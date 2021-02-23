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Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, который прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал оккупированный Крым.

Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
ну и нахера скрывать фото, фио героя?! понимаю еще домашний адрес скрыть.
либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9429
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23.02.2021 04:07
+21
И вот кому и на кой хер такая "новость"??? Ни фамилии, этого лицедея, ни морды не показали. Нафига этот инфомусор??? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6238
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23.02.2021 05:02
+21
Эта?
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7997
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23.02.2021 06:38
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Напрашивается лишь одна неприличная фраза:
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8457
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23.02.2021 02:18 Ответить
Эта?
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7997
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23.02.2021 06:38 Ответить
Эта - сама собой.
А я имел ввиду: "Откуда вы лезете, бл...ь"
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23.02.2021 11:04 Ответить
Кто это?
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23.02.2021 02:39 Ответить
Обмануть хотел?
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8893
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23.02.2021 02:58 Ответить
Убойная новость из Турции.
Вчера Анкара испытала первый боевой беспилотный катер-дрон "Sida".Фишка заключена в том,что нет экипажа а вооружений целая куча,это Байрактар,только на воде.Капец РАБссии в Черном море...Эрдоган точит очередной Ятаган.. Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9096
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23.02.2021 03:03 Ответить
Так он с-400 США и отдал для просмотра. Хотя,чего там смотреть?
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23.02.2021 06:14 Ответить
Эрдоган Мужик серьезный в отличие от Мавзолейного Хмыря,не путайте Рамсы Чуваки.. Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6877Моль кремлевская не чета Султану
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23.02.2021 06:35 Ответить
Міняй методичку мокша, там яничари знову ятаган нижче спини Пуйлу вставили. Так що скоро будете знов помідори душити.
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23.02.2021 07:34 Ответить
Эрдоган и так контролирует Черное море. Захочет пустит, не захочет, не пустит рашистов. Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 759
Конвенция Монтрё дает полное право Турции осуществлять военный контроль над проливами Босфора и перераспределение Дарданелл. Турция уполномочена закрыть проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время, или когда ей угрожает агрессия.
Так что этот "непотопляемый" авианосец с флотом, с таким же успехом мог бы базироваться на Байкале! Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9691 Он никому не нужен и не интересен. В вот содержать этот бесполезный флот довольно дорого и это только способствует скорейшему развалу Уйлостана.
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23.02.2021 10:42 Ответить
Но суда черноморских стран обязана пропускать без ограничений, если не находится с ними в состоянии войны.
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23.02.2021 11:02 Ответить
незаконний перетин кордону
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23.02.2021 07:19 Ответить
ну и нахера скрывать фото, фио героя?! понимаю еще домашний адрес скрыть.
либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9429
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23.02.2021 04:07 Ответить
И вот кому и на кой хер такая "новость"??? Ни фамилии, этого лицедея, ни морды не показали. Нафига этот инфомусор??? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6238
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23.02.2021 05:02 Ответить
17:40 22.02.2021 https://interfax.com.ua/news/general/725448.html
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
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23.02.2021 08:37 Ответить
На РАБссии все Мусор,99 % болванов Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2734
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23.02.2021 05:29 Ответить
а как знать что он актер а не обычный гражданин Мордора?он под следствием что морда лица затерта и имени и фамилии нет?
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23.02.2021 06:45 Ответить
Донской казак типа вояка ЛНР Александр Конкин сдал многих крыс Путлера,включая депутатов ДурьДумы РАБссии... Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6646был ли этот клоун актеришка в том списке уже и не помню...,я тогда мониторил многих Крыс Путлера в Ютьюбе...таи их кишит от Хабаровска до Кенигсберга...,но ИХТАМНЕТ,это гасударственная тайна РАБссии вонючки...,имидж такой у быдла... Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6646
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23.02.2021 06:55 Ответить
Никому неизвестный актеришко Артем Черненко удостоился целой новости на Цензоре.
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23.02.2021 07:06 Ответить
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4200
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23.02.2021 07:15 Ответить
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5055Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8388 Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1591
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23.02.2021 07:16 Ответить
А кто это такой? что за актер? Где имя и фамилия? Или опять обманывают, да рейтинг чей то обвисший на полшестого пытаются поднять?
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23.02.2021 07:19 Ответить
зачет цензору за инфу. Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3424 какая содержательная статья Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3329 лучшая статья недели за объём и многогранное раскрытие темы
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23.02.2021 08:19 Ответить
17:40 22.02.2021 https://interfax.com.ua/news/general/725448.html
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
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23.02.2021 08:38 Ответить
ЗНАЕМ МЫ ИХ АКТЕРОВ !!! ПУТИН ТАКОЙ ЖЕ АКТЕР ПОГОРЕЛОГО ТЕАТРА !!!
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23.02.2021 10:05 Ответить
Погранслужба как всегда на высоте. Непонятно кого показали и хотят, чтобы ими гордились? Мда...
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23.02.2021 10:16 Ответить
Их бы еще в ЕС и США не пускать - вот это бы пердаки рашистов подгорели!
Причислить к террористам, или что поддерживают терроризм - подозрительные личности, не уважающие международное законодательство. Если бы уважали, ехали бы через Украину и не имели бы проблем. Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8433
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23.02.2021 10:31 Ответить
Очень информативное фото с паспортом.
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23.02.2021 11:04 Ответить
Вот непонятно, нахрена такие фотки выставлять?
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23.02.2021 11:51 Ответить
А имя у этого актера есть?
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23.02.2021 11:49 Ответить
А зачем его имя? Артёма Черненко и в РФ никто не знает.
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23.02.2021 12:21 Ответить
суки авакінські, а чоого цьому ...ДОРУ хавало закрили і прізвище цієї ************** свинособаки ?!
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23.02.2021 12:13 Ответить
а чего физиономию замутили? чтоб не дай Бог на улице не узнали?
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23.02.2021 14:50 Ответить
 
 