Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль "Шторм": способен разгоняться до 140 км/ч по песку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бронированный гибридный автомобиль "Шторм" с электродвигателем способен разгоняться до 140 км/ч по песку и плавать, рассказал руководитель команды разработчиков, кандидат технических наук Александр Кузнецов.

В воскресенье, 21 февраля, в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) откроется крупная международная оборонная выставка IDEX-2021. Военную технику и вооружение покажут производители из 59 стран. Среди них будут и украинские специалисты. Как рассказал конструктор, кандидат технических наук из Украины Александр Кузнецов, его команда представит уникальную разработку – электрическую бронированную машину на гусеничном ходу, способную плавать по морю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль "Шторм", работающий на электродвигателе и способный плавать. Он выдерживает волну до 1,5 м. На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядку электрического аккумулятора в пути обеспечивает дизельный генератор. Этот автомобиль может использоваться для переброски десанта, поддержки береговой охраны, доставки грузов, обеспечения медицинской помощи. В условиях пустыни, где другая техника отказывает, наш автомобиль способен выполнять задачу", – рассказал Кузнецов.

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По его словам, прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Над ним работала команда из шести человек – автомехаников, водителей, слесарей. Конструктором и дизайнером проекта выступил сам Кузнецов. Прототип был на гусеничном ходу с дизельным двигателем, но уже мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Однако создать полноценный образец не было технической и экономической возможности. Затем команда переехала в ОАЭ. В партнерстве с известной оборонной компанией Streit Group украинцам удалось собрать первый опытный образец за пять месяцев.



"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку в 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производятся аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила под заказ резиновые гусеницы, более прочные и удобные в эксплуатации, чем существующие аналоги. Если обычная гусеница повреждается, ее можно только выбросить. Наши гусеницы поддаются ремонту – достаточно заменить поврежденную часть. Это удешевляет ее почти на 70% по сравнению с другими мировыми образцами", – сообщил конструктор.



Он подчеркнул, что реализации проекта способствовали благоприятные экономические условия, которые в ОАЭ созданы для бизнеса.



"Мы не смогли сделать все это в Киеве. Нашу идею в Украине воспринимали как странность. Не было поддержки и финансов. Экономические и административные условия в Эмиратах намного лучше. Мы быстро нашли партнеров, которые нас обеспечили помещением и технической поддержкой, при этом совершенно не вмешивались в процесс. Мы приехали в сентябре, за пару дней зарегистрировали компанию и начали работать. Здесь не нужно платить никаких налогов, даже 5% НДС, потому что наше производство находится на территории свободной экономической зоны. Когда автомобиль отправился на выставку, сотрудники таможни помогли нам решить все трудности с оформлением документов. Нам вообще здесь очень много помогали", – рассказал Кузнецов.

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Он отметил, что в планах у команды доработка опытного образца и запуск серийного производства.



"Наш автомобиль уже вызвал большой интерес. Мы планируем провести дополнительные испытания и доработать опытный образец. Хотим установить дополнительное оборудование, чтобы была возможность погружаться под воду. Сейчас мы представляем БМП на гусеничном ходу, но в планах у нас и колесная версия. Также хотим поставить на автомобиль вооружение – пулемет, противотанковую систему, украинский комплекс "Сармат" производства КБ "Луч". Спрос на такие машины большой, поэтому мы собираемся запускать серийное производство", – сообщил Кузнецов.



Выставка IDEX-2021 продлится с 21-го до 25 февраля. В этом году в ней принимают участие более 900 производителей военной техники и вооружений из 59 стран.