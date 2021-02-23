Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
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По минимальным подсчетам, обеспечение деятельности президента в 2020 году стоило налогоплательщикам 30,8 млн гривен. Это без учета расходов на государственную охрану президента, поскольку эта информация засекречена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".
В частности, самая большая статья расходов на президента - это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" на сумму более чем 22 млн грн. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев-Цюрих-Тель Авив-Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен.
Еще 4,8 миллиона гривен за год потратила автобаза Государственного управления делами - на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом.
Кроме того, перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе, на ремонтные работы на ее участке потратили 1 млн грн. Всего содержание дома, в который переехал Зеленский, в 2020-м стоило 3,4 миллиона.
"На минимум 391 тыс. гривен потянул новогодний визит Зеленского в Ивано-Франковскую область. Там, в президентской резиденции "Синегора", он встретил Новый год. Администрация резиденции подтвердила журналистам Bihus.Info, что принимала Зеленского на праздники и сообщила, что смета этого визита - 100 тыс. гривен. Еще 138 тыс. управделами президента заплатило за перелет из Киева. И 153 тыс. ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2020-м Зеленский 2 недели находился в "Феофании". По прайсу больницы - это 109 тыс. гривен из бюджета.
Но этот подсчет не учитывает бюджетных расходов Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи. Их невозможно подсчитать, поскольку даже информация о количестве привлеченных к этому людей - является секретной. Хотя можно предположить, что речь идет о дополнительных десятках миллионов гривен в год, ведь общий бюджет УГО - 1,5 миллиарда гривен в год.
Всего бюджетные расходы на президента в 2020-м оказались значительно меньше, чем в предыдущие годы - за счет экономии на зарубежных перелетах. Вероятно, она произошла из-за пандемии. В начале 2020-го у Зеленского планировали потратить на перелеты 56 млн гривен, а фактические расходы за год составили лишь 22 миллиона.
Пожалуйста, подождите...
23.02.2021
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко) (мы сообщали см. 21.02.2020)
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.
Зеленский отклонил предложение России о ее содействии в покупке телеканала "1+1" (с условиями), в обмен на транзит электроэнергии и начало обсуждения возобновления "гуманитарных поставок воды " в Крым , переданное Виталием Захарченко через Андрея Ермака, во время визита в ОАЭ.
Судя по поступающей информации, привлечению в структуры СНБО определенных специалистов и ориентированию прокуратуры вопрос Коломойского и его информационных активов Зеленский собирается решить самостоятельно и в очень сжатые сроки, 6-7 месяцев.
это как понимать то? "они" там невидимки шоле? тогда это самые большие патриоты(кроме Антиколорадоса), ибо будучи невидимкой я бы уже испугал Путина, дав солидного пинка и наворовал бы се золота и прочего всякого и отдыхал бы))
Пи...Ять і пИ...ять
Не розумію, нашо він постійно бреше, якщо все перевіряється за хвилину в гуглі?
Ось монобільшість Зеленського створює "КОВІД-фонд":
Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.
Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.
КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.
https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html
Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.
https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html
Жлобіна нащасна.
леонід іллічволодимир ссанич
Коли зєля зустрічався із Санду, то вона їхала невеличким кортежем з Молдови. А наш що? Прилетів з Буковеля літаком, а потім полетів назад...
"Народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год запланировано увеличение расходов на деятельность президента Украины и его администрации
По словам Лещенко, общая сумма превышает два миллиарда гривен.
"Статья Государственное управление делами, то есть расходы на содержание института Президента и сопутствующие программы, такие как санатории или награды, - 2,1 миллиарда гривен. То есть за текущий год статья расходов Государственное управление делами" выросла ровно на 1 миллиард (!). Если почитать постатейную роспись двух миллиардов, то больше всего выросли расходы собственно на содержание Порошенко и Банковой - обеспечение деятельности президента и администрации президента. В 2017 году она составляет 453 миллиона. В 2018-м планируется потратить - вдумайтесь! - миллиард", - сообщает Лещенко.
В частности, непосредственно на обеспечение деятельности президента, Администрации президента и вспомогательных органов было потрачено 237,4 млн гривен, на авиаперевозки должностных лиц - 222,8 млн гривен, а на автомобильный и речной транспорт - 126,5 млн гривен.
Но это все относительно. Имхо лучше смотреть как отношение к доли ВВП на душу - тогда более "правильно" будет. Чем беднее граждане - тем больше понтов у президентов.
Украина - 3 095,17 USD (2018 г.) - 802 миллиона 328 тысяч гривен. (28,5 млн $) - ВВП 9208 душ
Финляндия - 50 152,34 USD (2018 г.) - в 2011 - 21,8 млн евро (~ 26.16 млн $) - ВВП 521 души
Не придирайтесь к точности, это на глаз, но как-то так. Можно сказать, что президент Украины обходится гражданам в 17 раз дороже, чем президент Финляндии финам.
нет, даже доплачивали в бюджет за должность.
Государственное управление делами израсходовало в 2018 году 1 млрд 34,2 млн гривен на обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Президента Петра Порошенко, Администрации Президента и других созданных главой государства консультативных, совещательных и вспомогательных органов и служб.
Об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.
Непосредственно на обеспечение деятельности Президента и его Администрации в 2018 было потрачено 308 млн гривен.
Связанные с авиатранспортом расходы составили 314 млн гривен: 243 млн - на функционирование Государственного авиационного предприятия "Украина", которое перевозит высших должностных лиц государства; 27 млн на ремонт воздушных судов; 32 млн - на подготовку и осуществление визитов Президента за границу; 10 млн - на авиаперевозку делегаций во главе с Президентом по Украине и 2,5 млн - на авиаперелеты делегаций с премьер-министром и председателем Верховной Рады.
Обеспечение Президента, главы Администрации и руководителей других государственных органов автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.
На содержание принадлежащих ГУД зданий было израсходовано 118,5 млн гривен: 102,5 млн - на обеспечение функционирования государственных резиденций и содержание административных зданий, 16 млн - на проведение ремонта помещений.
Еще 15 млн гривен было потрачено на проведение официальных мероприятий при участии Президента, 14 млн - на проведение представительских мероприятий, 12,5 млн - на выполнение задач по информатизации и 7,5 млн - на осуществление полномочий постоянным представителем Президента Украины в Крыму (Херсон).