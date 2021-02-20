15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке. ВИДЕО

Девушка, которая заявляла, что ей "всралась ваша рідна мова", просит прощения за свои слова.

Видео с извинениями Лиза Леоненко разместила в своем TikTok, информирует Цензор.НЕТ.

"Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я - не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом", - сказала она.

Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".

"Мне нравится жить в Украине. Я ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала", - добавила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО

Напомним, скандал с 15-летней блогершей разгорелся три дня назад, когда она выложила видео с оскорбительными высказывания об украинском языке. Сейчас этот ролик Леоненко уже удалила.