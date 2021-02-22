Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил контролируемая, признаков создания наступательных группировок противника не обнаружено.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
"Ситуация в зоне операции Объединенных сил является сегодня контролируемой, и резких изменений там не происходит, признаков создания наступательных группировок противника тоже не обнаружено", - сказал Хомчак.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.
Топ комментарии
+10 Andy Tiger
показать весь комментарий22.02.2021 16:16
+3 баламут
показать весь комментарий22.02.2021 16:47
+2 Андрей Шевченко 29aa0d51
показать весь комментарий22.02.2021 16:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а так и второй эшелон на марше с разворачиванием по ходу, из любого восточного направления.. хоть с воронежа, курска, уже с правого берега дона и выше среднего течения сев.донца...как стратег говорю
А ось сьогодні нам уже заявляє Хомчак що все контроліруємо і группіровок не обнаружено.
Ви що знущаєтесь з нас? Хомчак ти якщо зовсім не контролюєш ситуацію, то ти сам тоді іди в розвідку і все сам там видивляйся. Щось я починаю нервувати от таких заяв хом'яка
і не обманювали, щоб...
а в основному в усіх країнах світу плани генштабу оприлюднюють у пресі і дослухаються до дописувачів на форумах