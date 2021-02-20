Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль "Шторм": способен разгоняться до 140 км/ч по песку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
Бронированный гибридный автомобиль "Шторм" с электродвигателем способен разгоняться до 140 км/ч по песку и плавать, рассказал руководитель команды разработчиков, кандидат технических наук Александр Кузнецов.
В воскресенье, 21 февраля, в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) откроется крупная международная оборонная выставка IDEX-2021. Военную технику и вооружение покажут производители из 59 стран. Среди них будут и украинские специалисты. Как рассказал конструктор, кандидат технических наук из Украины Александр Кузнецов, его команда представит уникальную разработку – электрическую бронированную машину на гусеничном ходу, способную плавать по морю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Это первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль "Шторм", работающий на электродвигателе и способный плавать. Он выдерживает волну до 1,5 м. На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядку электрического аккумулятора в пути обеспечивает дизельный генератор. Этот автомобиль может использоваться для переброски десанта, поддержки береговой охраны, доставки грузов, обеспечения медицинской помощи. В условиях пустыни, где другая техника отказывает, наш автомобиль способен выполнять задачу", – рассказал Кузнецов.
По его словам, прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Над ним работала команда из шести человек – автомехаников, водителей, слесарей. Конструктором и дизайнером проекта выступил сам Кузнецов. Прототип был на гусеничном ходу с дизельным двигателем, но уже мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Однако создать полноценный образец не было технической и экономической возможности. Затем команда переехала в ОАЭ. В партнерстве с известной оборонной компанией Streit Group украинцам удалось собрать первый опытный образец за пять месяцев.
"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку в 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производятся аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила под заказ резиновые гусеницы, более прочные и удобные в эксплуатации, чем существующие аналоги. Если обычная гусеница повреждается, ее можно только выбросить. Наши гусеницы поддаются ремонту – достаточно заменить поврежденную часть. Это удешевляет ее почти на 70% по сравнению с другими мировыми образцами", – сообщил конструктор.
Он подчеркнул, что реализации проекта способствовали благоприятные экономические условия, которые в ОАЭ созданы для бизнеса.
"Мы не смогли сделать все это в Киеве. Нашу идею в Украине воспринимали как странность. Не было поддержки и финансов. Экономические и административные условия в Эмиратах намного лучше. Мы быстро нашли партнеров, которые нас обеспечили помещением и технической поддержкой, при этом совершенно не вмешивались в процесс. Мы приехали в сентябре, за пару дней зарегистрировали компанию и начали работать. Здесь не нужно платить никаких налогов, даже 5% НДС, потому что наше производство находится на территории свободной экономической зоны. Когда автомобиль отправился на выставку, сотрудники таможни помогли нам решить все трудности с оформлением документов. Нам вообще здесь очень много помогали", – рассказал Кузнецов.
Он отметил, что в планах у команды доработка опытного образца и запуск серийного производства.
"Наш автомобиль уже вызвал большой интерес. Мы планируем провести дополнительные испытания и доработать опытный образец. Хотим установить дополнительное оборудование, чтобы была возможность погружаться под воду. Сейчас мы представляем БМП на гусеничном ходу, но в планах у нас и колесная версия. Также хотим поставить на автомобиль вооружение – пулемет, противотанковую систему, украинский комплекс "Сармат" производства КБ "Луч". Спрос на такие машины большой, поэтому мы собираемся запускать серийное производство", – сообщил Кузнецов.
Выставка IDEX-2021 продлится с 21-го до 25 февраля. В этом году в ней принимают участие более 900 производителей военной техники и вооружений из 59 стран.
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но эти бюджетники-паразиты создали здесь свою среду обитания и будут бесконечно тут харчеваться, не позволяя раскрыться потенциалу Украины..
страна больна коррупцией и безразличием Ылиты к этой стране..(
Когда то Гудериан называл подобные танки - гоночными автомобилями Круппа,для военных целей, за его мнением, они безполезны.
Кстати, до изобретения светодиодов технически НЕВОЗМОЖНО было сделать автономное освещение улиц на солнечных панелях. Научный прогресс.
ПС Электрическая трансмиссия для дизельного двигла применядась еще на автобусе ЗИС-154 1946 года. И наверняка не впервые.
її можна тільки викинути.то в ній замінюють 1 чи кілька ушкоджених траків і знову експлуатують.
А что в нем украинского, кроме: "нашу идею в Украине воспринимали как странность. Не было поддержки и финансов..."
Обидно, что мы начинаем гордиться теми, кого отвергли.
Если страна не станет государством для народа - народ исчезнет, а с ним и государство.
За 100 лет так и не стала, и вероятность с каждым годом уменьшается.
По его словам, прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад.
Просто молодцы.Это называется ,"утереть сопли" и нашему правительству,и МО и укроборонпрому.
Посмотрим после выставки.
https://www.youtube.com/watch?v=FBqU1WkjnjI&ab_channel=TheGrandTour
Интересное зерно - способность погружаться - это оправдывает электропривод.
Возможность плавать менее интересна, это умеют все и эффективность невысока - доплыть с корабля до берега..
Самый быстрый гусеничный вездеход в мире. Bentley Ultratank.
(ютуб)
тыц