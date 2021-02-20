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Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль "Шторм": способен разгоняться до 140 км/ч по песку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Бронированный гибридный автомобиль "Шторм" с электродвигателем способен разгоняться до 140 км/ч по песку и плавать, рассказал руководитель команды разработчиков, кандидат технических наук Александр Кузнецов.

В воскресенье, 21 февраля, в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) откроется крупная международная оборонная выставка IDEX-2021. Военную технику и вооружение покажут производители из 59 стран. Среди них будут и украинские специалисты. Как рассказал конструктор, кандидат технических наук из Украины Александр Кузнецов, его команда представит уникальную разработку – электрическую бронированную машину на гусеничном ходу, способную плавать по морю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль "Шторм", работающий на электродвигателе и способный плавать. Он выдерживает волну до 1,5 м. На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядку электрического аккумулятора в пути обеспечивает дизельный генератор. Этот автомобиль может использоваться для переброски десанта, поддержки береговой охраны, доставки грузов, обеспечения медицинской помощи. В условиях пустыни, где другая техника отказывает, наш автомобиль способен выполнять задачу", – рассказал Кузнецов.

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Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль Шторм: способен разгоняться до 140 км/ч по песку 01
Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль Шторм: способен разгоняться до 140 км/ч по песку 02
Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль Шторм: способен разгоняться до 140 км/ч по песку 03
Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль Шторм: способен разгоняться до 140 км/ч по песку 04

По его словам, прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Над ним работала команда из шести человек – автомехаников, водителей, слесарей. Конструктором и дизайнером проекта выступил сам Кузнецов. Прототип был на гусеничном ходу с дизельным двигателем, но уже мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Однако создать полноценный образец не было технической и экономической возможности. Затем команда переехала в ОАЭ. В партнерстве с известной оборонной компанией Streit Group украинцам удалось собрать первый опытный образец за пять месяцев.

"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку в 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производятся аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила под заказ резиновые гусеницы, более прочные и удобные в эксплуатации, чем существующие аналоги. Если обычная гусеница повреждается, ее можно только выбросить. Наши гусеницы поддаются ремонту – достаточно заменить поврежденную часть. Это удешевляет ее почти на 70% по сравнению с другими мировыми образцами", – сообщил конструктор.

Он подчеркнул, что реализации проекта способствовали благоприятные экономические условия, которые в ОАЭ созданы для бизнеса.

"Мы не смогли сделать все это в Киеве. Нашу идею в Украине воспринимали как странность. Не было поддержки и финансов. Экономические и административные условия в Эмиратах намного лучше. Мы быстро нашли партнеров, которые нас обеспечили помещением и технической поддержкой, при этом совершенно не вмешивались в процесс. Мы приехали в сентябре, за пару дней зарегистрировали компанию и начали работать. Здесь не нужно платить никаких налогов, даже 5% НДС, потому что наше производство находится на территории свободной экономической зоны. Когда автомобиль отправился на выставку, сотрудники таможни помогли нам решить все трудности с оформлением документов. Нам вообще здесь очень много помогали", – рассказал Кузнецов.

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Он отметил, что в планах у команды доработка опытного образца и запуск серийного производства.

"Наш автомобиль уже вызвал большой интерес. Мы планируем провести дополнительные испытания и доработать опытный образец. Хотим установить дополнительное оборудование, чтобы была возможность погружаться под воду. Сейчас мы представляем БМП на гусеничном ходу, но в планах у нас и колесная версия. Также хотим поставить на автомобиль вооружение – пулемет, противотанковую систему, украинский комплекс "Сармат" производства КБ "Луч". Спрос на такие машины большой, поэтому мы собираемся запускать серийное производство", – сообщил Кузнецов.

