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Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине в 2021 году начнется реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения. Он, среди прочего, предусматривает строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 километров в час.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил 22 февраля на форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Проект высокоскоростных железнодорожных перевозок, где мы планируем строить евроколею европейского стандарта со средней скоростью 250 км/ч, начинает свою реализацию уже в этом году", - заявил он.

По его словам, для проекта выбрали четыре участка протяженностью почти две тысячи километров Киев-Львов-госграница, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр-Запорожье.

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"Первая железнодорожная линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит государственную границу с Польшей и город Львов (станция Скнилов) с возможностью продления линии до Киева и последующей перестройкой по Трансъевропейской транспортной сети TENT-T. Проект предусматривает строительство инфраструктуры для обслуживания поездов типа InterCity и контейнерных перевозок в направлении Европейского союза", - сказал Криклий.

Он сообщил, что южнокорейская компания Hyundai может выделить Украине два миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования для строительства скоростной железной дороги.

Кроме этого, по его словам, в 2021 году планируют закупить 100 новых железнодорожных вагонов.

"Предусмотрено четыре миллиарда гривен в бюджете на электрификацию участков, на закупку новых пассажирских вагонов и в этой программе хотим предусмотреть реновацию железнодорожных станций", - добавил Криклий.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Взагалі то, в цій ситуації і тому, як вона розвивається набагато важливіше було б розвивати оборонну промисловість і будувати заводи, які виробляють ракети та снаряди чи хоча б набої. А стосовно залізниці то, краще б перевірили паровози бо вони менше залежать від імпортних вуглеводнів, які будуть потрібні танкам. Як тільки Лукашенко об'єднається з ****** у нас залишиться дуже мало часу.
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22.02.2021 17:56
+4
Новий Hyperloop?))
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22.02.2021 17:50
+2
та це взагалі ганьба. Після того як у нас віджали єдиний патронний завод у Луганську, за 7 років не зроблено нічого.
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22.02.2021 18:44
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Правила форума Совет форумчан
в свое время мне отвечала УЗ и Минтранспорта мол 1 км полностью оборудованного пути 2 колеи стоит от 1,5 миллиона евро.... наши натянут 15 лямов на 1 км должны же они столоваться где то...
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22.02.2021 17:48 Ответить
1,5 лимона коштує кілометр совкової магістралі з швидкістю 70-100км/г. Колія для поїзда задатного розвивати 250 км/г коштує на багато дорожче.
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22.02.2021 17:59 Ответить
"Первая железнодорожная линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит государственную границу с Польшей и город Львов (станция Скнилов)"
Опять Скнилов. Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий - Цензор.НЕТ 8798
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22.02.2021 17:49 Ответить
Новий Hyperloop?))
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22.02.2021 17:50 Ответить
А що з ним не так? Це повністю правильна ідея була.
Зайняти новий ринок... Ах точно ви ж напевне чули якийсь із фейків та носитесь із ним.
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22.02.2021 18:41 Ответить
Ишо один Гипрлупнутый воришка.
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22.02.2021 17:50 Ответить
Взагалі то, в цій ситуації і тому, як вона розвивається набагато важливіше було б розвивати оборонну промисловість і будувати заводи, які виробляють ракети та снаряди чи хоча б набої. А стосовно залізниці то, краще б перевірили паровози бо вони менше залежать від імпортних вуглеводнів, які будуть потрібні танкам. Як тільки Лукашенко об'єднається з ****** у нас залишиться дуже мало часу.
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22.02.2021 17:56 Ответить
та це взагалі ганьба. Після того як у нас віджали єдиний патронний завод у Луганську, за 7 років не зроблено нічого.
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22.02.2021 18:44 Ответить
У Китайцев скоростные поезда, а это медленные поезда.
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22.02.2021 18:44 Ответить
КУДА ты так спешишь, Крикливый?
Твои похороны без тебя не начнутся!
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22.02.2021 18:46 Ответить
Велике крадівництво - 2
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22.02.2021 19:01 Ответить
Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий - Цензор.НЕТ 7501
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22.02.2021 19:07 Ответить
Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий - Цензор.НЕТ 4363
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22.02.2021 19:10 Ответить
євроколію європейського євростандарта
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22.02.2021 19:17 Ответить
Нам как раз только скоростных поездов не хватает до полного счастья!
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22.02.2021 20:46 Ответить
Он воно що... Коли виходити з того, що криклій - мумь, стає зрозумілою неадекватність (з людської точки зору) його дій.
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22.02.2021 21:08 Ответить
Чи воно зовсім здуріло? Тому, що є, не можуть ради дати, локомотиви та електрички в такому стані, що соромно вже дивитись, полотно та інше господарство не краще, а воно про якусь швидкісну дорогу патякає. І що значить: Хюндай ВИДІЛИТЬ 2 млн доларів? Сумніваюсь, що просто подарує. Написали б прямо, як є: позичить. А в чиїх кишенях вони опиняться і хто віддаватиме?
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23.02.2021 00:21 Ответить
Они просто готовятся украсть всё, что им выделят. Уже и котеджики себе запланировали, и яхты.
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23.02.2021 09:41 Ответить
Краще вже нормальні автошляхи. Все одно припинити паління і пиятику в вагонах ви не взмозі. На авто набагато краще. Кондішен, можна заїхати подивитись цікавинки місцеві.
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23.02.2021 09:09 Ответить
І шоб там мені не казали, то навідь у сидячому потязі Київ-Кам.Под. сиділи хлопці,яки тягнули вино з бутилки 1,5 літри.
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23.02.2021 09:10 Ответить
Информация из первых уст - на жд сейчас массово увольняются работники из-за зарплат. Начальство всё разворовало, зарплаты - ниже некуда, все бегут, кто куда могут.
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23.02.2021 09:39 Ответить
 
 