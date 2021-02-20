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скандал (4446) украинский язык (1165) извинение (68) блогер (205)

15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Девушка, которая заявляла, что ей "всралась ваша рідна мова", просит прощения за свои слова.

Видео с извинениями Лиза Леоненко разместила в своем TikTok, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я - не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом", - сказала она.

Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".

"Мне нравится жить в Украине. Я ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала", - добавила она.

@maybe_lizaaaaa

🙆🏻‍♀️🌸

♬ Aesthetic - Xilo

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО

Напомним, скандал с 15-летней блогершей разгорелся три дня назад, когда она выложила видео с оскорбительными высказывания об украинском языке. Сейчас этот ролик Леоненко уже удалила.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+105
Пошла НХЙ
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20.02.2021 01:48
+102
ой да ладно, блогерша 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке - Цензор.НЕТ 7695соска захотела хайпа, оскорбила, извинилась, поймала хайп! за такие дела нужно лишать гражданства и нах! нах! нах! В Якутию!!! Оленей из говна лепить!
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20.02.2021 02:17
+100
Вибачилась - не значить, що усвідомила і покаялась. Це значить тільки, що татко, який працює у серйозній конторі, пояснив, що залишиться без роботи. І без бабла на дччині тік-токи. Тому ці вибачення не приймаються мною, як українцем. Вибачаються щиро не так.
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20.02.2021 02:23
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особливо "авторитетна" думка написана кацапською мовою на українському ресурсі
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20.02.2021 19:07 Ответить
Підтримайте петицію
ЗАБОРОНИТИ В УКРАЇНІ ЗАСТОСУНОК ТІК-ТОК
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20.02.2021 15:43 Ответить
15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 332
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20.02.2021 16:55 Ответить
Все ж таки Бузина дечому вчить...
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20.02.2021 17:38 Ответить
Все просто. Папаша - офіцер служби держзв'язку(!!!) дав пі&дюлєй цій юній тварині за те, що воно розпатякало, про що батько з мамусею розмовляють між собою. Воно ж ше тупе, не розуміє, що "злило" папашу!
А от тепер - питання, чи хтось займається таким "держслужбовцем", маючи до уваги рівкнь його доступу до держтаємниці?!
Д
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20.02.2021 17:44 Ответить
не факт, можливо ця ссикуха вважає батьків невдахами і рівняється на успєшних патапав, каменскіх та іншої ********.
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20.02.2021 19:04 Ответить
Вона,блюхєрша....та вср...сь мені ваша рідна... Знаєте,в чому різниця між росіянином-московитом та словянином українцем, поляком,словеном,хорватом,боснійцем,ну і т.д. Московити ніколи не будуть говорити словянськими мовами,бо вони їм природньо не підступні до виговору,вірніш їх мозок не сприймає,бо ГЕН У НИХ НЕ СЛОВЯНСЬКИЙ. І чим відрізняється наше вироджене Лайно від аборегена українського походждення? Просто тим,що його народжує така ж ПОТВОРА,як і воно саме,ось це !
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20.02.2021 18:09 Ответить
А знаете в чем прикол. Поляки стыдятся того что они славяне, они хотят быть немцами. В этом проблема теорий расового превосходства. Никто никогда не доволен собой.
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20.02.2021 18:26 Ответить
шо за бред, это вы о личном?
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20.02.2021 18:57 Ответить
а це наслідки просраного патріотичного виховання в тому числі в школі, це занурення населення в теплу ванну "що війни немає".
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20.02.2021 19:01 Ответить
шо дура малолетняя родаки тебя ремнем пороли??? подставила ты и папу своего и маму, подставила и спалила. а все потому что зарисоватьс перед такими же дятлами малолетними хотелось!!!! ну и как довольна? я только в одном вижу положительный момент - теперь все видят что ваша семья ватники и потенциальные латентные рашисты! как там твой папа держтайну бережет не пойму? и как бы ты теперь не извинялась, это уже ничего не меняет....
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20.02.2021 19:08 Ответить
Вы абсолютно правы - папаша торгует с паРашей нашими секретами, мамаша, как бизнесменша,, материально помогает террористам лугандона.... Откуда взяться нормальному ребёнку? Выросло вот такое криворотое говно....С задержкой развития... Надо бы позвонить на горячую линию СБУ, чтобы поинтересовались этой семейкой....
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20.02.2021 19:48 Ответить
Согласна, от осины - не родятся апельсины))
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04.03.2021 09:16 Ответить
В нормальной стране эта московская ******* ходила-бы по улицам и в школе вся обплеванная а ее блатного папашу-госслужащего уволили-бы с госслужбы. А в таких гениальных странах как Литва эта ***** получила-бы вместо пасспорта гражданина собачий билет под названием пасспорт НЕ гражданина.
Эта ***** никогда не исправится и всю жизнь будет врагом Украины-как и ее семья
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20.02.2021 19:38 Ответить
оператором Bayraktar TB2 ее точно не возьмут
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20.02.2021 19:42 Ответить
"В мене ось таке питання-з якого це дива всіх україномовних приписують до села? Зо за довбаний стереотип? Тобто, якщо я говорю цкраїнською-то я не освічений селюк, а хто гоіорить па-рускі-це іліта і арістакратія? І друге-а що вам село зробило поганого? В такому разі раджу відмовитися від молока, яєць, овочів, фруктів. Ну а що? Це ж все з села."

