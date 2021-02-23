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Зеленский (16493) Президент (4406) расходы (126)

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

По минимальным подсчетам, обеспечение деятельности президента в 2020 году стоило налогоплательщикам 30,8 млн гривен. Это без учета расходов на государственную охрану президента, поскольку эта информация засекречена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".

В частности, самая большая статья расходов на президента - это оплата перелетов. Речь идет и о внутренних, и о зарубежных визитах. В 2020-м Зеленский "налетал" на сумму более чем 22 млн грн. Например, перелет президентского борта по маршруту Киев-Цюрих-Тель Авив-Киев в январе 2020-го стоил 2,5 миллиона гривен.

Еще 4,8 миллиона гривен за год потратила автобаза Государственного управления делами - на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом.

Кроме того, перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе, на ремонтные работы на ее участке потратили 1 млн грн. Всего содержание дома, в который переехал Зеленский, в 2020-м стоило 3,4 миллиона.

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"На минимум 391 тыс. гривен потянул новогодний визит Зеленского в Ивано-Франковскую область. Там, в президентской резиденции "Синегора", он встретил Новый год. Администрация резиденции подтвердила журналистам Bihus.Info, что принимала Зеленского на праздники и сообщила, что смета этого визита - 100 тыс. гривен. Еще 138 тыс. управделами президента заплатило за перелет из Киева. И 153 тыс. ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020-м Зеленский 2 недели находился в "Феофании". По прайсу больницы - это 109 тыс. гривен из бюджета.

Но этот подсчет не учитывает бюджетных расходов Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи. Их невозможно подсчитать, поскольку даже информация о количестве привлеченных к этому людей - является секретной. Хотя можно предположить, что речь идет о дополнительных десятках миллионов гривен в год, ведь общий бюджет УГО - 1,5 миллиарда гривен в год.

Всего бюджетные расходы на президента в 2020-м оказались значительно меньше, чем в предыдущие годы - за счет экономии на зарубежных перелетах. Вероятно, она произошла из-за пандемии. В начале 2020-го у Зеленского планировали потратить на перелеты 56 млн гривен, а фактические расходы за год составили лишь 22 миллиона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
Дешевый клоун ...а такой дорогой.... Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4286
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23.02.2021 10:54
+20
Шож воно такое жрёт?
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23.02.2021 10:54
+17
героїн
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23.02.2021 11:01
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Дешевый клоун ...а такой дорогой.... Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4286
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23.02.2021 10:54 Ответить
ось вам и велики!
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23.02.2021 11:05 Ответить
А эта сумма входит в содержание пресс-мандель Мендель?
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23.02.2021 11:05 Ответить
на Мандель виділена окрема стаття витрат - "дозвілля і розваги"
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23.02.2021 11:07 Ответить
250 грн в минуту. так даже Ленка в молодости не зарабатывала....
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23.02.2021 11:09 Ответить
На самом деле, он нам обходится гораздо дороже! 30,8 млн - это только сумма прямых затрат на его содержание. но есть и косвенные в виде похеренной экономики. разворованного "Ковид-Фонда"....сумма только по этому фонду, исчисляется в те же 30, но только миллиардов грн.!!!
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23.02.2021 14:19 Ответить
Легче убить, чем прокормить 😟
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23.02.2021 22:43 Ответить
Величайший государственный деятель , членограй криворагульный - «не дурачек какой-то «, янелох 43 - денег много не бывает !
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23.02.2021 23:05 Ответить
В тюрьме будет дешевле.
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24.02.2021 02:02 Ответить
Шож воно такое жрёт?
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23.02.2021 10:54 Ответить
героїн
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23.02.2021 11:01 Ответить
А шо ж жрало те, на утримання якого у 2017 було витрачено 453 мільйони, у проекті бюджету на 2018 планувалося витрати біля 1 мільярди гривень?
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23.02.2021 11:44 Ответить
Мы бы с радостью отправили его в казематы бердычевской колонии. Но зебилы должны сполна выстрадать за хождение на выборы по-приколу.
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23.02.2021 11:11 Ответить
Недешевий в нього велосипед
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23.02.2021 10:58 Ответить
Хроника одного президента
23.‎02.‎2021
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко) (мы сообщали см. 21.02.2020)

Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.

