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выборы (7957) УГКЦ (150) Ивано-Франковская область (647) Шевченко Александр Леонидович (195) За Майбутнє (24)

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, баллотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя!. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, баллотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя!. ВИДЕО

Священник УГКЦ Юстин Бойко обратился с открытым письмом к бывшему директору горнолыжного курорта "Буковель", кандидату в народные депутаты от партии "За Майбутнє" по округу № 87 на Ивано-Франковщине Александру Шевченко с просьбой прекратить использовать церковь в предвыборных целях.

Соответствующее обращение появилось в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

"О причине ваших паломничеств по храмам Ивано-Франковской области не трудно догадаться. Достаточно зайти на интернет-страницу Центральной избирательной комиссии Украины, чтобы убедиться в том, что недавно вас зарегистрировали кандидатом в Верховную Раду Украины", — написал он.

Священник добавил, что когда он слушает выступления Шевченко в храмах, а также панегирики в его честь из уст священников, то ему "становится стыдно" как за священников, так и за самого Шевченко.

"Именно Христа призван проповедовать каждый христианин, а не себя самого!", - добавил он.

Читайте также: От "Слуги народа" в трех округах на Ивано-Франковщине идут люди из окружения экс-кандидата в президенты Шевченко

В обращении указано, что использование храма противоречит постановлениям Синода Епископов УГКЦ. С открытым письмом к кандидату священник обратился в связи с негативной реакцией со стороны людей в адрес иерархов, священников.

"Духовенство начинают обвинять, что оно продалось Вам, а потому не реагирует", - подчеркивает он.

"Обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку для предвыборной компании. Зато настоятельно рекомендую перенести ее на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящей для этого", — заявил священник.

Читайте также: ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

Довыборы в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года. Бывший нардеп из этого округа от фракции Слуга народа Зиновий Андрийович сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

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Топ комментарии
+36
Для бородатої ЗЄбабусі це не має жодного значення, вона звикла купувати лохів за гречку

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7754
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21.02.2021 19:16
+28
Дякую Вам Отче, що підняли цю справу!

Добре, що Ви публічно звернулись до цього пана. Але це , все ж таки повинен був зробити митрополит Івано- Франківський і відразу на самому початку.
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21.02.2021 19:22
+17
Где вы видели совесть у Бени и его окружения с прихлебателями? Вот у одного его типа подельника на месте совести вырос инструмент которым он имитирует игру на рояле, а уже два года показывает своим избирателям. Маленький такой инструмент, для имитации игры на рояле, а для его избирателей он, инструмент, странным образом растёт и растёт.
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21.02.2021 19:22
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Для бородатої ЗЄбабусі це не має жодного значення, вона звикла купувати лохів за гречку

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7754
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21.02.2021 19:16 Ответить
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гречка краще аніж соєва чіколядка
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21.02.2021 19:36 Ответить
Патріарх Святослав має перевести в інші парафії східної України всіх священників які не змогли відмовити говнокандидату в агітації в храмах! В Одеському екзархаті купа незакритих вакансій в нових парафіях де ще немає храмів!
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21.02.2021 21:13 Ответить
тебе лучше сидеть на бутылке не вставая Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 6602
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22.02.2021 01:03 Ответить
у тебе великий досвід "сидіння на пляшці" шо іншим радиш?
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22.02.2021 02:48 Ответить
Ни стыда ни совести...
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21.02.2021 19:16 Ответить
Використання політиками-кандидатами церкви -стало нормою, на жаль. Ми це бачимо на всіх виборах усіх рівнів і не бачу потреби капеланства у міській раді, це нонсенс, коли у сесійній залі проповідь і молитва. можна перед сесією у храм іти на спільну молитву. принаймі, так було б моральніше, може...

