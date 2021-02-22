Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину, а сама вакцина является одной из лучших в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30".

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"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что вакцина CoviShield компании AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.

"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, которые в приоритете - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.

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