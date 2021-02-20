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Медведчук (1755) Марченко Оксана (108) Данилюк-Ярмолаева (356)

Внеплановый стрим "Без цензуры" о санкциях против кумовьев Путина Медведчука и Марченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Внеплановый стрим "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ ЭФИР" о событии недели - персональных санкциях против кумовьев Путина - Виктора Медведчука и Оксаны Марченко! С Мариной Данилюк-Ярмолаевой и профессиональным разбором от ведущих юристов.

В чем суть санкций? Как можно их обжаловать? И можно ли избежать? Как на это будут отвечать в Кремле? К чему теперь готовиться на фронте? Какие последствия будет иметь это решение для Владимира Зеленского?

Простит ли Владимир Путин украинской власти посягательство на кумовьев? Как он может отомстить за оскорбление родни и какие инструменты для этого есть?

Зачем Оксане Марченко ОПЗЖ? И что она вообще делать в политике?

Вдруг вы что-то пропустили, держите быструю справку.

Итак, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причина, по которой СНБО Украины ввела эти санкции – финансирование терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

В общем решение о введении санкций касается 19 юридических и 8 физических лиц.

Среди лиц, попавших под санкции - пятеро граждан Российской Федерации (Константин Борисович Вацковский, Виталий Валерьевич Донченко, Сергей Викторович Лисогор, Михаил Юрьевич Попов и Александр Николаевич Маслюк), а также трое граждан Украины.

А теперь самое вкусное. Среди украинцев под санкции попали Наталья Николаевна Лавренюк - это гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции ввели 2 февраля, а также Оксана Михайловна Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, и сам Виктор Медведчук.

Также, по словам Алексея Данилова, под санкции попали компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк - российские бизнесмены, которые являются владельцами или руководителями предприятий в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и управляет компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), Основной деятельностью которой назван грузовые перевозки, и выручка которой в 2019 году составила 215 600 000 руб. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донское уголь" (Ростов-на-Дону), которым обладают Маслюк и Донченко.

Присоединяйтесь к посиделкам "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" в прямом эфире!

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Пора... Пора этих мразей пособников российских фашистов развязавших войну в Украине отправлять на нары. Другим показательно будет.
Следующие упыри Портнов и Бондаренко. Этих фашистских тварей так же нужно отключить от Украины, на теле которой они паразитируют и уничтожают.
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20.02.2021 21:22
+19
Навіть якщо Медведчука посадять,я не скажу,що Зеленський-мій президент!
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20.02.2021 21:34
+16
Sharp`s

О санкциях СНБО против бизнесов связанных с Виктором Медведчуком. Просто обратите внимание на факты.

✔️СНБО заблокировала работу каналов 112, ZIK и NEWSONE но даже пальчиком не погрозила каналам "Інтер" (пренадлежит Левочкину) и "НАШ" Евгения Мураева (бурно критикует Медведчука). Кому это выгодно? Сергею Левочкину.

✔️С момента блокировки трех телеканалов не случилось ни одной акции протеста ОПЗЖ ни в Киеве, ни на местах. Не россыпалась ни одна коалиция ОПЗЖ и "Слуги народа" в местных советах. Детутаты связанные с ОПЗЖ в СН не покинули фракцию. Кто контролирует организации ОПЗЖ на местах? Кто организовал результаты ОПЗЖ на местных выборах в регионах ив Киеве? Сергей Левочкин.

✔️Сейчас Медведчук оказался между молотом и наковальней. Его прессует власть. А Москва хочет знать куда делись деньги, выделенные Медведчуку. От кого в зависимость попал Медведчук? Кто заинтересован сбить с позиций Медведчука, получить всю власть в партии и одновременно не терять связи Медведчука с Москвой? Сергей Левочкин.

