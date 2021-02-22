В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский. ВИДЕО

В Одессе построят большую стоянку для яхт и большой порт для развития бизнеса и перевозок.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой "Mariny" (стоянки для яхт. - Ред.) в Одессе и большого порта отдельно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вопросы такого строительства в Одессе обсуждали с бизнесом ОАЭ. Зеленский отметил, что речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

Как сообщалось, Одесский порт будет обслуживать круизные лайнеры в навигацию 2021 года согласно европейским стандартам здравоохранения, введенным для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей от заражения коронавирусом COVID-19.

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