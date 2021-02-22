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"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российская команда была вынуждена заклеить и закрыть любую символику РФ, чтобы принять участие в соревнованиях в немецком Оберстдорфе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой показан процесс маскировки символики на автомобилях технических служб и экипировки спортсменов.

"Такая веселуха, что я просто угораю, блин. Вот смотрите, на машинах тоже все заклеили. Черным скотчем. Чтобы ничего не было видно. Черный траурный скотч везде", - говорит автор видео, вероятно, один из российских спортсменов.

Вероятнее всего на записи показан лагерь российских спортсменов, которые приехали для участия в 53-м чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он будет проходить с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+64
Надо было сразу лепить - " страна 404 "
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22.02.2021 10:55
+55
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 4790
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22.02.2021 10:57
+53
Вот это и называется "публичное унижение".
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22.02.2021 10:58
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Надо было сразу лепить - " страна 404 "
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22.02.2021 10:55 Ответить
країна Мєльдонія
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22.02.2021 10:59 Ответить
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 5843
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22.02.2021 11:01 Ответить
- А тепер виступають якісь спортсмени з якоїсь країни....
от один невідомий хопає рушницю і намагається влучити в ціль!
- постріл! і куля потрапляє в дупу іншому невідомому спортсмену!!
ну то й хій з ними
переходимо до наступних вправ
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22.02.2021 11:08 Ответить
). Зачет.
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22.02.2021 20:27 Ответить
Бажано, щоб не в дупу, а "контрольний".
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23.02.2021 09:37 Ответить
Так как они выступали в биатлоне, то и поводов для их упоминания вообще не было. Чехия с 10 мил населения выступила лучше
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22.02.2021 13:20 Ответить
русский спортсмен должен защищать ЧЕРНЫЕ ЦВЕТА СВОЕГО ФЛАГА "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 4610
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22.02.2021 12:51 Ответить
Можно было дорисовать череп и кости. Получился бы "Весёлый Роджер"...
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22.02.2021 13:25 Ответить
ГЕРОИ СПОРТА (1972)
Н. Добронравов

Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши ЧЕРНЫЕ дать имена! "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 2325
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22.02.2021 14:51 Ответить
страна "ну и чо?"
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22.02.2021 14:46 Ответить
Команда Ихтамнетов "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 8365
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22.02.2021 11:09 Ответить
+++
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22.02.2021 11:11 Ответить
Або ж команда бюро ритуальних послуг.
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23.02.2021 09:41 Ответить
На кордоне допатой по хлебалу и назад за поребрик
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22.02.2021 12:11 Ответить
ой біда!
яка ж біда !!! "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 2984
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22.02.2021 12:47 Ответить
Дуже органічно все виглядає - так тримати!
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22.02.2021 10:56 Ответить
срана 404 "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 105
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22.02.2021 10:56 Ответить
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 4790
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22.02.2021 10:57 Ответить
Вот это и называется "публичное унижение".
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22.02.2021 10:58 Ответить
Оце вже діло, оце вже приниження москалів. Ахах, навідь, якщо вони шось і виграють, най їм грамоти чорним скочем заліплені цеї дадуть ))
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22.02.2021 10:59 Ответить
Можлива тільки одна правдива назва:,, Московський улус".
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22.02.2021 10:59 Ответить
О вата допрыгалась ,возят уродов как прокажённых ,от то **** встали с колен ... "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 7029
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22.02.2021 11:00 Ответить
Ещё нужго запретить говорить по-русски.
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22.02.2021 11:01 Ответить
вірне рішення! навіща іншим спортсменам постійно чути расейські матюки
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22.02.2021 11:39 Ответить
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 9400 "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 5176
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22.02.2021 11:01 Ответить
а мочу через дырку в стене менять разве не веселуха...
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22.02.2021 11:02 Ответить
Опускают мордву..опять будут с лыжными палками кидаться на цивилизованных людей
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22.02.2021 11:03 Ответить
Такого позора расиюшка еще не знала.. а нет, знала, когда трусливые рюзьге "офицеры" без опознавательных знаков вторгались в Украину
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22.02.2021 11:03 Ответить
.. офицеры остались на полях гражданской войны... Вместо них пришла коммисарская и быдлячья пошесть... которая к началу второй мировой начала называться офицерами... А сейчас понятие **российский офицер**, это символ подлости.. трусости и наглости... И ничего больше....
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22.02.2021 23:21 Ответить
лаптестан "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 9684 а шо с вяличием
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22.02.2021 11:03 Ответить
дедызачтовоевали "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 6893
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22.02.2021 11:04 Ответить
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 6923
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22.02.2021 11:05 Ответить
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 6493
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22.02.2021 11:06 Ответить
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 8801
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22.02.2021 11:13 Ответить
ОХЙОПТ !!! "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 3232
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22.02.2021 16:58 Ответить
любители воевать без символики , возмутились соревнованием без символики ...ваше ноу хау - жрите не заляпаетесь
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22.02.2021 11:04 Ответить
В закладочки стырим)))
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22.02.2021 13:53 Ответить
Показательно, что у спортивных свинособак гордость отсутствует напрочь. Могут и на старт сразу в коленно-локтевой выходить, ниже дна уже не будет.
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22.02.2021 11:05 Ответить
А нафига они туда вообще приехали при таких раскладах?
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22.02.2021 11:06 Ответить
відвідати дьюті-фрі
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22.02.2021 11:09 Ответить
Мельдоний меньше жрите...
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22.02.2021 11:06 Ответить
Так вот она какая Страна 404. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 4318 Скоро рашистский флаг прировняют к пиратскому
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22.02.2021 11:06 Ответить
Правильно. Треба себе поводити як люди, а не як козли. Вже скоро по всьому світу козлрилих чмиритимуть.
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22.02.2021 11:06 Ответить
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть.... "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 3607
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22.02.2021 11:06 Ответить
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 2585
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22.02.2021 11:07 Ответить
РОССИЯ ТАКИ ВСТАЛА С КОЛЕН, А ТЕПЕРЬ ОПЩЕНА НИЖЕ ПЛИНТУСА!!!!!!!! А ФАШИСТСКАЯ СТРАНА ДРУГОГО И НЕ ЗАСЛУЖИЛА!!!!!
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22.02.2021 11:10 Ответить
ихтамнеты на соревновании
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22.02.2021 11:10 Ответить
Проект росийя уже закрывают.
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22.02.2021 11:10 Ответить
БО вас (свинособак) РЕАЛЬНО РЕАЛЬНО НЕ ІСНУЄ , ЯК І ДВОГОЛОВОГО ОРЛА .
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22.02.2021 11:12 Ответить
Стыдно ему без русских этикеток на куртках, курва. А чего же ты не стеснялся когда крымские улицы патрулировал без шевронов и знаков принадлежности. Автоматом стыд компенсировал, ублюдок?
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22.02.2021 11:15 Ответить
Тоді вони всі ридали від щастя та кричали - КРИМНАШ.
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22.02.2021 12:34 Ответить
Лучший комментарий
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22.02.2021 19:00 Ответить
Та брезентом надо всех вас до дальнего востока накрыть чтобы и видно не было, и слышно. Они еще и удивляются!.. Совсем тупые, ей Богу
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22.02.2021 11:18 Ответить
так касабы же стремились к этому. В крыму, например "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 1316
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22.02.2021 11:18 Ответить
В Крыму референдум был фейковый, а результаты нарисованы.
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22.02.2021 11:18 Ответить
Тупість не має меж! Їм же сказали, що без логотипу "срашка". Ні воно тупіше, приперлося ось і доводиться заклеювати нецензурний вираз.
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22.02.2021 11:23 Ответить
Вони думали, шо пронєсьот. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 5576
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22.02.2021 12:32 Ответить
вот приятно смотреть. иногда и паРаша может радовать.
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22.02.2021 11:27 Ответить
Тьфу, бл****, позорище. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 4526
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22.02.2021 11:32 Ответить
Спортсмены с немытой звучит как банда из Коканда... все в заплатках из скотча как прокаженные - вот она путинская расия, картина маслом во всей красе
, страна отданная на откуп бандюкам теперь вынуждена стыдливо прятать символику государства,
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22.02.2021 11:38 Ответить
А в место гимна - " Лебединое озеро"
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22.02.2021 11:50 Ответить
Ага а громадный аквафреш на машинах? Так вас вообще допускать к соревнованиям низзя!
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22.02.2021 12:03 Ответить
Сверхдержава, чё
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22.02.2021 12:11 Ответить
Та не заклеювати потрібно надписи "московія", а гнати відусіль сраною мітлою.
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22.02.2021 12:27 Ответить
Гнати треба, але таке приниження - це ж краще.
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22.02.2021 12:31 Ответить
О це так русофобію фашизди затєвают. Ха-ха-ха. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 5374
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22.02.2021 12:30 Ответить
Это компромиссное решение, ведь за махинации с допингом могли отстранить от выступлений. Это как если бы санкциями против СП-2 был запрет на использование названия, но если черным скотчем заклеили - все нормально, качайте газ, и гимн не включайте.
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22.02.2021 12:34 Ответить
а как бензин, ослиной мочой разбавляли, совесть не мучала??)))
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22.02.2021 12:49 Ответить
Хай радіють і тому що, взагалі їх допустили до змагань.
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22.02.2021 12:52 Ответить
как их ещё в Германию пустили их место в стойле и за место снега гавно и лыжи из двух брёвен.
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22.02.2021 12:57 Ответить
Это сборная Сибири.

"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 5022
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22.02.2021 13:01 Ответить
Скоро Сибирь получит свободу и собственный флаг.
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22.02.2021 15:11 Ответить
Схоже, що він буде китайський, але це не суттєво.
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23.02.2021 09:45 Ответить
Это вот это всё, вот это, кто руссофобию эту затевает... (Взаддостанов)
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22.02.2021 13:03 Ответить
Вот вам росияне и вяличие прилетело,за свои деяния приходит расплата-привыкайте к своему месту в обществе,вы же харошие это все путин,ан нет за царя народ в ответе
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22.02.2021 13:04 Ответить
ЗАТО СПОРТСМЕНЫ НАСТОЯЩИЕ РОССИЙСКИЕ УДМУРТЫ !)
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22.02.2021 13:49 Ответить
а правильная экипировка у автора это, наверное, в цветах радуги "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 9126
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22.02.2021 14:01 Ответить
Адна сплашнайа русафобійа.
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22.02.2021 14:10 Ответить
лыжные ихтамнеты, все как завещало Велике *****))
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22.02.2021 14:59 Ответить
А получилось таки неплохо. Червоно-черно. Никому нучего не напоминает? "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 199
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22.02.2021 17:19 Ответить
так вот она какая - страна 404.
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22.02.2021 21:46 Ответить
Класно !
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23.02.2021 06:58 Ответить
Єщьо на наге раха "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 364 "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 364
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23.02.2021 09:09 Ответить
Класс!!!!
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28.04.2021 10:00 Ответить
 
 