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МВФ (3297) пресс-конференция (313) Гудыменко (7) Хомчак (250) Таран Андрей (267) Гудименко (24)

Министр обороны Таран дважды обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На пресс-конференции 22 февраля министр обороны Андрей Таран заявил, что МВФ задерживает средства на оздоровление бойцов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заметил оговорку и подсказал, что имеется в виду Министерство финансов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок пресс-конференции, опубликованный в Facebook Юрием Гудименко.

"Вопрос приближения статей бюджета для того, чтобы выплачивать это вовремя, Министерство финансов должно согласовать с МВФ", - уверенно заявил Таран.

Хомчак снова тихо произнес: "Министерство финансов, МВФ тут ни при чем. Вы оговорились, я прошу прощения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе эскалация конфликта, а Таран больше года занимается "войной" с Хомчаком, - нардеп Зинкевич

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+84
плять, понабирают дебилов в министры....
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22.02.2021 19:29
+53
это не оговорочка, - он действительно так думает. Он дебил.
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22.02.2021 19:41
+49
А чому Україна досі не в НАТО - не запитував часом? Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 1317
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22.02.2021 19:26
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А чому Україна досі не в НАТО - не запитував часом? Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 1317
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22.02.2021 19:26 Ответить
Оговорочка по Фрейду.
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22.02.2021 19:27 Ответить
Ну как к вымени.... Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 8192
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22.02.2021 19:32 Ответить
Да, вот к такому однососочному вымени
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22.02.2021 23:00 Ответить
это не оговорочка, - он действительно так думает. Он дебил.
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22.02.2021 19:41 Ответить
І це верзе міністр по захищеній статті бюджету?
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22.02.2021 21:29 Ответить
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6696
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23.02.2021 09:31 Ответить
В трьох буквах заплутався? А що ви від нього хочете, він же генерал. Він повинен лише вміти поставити підпис...
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23.02.2021 10:16 Ответить
плять, понабирают дебилов в министры....
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22.02.2021 19:29 Ответить
Он не просто дебил, он еще и лизоблюд. Что вдвойне страшно.
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22.02.2021 20:39 Ответить
«Д#били б#ть» Лавров
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23.02.2021 02:33 Ответить
Простая оговорка.
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22.02.2021 19:29 Ответить
аж два раза... =)
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22.02.2021 19:41 Ответить
міністерство фінансів, МВФ - какая разніца)
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22.02.2021 19:48 Ответить
Міністр оборони мав сказати "ВМФ". Зрештою, варіантів море: ФМ, СШ, ГТО, ФОП, УЗІ і т.д.
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22.02.2021 20:35 Ответить
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
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22.02.2021 23:01 Ответить
Старенький вже
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22.02.2021 19:32 Ответить
дурненьке
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22.02.2021 20:32 Ответить
Паскуда. Деньги хочет украсть. Но давит на больное. Надо было слушать о чем те говорили и рекомендовали. - Хоть чем то вас тварей можно в узде держать.
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22.02.2021 19:35 Ответить
А в лифтах разве не они непристойности пишут?
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22.02.2021 19:35 Ответить
Хомчак, схоже, зовсім не в темі. Думає, що мінфін дійсно сам якісь рішення приймає. Наївний...
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22.02.2021 19:35 Ответить
між іншим, мінфін (і МВФ, в т..) затримують не лише кошти на оздоровлення бійців...
Затримуються всі інші соціальні виплати. І оплата по субсидіям, і по пільгам комірного. Тобто, тих пільговиків і субсидіантів, які погодилися на монетизацію - фактично позбавлено пільг.
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22.02.2021 19:36 Ответить
А чому кловуни з кварталу95 не виконують бюджет? Може тому шо намалювали на папері шо не попадя по хайпу?
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22.02.2021 19:41 Ответить
