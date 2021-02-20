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Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На оперативную линию 102 в субботу, 20 февраля, в 19:05 поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в ​​Дрогобыче произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она ​​госпитализирована.

"Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче 01
Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче 02

В то же время, по данным замминистра внутренних дел Антона Геращенко, взорвалась ручная граната.

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Оба мужчины погибли на месте.

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Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - сообщил он в Facebook.

Геращенко отметил, что за прошлый год Нацполиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов. По его данным, в подавляющем большинстве это оружие происходит из зоны операции Объединенных сил.

"К сожалению, многие наши военнослужащие, грубо нарушая закон, воруют и вывозят опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ, и используют его в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений. Гранаты на черном рынке оружия - от 500 до 1500 гривен. Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свои, ни чужие жизни", - прокомментировал замминистра приложенное видео.

Он призвал сообщать по телефону 102 всех, у кого есть информация о хранящемся у кого-то оружии.

"Уважаемые командиры Вооруженных сил Украины! Офицеры и генералы! Наведите наконец порядок с учетом и сохранением оружия в ваших частях. В частности боевых гранат. Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче - это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната и другие 4400, которые полицейские изъяли в прошлом году. Оружие нужно для сопротивления российской агрессии, а не для того, чтобы украинцы убивали друг друга", - подчеркнул Геращенко.

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Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче 03

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
только что Стрелков/Дыркин дал обновленную инфу по потерям сепаров по трем разным подразделениям.. количество "200" и "300" выросло..
Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче - Цензор.НЕТ 3567
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20.02.2021 21:58
+10
Я пробую знайти пояснення: от що повинно бути в особи в голові, щоб діставати гранату і показувати гостям під час ніби-то товариського спілкування ?
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20.02.2021 22:14
+10
приехали с заработков из Польши а наша армия по словам герыча оказалась виноватой во взрыве гранаты.
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20.02.2021 22:22
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только что Стрелков/Дыркин дал обновленную инфу по потерям сепаров по трем разным подразделениям.. количество "200" и "300" выросло..
Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче - Цензор.НЕТ 3567
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20.02.2021 21:58 Ответить
я не розумію, чому це чмо ще живе?

держава чим займається? ділить Українців на право та ліво вірних?

ЧОМУ ВОНО ВСЕ ЩЕ ЖИВЕ? Де держава? Його ж не охороняють! Воно пи.дить і пи.дить!
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20.02.2021 22:14 Ответить
ты попредержи коней. Стрелков должен и будет давать показания в Гааге на ***** и ко, о сбитом боинге о захвате Крыма.
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20.02.2021 22:35 Ответить
и как путлэр об таком забыл...
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21.02.2021 11:01 Ответить
ВСУ дозволили відкривати вогонь у відповідь.
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20.02.2021 22:33 Ответить
Гибель двух мужчин в Дрогобыче ето результат того что идиоты не умеют обращаться с боеприпасами !!! Многие по возможности вооружились еще в 14-15 годах так как надеяться было не на кого ... Только не видел что бы кто то тягался с гранатами из УБД Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 7028
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21.02.2021 09:14 Ответить
в доме больше никто не живет дали макаке небольшой пулемет...Дарвин в работе....
когда то в советское еще время принес ученик в кармане патрон от Шилки 12,76 мм) если не ошибаюсь.. положил в карман на перемене в кругу ребят решил похвастать полез в карман но потянул платок который вытянул сам патрон а тот капсюлем на пол а пол из плитки удар и взрыв 8 детей в больницу тяжелые множественные ранения трое погибших сразу двое умерли на протяжении 3 суток... несовместимые травмы и последствия.. выворочены были у всех брюшная полость... патрон оказался с начинкой фугасным..
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20.02.2021 22:01 Ответить
23 mm
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20.02.2021 22:33 Ответить
Снаряд а не патрон
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21.02.2021 08:37 Ответить
наслідки роботи військових, СБУ та інших у зоні АТО.

яка держава, такі і наслідки(

а держава така, яки виборці.

