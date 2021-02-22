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Министр обороны Таран дважды обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
На пресс-конференции 22 февраля министр обороны Андрей Таран заявил, что МВФ задерживает средства на оздоровление бойцов.
Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заметил оговорку и подсказал, что имеется в виду Министерство финансов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок пресс-конференции, опубликованный в Facebook Юрием Гудименко.
"Вопрос приближения статей бюджета для того, чтобы выплачивать это вовремя, Министерство финансов должно согласовать с МВФ", - уверенно заявил Таран.
Хомчак снова тихо произнес: "Министерство финансов, МВФ тут ни при чем. Вы оговорились, я прошу прощения".
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+84 GoodWin
показать весь комментарий22.02.2021 19:29
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показать весь комментарий22.02.2021 19:26
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Пожалуйста, подождите...
Затримуються всі інші соціальні виплати. І оплата по субсидіям, і по пільгам комірного. Тобто, тих пільговиків і субсидіантів, які погодилися на монетизацію - фактично позбавлено пільг.
К этому нас Запад и подводит
От, плять, команда...
Зє виборці як у воду дивились...
І сказали цілком правдиво
А наш міністр так зайнятий переможними але тяжкими боями з окупантами - що йому немає часу дізнатися про фінансування армії
Хомчак:
"На сьогодні триває двісті одинадцята доба режиму повного всеосяжного припинення вогню.
Багато людей сьогодні сумніваються в тому,що це виконується,але я хочу підкреслити сьогодні всім,що це виконується в основному ЗСУ,і на жаль,не в повній мірі воно виконується нашим,е-е-е-е,скажем так,ворогом,збройними формуваннями рф,які знаходяться на непідконтрольній території."https://www.youtube.com/watch?v=CLzE2WntBAE
РАССТРЕЛЬЯТЬ СКОТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ..