказати що ті напади на погранців пішли після прориву кордону Саакою...Люля теж в ділі...
нарушена головна засада держави...неприкосновенність границь...
тепер розхльобуєм За напад і погрози прикордонникам затримано двох жителів Закарпаття, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 556
показать весь комментарий
21.02.2021 09:40 Ответить
 
 