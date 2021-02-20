Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
На оперативную линию 102 в субботу, 20 февраля, в 19:05 поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в Дрогобыче произошел взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована.
"Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным замминистра внутренних дел Антона Геращенко, взорвалась ручная граната.
"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Оба мужчины погибли на месте.
Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - сообщил он в Facebook.
Геращенко отметил, что за прошлый год Нацполиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов. По его данным, в подавляющем большинстве это оружие происходит из зоны операции Объединенных сил.
"К сожалению, многие наши военнослужащие, грубо нарушая закон, воруют и вывозят опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ, и используют его в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений. Гранаты на черном рынке оружия - от 500 до 1500 гривен. Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свои, ни чужие жизни", - прокомментировал замминистра приложенное видео.
Он призвал сообщать по телефону 102 всех, у кого есть информация о хранящемся у кого-то оружии.
"Уважаемые командиры Вооруженных сил Украины! Офицеры и генералы! Наведите наконец порядок с учетом и сохранением оружия в ваших частях. В частности боевых гранат. Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче - это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната и другие 4400, которые полицейские изъяли в прошлом году. Оружие нужно для сопротивления российской агрессии, а не для того, чтобы украинцы убивали друг друга", - подчеркнул Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
держава чим займається? ділить Українців на право та ліво вірних?
ЧОМУ ВОНО ВСЕ ЩЕ ЖИВЕ? Де держава? Його ж не охороняють! Воно пи.дить і пи.дить!
когда то в советское еще время принес ученик в кармане патрон от Шилки 12,76 мм) если не ошибаюсь.. положил в карман на перемене в кругу ребят решил похвастать полез в карман но потянул платок который вытянул сам патрон а тот капсюлем на пол а пол из плитки удар и взрыв 8 детей в больницу тяжелые множественные ранения трое погибших сразу двое умерли на протяжении 3 суток... несовместимые травмы и последствия.. выворочены были у всех брюшная полость... патрон оказался с начинкой фугасным..
яка держава, такі і наслідки(
а держава така, яки виборці.
що маємо, то маємо! (гриземо, смокчемо...)
Бабах!
Вкинув в карман і до друзів прийшов
Вийняв похвастатись-вже без чеки
порвало друзяк на дрібненькі шматки.
БАБАХ НАХРІН РОЗІРВАЛО УСІХ НА КРИВАВЕ ШМАТТЯ НОГИ РУКИ ВІДІРВАЛО М'ЯСО КРОВ'ЯХА НА ВСІ БОКИ ТЕЛЬБУХИ ТА М'ЯСИВО У СТІНИ ШМЯК КІСТКИ НУТРОЩІ МОСК СПОВЗАЮТЬ ПО СТІНАХ ЗІ СТЕЛІ ЗАМІСТЬ ЛЮСТРИ ДРАНИЙ ШЛУНОК ВИСИТЬ А НА ШАФІ ЛЕЖИТЬ ВІДІРВАНА ГОЛОВА УСІ ВІКНА НАХРІН ВИНЕСЛО М'ЯСНІ ФРАГМЕНТИ ВИКИНУЛО З ХАТИ ТУЗІК БІГАЄ ПО ПОДВІР'Ю ЗАДОВОЛЕНИЙ ЯК СЛІН БО ЗГРИЗ ЧИЙСЬ ВОЛОХАТИЙ ХІЙ КРОВ М'ЯСО КИШКИ МОЗОК РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗГОНДУРАСИЛО ДО БІСОВОГО ДІДЬКА!!!111!1
Значит не поймёшь.
(оскільки Кам'янське сильно прокацаплене місто, я дуже підозрюю, що то якийсь зкріпоносець вирішив вийти на новий рівень після звичної пляшки)
Лише вітер гуляє.
Дніпро.
Відволікання уваги..
Хотел удовлетворить себя: под Днепром у мужчины лопнула банка в прямой кишке
В Каменском Днепропетровской области у мужчины в прямой кишке лопнула банка.
Об этом сообщает местный сайт 5692 com.ua.
В четверг, 18 февраля, в больницу скорой помощи поступил мужчина с необычной травмой.
Мужчину сразу положили на операционный стол. Его состояние было средней тяжести.
Известно, что дома у мужчины в прямой кишке лопнула банка. Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.
...Щось мені підказує, що дебіл має зайвохромосомне походження (до того ж Кам'янське, екс-Дніпродзержинськ - геть прокацаплене місто). І не сексуальні, а духовнозкріпні потреби.
Але ж це новий рівень: не на пляшку сів, а НА БАНКУ. Прогрес, мля!