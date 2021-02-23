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Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Пограничники Харьковского отряда задержали возле границы с РФ автомобиль с контрабандным товаром и четверых нарушителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время патрулирования военнослужащие Госпогранслужбы заметили признаки пребывания вблизи границы неизвестных лиц. В результате поисковых мероприятий, в районе населенного пункта Меловое, группа реагирования обнаружила автомобиль "УАЗ" и четырех граждан Украины. Транспортное средство было запаковано ящиками, в которых военнослужащие насчитали почти 1200 банок со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.

Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 01
Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 02

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Жители приграничья сообщили, что партию этого товара из России в Украину якобы согласились незаконно переместили за денежное вознаграждение. Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 тыс. гривен.

Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 03
Автомобиль, загруженный российской смесью для кальянов, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ 04

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Респект,працюйте хлопцi
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23.02.2021 02:15
+1
Ну от ...
Такой празднек ипоганили...
Автомобиль, запакованный контрабандным кальяном, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4125
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23.02.2021 01:22
+1
Стена там же, где заводы по производству боеприпасов.
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23.02.2021 10:04
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23.02.2021 00:49 Ответить
тебе все равно не обломится даже на соевую сардельку. все уйдет на дороги как в прошлом году)))
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23.02.2021 11:18 Ответить
Ну от ...
Такой празднек ипоганили...
Автомобиль, запакованный контрабандным кальяном, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4125
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23.02.2021 01:22 Ответить
Респект,працюйте хлопцi
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23.02.2021 02:15 Ответить
А де стіна?Так не тільки контрабаси можуть проникати,але й диверсанти!
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23.02.2021 08:45 Ответить
Стена там же, где заводы по производству боеприпасов.
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23.02.2021 10:04 Ответить
шо ты гонишь, лошок! тебе рассказать как перевозят? погранцам отстегнули 200$ за куб, договорились на время. два уаза с двух сторон. перекинули коробки через забор 5 мин.
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23.02.2021 11:17 Ответить
По-твоему, убогий, стена не нужна?
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23.02.2021 11:24 Ответить
тебе чмошнику написано как перекидывают товары через кордон. раньше возили через пункт по 500$ на таможне за бус, теперь в 5 раз дороже, 200$ за куб. но платишь ты и другое лошье.
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23.02.2021 11:34 Ответить
Та уже все поняли, что ты, типа, крутой спец по контрабасу. Ты, дворняга, не петляй и с темы не съезжай, а ответь: Стена нужна или нет?
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23.02.2021 12:57 Ответить
дворняга)))) а ты потешная девка! у меня кстати собаки все класс "элит", а я так вообще для тебя князь как минимум, на коленях ты должен. и запомни тетя, все, кого ты сегодня видишь по телевизору, и скрипишь зубами, начинали с контрабанды, ну я конечно тоже. а стена есть уже, а тянут дальше.
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23.02.2021 13:41 Ответить
Понимаю. Плохо у барыг с восприятием текста. Дублирую для "привокзальных князей": Я не спрашивал "есть стена или нет". Я спросил: НУЖНА стена или нет?
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23.02.2021 13:57 Ответить
ты, бикса чердачная, строчишь без отрыва))) хоть в промежутках что то заработала? взяли моду, плюнешь, а там специалисты по всем вопросам. пока лошье будет решать что нужно, а что нет, страна утонет в говне! иди подметай, не твоего ума дело, кто понимает, тот и решит. мне пох.
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23.02.2021 14:43 Ответить
Сливаешься, тело? Сложный вопрос для твоего "княжеского" мозга?
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23.02.2021 15:54 Ответить
а жаль, товар хороший.
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23.02.2021 10:29 Ответить
Чому ж в нас люди такі падучі на нелегальні заробітки?
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23.02.2021 12:52 Ответить
ТАКИЕ БАНКИ КАК ВЗРЫВЧАТКА !!!
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24.02.2021 07:07 Ответить
 
 