Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину, а сама вакцина является одной из лучших в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30".
"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - сказал президент.
Вместе с тем он отметил, что вакцина CoviShield компании AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.
"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, которые в приоритете - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.
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В стенах туалета человек кричит!
Но не слышат стены, трубы словно вены,
И бачёк сливной как сердце бешено стучит!
Жизнь в Украине заканчивается в 65, после уже не люди., им вакцина не нужна, умрут так умрут , пенсии платить не андо.
А нам везут индийский дженерик, Так что всё будет по-другому, только намного хуже.
Как маски и как Юля Тамифлю
Смішити звичка у Зе з КВК залишилась
супер - пупер сильнішою за СНІД "короною" щоб людиські купували вакцини
які толком і не пройшли всі випробування
Одна из лучших?так почему ее не применяют в США,Израиле,ЕС и Британии,а применяют в странах третьего мира богатіми природніми ресурсами и довденнім до нищеті и бесправия населением.
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины
в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.
https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
https://rus.err.ee/1608101572/v-juar-priostanovili-ispolzovanie-vakciny-astrazeneca
в Украину едет вакцина, которая произведена по лицензии Oxford/AstraZeneca Индийским институтом сывороток и реализуется под названием CoviShield. Он обратил внимание, что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами этого препарата, а срок их годности истекает уже через 4 месяца - 23 июня.
"Так, что Министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину, вакцину которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации!! К чему я это написал? Максим Степанов, а где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac?"
медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
Нет. Они просто хотели заработать на вакцинации
Министр улетел. И обещал вернуться. С вакцинами. Видимо, есть какой-то мир, где министрам лично нужно летать за вакцинами с четырьмя пересадками во время эпидемии. Может поэтому в Зимбабве уже вакцинируют, потому что их министр лично сел на слона и поехал в большой город преклонить колено и получить вакцину? Такой мир нам пытаются продать?
Вакцина будет или не будет, вне зависимости от того, станет ли ее из Индии сопровождать целый министр. Тем более в Индии мы должны получить вакцину, которую для нас закупило международное агентство и к которой наше министерство не имеет никакого отношения. И это все дешевый пиар в тот момент, когда у министра здравоохранения есть немало других дел. И пиар этот ему нужен из-за полного провала вакцинации в тот момент, когда вторая волна эпидемии врывается в страну, уже захватив западные области.
Почему вакцинация провалена? А она провалена. Да, можно понять, если бы мы просто отставали от Израиля, Германии или США. Это было бы объяснимо. Естественно. Неприятно, но естественно. А что естественно, то не безобразно. Но мы отстаем от Зимбабве и Албании. А это уже какое-то извращение.
Почему мы так отстали? Во-первых, мы строили дороги летом, пока другие контрактовали себе вакцины. Это чистой воды некомпетентность. А вторая причина - коррупция. Потому что единственный контракт, который был заключен - это контракт на закупку китайской вакцины через украинского посредника. Причем китайцы уже успели опровергнуть ложь министра о том, что это, дескать, сами китайцы сказали, что будут работать только через посредника. Китайцы, может, и участвуют в схеме, но крайними быть не хотят.
Коррупционер, когда хочет украсть 10, разрушает на 100
Вот так и работает коррупция. Коррупционер, когда хочет украсть 10, разрушает на 100. Коррупционеры уничтожают среду ради своих заработков. И не так важно, что они украли, как важно, что не дали работать нормально. Хотели ли украинские чиновники оставить украинцев без вакцины? Нет. Они просто хотели заработать на вакцинации. А для этого надо было заключить сделку с посредником. Цивилизованные люди так не работают. Вот и остался один вариант с китайской вакциной, где можно было договориться. И теперь кто-то думает, что если он прилетит на том же самолете, на котором нам иностранцы доставят вакцину, то все забудут, почему вакцины до сих пор нет?
Почему темпы вакцинации важны? Потому что на нас накатывает вторая волна. И каждый день задержки - это жизни людей. Не в переносном, а в прямом значении этого слова. Начни мы вакцинацию месяц назад, и уже под защитой были бы тысячи людей, наиболее уязвимых перед вирусом.
А вместо этого министр летит в Индию, а Укрзализниця запускает дополнительные поезда из Киева в направлении Буковеля. Ну действительно, чего это пока только на Западной Украине цифры госпитализаций уже превышают уровень пика осени. А до Киева никак не дойдет. Надо помочь. Больше коронавирусных поездов.
Вот так одни из-за своей жадности оставили Украину без вакцины от вируса. Вторые же оставили открытым Буковель на праздники, когда год назад австрийский курорт стал очагом заражения для половины Европы. Ну да, нельзя же ограничить работу курорта Коломойского. А третьи решили сделать карантин в январе в режиме «після свят», когда вся Европа на праздники закрывалась, чтобы уменьшить контакты. Ну, просто, чтобы рейтинг не падал.