Зеленский отклонил предложение России о ее содействии в покупке телеканала "1+1" (с условиями), в обмен на транзит электроэнергии и начало обсуждения возобновления "гуманитарных поставок воды " в Крым , переданное Виталием Захарченко через Андрея Ермака, во время визита в ОАЭ.
Судя по поступающей информации, привлечению в структуры СНБО определенных специалистов и ориентированию прокуратуры вопрос Коломойского и его информационных активов Зеленский собирается решить самостоятельно и в очень сжатые сроки, 6-7 месяцев.
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23.02.2021 10:59 Ответить
сайт интересный но мутный. высрали как-то - идем по ОП, идет Данилюк - заглянули из-за спины в бумаги шо он нес, похихикали.
это как понимать то? "они" там невидимки шоле? тогда это самые большие патриоты(кроме Антиколорадоса), ибо будучи невидимкой я бы уже испугал Путина, дав солидного пинка и наворовал бы се золота и прочего всякого и отдыхал бы))
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23.02.2021 11:16 Ответить
А Ренат Ахметов тоже налогоплательщик ? Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 9796
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23.02.2021 11:00 Ответить
Не, главный налогоплательщик Беня.😄
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23.02.2021 11:02 Ответить
он налогопотребитель Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 6780
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23.02.2021 11:05 Ответить
А лисапет то оказался золотой. 😄
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23.02.2021 11:01 Ответить
Таки да. С брюликами и изумрудами.
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23.02.2021 12:33 Ответить
Дорого нам обходиться представление фигляра из криворожской самодеятельности.
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23.02.2021 11:01 Ответить
От содержанки хоть "польза" есть, а тут по нолям, что на вход что на выход.
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23.02.2021 11:02 Ответить
Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 544
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23.02.2021 11:02 Ответить
Привілеї нах, кортежі нах, держдачі дітям. ЗЕлохи радісно верещать і везуть його далі. Він зробив вас разом.
Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1891
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23.02.2021 11:03 Ответить
Дорогой «наш» президент:
Пи...Ять і пИ...ять

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 8995

Не розумію, нашо він постійно бреше, якщо все перевіряється за хвилину в гуглі?
Ось монобільшість Зеленського створює "КОВІД-фонд":

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2942

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2407
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23.02.2021 11:04 Ответить
Україна отримала найбільшу в Європі допомогу на ковід, але на ліках багато не вкрадеш, а от на асфальті.... це золоте дно
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23.02.2021 11:06 Ответить
А вже через два тижні в ОПУ вирішують, що від такої купи грошей можна "неплохо прибарахлиться" і забирають 35 мільяірдів з фонду на будівництво доріг:

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3379

Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5525

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5525

Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4761

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2510

КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.

https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html

Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.

Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3089

https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html
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23.02.2021 11:07 Ответить
Воно ще й у відпустки з Лєнкою літає за державний рахунок...
Жлобіна нащасна.
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23.02.2021 11:04 Ответить
Воно ще й тещу з собою бере у ці відпустки. А ви бачили яка вона кобила?
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23.02.2021 11:07 Ответить
дарагой леонід ілліч володимир ссанич
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23.02.2021 11:05 Ответить
К чему этот вброс?! Посмотрите в бюджет 2021. Содержание офиса главклоуна около 1.5 млрд гривен в год! Какие нахер 30 млн! Это чмо обещало ездить на лисапеде, а по факту оказалось расточителем похлеще всех предшественников вместе взятых. зебилы, вы дебилы, что выбрали это ничтожество управлять страной.
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23.02.2021 11:08 Ответить
все правильно . выделили полтора лярда . потратили 30 лимонов . остальное эээээ мыши съели Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1153
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23.02.2021 11:11 Ответить
Остальные под подушку , пардон - под асфальт 🤣
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23.02.2021 11:31 Ответить
cyто на *********** 30 млн.
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23.02.2021 16:48 Ответить
Лісапєт дорогий, що ж ви хочете?