Выставка IDEX-2021 продлится с 21-го до 25 февраля. В этом году в ней принимают участие более 900 производителей военной техники и вооружений из 59 стран.
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Топ комментарии
+22
Такою б була Україна без олігархічної дупи.
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20.02.2021 10:33
+20
Хлопці, Ви молодці!!!! І коли чуєш "Українські розробники" для мене це безмежна радість, що Ви саме з України. Радий за вас до нескінченності.. Бажаю успіхів і нових ідей з подальшим впровадженням. Впевнений, що кожен в цій країні пишається вами!!!
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20.02.2021 10:39
+17
Показово, що на батьківщині проект реалізувати не змогли (
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20.02.2021 10:26
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хороший старт....
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20.02.2021 10:41 Ответить
Навіть військові переходять на електро двигуни, а держава наша збирається продати за борги найбільше родовище літія, з якого роблять акумулятори. Дохозяйнувались
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20.02.2021 10:42 Ответить
Вот и я думал шо йуле на коляску электродвигатель с резиновыми членогусиницами подошли бы.
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20.02.2021 11:13 Ответить
Кацапе, йди на йух до свого пуйла, гадити воно сюди приповзло...
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20.02.2021 12:23 Ответить
Хахаха.
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20.02.2021 13:38 Ответить
какое позорище...какое позорище, это наше государство
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20.02.2021 10:42 Ответить
х\з, с трудом представляю гонку по пустыне со скоростью 140 в час... фейк со скоростью говорит про фейк этой сказки вообще. комп. графика или мультик?
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20.02.2021 10:44 Ответить
Украина - страна для быдла. 73% не дадут соврать. Выбирают ублюдков - воров(ЮВТ), предателей(ЖОПАблок) - а потом удивляются что купаются в говне. Когда вы уже утоните в тех фекалиях? Нормальные люди выезжают и творят!!! А чем занят ********** янелох? Оборона государство - это его обязанность по конституции... хотя... о чем это я...
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20.02.2021 11:06 Ответить
если бы у чиновников, законодателей, законобрателей, левоохоронцев Украины была совесть, то (вот сейчас) им бы должны быть стыдно за их подрывную деятельность против Украины..
но эти бюджетники-паразиты создали здесь свою среду обитания и будут бесконечно тут харчеваться, не позволяя раскрыться потенциалу Украины..
страна больна коррупцией и безразличием Ылиты к этой стране..(
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20.02.2021 11:14 Ответить
Нет, они может совесть и имеют. Но вот только Украина для них - территория для тотального разграбления. Они как саранча перелетают с места на место, сжирая всё на своём пути. В Украине подзадержались лишь потому, что страна очень богатая и весь кусок сразу проглотить не удалось.
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21.02.2021 10:59 Ответить
Точно 21 век на дворе.
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20.02.2021 11:14 Ответить
народ нищ, пенсионеры выживают на копейки, в армии устаревшая техника... они хотят сказать, что для продажи? дайте сначала народу нормально жить, а потом делайте что-нибудь...
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20.02.2021 11:19 Ответить
"Нам вообще здесь очень много помогали", - рассказал Кузнецов." - в Украине только вредили, поэтому пришлось уехать в Абу-Даби.
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20.02.2021 11:21 Ответить
класно пацани поработали. Соединили в одном мощный двигатель и ходовую часть с ранних немецких танков (довоенных). ведущее колесо, тележки, гусеничная цепь - т-3. балка на ходовой танк т-2 ( в Союзе - на тягаче комсомолец,т-38,БТ-2, ранних гусеничных тракторах)), но там они были 2/3 базы подвески. впрочем, немцы на т 3 также столкнулись с избытком скорости, его скорость макс.70 км. посчитали, что 45 хватит. такая подвеска себя изжила через переход на торсионные валы, что давало большую массу танка. А что броня финская, это нынешний трек-даже рейх производит броневики, танки из финской брони.
Когда то Гудериан называл подобные танки - гоночными автомобилями Круппа,для военных целей, за его мнением, они безполезны.
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20.02.2021 11:33 Ответить
ходова більше схожа на танкетку Carden-Loyd сторічної давності
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20.02.2021 12:05 Ответить
полностью согласен, союз в 30 купыл танкетку карден, на ее базе соорудили т-37,т-38 плавающие танкетки. единственной причиной этого была возможность транспортировать это чудо на автомобилях (вес 3 т). это только в союзе могли такое придумать-броневик передвигается на автомобиле. А плавающим он был только по названию. интересно, а предлагаемая машина по болотах может?
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20.02.2021 13:24 Ответить
Не понял фишки дизельный генератор -> аккумулятор -> электромотор -> ходовая. А по старинке дизель к ходовой подключить типа не модно уже?
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20.02.2021 11:35 Ответить
Выбрасывается куча механики, которая при больших нагрузках быстро изнашивается, плюс там генератор намного меньше чем движок для тяги, на разгон нужен запас мощности, тут эту роль выполняет акб.
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20.02.2021 11:39 Ответить
Угу. Зато ставится куча электрики и здоровенная литиевая АКБ. Ни одна страна мира не переводит бронетехнику, трактора, бульдозеры на АКБ, потому как выигрыша ноль.Но наши конечно умнее всех - экологически чистый БТР сделали и радуются.
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20.02.2021 12:21 Ответить
КПД та економічність у гібридів повинні бути вищими за аналогічні дизельні рішення
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20.02.2021 22:55 Ответить
Суперконденсатор или ионистор слыхали... теперь да. Хотя разработки 70-х годов.
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21.02.2021 04:22 Ответить
Сядьте в троллейбус и почувствуйте динамику разгона на электродвигателях. Дизель на такие рывки не способен, а рывки в бою, спасают от прицельного выстрела противника. И головка ракеты на тепло двигателя не нацелится... Идея интересная.