Это - как если бы город осаждали варвары, а вы продали на черном рынке оружие, а потом открыли бы главные ворота после того, как одна бабка на площади рассказала, что варваров больше нет и они ушли потому что у жителей нашего города особые гены.
А кто виноват? Конечно, Сытник, посмевший расследовать закупки у китайцев через посредника. Закупки той вакцины, которая никак не придет. Тоже, наверное, Сытник обидел китайцев. Как и Коломойского обижает. Бинго. Точно виноват. Если Сытника уволить, то вирус сразу остановится. Как и коррупция.
Вот так коррупция убивает. И да, коррупционеры ведь не хотели никого убивать. Они очень часто могут быть умными людьми с прекрасными манерами и чувством юмора. Не все коррупционеры выглядят, как Степанов в своей кофточке за 600 баксов в самолете. Но все коррупционеры убивают своей коррупцией.https://nv.ua/opinion/koronavirus-ukraina-pochemu-provalena-vakcinaciya-v-ukraine-poslednie-novosti-50143367.html
22.02.2021, 21:59 • 105 • 0
"Всі з нетерпінням чекають завтрашнього дня, 23.02.2021, коли «волшебник в голубом вертолете» Степанов привезе з Індії вакцину від КОВІДу «AstraZeneca». Я одразу був скептично налаштований через це", - про це на своъй сторінці у Фейсбуці пише Назар Приходько, інформує UAINFO.org.
"Поясню: Річ у тім, що ця «Астра» не зовсім «Астра», бо виробляється в Індії, а не у Великій Британії чи Швеції, і має назву «Ковішилд» (щит від КОВІДу в перекладі).
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І оцей індійський фактор зіграє з нами злий жарт, бо Індійський інститут сироваток не має Української Національної GMP-сертифікації, а значить індійський варіант «Астри» - використовувати в Україні не можна, це НЕЗАКОННО!
От якби Степанов СПРАВЖНЮ «Астру» привіз, тоді так, а так він везе індійський, нелегальний в Україні шмурдяк. Крапка", - завершує Приходько.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·12 чОчеред\вранье министра Степанова по поводу закупки векторной вакцины от COVID-19 пр-ва Oxford/AstraZeneca
Дело даже не в том,что в Украину едет вакцина Котор\реализуется под названием CoviShield Стоимость вакцины CoviShield для Индии<$3 Для Украины-17$
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5237519009653078&id=100001850929180
Сергій Кравченко
Вчера в 21:35 ·
Очередное вранье министра Максима Степанова по поводу закупки векторной вакцины от COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca!
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield.
И дело даже не в том, что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield.
И дело даже не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу.
И дело даже не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (
Святослав Пискун
назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).
И дело даже не в том, что фарпредприятие находиться не в Европе и по этой причине у Индийского института сывороток отсутствует GMP-сертификат PICs (pharm inspection cooperation scheme) где Украина единственный член с односторонними правами.
А дело в том, что у Индийского института сывороток где-то около 1-1,5 года назад истек срок национального украинского GMP-сертификата.
После чего, украинские инспектора выезжали с инспекцией на производство и определили больше 6 замечаний от критических до незначительных по отношению к фармацевтическому производству Института, что было зафиксировано при составлении corrective and preventive actions (CAPA "капа").
И только на прошлой неделе Индийский институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение о устранении недостатков.
И только на будущей неделе Минздрав Украины должен будет подготовить приказ о утверждении плана, порядка и сроков комиссионной проверки инспекторами ГП "Украинский институт фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины фармацевтического производства Индийского института сывороток с целю подтверждения соответствия GMP стандарту.
Этот процесс занимает минимум три недели при безупречных обстоятельствах.
Так, что Министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину, вакцину которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации!!
К чему я это написал?
Максим Степанов, а где миллиард гривен и китайская вакцина компании Sinovac?
С уважением к народу Украины,
председатель Национальной медицинской палаты Украины,
директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко
3 ч. ·
Зеля я понимаю,что ты крутой спец в вакцинах. Но.."!
1) AstraZeneca шведско-британская компания. Но эта вакцина произведена в Индии. И этим всё сказано. Уровень технологий производства, контроль за качеством, чистотой вакцины там индийские, которые общеизвестны
2) В 2010 году AstraZeneca была обвинена и заплатила 520 миллионов долларов за мошенничество. Компания была обвинена в незаконной продаже нейролептика сероквеля детям, пожилым людям, ветеранам и заключённым по показаниям, не одобренным FDA, Компания рекомендовала сероквель для назначения врачами, которые не лечат психотических пациентов, и платила откаты некоторым из них.
3) Вся эта история мне чем то напоминает главу из бессмертной книги Ильфа и Петрова и я невольно ищу глазами сына турецкоподданого!