Проект "Без цензуры": Зеленский атакует олигархов. Исчезнут ли Коломойский и Фирташ навсегда? ВИДЕО

Как Владимир Зеленский начинает войну с олигархами, которые "съели" уже не одного президента? Саспенс с элементами хоррора от Богдана Буткевича в свежем "Без цензуры".

Итак, президент перешел к "плану Б", не в плане возвращения Донбасса и Крыма, а в смысле спасения своего рейтинга, который после истории с космическими тарифами и полным провалом вакцинации начал падать так быстро, что угрожал делегитимизировать зеленую команду уже к концу весны.

Поэтому "у Зеленского" вдруг вспомнили, что уже очень много лет на первых местах в пожеланиях украинцев есть раскулачивание олигархов. И тут понеслось.

Кто надоумил Владимира Зеленского на показательную борьбу с самыми богатыми и влиятельными людьми в стране? Чем заканчивались подобные попытки для предшественников Зеленского? (Спойлер-не очень хорошо.)

Действительно ли вместе с санкциями против Медведчука началось раскулачивание олигархов? Кто может стать следующим в списке показательного раскулачивания?

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".