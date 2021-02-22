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Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта "Буковель". По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.

"По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дал "Буковель" и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население", - отметил он.

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Тимошенко отметил, что сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина
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Топ комментарии
+33
я даже знаю какой именно турист открыл буковель для пофигистического населения

Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: "Буковель и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 7870
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22.02.2021 12:52
+29
Цены на сахар, яйца и масло в 2020 году выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно !
Где Мосейчучка со своим борщовым набором ?!
Или при ЗЕиудушке она на постные ЩИ перешла ?!. Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 402
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22.02.2021 12:59
+27
ого! бубАчка иностранец у нас оказывается
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22.02.2021 12:49
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Правила форума Совет форумчан
ого! бубАчка иностранец у нас оказывается
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22.02.2021 12:49 Ответить
Щойно по Г+Г кореспондент радісно повідомила, як буде класно подихати від ковіду зимою, у мокрому наметі, встановленому турботливим Урядом у смт.Богородчани Ів.-Фр.обл.
До уваги туристів: цей наметовий шпиталь якраз по дорозі в Буковель, ліворуч на в'їзді у Богородчани, побачите! Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 3849
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22.02.2021 12:57 Ответить
хайфианец ? Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 73
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22.02.2021 12:58 Ответить
Герцлиец.
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22.02.2021 15:25 Ответить


Вільний Вітер @veteran_2006 40 мин

Тобто МОЗ фактично визнав вину Зелі у поширенні ковіду на Франківщині.

Заступник голови ОП Тимошенко пояснив COVID-спалах в Івано-Франківській області: ""Буковель" та іноземні туристи" - Цензор.НЕТ 6213
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22.02.2021 18:16 Ответить
Шо ,Запад виноват ? Понаехали понимаешь ... Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: "Буковель и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 6570
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22.02.2021 12:50 Ответить
Поки був сезон Буковель особо нікого не хвилював, а під кінець сезону можна і почати педалювати тему, а в кінці сезону найвеличніший л(п)-ідер своєю волею героїчно закриє курорт...
Хлєба і зрєліщ *****... Запам'ятайте цей твіт Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 2062
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22.02.2021 12:58 Ответить
С учетом,что там творили зебилы со всей Украины на нг праздники - ничего удивительного,что там мор теперь.
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22.02.2021 12:52 Ответить
вот же мразь)) иностраніе туристы если там и были то в мизерном количестве и уверен соблюдали правила, те же маски...

а вот как по интернету понаходить фоточки зебилов с их кумиром, без масок, в обнимку, не соблюдая дистанцию, то эти 100% не виноватые))
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22.02.2021 12:54 Ответить
более того... они могли еще быть и со справками об отсутствии ковида
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22.02.2021 16:04 Ответить
я даже знаю какой именно турист открыл буковель для пофигистического населения

Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: "Буковель и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 7870
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22.02.2021 12:52 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 1408
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22.02.2021 13:03 Ответить
В ОП є інформація-статистика по туристах?
Скільки з Європи, скільки з мордора?
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22.02.2021 12:54 Ответить
З мордору давно туди не їдуть. Проблематично з логістикою. Але вся Європа свої гірськолижні курорти закрила, бо має досвід минулорічної зими. А українці сильна нація, їм до сраки токсикація.
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22.02.2021 14:04 Ответить
Давайте й далі накидайте лопатами на іноземних туристів, в "The Telegraph" напишіть це і від "туристичних магнітів" відбою не буде.
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22.02.2021 12:54 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: "Буковель и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 4810

Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: "Буковель и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 6391
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22.02.2021 12:55 Ответить
Узкие специалисты широкого профиля. Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 9523
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22.02.2021 13:00 Ответить
"НєвінаватаяЯонсампрішьол" - класина відповідь ЗЕсранця для ЗЕлохторату)
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22.02.2021 12:58 Ответить
Цены на сахар, яйца и масло в 2020 году выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно !
Где Мосейчучка со своим борщовым набором ?!
Или при ЗЕиудушке она на постные ЩИ перешла ?!. Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 402
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22.02.2021 12:59 Ответить
А по морді не скажеш, що "щі хлєбаєт".
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22.02.2021 18:13 Ответить
Вот этот турист? Ради этого туриста Буковель держали открытым? Этот турист причина вспышки?
Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 8887
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22.02.2021 12:59 Ответить
А зачем вообще у этой жопы что-то спрашивать, ради прикола так уже давно не по приколу
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22.02.2021 13:01 Ответить
А кто за это отвечать будет?
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22.02.2021 13:10 Ответить
гидота!
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22.02.2021 13:51 Ответить
Очередная вспышка у дебильчика
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22.02.2021 15:35 Ответить
Моя племянница с семьёй была в конце января в Буковеле с семьёй и говорит что 90% в гостинице были европейцы, так как у них всё закрыто было.
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22.02.2021 15:46 Ответить
У Зеленського є рідна сестра, Бідою зветься, й за ним слідом постійно вештається.
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22.02.2021 18:12 Ответить
Э, господа недоделанные, а нее.ену мать оно мне надо, ваше буковель, что бы я из за него страдал, я, при вашем умении править страной, там в жизнь не побываю за свои, заслуженные у вас, гроши. Сделайте там для себя и себе подобным казнокрадам резервацию и нехрен шастать среди нормальных людей, розносить заразу, а то дождётесь, вас народ дустом, как моль, вытравит ублюдков.
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22.02.2021 18:16 Ответить
А реклама нашим зеленосопливым говнокомандующим не считается?
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22.02.2021 19:04 Ответить
МОЗ признало Буковель главным рассадником коронавируса! Именно по этому Укрзализница увеличила количество поездов в Буковель ))
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22.02.2021 23:00 Ответить
В некоторой степени оно право.
Зеленое чмо у нас не что иное как турист в Украине и очень даже вероятно, что иностранный
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23.02.2021 07:57 Ответить
Зелене непорозуміння і тут набідокурило...
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23.02.2021 08:09 Ответить
 
 