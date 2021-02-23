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Россия (91193) Харьков (6510) День защитника Отечества (37)

"Кто-то празднует 23-го. Уважайте выбор другого человека", - харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов ко дню защитника России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Харькове возник скандал из-за кондитерской, которая предлагает своим клиентам торты ко дню защитника России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в харьковском заведении общественного питания Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля – так называемому празднику всех "мужчин" в России или дню защитника отечества. В частности, они предложили приобрести торты с цифрой "23".

После этого им с претензией написал один из подписчиков. Однако ему ответили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля.

"Знаю! Но это им чести не добавляет", – отметил пользователь.

Кто-то празднует 23-го. Уважайте выбор другого человека, - харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов ко дню защитника России 01

В заведении же объяснили, что их задача – угодить клиентам. И это уже якобы личное дело каждого, что и когда праздновать.

После шквала критики администратор заведения выпустила обращение, в котором заявила, что не собирается извиняться или что-то менять. Ведь каждый имеет право праздновать в тот день, когда ему заблагорассудится.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+81
"Кто-то празднует 23-го. Уважайте выбор другого человека", - харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов ко дню защитника России - Цензор.НЕТ 3106
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23.02.2021 11:31
+57
"Кто-то празднует 23-го. Уважайте выбор другого человека", - харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов ко дню защитника России - Цензор.НЕТ 3193
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23.02.2021 11:33
+43
"Кто-то празднует 23-го. Уважайте выбор другого человека", - харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов ко дню защитника России - Цензор.НЕТ 5092
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23.02.2021 11:32
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Страница 3 из 3
На каждую дату тут приходится день чего-то там. К примеру, в этом году на 23 лютого - международный SpayDay - день кастрации животных. Символично, шо в одной стране-помойке животные этот день празднуют от всей их зверячьей души. А насчет где я живу...так я всегда пишу под своим именем и своим флагом.Я же не русский.
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23.02.2021 17:57 Ответить
"Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії - Цензор.НЕТ 6966 Що ви дурню несете...Президенти своїи указом запроваджують "свято хот-дога" чи, як ви кажете "день кастрации"? Ви у адекватному стані???
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23.02.2021 18:13 Ответить
Вполне. Я же не праздную людоедские "праздники".
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23.02.2021 18:14 Ответить
вибачайте, я вже зрозумів що ви за "амеріканец"...
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23.02.2021 18:19 Ответить
Сегодня, 23 лютого, русским зверьем убит боец ЗСУ. Оттопчетесь на его трупе, празднуя хором с его убийцами?
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23.02.2021 18:21 Ответить
Україні конче необхідний закон про колабораціонізм.
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23.02.2021 14:35 Ответить
А свастику на торт под заказ она тоже делает !?
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23.02.2021 14:43 Ответить
Вот это нужно на практике проверить.Заказать у них торт со свастикой и надписью "Хайль Гитлер" и заскринить переписку.На 100% уверен что "внепалитики" у этой дуры вмиг испарится.
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23.02.2021 14:56 Ответить
тем более соловьиный памёт сказал шо он малачага ******** воин был не зассал
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23.02.2021 15:49 Ответить
Отличная отмазка. Кто-то празднует день рождения Гитлера - ничем не хуже.
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23.02.2021 15:09 Ответить
з іншого боку, вони святкують день ганьби Червоної армії. Її поразку від німецьких військ під Нарвою і Псковом.
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23.02.2021 16:58 Ответить
Ще й Стерненка 23 посадили, а можна цих виродків з україни відсилити?
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23.02.2021 15:29 Ответить
тільки після того як відсидить
