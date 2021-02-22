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Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО

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Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил контролируемая, признаков создания наступательных группировок противника не обнаружено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Ситуация в зоне операции Объединенных сил является сегодня контролируемой, и резких изменений там не происходит, признаков создания наступательных группировок противника тоже не обнаружено", - сказал Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.

Также читайте: Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
може він думає, що йому на вайбер скинуть план наступу?
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22.02.2021 16:16
+3
Во время Илловайского котла Гелетей с Петей тоже говорили что ничего страшного не происходит.
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22.02.2021 16:47
+2
Ай, какой великий стратег! Хомчак, никто тут наступать не будет, ни в коем случае. Потери огромные- неминуемы. Надо быть законченным идиотом, чтобы наносить удар отсюда. Теперь- жди не единственный вариант, от севера Чернигова. Жди второй, наиболее вероятный- из Белоруссии. Точно назвать место и направление? Я- могу.
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22.02.2021 16:18
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може він думає, що йому на вайбер скинуть план наступу?
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22.02.2021 16:16 Ответить
Не, должен голубь мира какнуть на фуражку, это будет знак.
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22.02.2021 16:37 Ответить
а признаки противника хоть остались?? может уже наконец-то сбухались, или перестреляли друг-друга..
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22.02.2021 16:16 Ответить
Ай, какой великий стратег! Хомчак, никто тут наступать не будет, ни в коем случае. Потери огромные- неминуемы. Надо быть законченным идиотом, чтобы наносить удар отсюда. Теперь- жди не единственный вариант, от севера Чернигова. Жди второй, наиболее вероятный- из Белоруссии. Точно назвать место и направление? Я- могу.
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22.02.2021 16:18 Ответить
и лукашенко уже заявил о готовности к интеграции с россией(в россию)...

а так и второй эшелон на марше с разворачиванием по ходу, из любого восточного направления.. хоть с воронежа, курска, уже с правого берега дона и выше среднего течения сев.донца...как стратег говорю
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22.02.2021 19:31 Ответить
Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8642Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2206
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22.02.2021 16:19 Ответить
Даже если ошибся , кто что ему сделает? Иловайск, Дебальцево, 49 десантников... Кто ответил?
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22.02.2021 16:21 Ответить
Во время Илловайского котла Гелетей с Петей тоже говорили что ничего страшного не происходит.
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22.02.2021 16:47 Ответить
Я так зрозумів що кацапи не можуть нас зупинити? Ну і чого сидимо в норах? Ознак підготовки противника до наступу на Донбасі немає, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2646
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22.02.2021 16:56 Ответить
Треба дивитися не на те що, роблять сєпари, а на дії кацапів. А вони постійно проводять навчання.
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22.02.2021 17:27 Ответить
То неділю волали що ворог готується і вже готовий, і ось ось, і можливо піде на прорив і конфронтація не минуча...
А ось сьогодні нам уже заявляє Хомчак що все контроліруємо і группіровок не обнаружено.
Ви що знущаєтесь з нас? Хомчак ти якщо зовсім не контролюєш ситуацію, то ти сам тоді іди в розвідку і все сам там видивляйся. Щось я починаю нервувати от таких заяв хом'яка
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22.02.2021 18:42 Ответить
а ти хочеш, щоб з тобою радились, коли вироблятимуть рішення і достовірно повідомляли народу через пресу, що було і що буде?...
і не обманювали, щоб...
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22.02.2021 19:36 Ответить
Я хочу щоб мені не брихали для початку, раз вже даєте інформацію то вона повинна бути правдива та провірена, і нести за подачу інформації як правдивої так і не правдивої відповідальність.
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22.02.2021 21:52 Ответить
така мета збройних сил - ворогів і всіх любопитних відсікти інформацією суперечливою і такою, що піднімає дух і бойову готовність
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22.02.2021 21:58 Ответить
Це ви самі придумали чи дійсно є така практика? Я мабуть чогось не розумію, але думаю це не правильно - доводити цивільних людей до нервових зривів, а потім писати що все гаразд. тіпа я пашутіл. За такі жарти по мордяці треба давати. Ви звісно можете кричати вовки вовки, але коли прийдуть вовки ніхто не зреагує.
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22.02.2021 22:04 Ответить
нє, це так тільки в україні, такі недолугі...
а в основному в усіх країнах світу плани генштабу оприлюднюють у пресі і дослухаються до дописувачів на форумах
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22.02.2021 22:19 Ответить
А то цирк вони влаштовують, шо хачу то і напішу, согодні одне а завтра цілком протилежне.
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22.02.2021 21:54 Ответить
незрілих пошивають у дурні
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22.02.2021 22:00 Ответить
Незрілих цивільних пошивають у дурні? Ви це мали на увазі?
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22.02.2021 22:14 Ответить
дописувачів на форумах
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22.02.2021 22:21 Ответить
Ок. Зрозумів, більше не буду звертати уваги на подібну інформацію. Поки сам не побачу, і зарікся давати оцінку нервувати та давати поради. Спасибі за навчання.
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22.02.2021 22:29 Ответить
Чувирла тупа. Тероборона і роздача зброї на відповідальне зберігання.
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22.02.2021 20:45 Ответить
хомчак або зрадник, або ідіот? що за такі заяви?
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22.02.2021 22:22 Ответить
 
 