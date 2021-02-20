Внеплановый стрим "Без цензуры" о санкциях против кумовьев Путина Медведчука и Марченко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Внеплановый стрим "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ ЭФИР" о событии недели - персональных санкциях против кумовьев Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко! С Мариной Данилюк-Ярмолаевой и профессиональным разбором от ведущих юристов.
В чем суть санкций? Как можно их обжаловать? И можно ли избежать? Как на это будут отвечать в Кремле? К чему теперь готовиться на фронте? Какие последствия будет иметь это решение для Владимира Зеленского?
Простит ли Владимир Путин украинской власти посягательство на кумовьев? Как он может отомстить за оскорбление родни и какие инструменты для этого есть?
Зачем Оксане Марченко ОПЗЖ? И что она вообще делать в политике?
Вдруг вы что-то пропустили, держите быструю справку.
Итак, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причина, по которой СНБО Украины ввела эти санкции – финансирование терроризма (ст. 258-5 УК Украины).
В общем решение о введении санкций касается 19 юридических и 8 физических лиц.
Среди лиц, попавших под санкции - пятеро граждан Российской Федерации (Константин Борисович Вацковский, Виталий Валерьевич Донченко, Сергей Викторович Лисогор, Михаил Юрьевич Попов и Александр Николаевич Маслюк), а также трое граждан Украины.
А теперь самое вкусное. Среди украинцев под санкции попали Наталья Николаевна Лавренюк - это гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции ввели 2 февраля, а также Оксана Михайловна Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, и сам Виктор Медведчук.
Также, по словам Алексея Данилова, под санкции попали компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.
Как сообщает Интерфакс-Украина, Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк - российские бизнесмены, которые являются владельцами или руководителями предприятий в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и управляет компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), Основной деятельностью которой назван грузовые перевозки, и выручка которой в 2019 году составила 215 600 000 руб. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донское уголь" (Ростов-на-Дону), которым обладают Маслюк и Донченко.
Присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире!
Пожалуйста, подождите...
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·
ОПЗЖ - Оксана Покаже Зеленскому Жопу
Тримай - 🍫🍫
))
Следующие упыри Портнов и Бондаренко. Этих фашистских тварей так же нужно отключить от Украины, на теле которой они паразитируют и уничтожают.
О санкциях СНБО против бизнесов связанных с Виктором Медведчуком. Просто обратите внимание на факты.
✔️СНБО заблокировала работу каналов 112, ZIK и NEWSONE но даже пальчиком не погрозила каналам "Інтер" (пренадлежит Левочкину) и "НАШ" Евгения Мураева (бурно критикует Медведчука). Кому это выгодно? Сергею Левочкину.
✔️С момента блокировки трех телеканалов не случилось ни одной акции протеста ОПЗЖ ни в Киеве, ни на местах. Не россыпалась ни одна коалиция ОПЗЖ и "Слуги народа" в местных советах. Детутаты связанные с ОПЗЖ в СН не покинули фракцию. Кто контролирует организации ОПЗЖ на местах? Кто организовал результаты ОПЗЖ на местных выборах в регионах ив Киеве? Сергей Левочкин.
✔️Сейчас Медведчук оказался между молотом и наковальней. Его прессует власть. А Москва хочет знать куда делись деньги, выделенные Медведчуку. От кого в зависимость попал Медведчук? Кто заинтересован сбить с позиций Медведчука, получить всю власть в партии и одновременно не терять связи Медведчука с Москвой? Сергей Левочкин.
Издание "Страна.ЮА", которое в последнее время связывают с деньгами Левочкина, влезло в конфликт с Шарием... Впрочем, о Шарие и деталях его преследования - отдельным постом. Мы обещали инсайд - мы имеем что сказать.
Две ватные падлюки ЗЕ и МЕ борются за место под солнцем.
У 73% имбецилов вполне возможно. Кое-кто уже на ЦН начал открыто диферамбы Принижню петь.