саме так! Намалювали дохідну частину завищеною: таку, яку треба для "нормальної"; (ну, так, щоб було розхідна частина хоча би "не гірше, ніж з-за Петра") - але зібрати потрібних коштів не здатні! Природньо, що при дефіциті коштів ті, які появляються в казначействі - розподіляють в ручному режимі!
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23.02.2021 02:39 Ответить
Ну как может быть в воюющей стране такой министр-тол***п из квартала 95? Кто из зебилов обьяснит?
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22.02.2021 19:38 Ответить
тоизть преЗЕдент из клоунов может быть, а министр не может ?
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22.02.2021 23:03 Ответить
Дебил на дебиле дебилом погоняет... Беланюк, понюхай его подмышки, - он пахнет, как дебил или у него корона?
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22.02.2021 19:39 Ответить
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6144
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22.02.2021 20:16 Ответить
А ви нах...я там , шоб все розтягувати
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22.02.2021 19:39 Ответить
Ці ідіоти навмисно нас позбавляють підтримки Заходу чи по тупості? Хоча, в цьому випадку, какаяразніца.
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22.02.2021 19:41 Ответить
Пора только на себя рассчитывать.
К этому нас Запад и подводит
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22.02.2021 19:47 Ответить
До цього "підводу" Захід, не має ніякого відношення. Це цілковита заслуга недолугої, чи ворожої влади.
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22.02.2021 19:52 Ответить
два скота - Тупарь и Трус
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22.02.2021 19:41 Ответить
Прохфессианал
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22.02.2021 19:48 Ответить
3,14здец ..... Руководители высшего ранга - ниже плинтуса в мироощущении.
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22.02.2021 19:49 Ответить
Вован просто на фоне таких "профессионалов" не выглядит полным дураком, - они создают ему зону комфорта. За это и держат идиотов.
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22.02.2021 19:52 Ответить
Классика «О правителе судят по тем людям которых он к себе приближает»
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23.02.2021 02:38 Ответить
"Запидпысделся" человек, случается такое. Не нужно строго судить.
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22.02.2021 19:51 Ответить
Два раза, - это уже не случайно. Два раза, - это последовательность.
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22.02.2021 19:53 Ответить
Один раз - випадковість, два рази - співпадіння,три рази - звичка(послідовність).
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23.02.2021 06:53 Ответить
во всем виноват МВФ и Саакашвилли Міністр оборони Таран на пресконференції звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 3396
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22.02.2021 19:51 Ответить
И Байден в НАТО не принял.
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22.02.2021 19:54 Ответить
Если человек идиот, то это либо надолго либо в министры правительства времен Зеленского.
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22.02.2021 19:53 Ответить
хе, прибили бомбордировщики из США, будет наверно на сбешившуйся бензиколонку успокаювуищую рубаху одевать, если те рыпнеться хоть чуть чуть. А ведь если начнёт бить русню, то больше всех срусню начнёт херачить именно внутри, начиная с татар и заканчивая бурятами, всехочет руку приложить, чтоб ивану доказать что у них нет своей земли.
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22.02.2021 19:54 Ответить
Вислати бабушок і дєдушок і перекрити ними трасу біля МВФ!
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22.02.2021 19:55 Ответить
Таран, OMG...
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 9130
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22.02.2021 19:57 Ответить
Ну сьогодні день феєричних долбодятлів - один "нюхач по ковідним подмишкам" другий "облічает МВФ" в диверсії проти армії, а їх прєдводітель обіцяє іпотеку під 7% річних для "ізбранних"... Мля... Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 3089
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22.02.2021 19:59 Ответить
Хай закусує...
От, плять, команда...
Зє виборці як у воду дивились...
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6146
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22.02.2021 20:02 Ответить
МВФ денег не дал. Дерибанить нечего. Куда уж на ВСУ деньги тратить, если на новый джип не хватает....
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22.02.2021 20:06 Ответить
Да какая разница! Ну это те чуваки у которых деньги!
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22.02.2021 20:09 Ответить
хватит уже МВФ кормить
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22.02.2021 20:09 Ответить