Коли зєля зустрічався із Санду, то вона їхала невеличким кортежем з Молдови. А наш що? Прилетів з Буковеля літаком, а потім полетів назад...
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23.02.2021 11:09 Ответить
Оксанка Марченко платит Зеле баблосы исправно Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7797с 2004 года...Мать Тереза Украины и РАБссии...
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23.02.2021 11:13 Ответить
Дороговато велосипед обходится
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23.02.2021 11:16 Ответить
Содержание Зеленского в 2020 году стоило налогоплательщикам более 30,8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 972
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23.02.2021 11:17 Ответить
Сегодня в Одессе оглашают приговор Сергею Стернеко,который сумел 3 раза защитить себя сам от титушни Мокшанской..капец идиотизм
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23.02.2021 11:18 Ответить
это ************ юр.академия на марше. ведмедчук "наносит ответный удар"(с)
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23.02.2021 11:32 Ответить
Одні збитки від клоуна.
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23.02.2021 11:24 Ответить
дорогое наше "зе-бородько" - дорогого_и_любимого леонида ильча догоняет.
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23.02.2021 11:30 Ответить
7 лет Стерненку дали
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23.02.2021 11:32 Ответить
Позорище пля...
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23.02.2021 11:32 Ответить
Ну дык царь всея черни и плебеев должон жить аки сыр в масле,дабы своим мудрым правлением постоянно напоминать 73% челяди каки они ветвисто-рогатые олени.
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23.02.2021 11:34 Ответить
Молодежь за Стерненко выйдет на Майдан па любасу... Утримання Зеленського в 2020 році коштувало платникам податків понад 30,8 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8593
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23.02.2021 11:36 Ответить
Стало интересно сравнить с предыдущими годами. Читаю на "НВ":
"Народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год запланировано увеличение расходов на деятельность президента Украины и его администрации
По словам Лещенко, общая сумма превышает два миллиарда гривен.
"Статья Государственное управление делами, то есть расходы на содержание института Президента и сопутствующие программы, такие как санатории или награды, - 2,1 миллиарда гривен. То есть за текущий год статья расходов Государственное управление делами" выросла ровно на 1 миллиард (!). Если почитать постатейную роспись двух миллиардов, то больше всего выросли расходы собственно на содержание Порошенко и Банковой - обеспечение деятельности президента и администрации президента. В 2017 году она составляет 453 миллиона. В 2018-м планируется потратить - вдумайтесь! - миллиард", - сообщает Лещенко.
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23.02.2021 11:37 Ответить
А, простите, инвестиций в страну он скока привлёк? Утримання Зеленського в 2020 році коштувало платникам податків понад 30,8 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1117
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23.02.2021 11:42 Ответить
Дайте порівняльну таблицю витрат на президентів інших держав. Для наочності. Потім будемо говорити: 20 млн. багато це?,чи мало?. А так- це пусте!
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23.02.2021 12:01 Ответить
Общие расходы государственного бюджета на обеспечение деятельности президента Украины Петра Порошенко и его администрации в 2017 году составили 802 миллиона 328 тысяч гривен. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Государственное управление делами.
В частности, непосредственно на обеспечение деятельности президента, Администрации президента и вспомогательных органов было потрачено 237,4 млн гривен, на авиаперевозки должностных лиц - 222,8 млн гривен, а на автомобильный и речной транспорт - 126,5 млн гривен.
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23.02.2021 13:37 Ответить
Стало быть, расходы на содержание Президента Зеленского в разы меньше, чем на обслуживание президентов-миллионеров!! Интересно бы знать и рассходы на президентов других стран. Для сравнения.
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23.02.2021 14:05 Ответить
Спросите у дедушки гугла - он много знает.
Но это все относительно. Имхо лучше смотреть как отношение к доли ВВП на душу - тогда более "правильно" будет. Чем беднее граждане - тем больше понтов у президентов.
Украина - 3 095,17 USD (2018 г.) - 802 миллиона 328 тысяч гривен. (28,5 млн $) - ВВП 9208 душ

