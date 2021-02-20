В оккупированном Енакиево жители вышли на митинг против беспредела террористов "ДНР", - журналист Казанский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Во временно оккупированном Енакиево местные жители вышли на протест из-за намерений террористов "ДНР" закрыть местную школу №20.
Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Жители оккупированного Енакиево вышли на протест против закрытия школы наемниками РФ.
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ALEX 13 fb91baed
показать весь комментарий20.02.2021 12:41 Ответить Мне нравится 0
Роман Бургарт
показать весь комментарий20.02.2021 18:55 Ответить Мне нравится 1
вова хутин
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Любовь Стаховская
показать весь комментарий21.02.2021 07:29 Ответить Мне нравится 0
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