Я вам расскажу почему в том числе и в Киеве при СССР был такой стереотип что Украинский-значит селянин.
А просто ВЫСШАЯ школа УСССР/СССР преподавание только на РУССКОМ языке. И соотв жители городов Украины отдавали своих детей в русские начальные школы чтобы потом те могли учится в институтах где преподают на русском. Таким образом мова искусственно выталкивалась в сторону людей с начальным ображованием и в основном жителям сел (в селах и Институтов-то не было). Украинский язык уничтожается последние 300 лет и раз его не смогли уничтожить-значит это настоящий а не искусственный язык и он очень нужен Украине и Украинцам!
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20.02.2021 19:44 Ответить
Ви абсолютно праві.
За 300 років царі, імператори та генсеки видали 56 указів, постанов, заборон, законів, якими заборонялося вживати українську в вишах, в школах, у книговидавництві, в періодичній пресі, в храмах, в театрах і т.д., і т.і.
Чехія усього лише на 100 років потрапила під Австрійську імперію, і в 1918 році після звільнення від метрополії в столиці Чехії Празі розмовляло чеською лише 2% городян.
А українську мову знищували 300 років, і якщо так і не змогли досягти бажаного, то вже й не досягнуть.
Треба просто вчити дітей і пояснювати старим, і через 10-15 років про це взагалі ніхто не буде навіть сперечатися.
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20.02.2021 20:21 Ответить
А чому якщо "селюк", то одразу неосвічений? Це теж невиправданий стереотип. Я викладаю у ВУЗі і можу засвідчити, що з провінції часто приходять дуже здібні діти.
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20.02.2021 23:03 Ответить
Все верно... Я после восьмого класса в селе, с украинской школы, поступил в техникум, а он с русским языком... Элементарные математические термины, не говоря уже про остальное... Долго я в них "вьежал"))) В итоге, отстал прилично был так)
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21.02.2021 00:53 Ответить
Та мала сопля така сама як батьки ! Гниле яблуко недалеко від яблуні падає !
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20.02.2021 19:51 Ответить
15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 9899 Прям событие недели. Почему я не удивлен подобному заявлению? Если родители там нормальные, то интересно полюбопытствовать о цвете задницы этого дитяти. 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 69
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20.02.2021 20:44 Ответить
Для такого возраста есть более действенніе средства, чем банальній ремень. Достаточно в течение недели не давать ей денег на кометику.
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20.02.2021 23:04 Ответить
Ну я по себе сужу. У меня пацану 15 лет. Если бы он такое учудил, то я бы точно не сдержался и воздействовал бы на него далеко не педагогическими методами это точно. Так опозорить себя и родителей на всю страну. Ну, слава Богу, я подобное поведение своего сына даже в дурном сне себе представить не могу. 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 5745
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20.02.2021 23:08 Ответить
С хлопцем - это другое. Моему сейчас почти 13, я вас понимаю. Стараюсь себя сдерживать и действовать убеждением, но не всегда выходит. Но эту курицу, мне кажется, было бы эффективней оставить на неделю без косметики. Вы же видите, как она размалевана, смотреть гадко.
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21.02.2021 00:02 Ответить
То что размалевана - то такое. Проблемы ее и ее родителей. Я на такое даже внимания не обращаю. А вот то как она себя публично ведет и что говорит на весь мир - вот это возмущает.
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21.02.2021 10:45 Ответить
И представьте что такое уродище через пару лет папа посадит в кресло судьи!! Или в полицию впихнет, про вороваек петь/танцевать и наркоту крышевать? В мы потом будет удивляться почему у нас такая опппа везде?! Так гнать ее и ее родителей сраной метлой за хутор Михайловский!!
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20.02.2021 20:45 Ответить
Жутко неприятная девочка. Действительно - только хайп. Соска. Дура. И, увы, не поумнеет...
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20.02.2021 20:49 Ответить
нехай у піску заткне свої вибачення
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20.02.2021 20:59 Ответить
чамра.
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20.02.2021 21:24 Ответить
Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".___________ недавно совсем случайно нашел очень интересную байку Остапа Вишни - был сильно поражен!... (найдите почитайте, очень интересно) особенно интересно что его не внесли в "миротворец", посмертно... байка называется "Про Чухраинцев"----------
Гумореска Остапа Вишні - "Чухраїнці"
ПЕРЕДМОВА
"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні
"Чукрен".
Країна "Чукрен" була по той бік Атлантиди.
Назва - "чухраїнці" (і про це ми знаємо) - постала від того, що нарід той завжди
чухався...
В цій моїй науковій праці ми спробуємо, за виконаними матеріалами, зазнайомити з
характеристикою вищеназваного дивного народу...ну что, надо принимать меры...?
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20.02.2021 21:35 Ответить
Обожаю Остапа Вышню. А за шо его в миротворец? Он прав на сто процентов.
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20.02.2021 22:25 Ответить
Скажи це чудо "всралась мені ваша ДНР" десь в Донецьку чи

