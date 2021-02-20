15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Девушка, которая заявляла, что ей "всралась ваша рідна мова", просит прощения за свои слова.
Видео с извинениями Лиза Леоненко разместила в своем TikTok, информирует Цензор.НЕТ.
"Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я - не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом", - сказала она.
Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".
"Мне нравится жить в Украине. Я ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала", - добавила она.
@maybe_lizaaaaa
🙆🏻♀️🌸♬ Aesthetic - Xilo
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО
Напомним, скандал с 15-летней блогершей разгорелся три дня назад, когда она выложила видео с оскорбительными высказывания об украинском языке. Сейчас этот ролик Леоненко уже удалила.
Пожалуйста, подождите...
ЗАБОРОНИТИ В УКРАЇНІ ЗАСТОСУНОК ТІК-ТОК
А от тепер - питання, чи хтось займається таким "держслужбовцем", маючи до уваги рівкнь його доступу до держтаємниці?!
Д
Эта ***** никогда не исправится и всю жизнь будет врагом Украины-как и ее семья
Я вам расскажу почему в том числе и в Киеве при СССР был такой стереотип что Украинский-значит селянин.
А просто ВЫСШАЯ школа УСССР/СССР преподавание только на РУССКОМ языке. И соотв жители городов Украины отдавали своих детей в русские начальные школы чтобы потом те могли учится в институтах где преподают на русском. Таким образом мова искусственно выталкивалась в сторону людей с начальным ображованием и в основном жителям сел (в селах и Институтов-то не было). Украинский язык уничтожается последние 300 лет и раз его не смогли уничтожить-значит это настоящий а не искусственный язык и он очень нужен Украине и Украинцам!
За 300 років царі, імператори та генсеки видали 56 указів, постанов, заборон, законів, якими заборонялося вживати українську в вишах, в школах, у книговидавництві, в періодичній пресі, в храмах, в театрах і т.д., і т.і.
Чехія усього лише на 100 років потрапила під Австрійську імперію, і в 1918 році після звільнення від метрополії в столиці Чехії Празі розмовляло чеською лише 2% городян.
А українську мову знищували 300 років, і якщо так і не змогли досягти бажаного, то вже й не досягнуть.
Треба просто вчити дітей і пояснювати старим, і через 10-15 років про це взагалі ніхто не буде навіть сперечатися.
Гумореска Остапа Вишні - "Чухраїнці"
ПЕРЕДМОВА
"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні
"Чукрен".
Країна "Чукрен" була по той бік Атлантиди.
Назва - "чухраїнці" (і про це ми знаємо) - постала від того, що нарід той завжди
чухався...
В цій моїй науковій праці ми спробуємо, за виконаними матеріалами, зазнайомити з
характеристикою вищеназваного дивного народу...ну что, надо принимать меры...?
"всралась мені ваша смердюча Росія" десь в Сратові, що з нею
було б, і як би вона довго була б на свободі....
Головний тренер львівян Віталій Шумський отримав жовту картку у досить курйозному епізоді - наставник господарів поля звернувся до четвертого арбітра Кривоносова щодо одного з ігрових епізодів, який в свою чергу відповів Шумському російською мовою.
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Вже сєпари мстять. Сьогодні у ЛЬВОВІ тренеру команди зі Львова арбітри Суркіса - Медведчука дали жовту тренеру, який хотів щоб до нього говорили українською мовою !
За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам і публічні претензії протягом гри.