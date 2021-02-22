Признаков подготовки противника к наступлению на Донбассе нет, - Хомчак. ВИДЕО

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил контролируемая, признаков создания наступательных группировок противника не обнаружено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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"Ситуация в зоне операции Объединенных сил является сегодня контролируемой, и резких изменений там не происходит, признаков создания наступательных группировок противника тоже не обнаружено", - сказал Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.

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