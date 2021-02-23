Медведчук владеет одной из самых дорогих в яхт в мире, - Бигус. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Попавший под санкции глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук владеет роскошной пятипалубной яхтой, зарегистрированной на оффшорную компанию.
Об этом говорит в видеоблоге журналист Денис Бигус, информирует Цензор.НЕТ.
Роскошная 5-палубная Royal Romance длиной 92,5 метра стоит около $ 200 млн.
На яхте есть бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе, место для 14 гостей и 22 членов экипажа и лифт.
Яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, поэтому даже после введения санкций Медведчук может отправиться на ней в круиз.
Подробнее об имуществе Виктора Медведчука можно узнать в видеоблоге Дениса Бигуса.
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а тусоваться приличные люди не приглашают: "Кто это? Да никто - путинская шестёрка..." .
Как был стукачом КГБ и сыном предателя, так и остался.
Только теперь и сам предатель своей страны, и никакие цацки этого не отменят.
Нечестные деньги никому счастья не принесли - только позор и презрение.
Его и путин заметно презирает, и Медведчук делает вид, что этого не понимает.
А чего вы ожидали?