"всралась мені ваша смердюча Росія" десь в Сратові, що з нею

було б, і як би вона довго була б на свободі.... 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 633
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20.02.2021 22:18 Ответить
Блин в 15 лет сделали куклу - брови, ногти , губы не накачали почему ? Почему сидя извиняется -стоя Вера не позволяет ! ЧУЧЕЛОООО.
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20.02.2021 22:59 Ответить
СБУ тата і маму заставити вибачитись через те,що виховали таке бидло,вам всім збирати манелі і за поребрик.Попутного вам вітра у сраку.
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20.02.2021 23:30 Ответить
А как подписоты в инсту ей прибавилось! Хороший метод раскрутки!
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20.02.2021 23:39 Ответить
Гениальная тетка! Сначала прославилась когда рагулей загнобила, потом когда извинилась. Браво!
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20.02.2021 23:41 Ответить
Я говорил,что эта ***** будет извиняться.
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20.02.2021 23:44 Ответить
Шумський був покараний за те, що попросив суддю говорити українською

Головний тренер львівян Віталій Шумський отримав жовту картку у досить курйозному епізоді - наставник господарів поля звернувся до четвертого арбітра Кривоносова щодо одного з ігрових епізодів, який в свою чергу відповів Шумському російською мовою.

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Вже сєпари мстять. Сьогодні у ЛЬВОВІ тренеру команди зі Львова арбітри Суркіса - Медведчука дали жовту тренеру, який хотів щоб до нього говорили українською мовою ! 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 2231
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21.02.2021 00:00 Ответить
арбітр матчу Львів - Колос має намір звернутися до суду за наклеп
За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам і публічні претензії протягом гри.
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23.02.2021 09:53 Ответить
Поздно соня....Уже просралась. теперь надолго. 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 3684
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21.02.2021 07:36 Ответить
Ще одна щира укаїночка!!!!! 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 8675
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21.02.2021 07:44 Ответить
Пусть свои извинения засунет себе в одно место, плашмя ! 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 8857
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21.02.2021 19:43 Ответить
Ну и когти у нее в 15 лет.
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23.02.2021 09:43 Ответить
Да какая это блогерша, я вас прошу))) Тупая сцыкуха, малолетка. Очередная жертва тики-токов. Это дерьмо вообще нужно запретить.
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23.02.2021 11:08 Ответить
За цивільні делікти дітей відповідають гривнею батьки. Так треба виписати закон, щоб за такі висери відповідали гривнею батьки таких малолітніх шлюх.
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04.03.2021 08:55 Ответить
Батьки отих діточок мають відповідати за їхнє виховання не тільки гривнею,а і своїми високими посадами. Якщо виховали отакеє українофобське одоробло,то нехай отримують потужній підсрачник на роботі,бо отоє "яблучко" "засвітило " гнилизну самої "яблуньки". А нам не потрібно отаких високопосадовців-запроданців України.
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09.05.2021 16:02 Ответить
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