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Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, который прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал оккупированный Крым.
Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.
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+31 Stan Black
показать весь комментарий23.02.2021 04:07
+21 Sud Lincha
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показать весь комментарий23.02.2021 06:38
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А я имел ввиду: "Откуда вы лезете, бл...ь"
Вчера Анкара испытала первый боевой беспилотный катер-дрон "Sida".Фишка заключена в том,что нет экипажа а вооружений целая куча,это Байрактар,только на воде.Капец РАБссии в Черном море...Эрдоган точит очередной Ятаган..
Конвенция Монтрё дает полное право Турции осуществлять военный контроль над проливами Босфора и перераспределение Дарданелл. Турция уполномочена закрыть проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время, или когда ей угрожает агрессия.
Так что этот "непотопляемый" авианосец с флотом, с таким же успехом мог бы базироваться на Байкале! Он никому не нужен и не интересен. В вот содержать этот бесполезный флот довольно дорого и это только способствует скорейшему развалу Уйлостана.
либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта?
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
Причислить к террористам, или что поддерживают терроризм - подозрительные личности, не уважающие международное законодательство. Если бы уважали, ехали бы через Украину и не имели бы проблем.