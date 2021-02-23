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Зеленский (16498) Коломойский (1762) Медведчук (1754) олигарх (1016) Фирташ (1054) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Зеленский атакует олигархов. Исчезнут ли Коломойский и Фирташ навсегда? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как Владимир Зеленский начинает войну с олигархами, которые "съели" уже не одного президента? Саспенс с элементами хоррора от Богдана Буткевича в свежем "Без цензуры".

Итак, президент перешел к "плану Б", не в плане возвращения Донбасса и Крыма, а в смысле спасения своего рейтинга, который после истории с космическими тарифами и полным провалом вакцинации начал падать так быстро, что угрожал делегитимизировать зеленую команду уже к концу весны.

Поэтому "у Зеленского" вдруг вспомнили, что уже очень много лет на первых местах в пожеланиях украинцев есть раскулачивание олигархов. И тут понеслось.

Кто надоумил Владимира Зеленского на показательную борьбу с самыми богатыми и влиятельными людьми в стране? Чем заканчивались подобные попытки для предшественников Зеленского? (Спойлер-не очень хорошо.)

Действительно ли вместе с санкциями против Медведчука началось раскулачивание олигархов? Кто может стать следующим в списке показательного раскулачивания?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+10
Чушь полная ! Порношут их марионетка , отрабатывающая свою роль
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23.02.2021 15:08
+10
Слуга олигархов атакует олигархов? Что за чушь...
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23.02.2021 15:08
+7
Після увязнення Сергія Стерненко питання із відео не актуальне.
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23.02.2021 15:27
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Думаю что исчезнут.
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23.02.2021 15:04 Ответить
И никто даже не задает вопрос исчезнут ли олигархи навсегда, все. Должны исчезнуть "неправильные" олигархи, которые на самом деле давно уже исчезли.
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23.02.2021 15:04 Ответить
"Огласите пожалуйста весь список" (с) из строя на исправительные работы.
На самом деле начинать надо с господина Кучмы, т.к. все олигархи в Украине - это его порождения, но эту "священную корову" трогать никто из предшественников "Зе" не собирался, а у самого "Зе" и подавно кишка тонка.
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23.02.2021 16:12 Ответить
Исчезнут ли Коломойский / Изгнать израильского глиста Коломойского из Украины труднее чем изгнать бычий цепень-10 м длиной-из человека.
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23.02.2021 15:07 Ответить
Чушь полная ! Порношут их марионетка , отрабатывающая свою роль
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23.02.2021 15:08 Ответить
Слуга олигархов атакует олигархов? Что за чушь...
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23.02.2021 15:08 Ответить
Собачьим вальсом на рояле .
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23.02.2021 15:21 Ответить
украинские "журналисты" и их влажные фантазии
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23.02.2021 15:09 Ответить
Может им работу предложили?
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23.02.2021 15:20 Ответить
судя по тексту такие надежды есть (плюс сразу признание, что вся ложь вылита по заказу олигархов)
"Кто надоумил Владимира Зеленского на показательную борьбу с самыми богатыми и влиятельными людьми в стране? Чем заканчивались подобные попытки для предшественников Зеленского? (Спойлер-не очень хорошо.)" (с)
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23.02.2021 16:02 Ответить
Ага. Бджоли проти меду.
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23.02.2021 15:14 Ответить
Точно Зеленский ?? Или таки Байден ?
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23.02.2021 15:16 Ответить
Санкії проти медведчука?
Хто з українських журналістів порівняв декларацію медведчука із пародією на санкції, які застосува Зеленський?
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23.02.2021 15:17 Ответить
ето не имеющая аналогов в мире психическая атака на олигархов, в расчёте на то шо вони злякаються і втечуть до Ростова
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23.02.2021 15:22 Ответить
Рошен експортує продукцію за світовими цінами, я бачив в польських магазинах. Чому тоді зарплата досвіченого кондитера Рошен в 2-3 рази менша за зарплату польської прибиральниці?
Хто з порохоботів відповість на питання?
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23.02.2021 15:25 Ответить
Після увязнення Сергія Стерненко питання із відео не актуальне.
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23.02.2021 15:27 Ответить
При таком президенте, мафия бессмертна! Проєкт "Без цензури": Зеленський атакує олігархів. Чи зникнуть Коломойський і Фірташ назавжди? - Цензор.НЕТ 5607
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23.02.2021 15:27 Ответить
А , якій потрібен? Оранжева революція-Ющенко,-нульовий результат. Майдан-Порошенко,-корупція збільшилась. Володимир Олександрович - не зупиняйся. Доведи до логічного кінця.
Народ підтримує Вас.
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23.02.2021 15:44 Ответить
Такого розгулу корупції і крадівництва бюджету Україна ніколи не знала. А ця мишина возня з олігархами - це прикриття мільярдів, що крадуть у країни.
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23.02.2021 15:56 Ответить
Проєкт "Без цензури": Зеленський атакує олігархів. Чи зникнуть Коломойський і Фірташ назавжди? - Цензор.НЕТ 1791
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23.02.2021 15:35 Ответить
де відео про Стерненка?
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23.02.2021 15:46 Ответить
держ службовцям не положено вести паралельно какой либо вид деятельности , в 2015 депутаты Наем и Лещенко не могли даже журналистикой заниматься а зар.пл депутата была 6300грн, в то время президент- олигарх открыл банк, прикупил телеканал и сохранил весь свой бизнесс. Олигархи Фирташ и Коломойский хоть не держслужбовци в отличии от олигарха Пороха.
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23.02.2021 15:49 Ответить
Радует ЗЕ в последнее время.Может я и плохо о нем думал,но теперь хм...
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23.02.2021 15:49 Ответить
Проект "Без цензуры" с цензурой по Стерненко.
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23.02.2021 15:56 Ответить
Атака как по п...е ладошкой, когда будут реальные возвраты денег и посадки?
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23.02.2021 15:56 Ответить
Кто кого атакует, я вас умоляю, это очередные видосики гундосики
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23.02.2021 15:58 Ответить
Ви що смієтесь? Де ЗЕ атакує бородату бабулю ?
Цим шиють не ті п'ять мільярдів баксів ,які бабуля вивела з Прівату ,а сто з чимось лямів грн,які ті вкрали ще до націоналізації і судячи з усього ,будуть намагатися ,якимось чином Пороха до цього причипити ,бо Венедіктова сьогодні вже казала ,про якихось свідків ,які теж будуть відповідати .
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23.02.2021 16:14 Ответить
Пока не исчезнут зеленские, олигархат будет только процветать. "Зеленские" - это те, кто выбирают из нескольких кучек говна самую большую и самую дурно пахнущую.
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23.02.2021 16:59 Ответить
Никаких олигархов зебил не атакует! Убирая мертвечину,выполняет пожелание Байдена, но усиливает группу фирташ-левочкин-бойко-ахметов и сокращает критику против себя ---вот и вся борьба!
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23.02.2021 20:54 Ответить
Все предприятия "под санкциями" прекрасно работают---это все, что нужно знать о борьбе нанайских мальчиков)))
Вон, во Львове сегодня вышли заблокировать подсанкционные предприятия и были жестоко разогнаны полицией! Вместо того, чтобы полиция блокировала их работу.
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23.02.2021 20:57 Ответить
Пусть атакуют, пусть не атакуют, даже погибать не надо---хотя хотелось бы. Но тема другая здесь---а БАБЛО в бюджет вернётся что спёрли-вывезли???
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23.02.2021 21:50 Ответить
Слуга олигарха атакует чужих. Межолигархические разборки.
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21.05.2021 04:04 Ответить
 
 