Финляндия - 50 152,34 USD (2018 г.) - в 2011 - 21,8 млн евро (~ 26.16 млн $) - ВВП 521 души
Не придирайтесь к точности, это на глаз, но как-то так. Можно сказать, что президент Украины обходится гражданам в 17 раз дороже, чем президент Финляндии финам.
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23.02.2021 14:56 Ответить
Пфффф.... Так це мало... Я думав, 30 млн баксів. Кращий президент галактики - це ж не дішовка якась.
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23.02.2021 12:30 Ответить
Так це ж тільки видима частина "айсбергу"!
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23.02.2021 12:46 Ответить
А ти бачиш невидиму??? Розкрий людям очі.
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23.02.2021 14:26 Ответить
У 2021-му році, фраза "я галасавал за зєлєнскаво" - має такий самий сенс, як і диагноз психіатра - дебіл.
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23.02.2021 12:39 Ответить
Єдиний плюс в обранні Зеленського президентом це те, що кожна людина у нас має право вибрати того, кого вважає за потрібне. Слід зазначити, що інша частина населення це приймає.
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23.02.2021 14:44 Ответить
ОТОЖ демократия в рот ей дышло --- одни выбрали . а терпеть пять лет всем придется --- демократия пановэ.......
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24.02.2021 06:23 Ответить
Вона ж невидима, ясно ж сказано.
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23.02.2021 14:54 Ответить
Ну и жрет этот ваш клоун...
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23.02.2021 21:40 Ответить
1Лям евро!!Та ладно это ж капля,не нойте ***,тем более налоги из вас никто и не платит,все под себя гребете!
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23.02.2021 21:51 Ответить
ЗЛН ПНХ!
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23.02.2021 22:11 Ответить
какая засада, ведь все папередники были бюджету бесплатно.
нет, даже доплачивали в бюджет за должность.
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23.02.2021 23:27 Ответить
догуя будет в стране где пенсия 3000 грн . а зарплата медсестры 4500грн и где пенсионеры спрашивают на рынке десяток битых яиц бо дешевле и голову моют в тазике чтобы потом унитаз смыть ----***** ЕМУ ОТМЕРИЛИ БОБЛА --- ОНО СТОЛЬКО НЕ ЗАСЛУЖИЛО.........
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24.02.2021 06:18 Ответить
дебилы сами вручили булаву ...ДАРАСУ, теперь содержат этого ...*****.
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24.02.2021 06:23 Ответить
Прежде чем хаять или поздравлять сначала надо сравнивать с чем то,или кем то.Например с предыдущим президентом.И если эти цифры меньше, значит ситуация с затратами идет к лучшему и наоборот.
Государственное управление делами израсходовало в 2018 году 1 млрд 34,2 млн гривен на обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Президента Петра Порошенко, Администрации Президента и других созданных главой государства консультативных, совещательных и вспомогательных органов и служб.
Об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.
Непосредственно на обеспечение деятельности Президента и его Администрации в 2018 было потрачено 308 млн гривен.
Связанные с авиатранспортом расходы составили 314 млн гривен: 243 млн - на функционирование Государственного авиационного предприятия "Украина", которое перевозит высших должностных лиц государства; 27 млн на ремонт воздушных судов; 32 млн - на подготовку и осуществление визитов Президента за границу; 10 млн - на авиаперевозку делегаций во главе с Президентом по Украине и 2,5 млн - на авиаперелеты делегаций с премьер-министром и председателем Верховной Рады.
Обеспечение Президента, главы Администрации и руководителей других государственных органов автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.
На содержание принадлежащих ГУД зданий было израсходовано 118,5 млн гривен: 102,5 млн - на обеспечение функционирования государственных резиденций и содержание административных зданий, 16 млн - на проведение ремонта помещений.
Еще 15 млн гривен было потрачено на проведение официальных мероприятий при участии Президента, 14 млн - на проведение представительских мероприятий, 12,5 млн - на выполнение задач по информатизации и 7,5 млн - на осуществление полномочий постоянным представителем Президента Украины в Крыму (Херсон).
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24.02.2021 08:51 Ответить
Взагалі сама по собі "держава" не має ніякого сенсу для людей. Єдина мета будь-якої "держави" - це утилізація населення.
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24.02.2021 09:29 Ответить
 
 