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Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Двухступенчатая ракета-носитель "Антарес", разработанная при участии украинской стороны, успешно вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Государственного космического агентства Украины.

"Сегодня в 19:36 по киевскому времени был проведен успешный запуск ракеты-носителя "Антарес" с острова Уоллопс (США)", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось

Отмечается, что двухступенчатая ракета-носитель "Антарес" разработана американской компанией Northrop Grumman с возможностью установления третьей ступени, и сегодня ею стал Cygnus.

Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ".

Украинско-американская ракета Антарес успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос 01

По данным NASA, стыковка корабля Cygnus с Международной космической станцией запланирована на 22 февраля.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Вялікім галадающім кацманавтам щєй нєбось падвєзлі, а то туалєт мить сіл больше нєту.
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20.02.2021 22:33
+23
Щи получаются, когда моют кастрюлю из-под борща.
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20.02.2021 22:47
+19
Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 1134 Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 1134 Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 1134
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20.02.2021 22:32
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Тролль на методичке,забей и в спам сразу.
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20.02.2021 23:12 Ответить
А маленький украинский Наполеон?)
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20.02.2021 23:13 Ответить
Из Моники диктатор - шо из дерьма пуля. Вот у вас на московии ***** - натуральный диктатор, но шо-то ничего там не растет, не цветет и не колосится.
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20.02.2021 23:20 Ответить
Причем оба диктатора Вовы.)
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20.02.2021 23:22 Ответить
Не знаю про 2 Вов. Твоего фюрерка ховут *****, русский.
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20.02.2021 23:24 Ответить
))) у брежнева хоть брови колосились
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21.02.2021 10:34 Ответить
А у тебя ху*** вечный плешивый карлик !
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20.02.2021 23:21 Ответить
Согласен. Украинский диктатор волосатее.
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20.02.2021 23:24 Ответить
А что конкретно он надиктовал? Что там на Лахте кажут? Неужто закрыл каналы кума ***** и сразу стал украинским Пол Потом?😮
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21.02.2021 00:19 Ответить
ось вам взірець справжнього партнерства
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20.02.2021 23:23 Ответить
кацапсины тут же ответили Украинско-Американской ракете Антарес-своей ракетой (она имеет главное преимущество: намного дешевле )
Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 6961
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20.02.2021 23:27 Ответить
И экологически ну почти чистая.
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20.02.2021 23:30 Ответить
Да разработчик ступени - Украина. Но: собственно Украиной в этой ракете сделаны топливные баки первой ступени, и общая сборка. А двигатели на ней - Российские (РД - 181). Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 4712
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21.02.2021 01:25 Ответить
https://lenta.ru/articles/2018/07/09/energomash/
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21.02.2021 07:33 Ответить
ФУ.,. ЗАВОНЯЛО )))
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21.02.2021 07:58 Ответить
а мы тебя, тупую кацапсинку-в спам за брехню, шоб не гавкал! Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 1730
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21.02.2021 10:08 Ответить
Простой Инженер, брехливый кацап,почитай ето:

Энергохлам: Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны!

Предприятия космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки двигателей РД-180 и РД-181

эти двигатели сегодня оказались невостребованными не только за рубежом, но и в России

https://lenta.ru/articles/2018/07/09/energomash/

(обрати внимание: ето пишут на российском ресурсе)
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21.02.2021 10:20 Ответить
Хорошая статья, но факт есть факт - "Антарес" взлетел на РД-181.
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21.02.2021 11:24 Ответить
Алексей Шевченко 6546ffa9,кацапский ушлепок, я тебе привел фактическое доказательство москально-свинячей брехни со ссылкой (кстати на свинорусский источник),а ты мне только свои хотелки?

Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 2577
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21.02.2021 11:51 Ответить
Ты мне привёл доказательство, что Штаты планируют отказаться от кацапских моторов. Это давно известно. Но пока их новый движки в разработке Атлас-5 и Антарес летают на РД-180 и РД-181 соответственно.
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21.02.2021 13:08 Ответить
ето твои хворi фантазии! давай пруфы ,иначе ты 3,14здун! Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 1696
а пока -в будку спам свинособака!
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21.02.2021 16:23 Ответить
Вот статья про "Антарес" в английской википедии. Надеюсь тебе не составит труда прочитать название двигателей первой ступени Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 9532
https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket)
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21.02.2021 17:05 Ответить
Вантуз для кацапского сортира повезли. Сволочам не рассчитаться за это.))
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21.02.2021 00:12 Ответить
Сволочи много лет возили американцев в космос.
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21.02.2021 00:51 Ответить
Точнее с 2012 по 2020 годы.
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21.02.2021 00:53 Ответить
Ну ладно. Вантуз по скидке будет. А то ты расстроен гляжу.
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21.02.2021 01:18 Ответить
Зеленский с Медведчуком запретил и магазины Спортмастер. Возможно диктатору продали плохие кеды.

Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 5731
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21.02.2021 03:19 Ответить
НЕОБХОДИМО ТОВАРЫ ЯВНЫЕ ПРОРОССИЙСКИЕ ВСКРЫВАТЬ В МАГАЗИНЕ И НЕ ПОКУПАТЬ !)
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21.02.2021 07:56 Ответить
Зеленському треба бути послідовним і ввести санкції проти гівнюків, які після початку війни Росії проти України знімали в Росії різне кіно та телелайно.
Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 3351
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21.02.2021 09:50 Ответить
-
Так Українська позиція ослаблена тільки тому що на переговорах з ворогом оккупантом паРашею, вона не може застосувати проти цього кривавого загарбника свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністю польоту до -16 000 км. І шкода що ми не відновлюємо добровільно втрачене своє виробництво збагаченого урану. Треба негайно відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої Ядерної Держави. Тоді б і лукава хітрожопа Європа злякалась, та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів як зараз в КНДР. А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притом відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* схаменулася б, і враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території Криму і Донбассу, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як негайно визволити свою рідну українську землю Криму і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
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21.02.2021 06:40 Ответить
ВОТ ЭТО ЛЮДИ РАБОТАЮТ !!! НЕ ТО ЧТО ХЙЛО ВОНЮЧИЕ !)
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21.02.2021 07:54 Ответить
Задрали уже эти ракеты запускать.Прожигают озоновый слой а потом думают как на Марс улететь.
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21.02.2021 08:10 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТИТЬ ВСЕХ БАНДИТСКОЭМИГРАНТСКИХ ПДРОВ В США КОТОРЫЕ МЕШАЮТ УКРАИНЫ РАЗВИВАТЬСЯ !!!
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21.02.2021 09:42 Ответить
дай Бог, чтоб крепла и развивалась дружба и сотрудничество между Украиной и великой супер державой США!
Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 2722
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21.02.2021 10:29 Ответить
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