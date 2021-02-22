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"Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Московское управление Следственного комитета РФ выпустило ролик, в котором поздравило российских подростков с 14-летием и предупредило их об уголовной ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские силовики, держа в руках торт, напомнили именинникам, что им теперь самим придется отвечать за убийство, причинение вреда здоровью и торжественно перечисляют другие статьи уголовного кодекса - кражу, разбой, грабеж, угон, вымогательство.
Отдельно российские правоохранители рассказали о "серьезном наказании" за терроризм, захват заложников и изнасилование.
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+57 Привет
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+28 Leva Rodriguez
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+28 Владимир1950
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Тебе 18?? Теперь ты можешь подохнуть во славу ***** и паРаши...😃
Вот уже думаешь, что в Раиссе **...ей некуда, но они каждый раз доказывают обратное
Напомнили, правильно сделали.
Киев. пер. Квитневый, 9.
Прочитал вот эту новость. Задумался.
А такие вот видео... как бы ни неприятно было это признавать... но могут сработать.
"оножеребенок с колонкой" смотрит телевизор, или может подписан на ютуб канал следственного комитета?
Ага, и чтобы смотреть видосики в ютубе, подписано оно, естественно, на каналы СК, ФСБ, СБУ, ЦРУ и других ООНов )
Но резонансные видео - оно смотрит и смотрит часто. А это - резонансное видео.
Есть довольно интересная, и вполне себе резонансная книжка - УК. Многие ли увлечены ее чтением?
Да один даже ... эмм... оножеребенок посмотрит и сделает выводы = уже благо.
И это лучше чем сидеть на попе ровно и ничего не делать.
(осторожно, ненормативная лексика)
https://www.youtube.com/watch?v=x4YvSWQXnDI
В Кемерово полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку