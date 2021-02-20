В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в центре Киева состоялась панихида по погибшим Героям.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В храме архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни.
В ходе церемонии в память о погибших Героях 107 раз ударили в колокол. Вместе с тем, в этом году впервые прозвучал салют по погибшим Героям Небесной Сотни.
Также на алею Героев Небесной Сотни постоянно приходят люди. Они несут цветы и свечи.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні
17:00 (сьогодні)
Алея Героїв Небесної Сотні
Приєднуйтесь вшанувати пам'ять.
Подія: https://www.facebook.com/events/2656755194449250/
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