даже если бы ты жил в раю и твоим президентом был Господь Бог
Фронт в ДНР/ЛНР при артобстрелах просто развалится и тогда Путину придется вводить на передок русских солдат. Но они тоже не хотят быть пушечным мясом. Умирать ради Дворцов Ротенберга/Путина русские солдаты тоже не собираются.
ВЫВОД - на Донбассе патовая ситуация. Даже обострение ничего не даст Путину.
Надо почаще народу показывать дворцы **** , как красную тряпку 😀😀😀
Розказувала про Данілова.І державник,і чесний,професіонал,патріот Луганщини,і про те,як його "помаранчеві " зрадили ("договорняки" з ригами),і т.д,і т.п....
Ні,шановна.Данілов-звичайний донбасяцький чиновник.
Навчання-армія-робота-кооператив-знайомство з бандюками-депутатство-мерство...
Відомий авторітєт 90-х Доброслав взяв Данілова під крильце,і так співпало,що після вбивства бандюка донецькими в червні 1997,у вересні депутати кишнули його з посади мера ...
З Єфремовим не склалося через бізнес (Укркомунбанк),в якому Данілова нібито обманули при розподілі прибутків.
1996-1997 - член СДПУ(о). Промовчу.
І тут-новий рівень,знайомство,дружба,бізнес з Бродським В Яблуці (2000-2005).Саме Бродський вибив для дружка посаду голови Луганської ОДА ,а кишнули його через 7 місяців з-за конфлікту Ющенка з Юлькою (в чиїй команді числився наш герой).Бізнес на окупованій території-невідомо,що з ним сталося,ну то таке...
На теперішню посаду з забуття витягнув керівник "Квартал-концерту" Максим Ткаченко (луганський пацанчик,слуга № 25),який зараз (ПАБАМ !!!) ,-радник у Данілова...
Не майструйте з гівна кулю,пані Ярмолаєва.Та й взагалі нічого з нього не ліпіть....
В кінці кінців арестович може піти на підвищення. А вони ж професійні журнашлю... перепрошую.
Ну от чиво рюццкие вопят,что закрыли в Украине три прорассейских канала?
Ну млять пусть у себя закроют три проукраинских и все дела...
Головний тренер львівян Віталій Шумський отримав жовту картку у досить курйозному епізоді - наставник господарів поля звернувся до четвертого арбітра Кривоносова щодо одного з ігрових епізодів, який в свою чергу відповів Шумському російською мовою.
===================================================
Вже сєпари мстять. Сьогодні у ЛЬВОВІ тренеру команди зі Львова арбітри Суркіса - Медведчука дали жовту тренеру, який хотів щоб до нього говорили українською мовою !
В 2015 на основі рішення РНБО був виданий указ президента, який Яценюк чомусь не виконав.
"Кабінетові Міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження т експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км.що проходять через територію України.
То есть Порох дал задание Сене:
Зокрема, Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.
Однак за понад п'ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів."
Тоді Міша разом в Видріним й Даниловом створили ПВД - тобто "Партію Вільних Демократів" й пролетіли повз ВР .
Але й назва "Яблуко" й ідеалогічно Броцький й Данілов завжди були близкі до Явлінського , тобто до класичної моделі євнопейскої соціал-демократії .
До речі , тому й було об"єднання "Яблука" з "Батьківщиною" йще в 2002 роців в акціях "Україна проти Кучми" , які до реці Ющенко не потримав . Й саме тому в 2004 році як й Броцкий , так й Данілов були союзниками Ющенка , але виключно через позицію Юлі й "Батківщини" .
Так що Данілов був таким же членом команди Ющенка , як й Тимошенко й саме тому після виходу разом з Броцьким з БЮТу в листопаді 2006 й після прольоту на виборах в 2007 Данілов майже назавжди пійшов з великої політики , але не пійшли а ні до Ющенка , а ні до Порошенка як
...
хіба Йуля не права називаючи жону мервечука ******? ти хіба з Ваною не згоден в цьому випадку?
Посмотрим чем это все закончится.Если барыга даст заднюю то надо срочно его убирать.
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)
І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»