Шевченко - Бєніна шлюха
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21.02.2021 19:20 Ответить
А чому тільки Шевченко Беніна шлюха - пів області, бо вони всі проголосували за Беню, але хочуть щоб було як в Європі.
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22.02.2021 09:18 Ответить
Где вы видели совесть у Бени и его окружения с прихлебателями? Вот у одного его типа подельника на месте совести вырос инструмент которым он имитирует игру на рояле, а уже два года показывает своим избирателям. Маленький такой инструмент, для имитации игры на рояле, а для его избирателей он, инструмент, странным образом растёт и растёт.
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21.02.2021 19:22 Ответить
комментарий отмечен как спам
так-так Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7915

pravda.com.ua/rus/news/2019/02/13/7206589/

Почти 40% киевлян считают "т***с-тур П*****о агитацией - КМИС
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21.02.2021 19:41 Ответить
Вперше бачу, щоб Українську правду хтось читав кацапською... Там за замовчуванням українська версія грузиться!
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21.02.2021 20:19 Ответить
Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 142 Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 5009
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21.02.2021 20:56 Ответить
Дякую Вам Отче, що підняли цю справу!

Добре, що Ви публічно звернулись до цього пана. Але це , все ж таки повинен був зробити митрополит Івано- Франківський і відразу на самому початку.
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21.02.2021 19:22 Ответить
Жлоб.
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21.02.2021 19:22 Ответить
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Это ж у кого научился этот дядя пиарится на церковных делах перед выборами? Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7493
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21.02.2021 19:24 Ответить
Українське суспільство морально деградоване. Бандити 90-х стали авторитетними людьми. Злодії і наркомани стали бізнесменами/препіЗЕдентами. Людьми керує бажання матеріального збагачення любою ціною.На жаль ці процеси , на мою думку, не оминули церкву.
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21.02.2021 19:27 Ответить
Рыги всегда пиарились на "вере", а научились они у *****

Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 9893
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21.02.2021 19:42 Ответить
А после рыгов кто...вернее вместо них ?
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21.02.2021 20:02 Ответить
Вместо рыгов? Рыги уже куда-то подевались?
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21.02.2021 20:11 Ответить
Это фотка с интронизации Онуфрия?
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21.02.2021 20:13 Ответить
Это 2016 год крестный ход, просто первая попавшаяся под руку фотка.
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21.02.2021 20:22 Ответить
В Лавре все фотки одинаково выглядят
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21.02.2021 20:30 Ответить

Андрій Смолій
 сейчас Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 9912 в раздумьях.
4 ч. ·



Як гадаєте: чи спроможеться Зеленський сьогодні, в День рідної мови, написати бодай декілька слів на цю тему?
#МоваМаєЗначення
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21.02.2021 19:27 Ответить
То у тебя рIдноi, к у него когда день идиша или иврита.
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21.02.2021 20:12 Ответить
Барды балды проверяй что пишешь и на каком языке
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21.02.2021 22:32 Ответить
Открыл бы Красные передвижные уголки и там агитировал бы "За своє Майбутнє" Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 3790
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21.02.2021 19:28 Ответить
Так он-же рыгоанал, там все такие *******.
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21.02.2021 19:28 Ответить
та прям там. В Верховной Раде 8-го созыва входил в состав фракции Блок Петра Порошенко. Правда, 6 ноября 2015 года вышел из фракции и начал поддердивать Зеленского.
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21.02.2021 19:34 Ответить
поддерживать
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21.02.2021 19:35 Ответить
Очень дальновидно было начать поддерживать Зеленского в 2015 Ванга и Нострадамус курят
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21.02.2021 20:47 Ответить
ну наверное ж получил инструкции Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 5600
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21.02.2021 21:35 Ответить
И чё, ЗЕбанат?
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21.02.2021 19:35 Ответить
а то, что не знаешь ты ничего.
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21.02.2021 19:38 Ответить
Вірите в його поякаяння???
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21.02.2021 19:43 Ответить
та какое там покаяние... Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 3688
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21.02.2021 20:29 Ответить
добрый самаритянин бабушки Бени

мудрий нарід на Прикарпатті зовсім втратив відчуття антисеметизму ? Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 3573 Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 6769

