В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский. ВИДЕО
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В Одессе построят большую стоянку для яхт и большой порт для развития бизнеса и перевозок.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вопрос портов - мы говорим о проекте строительства большой "Mariny" (стоянки для яхт. - Ред.) в Одессе и большого порта отдельно", - сказал Зеленский.
Он добавил, что вопросы такого строительства в Одессе обсуждали с бизнесом ОАЭ. Зеленский отметил, что речной транспорт является самыми дешевыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.
Как сообщалось, Одесский порт будет обслуживать круизные лайнеры в навигацию 2021 года согласно европейским стандартам здравоохранения, введенным для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей от заражения коронавирусом COVID-19.
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Думаешь, инвесторы тебе снова поверят?!
Великий порт в Одесі???
Він взагалі розуміє, що таке справді великий порт? Марафєтчік зелененький...
Одеський порт тре поступово закривати, залишивши морвокзал, можливо контейнерний термінал. А біля Одеси два порти, які можна розвивати й розвивати, особливо порт «Південний», де ще зараз купа місця для причалів та під'їздних шляхів. А можна розвивати ще вглибину матеріка.
Что тебе не хватает, володенька?
В БАРИСТПАЛЕ ПАСТРОЯТ АЭРОПОРТ!!
В КРИВОМ РОГЕ ПАСТРОЯТ КОСМОПОРТ!!!11
Как привозить и увозить грузы через историческую застройку, где делать стоянку TIRов, дополнительные жд пути, куда расширять причалы - на пляж Ланжкрон или Лузановку ?
"Большой морской порт" он пусть посмотрит, например в Сингапуре или Гамбурге и нехай не меле дурниць.
Стоянка для яхт це святе, а от порт будувати навіщо?
Чего сюда тащиться иностранцам, если ты такой себе "чемпион по борьбе с ковидом" без вакцины?
У тебя "Делфи" год на центральном пляже валялось под твоим личным контролем!
Маниловщина чистой воды.