Министр обороны Таран дважды обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов. ВИДЕО

На пресс-конференции 22 февраля министр обороны Андрей Таран заявил, что МВФ задерживает средства на оздоровление бойцов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заметил оговорку и подсказал, что имеется в виду Министерство финансов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок пресс-конференции, опубликованный в Facebook Юрием Гудименко.

"Вопрос приближения статей бюджета для того, чтобы выплачивать это вовремя, Министерство финансов должно согласовать с МВФ", - уверенно заявил Таран.

Хомчак снова тихо произнес: "Министерство финансов, МВФ тут ни при чем. Вы оговорились, я прошу прощения".

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