а куда дивиться Святослав ?
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21.02.2021 22:10 Ответить
какой Святослав?
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22.02.2021 00:11 Ответить
Игоревич что ли? Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 6004
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22.02.2021 00:12 Ответить
Так скільки він був у блоці Порошенко? Та формально рік, але гадив як Лещенко, Наєм та інша шулуха.
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22.02.2021 09:22 Ответить
Ще такого не бачив.....До чого нечисть хитра..Не боїться Бога......
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21.02.2021 19:32 Ответить
Судя по морде , это то чмо , которое посреди поля в вышиванке позировало перед какими то выборами ? Да ещё со своим выводком . Будто все должны терять дар речи от умиления его отпрысками .
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21.02.2021 19:33 Ответить
вышиванку таким "шевченкам" вышивает начальник украинских евреев БаблоМойский Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 1155
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21.02.2021 22:15 Ответить
Скоріш за все оці пацюки промосковські будуть мобілізувати церковну паству.
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21.02.2021 19:35 Ответить
Це натуральний чорт! Хамло причетне до розкрадання Карпат та загалом України. Тупе як монгольський чобіт, словниковий запас на рівні «коломойського району». З синочками на фронт а не розказувати як сумно без людей у Буковелі )
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21.02.2021 19:37 Ответить
А як же таке лайно заробило шалені гроші Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 7813
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21.02.2021 19:49 Ответить
Награбував а тепер "жертвує" на церкви. Бог цінує останні 2 лєпти бідної вдови, а не з надмірного багатства ЗЄзлодіїв і ЗЄмародерів.
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21.02.2021 19:57 Ответить
вже мобілізують. проти Марусі Звіробій, чи Руслана Кошулинського.
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21.02.2021 21:39 Ответить
мудрий нарід проголосує за цього БаблоМойшу "шевченка" бо він побудує гарну дорогу до цвинтаря (перший відеозапис)

ото буде ганьба ганьбищенна !!!! Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 1299

а таки буде, допоки Святослав не вижене "мінял" совісті на дорогу до кладовища із українських храмів
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21.02.2021 22:19 Ответить
Совладелец Буковели. Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 8341 И этим все сказано. Не удивлюсь, если священника, осмелившегося поднять против него голос, отлучат от церкви. Священник УГКЦ призвал экс-директора "Буковеля" Шевченко, балотирующегося в Раду по 87-му округу, прекратить агитацию в церквях: Стыдно, нужно проповедовать Христа, а не самого себя! - Цензор.НЕТ 8341
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21.02.2021 19:36 Ответить
У тебя скудно с мозгом
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21.02.2021 20:08 Ответить
классика жанра. из рассказа шевченка, другу коляну:
- слышь, калян, был в церкви, читаю значит проповедь электорату. благодать так из под купола и снисходит, так и снисходит. просто чувствую нутром, как снисходит! и тут, представляеш, одна молодая коза, заходит в храм и начинает от свечки прикуривать!
- та, сашан, это ты гонишь! шоб в храме, от свечки, даже коза, прикуривала? та ты гонишь!
- калян, не поверишь, сам был так поражён такой муйнёй, шо банку пива из руки на алтарь уронил!
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21.02.2021 19:40 Ответить
даремно закликати беніну шоблу дотримуватись правил
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21.02.2021 19:44 Ответить
Священник молодець врізав по саме живе, а то виходить що крім Шевченка ніхто в Бога не вірить на Прикарпатті. Цеж треба так опуститись щоб використовувати Боже ім'я на користь своїх політичних справ.
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21.02.2021 19:48 Ответить
священники не вірять в Бога.
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21.02.2021 20:20 Ответить
Особистий досвIд?
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21.02.2021 20:31 Ответить
Так.А щодо Шевченка:він не приходив в церкви для самореклами без дозволу священників.Священник УГКЦ Юстин Бойко хай ставить претензії своїм коллегам по бізнесу.
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21.02.2021 22:12 Ответить
претензії до Святослава


