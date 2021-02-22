Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы". ВИДЕО
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В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта "Буковель". По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет.
Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.
"По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дал "Буковель" и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население", - отметил он.
Тимошенко отметил, что сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.
Напомним, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина.
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До уваги туристів: цей наметовий шпиталь якраз по дорозі в Буковель, ліворуч на в'їзді у Богородчани, побачите!
Вільний Вітер @veteran_2006 40 мин
Тобто МОЗ фактично визнав вину Зелі у поширенні ковіду на Франківщині.
Хлєба і зрєліщ *****... Запам'ятайте цей твіт
а вот как по интернету понаходить фоточки зебилов с их кумиром, без масок, в обнимку, не соблюдая дистанцию, то эти 100% не виноватые))
Скільки з Європи, скільки з мордора?
Где Мосейчучка со своим борщовым набором ?!
Или при ЗЕиудушке она на постные ЩИ перешла ?!.
Зеленое чмо у нас не что иное как турист в Украине и очень даже вероятно, что иностранный