Если объявлена война МВФ деньги не даёт, а Таран провоцирует, вот такие вы падки идут на пользу оккупантов, на Донбассе воюет регулярная российская армия, а нам "впаривают" что это террористы, говорите всё правильно а деньги возьмите у олигархов ,а если не дают деньги то расс ..р..теляйте их Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 9658
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22.02.2021 20:13 Ответить
(c) Трускавецкая школа экономики
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22.02.2021 20:15 Ответить
криворожская...
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23.02.2021 00:07 Ответить
У старого дурака мозги протухли .
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22.02.2021 20:18 Ответить
Я думал, это задача Тарана. А оказывается нет, это должно сделать МВФ. Огласите весь список того, что еще должно сделать МВФ.
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22.02.2021 20:21 Ответить
"Это поразительно"! (Собачье сердце). Это теперь такие министры пошли, это даже не Трускавец! Конечно же все чиновники Минфина просто ходят на работу, а реально команды подписывать платежки дают из Вашингтонского обкома партии.
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22.02.2021 20:25 Ответить
"Как он в продачісткє работал?"
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22.02.2021 20:25 Ответить
работает
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22.02.2021 20:33 Ответить
МОУ-фальцет це не посмиховисько, це ганьба, знущання і знищення авторитету ЗСУ. Чи таке моу повинно відтягувати на себе негатив ще більш тупого верхгівнокомандувача?
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22.02.2021 20:34 Ответить
Такая ересь не могла возникнуть сама по себе в головушке тарана, слишком уж заумно как для него, просто он повторил то, что уже от кого-то слышал. На телефонный звонок почему нет выплат, ему из ЗЕльеного хозяйства так объяснили.
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22.02.2021 20:35 Ответить
Факт - йому так там і сказали Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 8255
І сказали цілком правдиво Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6897
А наш міністр так зайнятий переможними але тяжкими боями з окупантами - що йому немає часу дізнатися про фінансування армії Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 8414
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22.02.2021 22:14 Ответить
Хотів сказати- ФСБ не дозволяє... Але тому що тупий- сказав МВФ!
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22.02.2021 20:41 Ответить
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 5975
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22.02.2021 20:49 Ответить
Ну,заради справедливості,:обоє рябоє.
Хомчак:
"На сьогодні триває двісті одинадцята доба режиму повного всеосяжного припинення вогню.
Багато людей сьогодні сумніваються в тому,що це виконується,але я хочу підкреслити сьогодні всім,що це виконується в основному ЗСУ,і на жаль,не в повній мірі воно виконується нашим,е-е-е-е,скажем так,ворогом,збройними формуваннями рф,які знаходяться на непідконтрольній території."https://www.youtube.com/watch?v=CLzE2WntBAE
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22.02.2021 21:09 Ответить
Верх цинизма!
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22.02.2021 21:37 Ответить
гДЕ ЕГО вообще нашли !? Верблюдам хвосты крутить и то нельзя поручать!
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22.02.2021 22:15 Ответить
Совок с ног до голови.
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22.02.2021 22:27 Ответить
Чисто паркетний генерал на посаді МО під час військової агресії. Це - Україна. У нас так всюди й завжди.
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22.02.2021 23:01 Ответить
наверное Таран консультацию платную перед пресс-конференцией у "соросятника" Милованова про МВФ получил?х\з Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 2556
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22.02.2021 23:41 Ответить
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 8326
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23.02.2021 00:15 Ответить
Это МВФ должен оздоравливать НАШИХ БОЙЦОВ ????????Вы О...ЛИ БРАТЦЫ ????
РАССТРЕЛЬЯТЬ СКОТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ..
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23.02.2021 02:26 Ответить
Ой дурааак.
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23.02.2021 02:44 Ответить
БМВ.
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23.02.2021 05:12 Ответить
утирок, ти просити повинен 25 годин на добу, а якщо не дають маєш тварюко на колінах стояти для тих хлопців, а не звинувачувати мвф чмо квартальне!
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23.02.2021 08:12 Ответить
деменция
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23.02.2021 09:45 Ответить
Своє вже розікрали, тепер повинен дати МВФ щоб розікрасти. Генерали не можуть без роботи.
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23.02.2021 10:19 Ответить
 
 