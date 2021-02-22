Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, баллотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя!. ВИДЕО

Священник УГКЦ Юстин Бойко обратился с открытым письмом к бывшему директору горнолыжного курорта "Буковель", кандидату в народные депутаты от партии "За Майбутнє" по округу № 87 на Ивано-Франковщине Александру Шевченко с просьбой прекратить использовать церковь в предвыборных целях.

Соответствующее обращение появилось в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

"О причине ваших паломничеств по храмам Ивано-Франковской области не трудно догадаться. Достаточно зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии Украины, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду Украины", — написал он.

Священник добавил, что когда он слушает выступления Шевченко в храмах, а также панегирики в его честь из уст священников, то ему "становится стыдно" как за священников, так и за самого Шевченко.

"Именно Христа призван проповедовать каждый христианин, а не себя самого!", - добавил он.

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В обращении указано, что использование храма противоречит постановлениям Синода Епископов УГКЦ. С открытым письмом к кандидату священник обратился в связи с негативной реакцией со стороны людей в адрес иерархов, священников.

"Духовенство начинают обвинять, что оно продалось Вам, а потому не реагирует", - подчеркивает он.

"Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку для предвыборной компании. Зато настоятельно рекомендую перенести ее на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого", — заявил священник.

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Довыборы в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года. Бывший нардеп из этого округа от фракции Слуга народа Зиновий Андрийович сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.