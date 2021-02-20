В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в центре Киева состоялась панихида по погибшим Героям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В храме архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни.

В ходе церемонии в память о погибших Героях 107 раз ударили в колокол. Вместе с тем, в этом году впервые прозвучал салют по погибшим Героям Небесной Сотни.

Также на алею Героев Небесной Сотни постоянно приходят люди. Они несут цветы и свечи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж

















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