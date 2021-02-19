За нападение и угрозы пограничникам задержаны двое жителей Закарпатья, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Закарпатской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые 11 февраля с угрозами напали на пограничников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Благодаря собранным доказательствам и взаимодействию сотрудников подразделений собственной безопасности Госпогранслужбы и полиции Закарпатья удалось установить, что участниками нападения на пограничников были 31 и 32-летний местные жители.

Один из них караулил у входа, другой вошел внутрь и напал на военнослужащего, нанеся ему телесные повреждения.

18 февраля следователи Береговского отдела полиции сообщили нападающему, жителю села Горонглаб, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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По другому - решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Напоминаем, 11 февраля, в частный дом, который арендуют два участковых инспектора пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, которые применили против военнослужащих газовый баллончик и угрожали физической расправой.