РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12593 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
3 317 6
законопроект (3038) Елизавета Ясько (78)

"Слуга народа" Ясько зарегистрировала законопроекты, которые должны юридически закрепить введение санкций. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроекты, поданные Елизаветой Ясько, нацелены на введение эффективной санкционной политики и политики непризнания легитимности оккупации украинских территорий.

Об этом Ясько рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроектах №401017 (о национальных и международных санкциях) и №57258 (об особенностях государственной политики).

"Мои законы:

- введут новую эффективную санкционную политику (установление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение санкционного режима, введение нового рабочего органа при СНБО, который будет координировать санкционную политику);

- установят политику непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов российской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных событиях на территории страны-агрессора);

- создадут механизмы привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания", - отметила Ясько.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нарратив о "соросятах" и "контакты с Западом - плохо" начал закрепляться в "Слуге народа", - Ясько

По ее словам, при подготовке законопроектов были проведены консультации с Министерством иностранных дел и с представителями общественного сектора, слушания с тремя комитетами по деоккупации.

"Мы не должны дать агрессору и внутренним сторонниками Кремля никаких шансов на распространение фейков российской пропаганды и финансирование пророссийских групп влияния на свободной территории Украины. Это должно стать началом и залогом деоккупации наших территорий", - подчеркнула Ясько.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога"

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суды проспали. Решили давить санкциями. Вместо того , чтобы уичтожить корпорацию судей, они пошли другим путем. Типа лёгким и спокойным. Никому и ничего доказывать не надо.Но это бумеранг. Янукович тоже думал, что будет править пожизненно...,
показать весь комментарий
22.02.2021 18:36 Ответить
Надо ввести уголовную ответственность за отрицание голодомора и агрессии России против Украины!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:08 Ответить
Прекрасно, вводят неправомерные санкции, а теперь на коленках пишут под них законы!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:21 Ответить
Неправомерные в чем?
показать весь комментарий
22.02.2021 19:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jwQ6ScvOIik

---- санкцыи ничтожны
показать весь комментарий
22.02.2021 19:58 Ответить
Респект Єлізаветі !!! РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
показать весь комментарий
22.02.2021 20:30 Ответить
 
 