Кстати, до изобретения светодиодов технически НЕВОЗМОЖНО было сделать автономное освещение улиц на солнечных панелях. Научный прогресс.
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21.02.2021 11:06 Ответить
минус механическая трансмиссия (Сцепление, коробка передач, дифференциал, карданы, триподы, шрусы).
ПС Электрическая трансмиссия для дизельного двигла применядась еще на автобусе ЗИС-154 1946 года. И наверняка не впервые.
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20.02.2021 12:29 Ответить
при погружении отлучают дизель, и плывут на электромоторах, без шнорхеля.
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21.02.2021 10:37 Ответить
Ого, это намного круче Ламборджини. Респект изобретателям.
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20.02.2021 11:47 Ответить
А в это время где-то в Рашке
Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 871
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20.02.2021 11:49 Ответить
И даже...
Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 3116
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20.02.2021 11:50 Ответить
я в дитсадку саме такими малював автобуси майбутнього
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20.02.2021 12:08 Ответить
Так вот откуда они свои новые "разработки" берут ... Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 1977
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20.02.2021 16:40 Ответить
Только не говорите, что внутри не накакано.
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20.02.2021 17:20 Ответить
где спрятался боевой модуль?
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20.02.2021 11:50 Ответить
Якщо звичайну гусеницю пошкоджено, її можна тільки викинути. то в ній замінюють 1 чи кілька ушкоджених траків і знову експлуатують.
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20.02.2021 12:20 Ответить
******* резинові гусениці не мають траків взагалі, це одна ціла деталь, як на снігоході. Пошкодив - міняй всю...
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20.02.2021 12:29 Ответить
Це якісь х-во намальований "гоhдон".
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20.02.2021 12:30 Ответить
Nmsg Te,кацап,завидуй молча Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 2758
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20.02.2021 16:03 Ответить
Не знаю насколько она применима в боевых условиях, но выглядит фантастически! Ребятам однозначно надо давать гранты на разработку техники для ВСУ. У них есть на это желание и самое главное- не зашоренные мозги, которые могут творить и создавать новые виды техники. Надо бы им заказать ударные беспилотники.Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 2558
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20.02.2021 12:38 Ответить
Круто, очень круто! Только очень жаль, что в Украине вообще нет перспектив развития новых технологий и бизнеса! У нас научились только хапать и три шкуры драть! Поц гетманцев не давал еще комментариев о нецелесообразназности льготного налогообложения?
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20.02.2021 12:38 Ответить
Как красиво мигают китайские лампочки!
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20.02.2021 13:01 Ответить
Красавец!
А что в нем украинского, кроме: "нашу идею в Украине воспринимали как странность. Не было поддержки и финансов..."
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20.02.2021 13:13 Ответить
В нем украинское основное. Идея и реализация. Т.е. мозги. Без которых все остальное была бы куча не нужного никому хлама. А то, что делалось на заказ, вообще бы не существовало.
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20.02.2021 15:25 Ответить
Мы эти мозги выбросили на помойку, арабы подобрали. Чьи мозги? Сколько еще у нас светлых голов, у которых нет связей с нужными странами.
Обидно, что мы начинаем гордиться теми, кого отвергли.
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20.02.2021 16:21 Ответить
Никакой гордости тут нет и не может быть. Мы, как на мое мнение, разбазариваем сейчас наиболее ценный ресурс, который есть в Украине - человеческий. Какая уж тут гордость. Ну и украинец, от того, что уехал в другую страну, к счастью, не перестает оставаться украинцем и считать себя таковым. Вообще-то я очень различаю две такие понятийные сущности как страна и народ с одной стороны, и с другой государство. Это абсолютно разные понятия. Зачастую диаметрально противоположные к сожалению.
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20.02.2021 16:53 Ответить
Мы всю свою историю разбазариваем самое ценное. Яркий пример Тарас Григорьевич ...
Если страна не станет государством для народа - народ исчезнет, а с ним и государство.
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20.02.2021 21:48 Ответить
С прискорбием могу констатировать тот факт, что за тридцать лет так и не стало. Есть правда слабая надежда, что пока.Как там говорят - надежда умирает последней. Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 4314
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20.02.2021 22:04 Ответить
Я тоже надеюсь, пытаюсь в меру сил и возможностей.
За 100 лет так и не стала, и вероятность с каждым годом уменьшается.
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21.02.2021 07:59 Ответить
А это как в Айфонах, которые китайцы собирают. Только китайцам оставляют 5% от реализации, а 95% уходит к тем, кто разрабатывает идею
Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 7979
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21.02.2021 11:08 Ответить
думаєте чого гарант в ОАЕ літав? Можливо підписувати з арабами контракт на поставку новітніх електробетеерів
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20.02.2021 13:32 Ответить
Штука красивая. Футуристичная. Может снимут в каком-нибуть фильме фантастическом. Но не более. Подобные прожекты как правило так и остаются прототипами. Но это не значит что на этой базе нельзя придумать что-то действительно полезное. В любом случае молодцы.
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20.02.2021 13:39 Ответить
це чергове "досягнення" українського чиновництва та "перемога" у боротьбі із здоровим глуздом
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20.02.2021 13:56 Ответить
Интересна цена этого стэлса?
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20.02.2021 14:04 Ответить
это еще только опытный образец, о цене можно будет говорить, когда запустят серийное производство
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20.02.2021 16:05 Ответить
И налог на налог не платили,как так? А как же кормежка дармоедов, они без пропитания не могут
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20.02.2021 14:06 Ответить
Здесь не нужно платить никаких налогов.