Издание "Страна.ЮА", которое в последнее время связывают с деньгами Левочкина, влезло в конфликт с Шарием... Впрочем, о Шарие и деталях его преследования - отдельным постом. Мы обещали инсайд - мы имеем что сказать.
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20.02.2021 21:28
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Кацап на бутылку!
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20.02.2021 21:22 Ответить
русский, ты снова с бутылки коммы строчишь? Сможешь напомнить нам, какая еще в мире страна, засекретила свои военные потери в мирное время, кроме Фашисткой Федерации? Потом, когда рассекретят, снова скулить будете, что вас больше всех сдохло?)
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20.02.2021 21:26 Ответить
У тебя зависимость от Цензора,и это вэри гуд😂🌷
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20.02.2021 21:32 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 8228
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21.02.2021 16:32 Ответить



Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

ОПЗЖ - Оксана Покаже Зеленскому Жопу
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21.02.2021 22:20 Ответить
русский, это ты сидя на бутылке наблюдал? пробовал хоть раз в неделю перерыв делать и слазить с нее?
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20.02.2021 21:23 Ответить
Не цікаво...
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20.02.2021 21:21 Ответить
на почитай цікаву книгу. на що тягне мертветчук

Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 4505
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20.02.2021 21:29 Ответить
Антирадянська пропоганда?? 58 статья??
Тримай - 🍫🍫
))
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20.02.2021 21:37 Ответить
Пора... Пора этих мразей пособников российских фашистов развязавших войну в Украине отправлять на нары. Другим показательно будет.
Следующие упыри Портнов и Бондаренко. Этих фашистских тварей так же нужно отключить от Украины, на теле которой они паразитируют и уничтожают.
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20.02.2021 21:22 Ответить
А разбор от ведущих юристов выступление Зеленского в захваченной Горловке 17 апреля 2014 года будет?
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20.02.2021 21:24 Ответить
И выступлений в Москве в 2014-м.
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20.02.2021 21:28 Ответить
Стала эта парочка совсем несмотрибельная.
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20.02.2021 21:27 Ответить
Sharp`s

О санкциях СНБО против бизнесов связанных с Виктором Медведчуком. Просто обратите внимание на факты.

✔️СНБО заблокировала работу каналов 112, ZIK и NEWSONE но даже пальчиком не погрозила каналам "Інтер" (пренадлежит Левочкину) и "НАШ" Евгения Мураева (бурно критикует Медведчука). Кому это выгодно? Сергею Левочкину.

✔️С момента блокировки трех телеканалов не случилось ни одной акции протеста ОПЗЖ ни в Киеве, ни на местах. Не россыпалась ни одна коалиция ОПЗЖ и "Слуги народа" в местных советах. Детутаты связанные с ОПЗЖ в СН не покинули фракцию. Кто контролирует организации ОПЗЖ на местах? Кто организовал результаты ОПЗЖ на местных выборах в регионах ив Киеве? Сергей Левочкин.

✔️Сейчас Медведчук оказался между молотом и наковальней. Его прессует власть. А Москва хочет знать куда делись деньги, выделенные Медведчуку. От кого в зависимость попал Медведчук? Кто заинтересован сбить с позиций Медведчука, получить всю власть в партии и одновременно не терять связи Медведчука с Москвой? Сергей Левочкин.

Издание "Страна.ЮА", которое в последнее время связывают с деньгами Левочкина, влезло в конфликт с Шарием... Впрочем, о Шарие и деталях его преследования - отдельным постом. Мы обещали инсайд - мы имеем что сказать.
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20.02.2021 21:28 Ответить
Навіть якщо Медведчука посадять,я не скажу,що Зеленський-мій президент!
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20.02.2021 21:34 Ответить
Все прекрасно знают что это за игра - жаба #бе гадюку.
Две ватные падлюки ЗЕ и МЕ борются за место под солнцем.
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20.02.2021 21:40 Ответить
Т.е. вполне логично, что, если Медведчук арестует ЗЕ, то он тоже никогда не станет НАШИМ президентом.