скільки шекелів коштує Українська греко-катотлицька церква, пане архиєпіскопе ? Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 1423
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21.02.2021 22:23 Ответить
Заходить до церкви крутелик і каже священникові: відспівайте мого пса бо здох
-священник: ми не відспівуємо тварин бо то гріх
- крутелик: як собі хочете, але я зараз йду до московського батюшки і він за 2000 баксів відспіває за всіма канонами
- священник: а чому ви зразу не сказали що ваш пес був грекокатоликом?
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22.02.2021 01:19 Ответить
Часом церква вже стає політикою і бізнесом. Хоча Христос вигнав всіх торгашів з Храму господнього в Єрусалимі. Видно не всі священнослужителі читали Біблію ???
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21.02.2021 19:45 Ответить
Правдивий, конкретний, ввічливий лист...правильно...в храмі царює і прославляється тільки Бог.Церква і політика не сумісні...
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21.02.2021 19:49 Ответить
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Це усе, що треба знати про релігію.
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21.02.2021 19:52 Ответить
Так даже Великий Сталин был каким-то там подпопком, но Яхве ему даже не сказал шоб убивал совков чуть меньше и не планировал войну - "до Лисабона". Более того, Яхве даже помог ему, натравив одних рабов своих на других, которые сражались с безбожными ордами Великого Сталина.
Вывод - или Яхве извращенец(хотя, если почитать об егО подвигах - то вопрос снят), или егО .... Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 424 (нетути)
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21.02.2021 20:20 Ответить
Ні не все.Релігія - у Священника УГКЦ Юстина Бойко, а "слуги лукаві в рясах" є " слугами із покоління Юди ,котрі ,за денний заробіток продають Ісуса ,як і в давнину,- сьогодні, а разом з ним і Україну
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21.02.2021 20:25 Ответить
Сам зрозумів, що написав?
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21.02.2021 20:38 Ответить
релігія - у священника у Священника УГКЦ Юстина Бойко , а "продажні слуги в рясах" є слугами Юди,котрий за денний заробіток продав Ісуса на розпяття ,а сьогоднішні(надаючи СЛОВО І МІСЦЕ в БОЖОМУ ХРАМІ де мають проповідувати дії ДУХОВНІ , слугам світу,для самовозвеличення і агітаціі, є все тими ж минулими лукавими "слугами". Такі дії не мають часового виміру(служіння лукавому)
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21.02.2021 21:32 Ответить
по пиці звісно звичайна гнида-іванов, але це ж треба - воно виявляється Шевченко(((блюю, а пишу з великої)))
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21.02.2021 19:54 Ответить
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Так батя у Медведчука был ОУНовцем реальным а сын путана кгбисткая, чему тут удивляться?
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21.02.2021 20:16 Ответить
Брехло. Тато Медведчука був поліцейським.
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21.02.2021 20:40 Ответить
Я перепроверю
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21.02.2021 20:43 Ответить
Ти брехло, не був вiн полIцейським, iди тепер нах.
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21.02.2021 21:00 Ответить
Но поп, бандюка мы видим, т.е. он ссуществует, а Дриста - никто и никогда не видел, так шо вы оба хороши - один делает вид что любит Дриста и благочестие, второй - его в этом упрекает.
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21.02.2021 20:17 Ответить
Церква в Україні це просто бізнес. Нічого більше. Ні-чо-го. Вони не допомагають нужденним, не повстають проти аморальності і срати хотіли на заповіді. Попи нічим не відрізняються від звичайних громадян - такі ж тупі, ліниві, жадібні і ласі до халяви. А що ви хотіли коли майже 300 років тут кацапська безТомосна секта "духовно окучівала стадо"? Повна аморальність кацапської церкви вплинула на всі інші церкви і розклала духовенство заздрістю і срєбролюбієм. Коли мене питають чому я не християнин, то я відповідаю що живу за соральним кодексом людства. І що ж це таке? питають. А це дуже просто. Прибери з 10 заповідей три які стосуються культу боженьки і отримаєш моральний код людства який є складовою усіх життєздатних політичних та соціальних систем та релігійних рухів на всій планеті. Тому мені казковий бог і на фіг не потрібен. У мене є совість і людська гідність.
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21.02.2021 20:24 Ответить