що маємо, то маємо! (гриземо, смокчемо...)
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20.02.2021 22:07 Ответить
які, сорі
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20.02.2021 22:08 Ответить
Багато осколків. Мабуть Ф-1. Граната оборонна, кидають з укриття. Розліт осколків до 200 м Граната попала в руки мудаку, який без поняття.
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20.02.2021 22:10 Ответить
Хто там горлопанить на форумі про легалізацію огнєстрєла? Спочатку треба зменшити рівень тупих оленів у суспільстві.Бо таке буде масово. Забагато дурнів щоб їм давати зброю до рук.
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20.02.2021 22:35 Ответить
Так вона в них і є. А от порядним нічим захиститися.
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20.02.2021 22:46 Ответить
Кто то собирался гранаты легализовать, что за нытье?
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21.02.2021 08:39 Ответить
Я пробую знайти пояснення: от що повинно бути в особи в голові, щоб діставати гранату і показувати гостям під час ніби-то товариського спілкування ?
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20.02.2021 22:14 Ответить
Куме, ось дивись що маю!
Бабах!
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20.02.2021 22:35 Ответить
Безмозглий дебіл десь гранату знайшов
Вкинув в карман і до друзів прийшов
Вийняв похвастатись-вже без чеки
порвало друзяк на дрібненькі шматки.
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20.02.2021 22:38 Ответить
Куме, ось дивись що маю!
БАБАХ НАХРІН РОЗІРВАЛО УСІХ НА КРИВАВЕ ШМАТТЯ НОГИ РУКИ ВІДІРВАЛО М'ЯСО КРОВ'ЯХА НА ВСІ БОКИ ТЕЛЬБУХИ ТА М'ЯСИВО У СТІНИ ШМЯК КІСТКИ НУТРОЩІ МОСК СПОВЗАЮТЬ ПО СТІНАХ ЗІ СТЕЛІ ЗАМІСТЬ ЛЮСТРИ ДРАНИЙ ШЛУНОК ВИСИТЬ А НА ШАФІ ЛЕЖИТЬ ВІДІРВАНА ГОЛОВА УСІ ВІКНА НАХРІН ВИНЕСЛО М'ЯСНІ ФРАГМЕНТИ ВИКИНУЛО З ХАТИ ТУЗІК БІГАЄ ПО ПОДВІР'Ю ЗАДОВОЛЕНИЙ ЯК СЛІН БО ЗГРИЗ ЧИЙСЬ ВОЛОХАТИЙ ХІЙ КРОВ М'ЯСО КИШКИ МОЗОК РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗГОНДУРАСИЛО ДО БІСОВОГО ДІДЬКА!!!111!1
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21.02.2021 01:58 Ответить
Ты гранаты никогда не покупала?
Значит не поймёшь.
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20.02.2021 23:13 Ответить
Цікаво, а що має бути в голові ось у цьому випадку?
(оскільки Кам'янське сильно прокацаплене місто, я дуже підозрюю, що то якийсь зкріпоносець вирішив вийти на новий рівень після звичної пляшки)
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21.02.2021 01:41 Ответить
Порожньо.
Лише вітер гуляє.
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21.02.2021 01:50 Ответить
сидєл бухал качался гранату уроніл бєз голові остался сосєда пріхватіл...а баба вот же дєло за німі не поспєла
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20.02.2021 22:19 Ответить
приехали с заработков из Польши а наша армия по словам герыча оказалась виноватой во взрыве гранаты.
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20.02.2021 22:22 Ответить
ага. с польши привезли, да? кто мешал её стыбрить или приобрести ранее? возможно кто-то из них в АТО был. к чему сразу такие поспешные выводы? по сути, граната может взяться только с армейских складов. больше неоткуда. как она очутилась у данного мужчины, это уже другой вопрос.
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20.02.2021 23:09 Ответить
Самоликвидировались. Ну один идиот можно понять. Ну сразу трое. Хотя не зря говорят, расскажи кто твои друзья и я скажу кто ты
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20.02.2021 22:37 Ответить
Маленький мальчик гранату нашел. Вырвал чеку и поставил на стол. Челюсть нашли километра за три. Дальше не помню... Но помнят врачи...
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20.02.2021 23:01 Ответить
Геращенко прав. Надобно все гранаты вернуть на место.
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20.02.2021 23:04 Ответить
Харашо, що не торпеду..
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20.02.2021 23:04 Ответить
Мої співчуття Дрогобичу. Буває.
Дніпро.
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20.02.2021 23:05 Ответить
Желтая пресса_ тррраттата мыши в$+бли кота!!
Відволікання уваги..
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20.02.2021 23:07 Ответить
Чека за дырку в кармане зацепилась. Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 9966
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20.02.2021 23:21 Ответить
это не газ, не шокер, не пистолет. что в голове у этой публики? зачем носить гранату? как она может защитить?
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21.02.2021 00:54 Ответить
У нас тут у четвер в області трапився, е-е-еее, цікавіший курйоз:

Хотел удовлетворить себя: под Днепром у мужчины лопнула банка в прямой кишке

В Каменском Днепропетровской области у мужчины в прямой кишке лопнула банка.
Об этом сообщает местный сайт 5692 com.ua.
В четверг, 18 февраля, в больницу скорой помощи поступил мужчина с необычной травмой.

Мужчину сразу положили на операционный стол. Его состояние было средней тяжести.
Известно, что дома у мужчины в прямой кишке лопнула банка. Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.
...Щось мені підказує, що дебіл має зайвохромосомне походження (до того ж Кам'янське, екс-Дніпродзержинськ - геть прокацаплене місто). І не сексуальні, а духовнозкріпні потреби.
Але ж це новий рівень: не на пляшку сів, а НА БАНКУ. Прогрес, мля! Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 4091
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21.02.2021 01:37 Ответить
Работа в Польше влияет не всегда положительно.
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21.02.2021 08:12 Ответить
надо провести тщательное расследование может это польская wz.33
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21.02.2021 13:24 Ответить
 
 