У 73% имбецилов вполне возможно. Кое-кто уже на ЦН начал открыто диферамбы Принижню петь.
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20.02.2021 21:47 Ответить
Тебя лечат, кормят, одевают и обслуживают в том числе 73%. 73% твоих родственников, лрузей и соседей голосовали за этого президента. Какое нужно иметь внутренне гавно, что бы поносить всех вокруг?! Психбольница.
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21.02.2021 11:48 Ответить
А еще собака - друг человека. Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 3085
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21.02.2021 13:05 Ответить
Да, собака лучше чем ты продажное, за деньги обосрут всех.
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21.02.2021 14:08 Ответить
ты просто из той породы людей, у которые всегда недовольны чем то или кем то.
даже если бы ты жил в раю и твоим президентом был Господь Бог
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21.02.2021 11:57 Ответить
Dyakuyu Pani Marini za dostupnu i cikavu analitiku .
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20.02.2021 22:01 Ответить
ДНР/ЛНР подталкиваемые РФ если начнут стрелять из градов и арты, и наши начнут отвечать, то 100% сепары на передовой начнут разбегаться ибо все идейные сепары давно погибли или свалили в РФ. Остались безработные которые идут в окопы только за зарплатой, но умирать они не хотят под обстрелами.
Фронт в ДНР/ЛНР при артобстрелах просто развалится и тогда Путину придется вводить на передок русских солдат. Но они тоже не хотят быть пушечным мясом. Умирать ради Дворцов Ротенберга/Путина русские солдаты тоже не собираются.
ВЫВОД - на Донбассе патовая ситуация. Даже обострение ничего не даст Путину.
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20.02.2021 22:19 Ответить
ИНТРЕСНАЯ мысль - умирать ради дворцов **** никто не хочет
Надо почаще народу показывать дворцы **** , как красную тряпку 😀😀😀
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20.02.2021 22:46 Ответить
Попутно под санкции попала мокшанская сеть Спортмастер, отдан приказ закрыть все магазины.
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20.02.2021 22:46 Ответить
инфа откуда ? Ссылки есть ?
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20.02.2021 22:47 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/sportmasteru-zapretili-torgovat-v-ukraine-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-primenenii-sanktsiy
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20.02.2021 22:48 Ответить
Хорошо,спасибо.
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20.02.2021 22:50 Ответить
Их только в одном Киеве штук 10, а по Украине хз штук 40, масштабы подрывной деятельности впечатляют. Постепенно нуна выдавливать весь мокшанский бизнес.
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20.02.2021 23:01 Ответить
У меня в Запорожье есть такой магазин.
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20.02.2021 23:14 Ответить
У меня в Запорожье тоже. Совпадение?
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21.02.2021 01:45 Ответить
все ближе и ближе.
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20.02.2021 22:47 Ответить
Послухав хвилин зо п'ять.Достатньо.
Розказувала про Данілова.І державник,і чесний,професіонал,патріот Луганщини,і про те,як його "помаранчеві " зрадили ("договорняки" з ригами),і т.д,і т.п....
Ні,шановна.Данілов-звичайний донбасяцький чиновник.
Навчання-армія-робота-кооператив-знайомство з бандюками-депутатство-мерство...
Відомий авторітєт 90-х Доброслав взяв Данілова під крильце,і так співпало,що після вбивства бандюка донецькими в червні 1997,у вересні депутати кишнули його з посади мера ...
З Єфремовим не склалося через бізнес (Укркомунбанк),в якому Данілова нібито обманули при розподілі прибутків.
1996-1997 - член СДПУ(о). Промовчу.

І тут-новий рівень,знайомство,дружба,бізнес з Бродським В Яблуці (2000-2005).Саме Бродський вибив для дружка посаду голови Луганської ОДА ,а кишнули його через 7 місяців з-за конфлікту Ющенка з Юлькою (в чиїй команді числився наш герой).Бізнес на окупованій території-невідомо,що з ним сталося,ну то таке...
На теперішню посаду з забуття витягнув керівник "Квартал-концерту" Максим Ткаченко (луганський пацанчик,слуга № 25),який зараз (ПАБАМ !!!) ,-радник у Данілова...
Не майструйте з гівна кулю,пані Ярмолаєва.Та й взагалі нічого з нього не ліпіть....
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20.02.2021 23:06 Ответить
Треба ж монетизувати якось свої "аналітични припадки" - працюють на перспективу.
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21.02.2021 01:51 Ответить
как быстро сменили курс ведущие. то ЗЕ у них агент кремля и малорос, а тут уже чуть ли не самый патриотистый патриот Украины. А - аналитика, однако.
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20.02.2021 23:39 Ответить
Тут літера Г більш доречна - гнучкість. Ну і те що подумали.
В кінці кінців арестович може піти на підвищення. А вони ж професійні журнашлю... перепрошую.
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21.02.2021 01:49 Ответить
Забыли про своего Петьку, а ..я..яйй)))
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21.02.2021 16:07 Ответить
Меня другое интересует.
Ну от чиво рюццкие вопят,что закрыли в Украине три прорассейских канала?
Ну млять пусть у себя закроют три проукраинских и все дела...
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20.02.2021 23:50 Ответить
Шумський був покараний за те, що попросив суддю говорити українською

Головний тренер львівян Віталій Шумський отримав жовту картку у досить курйозному епізоді - наставник господарів поля звернувся до четвертого арбітра Кривоносова щодо одного з ігрових епізодів, який в свою чергу відповів Шумському російською мовою.



