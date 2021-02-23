Медведчук владеет одной из самых дорогих в яхт в мире, - Бигус. ВИДЕО

Попавший под санкции глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук владеет роскошной пятипалубной яхтой, зарегистрированной на оффшорную компанию.

Об этом говорит в видеоблоге журналист Денис Бигус, информирует Цензор.НЕТ.

Роскошная 5-палубная Royal Romance длиной 92,5 метра стоит около $ 200 млн.

На яхте есть бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе, место для 14 гостей и 22 членов экипажа и лифт.

Яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, поэтому даже после введения санкций Медведчук может отправиться на ней в круиз.

Подробнее об имуществе Виктора Медведчука можно узнать в видеоблоге Дениса Бигуса.

Также на Цензор.НЕТ: Внеплановый стрим "Без цензуры" о санкциях против кумовьев Путина Медведчука и Марченко. ВИДЕО