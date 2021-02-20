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В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в центре Киева состоялась панихида по погибшим Героям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В храме архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни. 

В ходе церемонии в память о погибших Героях 107 раз ударили в колокол. Вместе с тем, в этом году впервые прозвучал салют по погибшим Героям Небесной Сотни.

Также на алею Героев Небесной Сотни постоянно приходят люди. Они несут цветы и свечи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж

В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 01
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 02
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 03
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 04
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 05
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 06
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 07
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 08
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 09
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 10
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 11
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 12
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 13
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 14
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 15
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 16
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 17
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 18
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 19
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 20
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 21
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 22
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 23
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 24
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 25
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 26
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 27
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 28
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 29
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 30
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 31
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 32
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 33
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 34
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 35
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 36
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 37
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 38
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 39
В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни 40

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Земля вам пухом, Герои.
Заставить бы рыговцев, которые сейчас вытягивают из тени свои ипла - всяких там Ганек Герман, Портновых, *********** Легок, прочую рыговскую падаль - ползти по Институтской на коленях, рыть снег носом, целовать асфальт...
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20.02.2021 12:37 Ответить


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 1 ч

Вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні
17:00 (сьогодні)
Алея Героїв Небесної Сотні
Приєднуйтесь вшанувати пам'ять.
Подія: https://www.facebook.com/events/2656755194449250/
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20.02.2021 12:38 Ответить
Дві новини з різницею в пять хвилин поряд, одна про Майдан, інша про Медведчука.
Про Медведчука передивились 15 000 "глядачів", про Майдан 700...
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20.02.2021 13:46 Ответить
Царство Небесне Небесній сотні і вічная пам"ять.
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20.02.2021 17:01 Ответить
 
 