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24.02.2021 10:16 Ответить
Хтось вороже налаштований до України і готовий допомогти ворогу. Поважайте його вибір.
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23.02.2021 15:35 Ответить
День взяття Бастілії в Україні хтось відзначає? Адже це теж свято, для Франції, навіть паради бувають.
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23.02.2021 15:38 Ответить
Скоро будуть. Єврейські вже зелений планує відзначати, на черзі взяття Бастілії, день Подяки. Це в нормальних країнах відзначають свої свята, незважаючи на "весь світ", а наші продажні мразі від усього відмовились, вже не знають, що вилизать західним панам.
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23.02.2021 22:07 Ответить
когда же эта ******** советскость выветрится из пустых голов???
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23.02.2021 15:48 Ответить
SpayDay - Всемирный день кастрации домашних животных - ежегодно проводится в последний вторник февраля. В этом году он выпадает на 23 февраля...
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23.02.2021 15:50 Ответить
То чому б цьому магазину не святкувати день створення гітлерівської армії і пояснювати це , "бажаннями" клієнтів ??? Краще в Москві , а ми подивимось що з ними російське ФСБ зробить і що буде з керівництвом тих магазинів ? Це вже невичерпне і демонстративне хамство від народів моксель !
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23.02.2021 15:55 Ответить
Їздять на тому, хто дозволяє на собі їздити.
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23.02.2021 17:01 Ответить
а они праздновали, или просто торт продали? "Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії - Цензор.НЕТ 5575
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23.02.2021 21:41 Ответить
Харків-це Україна чи розплідник любителів різного лайна,типу допи-гєпи і параші?
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23.02.2021 15:57 Ответить
З паспортами щось треба робити.Замість паспорта України-любителям параші і совкодрочерам-ксива ,без права вибирати і бути вибраним! Як патріотів і прокацапських довбодятлів можна порівнювати в правах?Це нонсенс!
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23.02.2021 16:02 Ответить
Я не політик, я артист, а я спортсмен, а я кондитер... і блін, *****... довкола жодного Українця.
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23.02.2021 16:56 Ответить
Сьогодні день клонування вівці Доллі, тому вона має право вважати, що у неї сьогодні свято.
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23.02.2021 16:56 Ответить
Ще день народження В. Ющенко.
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23.02.2021 17:02 Ответить
"... И вот казаки после борьбы с красной бандой оказались сами в этой армии этих мировых бродяг и сволочей. И только что поляки воевали и разбили морду Красной армии на Западе, и понадобились новые силы, не то - так была прямая дорога к стенке или на погибель в Соловки для всех пленённых в Новороссийске казаков.
С этих пор казаки стали сблизи разглядать эту сволочь красной банды: это было не то, что русские солдаты раньше Царской службы - спокойного нрава и рассуждения, это была уже банда чертей, которые злые, как звери. Они галдят с матюхами за каждым словом, доказывают друг другу, дурацки смеются с богохульством; ни минуты нет им покою, и весь день мучают себя самыми дурацкими разговорами.
Поделено всё на группы: первые - это "старики", у которых власть, и которые с "начала революции". А кто попали потом, это "кумовья". А другие - это "сынки", мобилизованные деревенские дураки, которые у "старичков" как денщики и холуи: стирают одежды, чистят обувь, бегают на кухню за харчами, а сами ходят грязные и голодные, так как забирают у них половину пайка, бьют морду. Но комиссары глядели на это всё скрость пальцы..."
(Из "Воспоминаний" Донского казака Е.Ф. Кочетова об одном из подразделений Красной Армии 20-х годов).©
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23.02.2021 17:01 Ответить
Спалити той сарай разом зі шматою!
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23.02.2021 17:02 Ответить
У ****** и малоросов-хохлов только одна судьба. Такая как в ОРДЛО. Хохлы и малоросы этого еще не поняли. На то они хохлы и малоросы. И *****.
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23.02.2021 17:30 Ответить
Та заберите у них лицензию да и всё. 23.02 это День советской армии. Кто хочет пусть празднует кому не на что праздновать тот не празднует. А вот искажать историю и лишать меня служившего в ссср права на выбор - это так по Ху-ловски. И не надо панькаться с колоборционистами, им в Украине не место.