В бан брехун комуняцький
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21.02.2021 20:32 Ответить
Ти різницю між "атеїст" і "комуніст" взагалі розумієш?
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21.02.2021 20:44 Ответить
Если кто не прихожанин ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКОЙ церкви, то не стоит лезь в их дела. А если вообще не христианин , то вообще и молчать. А если безумен как Юра Смитс, то к психиатру. Это я про комментарии...
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21.02.2021 20:27 Ответить
Он на шото обижен наверно, вот и злится.
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21.02.2021 20:40 Ответить
Саша Шевченка-ще один щирий українець!
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21.02.2021 20:31 Ответить
Ще один передвиборчий хлопчик Помагай.
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21.02.2021 20:44 Ответить
"За майбахи" ,це ті самі зажопінці ,лише з іншого ракурса !!!)))
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21.02.2021 21:05 Ответить
Я этому Шевченко, лично, ещё во время баллотирования в депутаты ВР, не раз писал -Хватит втягивать Бога в свои грязные игры..А то - С Божьей помощью, с Божьей помощью ..в депутаты Мол --Я занимаюсь благотворительностью.На мой вопрос -Что вам мешает ею заниматься не будучи народным депутатом ? ...Он так и не ответил . Рвался к власти чтобы пилить бюджет..
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21.02.2021 21:06 Ответить
Практику проходить, не стане депутатом, то хоч в батюшки "намилиться".
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21.02.2021 21:07 Ответить
В нормальній громаді , агітація в храмі - це зразу нульовий рейтинг . Нормальні люди за такого дегенерата не проголосують ну ніяк . Московські свинособаки таке практикують . Більше ніхто .
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21.02.2021 21:17 Ответить
Які священники, такі і парафіяни... Крім того , що своїм буховелем заразив усю область, тепер хоче ще й духовну заразу поширити...
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21.02.2021 21:31 Ответить
В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..
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21.02.2021 21:59 Ответить
Отстаньте от святого человека. Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! - Цензор.НЕТ 3356
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21.02.2021 22:08 Ответить
кому стыдно? хвосту каломойши или прихвостню. как правильно?
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21.02.2021 22:09 Ответить
Ага тебя церковный пропагандон забыли в депутаны взять...хотя со стороны депутана абсолютная наглость к владельцу пропагандисткой площадки...надо отдавать не менне 30-40% от кормления с верующих лохов
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21.02.2021 22:11 Ответить
Скільки доз вакцини від Ковід закупили попи всіх конфесій та сект в Україні для своїх громад? На сьогодні, як відомо, жодної. Ось вам вся їх "благодійність" і "співчуття"... За даними офіційних джерел тільки кацапська секта гундяєва отримує пожертв з мирян на суму в 5 млрд. щороку і повністю виводить ці кошти з України... на війну з Україною...
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21.02.2021 22:25 Ответить
у бениной шестёрки совсем крыша поехала от безнаказанности
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21.02.2021 22:57 Ответить
Если молитвенных домах в место попа были бы черти, то эти люди ради место во власти ходили бы и к сатане и к черту......
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21.02.2021 23:16 Ответить
Де ви бачили сором у бенінців? Вони тупо окупували УГКЦ, а московити УПЦ. Навіть сам преЗедент принципово не ходить у ПЦУ, а його молода і воровита команда відвідує УПЦ, яка прибрала МП (московський патріархат) і маскується під українську. Просто якби прикарпатці мали свій розум, то послалиб подалі бенякоманду, але вони ні, вибрали тільки їх. Ось тут соромно за нарід. А ще "Буковель" цього пана став розповсюджувачем ковід в області, бо вони через всі райони туди проїзжали, їхали назад і там вештались. Але молодпа воровита команда все спихує на колядників. Відповім - колядки були по всіх селах Західної України - а Буковель тільки там, куди і завезли ковід.
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22.02.2021 08:56 Ответить
Противно смотреть на этих попиков, которые кланяются этому животному. Это чистой воды проституция.
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22.02.2021 09:47 Ответить
 
 