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Вже сєпари мстять. Сьогодні у ЛЬВОВІ тренеру команди зі Львова арбітри Суркіса - Медведчука дали жовту тренеру, який хотів щоб до нього говорили українською мовою ! Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 7667
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20.02.2021 23:55 Ответить
Ой як незручно, про злив представниками бпп труби в 2016 році
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21.02.2021 00:37 Ответить
Не БПП, а "народним фронтом".
В 2015 на основі рішення РНБО був виданий указ президента, який Яценюк чомусь не виконав.

"Кабінетові Міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження т експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км.що проходять через територію України.
То есть Порох дал задание Сене:
Зокрема, Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.
Однак за понад п'ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів."
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21.02.2021 14:28 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 9403
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21.02.2021 14:32 Ответить
"Ніхто не очіуквав" , бо судячи по розкладу електоральних сил в Україні президент не може не бути патріотом , якщо його головний електорат - відностно патріотичний . Навіть якщо тому електорату важливіший "холодильник" й "какая разніЦЦО" їх життєве кредо . Але зараз на правому березі Дніпра живе подавна більшість й ЗЕ виграв вибори не стільки за рахунок "юхозападу" , скільки за рахунок , що він програв Порошенку лише в одній області . Але на Франківщині , на Волині , на Хмельнитчині , на Тернопільщині ЗЕ теж виграв .
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21.02.2021 04:31 Ответить
На рахунок Олексія Данілов ... В політиці він був соратником Міши Броцького , тобто "Яблуко" . В ВР був депутатом від БЮТу але пішов від Юлі разом з Броцьким й на превеликий жаль причина свари Броцького з Юлєю був "матрасний завод" в Черкасах . Міша дуже сподивався , що мадам ЮВТ буде в БЮТі якщо не як Вітя Хам в Рігоблювоті (тобто паханшей) то хоча б "тритейскою суддєю" між бізнесменами в БЮТі . Міше тоді здалося , що Юля підтримала Богдана Губського , я Юля просто не любила ніколи унутрішні чвари й відсторонилася від конфлікту .
Тоді Міша разом в Видріним й Даниловом створили ПВД - тобто "Партію Вільних Демократів" й пролетіли повз ВР .
Але й назва "Яблуко" й ідеалогічно Броцький й Данілов завжди були близкі до Явлінського , тобто до класичної моделі євнопейскої соціал-демократії .
До речі , тому й було об"єднання "Яблука" з "Батьківщиною" йще в 2002 роців в акціях "Україна проти Кучми" , які до реці Ющенко не потримав . Й саме тому в 2004 році як й Броцкий , так й Данілов були союзниками Ющенка , але виключно через позицію Юлі й "Батківщини" .

Так що Данілов був таким же членом команди Ющенка , як й Тимошенко й саме тому після виходу разом з Броцьким з БЮТу в листопаді 2006 й після прольоту на виборах в 2007 Данілов майже назавжди пійшов з великої політики , але не пійшли а ні до Ющенка , а ні до Порошенка як
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21.02.2021 05:03 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 558
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21.02.2021 07:04 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 8806
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21.02.2021 11:40 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 1893

...
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21.02.2021 14:55 Ответить
Як буде російською "паляниця", Вася?
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21.02.2021 15:27 Ответить
Вань, не гнівайся дарма ....але ж нічого кримінального про ЮВТ тут нема...
хіба Йуля не права називаючи жону мервечука ******? ти хіба з Ваною не згоден в цьому випадку?
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21.02.2021 15:33 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 8187
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21.02.2021 22:27 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 4586
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21.02.2021 17:52 Ответить
Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко - Цензор.НЕТ 5707
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21.02.2021 22:36 Ответить
Вся эта возня конечно радует .Настараживает что эта возня началась после того как барыга Оманский вернулся с ОАЭ.Чо он там делал,с кем встречался,какие инструкции там получал? не известно!
Посмотрим чем это все закончится.Если барыга даст заднюю то надо срочно его убирать.
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22.02.2021 01:16 Ответить
February 21st, 2021Санкції, кажете?1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»
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22.02.2021 05:33 Ответить
 
 