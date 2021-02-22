"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Российская команда была вынуждена заклеить и закрыть любую символику РФ, чтобы принять участие в соревнованиях в немецком Оберстдорфе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой показан процесс маскировки символики на автомобилях технических служб и экипировки спортсменов.
"Такая веселуха, что я просто угораю, блин. Вот смотрите, на машинах тоже все заклеили. Черным скотчем. Чтобы ничего не было видно. Черный траурный скотч везде", - говорит автор видео, вероятно, один из российских спортсменов.
Вероятнее всего на записи показан лагерь российских спортсменов, которые приехали для участия в 53-м чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он будет проходить с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.
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от один невідомий хопає рушницю і намагається влучити в ціль!
- постріл! і куля потрапляє в дупу іншому невідомому спортсмену!!
ну то й хій з ними
переходимо до наступних вправ
Н. Добронравов
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши ЧЕРНЫЕ дать имена!
яка ж біда !!!
, страна отданная на откуп бандюкам теперь вынуждена стыдливо прятать символику государства,