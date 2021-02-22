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Байден (2373) Гриценко Крым (55) Крым (26014) Россия (91190) США (23153) Донбасс (26944) Кулеба Дмитрий (2619)

Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

По словам главы МИД, Украина хочет, чтобы США активнее помогали противостоять российской агрессии на Донбассе, а также помогали в деоккупации Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Соединенные Штаты Америки могут сделать больше для прекращения войны на Донбассе и без участия в переговорах "нормандской четверки" с участием Украины, России, Германии и Франции. Об этом Кулеба сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наша цель заключается в том, и я не буду как-то кривить душой, чтобы Соединенные Штаты еще активнее помогали противостоять российской агрессии и еще активнее включились в трансформации внутри Украины для того, чтобы мы смогли противодействовать тем, кто хочет затянуть страну в прошлое", - подчеркнул он.

"Мы хотим более активного участия в процессе урегулирования на Донбассе. Сейчас Соединенные Штаты, скажем так, наблюдают за процессом, делают определенные шаги, которые влияют, но они могут делать больше", - сказал Кулеба.

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"Даже не став членом "нормандской четверки", можно делать больше, и для меня очень важно было услышать в выступлении президента Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности слова об Украине - о том, что поддержка территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и для Соединенных Штатов для трансатлантического единства. Поэтому они могут делать больше, будучи в "нормандской четверке" или не будучи. Соединенные Штаты - достаточно самостоятельная страна для того, чтобы действовать при любых обстоятельствах", - считает глава МИД.

Также Кулеба добавил, что США реально много могут сделать для деоккупации Крыма.
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Топ комментарии
+5
Пока США наблюдают за агентом ФСБ - Ермаком
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22.02.2021 15:06
+5
если б все так наблюдали !!!
могут сделать больше??? кто б это там так еще квакал ????
значит сидеть сложив руки на ...пузе (приказав своим не стрелять, и потихоньку обворовывать и дискредитировать свою Армию и ветеранов АТО) и требовать сделать больше от США ???
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22.02.2021 15:10
+4
здоровое общество само противостоит внешней агрессии, а сопливые трусы надеются на помощь заокеана запрещая своим воинам уничтожать врага
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22.02.2021 15:11
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Пока США наблюдают за агентом ФСБ - Ермаком
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22.02.2021 15:06 Ответить
Те що США спостерігає ,це добре,а що робить Україна для розвитку власної держави -відновлює енергозалежність України !!!)))
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22.02.2021 15:14 Ответить
Китайской пилораме нужна или «полудохлая» Украина, или вообще «дохлая» Украина. Процветающая Украина, по планам Кремля, может существовать только в составе Империи, но при этом Ненька должна отказаться от борща, вареников со сметаной, копченого подчеревка с прожилками мяса и самогона из сахара, чтобы не вызывать этими традиционнымми блюдами зависть у старшего брата, привыкшему к щам из квашеной капусты и «Боярышнику».
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22.02.2021 15:17 Ответить
Саме так!! Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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22.02.2021 15:20 Ответить
Українські гниди в стократ небезпечніше за московських вошей !!! Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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22.02.2021 15:18 Ответить
Могут . И могли бы . А мы через семь лет войны прижали медведчука .
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22.02.2021 15:08 Ответить
Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9180
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22.02.2021 15:09 Ответить
Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6680 Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7363
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22.02.2021 15:09 Ответить
если б все так наблюдали !!!
могут сделать больше??? кто б это там так еще квакал ????
значит сидеть сложив руки на ...пузе (приказав своим не стрелять, и потихоньку обворовывать и дискредитировать свою Армию и ветеранов АТО) и требовать сделать больше от США ???
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22.02.2021 15:10 Ответить
Я вот подумал, если у нас есть враги народа, значит должны быть и вредители? Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 616
Кто-то же травит детей в садиках, заставляет подростков выбрасываться из многоэтажек и заражает людей коронавирусом намеренно....
Вопрос, куда только их ссылать? Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5561
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22.02.2021 15:11 Ответить
Придётся расстреливать.
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22.02.2021 15:16 Ответить
здоровое общество само противостоит внешней агрессии, а сопливые трусы надеются на помощь заокеана запрещая своим воинам уничтожать врага
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22.02.2021 15:11 Ответить
Ага, вони хАтять, щоб США актівнєє пАмАгала... А самі торгують з кацапами...
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22.02.2021 15:13 Ответить
Енергозалежність України від Московіі , це прямий шлях в "родную говєнь" Московію !!!)))
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22.02.2021 15:15 Ответить
Кулебі дозволили поквакать.
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22.02.2021 15:19 Ответить
Петр Алексеевич Байденко пощадит РАБссию,быдло Мавзолейное не враг... Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4928а Джо Порошенко поможет РАБссит встать с каленок Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5520
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22.02.2021 15:21 Ответить
Краще б ти мовчав, "дипломат".
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22.02.2021 15:22 Ответить
Кулеба дипломат умный и тонкий...,лишнее не скажет,большее не покажет...,а зачем вам знать то,что за кулисами дипломатии... Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3956 Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3956
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22.02.2021 15:25 Ответить
Украина тоже может делать больше. Isn't it?
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22.02.2021 15:29 Ответить
Значит президент зеленский может принять больше...
Кого мне это напоминает?....... А-а-а! Одного комика, который сравнивал свою родину с актрисой фильмов определенного жанра, готовой принимать. Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2528
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22.02.2021 15:36 Ответить
А для кого США должны что то делать?Для 73% оленей просравших все и выбравших такого же как и сами тупого совково - убогого клоуна?Для люто ненавидящих Америку и НАТО совкодрочеров промышленных центров?Для морально деградировавших глистов какаразница?Для абсолютоно отбитых малолеток,живущих в другом измерении?С чего думают что за нас все должны делать другие?Мы сами должны определиться чего мы хотим - Украину,или УССР,или СССР.
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22.02.2021 15:38 Ответить
А Уруській в курсі?
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22.02.2021 15:38 Ответить
Признаюсь, был крайне удивлен, когда узнал, что в США Медведчук был под санкциями с 2014 года за антиукраинскую деятельность!??? А у нас у нас- процветал, обрастал продуктопроводами, телеканалами и другими активами при содействии самых "патриотичных" руководителей... Это же предел цинизма!!!
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22.02.2021 15:40 Ответить
"Мы хотим более активного участия в процессе урегулирования на Донбассе. Сейчас Соединенные Штаты, скажем так, наблюдают за процессом, да не за процессом США наблюдает ,а за "зе" родителями , процессов в Украине Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1686
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22.02.2021 17:10 Ответить
а моя мета-прибрати всіх дегенератів , що керували Україною 30 років, із влади та з України назавжди.
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22.02.2021 17:30 Ответить
 
 