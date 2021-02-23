Проект "Без цензуры": Зеленский атакует олигархов. Исчезнут ли Коломойский и Фирташ навсегда? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как Владимир Зеленский начинает войну с олигархами, которые "съели" уже не одного президента? Саспенс с элементами хоррора от Богдана Буткевича в свежем "Без цензуры".
Итак, президент перешел к "плану Б", не в плане возвращения Донбасса и Крыма, а в смысле спасения своего рейтинга, который после истории с космическими тарифами и полным провалом вакцинации начал падать так быстро, что угрожал делегитимизировать зеленую команду уже к концу весны.
Поэтому "у Зеленского" вдруг вспомнили, что уже очень много лет на первых местах в пожеланиях украинцев есть раскулачивание олигархов. И тут понеслось.
Кто надоумил Владимира Зеленского на показательную борьбу с самыми богатыми и влиятельными людьми в стране? Чем заканчивались подобные попытки для предшественников Зеленского? (Спойлер-не очень хорошо.)
Действительно ли вместе с санкциями против Медведчука началось раскулачивание олигархов? Кто может стать следующим в списке показательного раскулачивания?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".
Пожалуйста, подождите...
На самом деле начинать надо с господина Кучмы, т.к. все олигархи в Украине - это его порождения, но эту "священную корову" трогать никто из предшественников "Зе" не собирался, а у самого "Зе" и подавно кишка тонка.
"Кто надоумил Владимира Зеленского на показательную борьбу с самыми богатыми и влиятельными людьми в стране? Чем заканчивались подобные попытки для предшественников Зеленского? (Спойлер-не очень хорошо.)" (с)
Хто з українських журналістів порівняв декларацію медведчука із пародією на санкції, які застосува Зеленський?
Хто з порохоботів відповість на питання?
Народ підтримує Вас.
Цим шиють не ті п'ять мільярдів баксів ,які бабуля вивела з Прівату ,а сто з чимось лямів грн,які ті вкрали ще до націоналізації і судячи з усього ,будуть намагатися ,якимось чином Пороха до цього причипити ,бо Венедіктова сьогодні вже казала ,про якихось свідків ,які теж будуть відповідати .
Вон, во Львове сегодня вышли заблокировать подсанкционные предприятия и были жестоко разогнаны полицией! Вместо того, чтобы полиция блокировала их работу.