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23.02.2021 17:38 Ответить
Служить от слова слуга.Отмечать то что ты был обслугой абсолютно бесполезной военной машины СССР это идиотизм "Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії - Цензор.НЕТ 5381
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23.02.2021 18:00 Ответить
С Вами можно согласиться. Но объясните мне идиоту (с ваших слов) как это мне отпуск объявил командир дивизии, как у меня оказался первый класс, по воинской специальности, и как мне идиоту дали ещё в 1978 году в КБ шестой разряд по силовой промышленной электронике. А у меня, у идиота, образование ПТушника? И кто из нас Идиот?
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25.02.2021 08:58 Ответить
." А вот искажать историю и лишать меня служившего в ссср права на выбор - это так по Ху-ловски. И не надо панькаться с колоборционистами, им в Украине не место." Нестор,поддерживаю.
Я вот уже 51 год(после дембеля) в этот день,без прогулов, за рюмкой другой,вспоминаю своих друзей- однополчан...четверо из 15 осталось....скоро служившие в СА уйдут....и ни кто не будит
эту дату вспоминать-потерпите не много. И не надо оскорблять,обзывать восьмерых из 10 пацанов,которые служили в СА.Кстати,сейчас эта цифра упала до четырех с десяти-НЕ КОМУ СЛУЖИТЬ.
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24.02.2021 09:09 Ответить
Кто то празднует Католическое рождество, Кто то курбан байрам.
мне вот фиолетово, каждый имеет право на свой личный праздник.
Так и Дни рождения можно запретить, по Имени ибо оно русское или там еврейское.
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23.02.2021 17:56 Ответить
Тупа курка.
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23.02.2021 17:56 Ответить
Совковая отрыжка.
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23.02.2021 20:41 Ответить
Трэба мяняць канатацыю свята: 23 лютага Дзень пройгрышу бальшавіцкай Расеі немцам ў 1-ай Святовай вайне. Віншую! Бо так яно і было 23 лютага - дзень калі немцы абвясцілі бальшавікам ультыматум. Бальшавікі капітуліравалі. А 3 сакавіка падпісалі Брэсцкі мір.
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23.02.2021 21:20 Ответить
Все как бубочка и хотел: "какая разница " в действии!
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23.02.2021 21:37 Ответить
а что нарушила эта кондитерская - какой закон? "Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії - Цензор.НЕТ 887 закажут им торт с сатаной или с cannibal corpse - это их дело. не? 23е - не праздник, но вроде никаким законом не запрещено.
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23.02.2021 21:38 Ответить
"Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії - Цензор.НЕТ 9121"
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23.02.2021 21:54 Ответить
ватяні хвойди
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23.02.2021 22:00 Ответить
Кто этой ТП посоветовал сделать такой подбородок? Он как реально за/\упа какая то. И ведь все этим сказано, потратить бабки, даже если мужа, на такое ущербство могла только вот такая ТП.
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23.02.2021 23:35 Ответить
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в харьковском заведении общественного питания Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля - так называемому празднику всех "мужчин" в России или дню защитника отечества. В частности, они предложили приобрести торты с цифрой "23". Источник: https://censor.net/ru/v3249522

23 лютого це день ДЕПОРТАЦІЇ НАРОДІВ ЧЕЧНІ 1944 РОКУ
25% вді 500 тис депортованих чеченців вмерло ще по дорозі
до Казахстану
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24.02.2021 00:49 Ответить
Коли ці ватани і решта прив*язаних до московії чи виздихають, чи виїдуть ?
От для чого така наволоч в державі ? Воно ж не відзначатиме ні День Захисника України, ні День Незалежності. Зате голосує на виборах.

Проте найзапекліший ворог українського населення - то діаспора, по-форумному =хохлорня= (с) і решта відповідних прізвиськ.
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24.02.2021 02:50 Ответить
«Сматри какой важный курица». (с)
Їдь на расєю, там святкують 23 хвєвраля, а кращє їдь у Канаду, там діаспора тебе підтримає. "Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії - Цензор.НЕТ 5997
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24.02.2021 03:26 Ответить
Не скигліть,вас з святом чоловіків ніхто не поздоровляв,чому......
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24.02.2021 11:54 Ответить
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