По его словам, прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад.

Просто молодцы.Это называется ,"утереть сопли" и нашему правительству,и МО и укроборонпрому.
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20.02.2021 14:21 Ответить
Молодцы конечно. Беда только в том что этот электромобиль так и останется в единственном экземпляре.
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20.02.2021 14:22 Ответить
Выставка IDEX-2021 продлится с 21-го до 25 февраля. В этом году в ней принимают участие более 900 производителей военной техники и вооружений из 59 стран.

Посмотрим после выставки.
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20.02.2021 14:25 Ответить
А,что там смотреть? Она для непосредственного боевого применения не вполне годиться(дорогостоящая и вооружение под вопросом) разве только для передвижения по пустыне какого-нибуть заботящегося о своей охране шейха..,и нашему великоохраняемому Зе для кортежа..Но конструкторам за новинку-Респект!
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20.02.2021 16:12 Ответить
Выглядит как из фантастического фильма. Крутые ребята.
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20.02.2021 15:26 Ответить
Аналоговнет.
https://www.youtube.com/watch?v=FBqU1WkjnjI&ab_channel=TheGrandTour
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20.02.2021 15:42 Ответить
Этот не плавает.
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20.02.2021 16:23 Ответить
Станиславский -Не верю ... графика и чувак в тренажере с видеоигрой .
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21.02.2021 13:52 Ответить
поляки також будували танкетки на базі Карден-лойда і також возили їх грузовиками
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20.02.2021 16:49 Ответить
щось цензор збійнув і відповідь не туди приліпив
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20.02.2021 16:52 Ответить
Это проект и макет. Какую дистанцию она продёт со скоростью хотя бы 100 км/ч по пустыне ?
Интересное зерно - способность погружаться - это оправдывает электропривод.
Возможность плавать менее интересна, это умеют все и эффективность невысока - доплыть с корабля до берега..
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20.02.2021 17:27 Ответить
Якийсь мутняк, показуха... щоб вчергове обісрати Україну. Чому ж не показали результати випробувань, як він рухається, маневрує, долає перешкоди, врешті плаває, який його моторесурс? Чому це раптом "звичайну гусеницю при пошкодженні потрібно викинути"? Замінюється трак - і рух продовжується... Ну, і, врешті , бронемашина і 140 км/год. по піску ... Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 5813. Та й "резінові гусениці" при такій вазі і швидкості... Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 4339
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20.02.2021 18:47 Ответить
Навіть якщо Бентлі поставити на легкі гусениці, вона ледве досяне 130 км/год.
Самый быстрый гусеничный вездеход в мире. Bentley Ultratank.
(ютуб)
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21.02.2021 01:35 Ответить
абсолютно точно . какая то полная фуйня ...дурилка картонная .
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21.02.2021 13:46 Ответить
Украинские разработчики представят в Абу-Даби плавающий бронированный электромобиль "Шторм": способен разгоняться до 140 км/ч по песку.__________ а своя армия пусть оближется...
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20.02.2021 22:13 Ответить
Понятия разработчик и производитель, различаете?
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21.02.2021 11:10 Ответить
Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску - Цензор.НЕТ 4689
тыц
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21.02.2021 11:03 Ответить
Это что за мультик ... где нормальное видео а не компьютерная игрушка с наложенным звуковым фоном ?
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21.02.2021 13:43 Ответить
Если броневик разовьёт 140 км/ч на песке, то сделает его Илон Маск.
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21.02.2021 20:47 Ответить
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