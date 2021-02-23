РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12139 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияКиевские новости
21 422 84
Киев (24529) несчастный_случай (314) патрульная полиция (1790)

В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На улице Прорезной в центре Киева на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

"Вчера днем на линию "102" поступил вызов "несчастный случай", который произошел на улице Прорезной. На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Женщину немедленно госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также патрульная полиция опубликовала видеозапись ситуации с падением снега на улице Прорезной:

В полиции также отметили, что управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек.

"Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей - не парковать автомобили у таких лент. В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен", - сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Блін, навіть уваги не звернула на стрічку, просто напролом 😵😵😵
показать весь комментарий
23.02.2021 14:43
+27
сегодня у клована праздник, он посадил Стерненко, по этому поводу
Зеленский будет играть членом на рояле новую мелодию
показать весь комментарий
23.02.2021 14:41
+17
Прав был старик Дарвин... В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 4239
показать весь комментарий
23.02.2021 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сегодня у клована праздник, он посадил Стерненко, по этому поводу
Зеленский будет играть членом на рояле новую мелодию
показать весь комментарий
23.02.2021 14:41 Ответить
А помітив, що оголошення вироку зівпало із прибуттям вакцини? Сподівались на те, що інформаційний шум "здобуття" зелею вакцини перекриє шум про посадку Стерненка....
показать весь комментарий
23.02.2021 14:57 Ответить
зеленский крыса подписал себе приговор
показать весь комментарий
23.02.2021 15:19 Ответить
)...шиферний станок може виробляти виключно шифер.
"Поросябот звичайний" - буде молоти свої заготовки під будь-якою новиною.
Амінь.)
показать весь комментарий
24.02.2021 00:21 Ответить
Ты туда не ходи ты туда ходи В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 9864 "Джентльмены удачи"
показать весь комментарий
23.02.2021 14:42 Ответить
почему за неубранный с крыш снег, который представляет опасность для жизни, штраф всего 1700 гривен?
показать весь комментарий
23.02.2021 16:05 Ответить
Прежде всего у человека в голове должны быть мозги и чувство самосохранения а не мобилка встроенная в черепушку для этой дуры представляет опасность она сама У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 9595
показать весь комментарий
23.02.2021 16:54 Ответить
А если присмотреться, то обойти этот участок невозможно и таких капканов в Киеве много!
показать весь комментарий
24.02.2021 10:49 Ответить
Прав был старик Дарвин... В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 4239
показать весь комментарий
23.02.2021 14:42 Ответить
Рулетка Дарвина))
показать весь комментарий
23.02.2021 14:44 Ответить
Дарвина ей заменили мобилкой В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 2116
показать весь комментарий
23.02.2021 14:46 Ответить
Смешно. Буквально сегодня шел по узенькому тротуару. Также завешены кусками лент. Причем на высоте роста. Справа такие же кучи не убранного снега, обойти никак. Вот так и шел задрав голову и готовый бежать или прятаться под козырек. Нихрена не убрано, совсем
показать весь комментарий
23.02.2021 20:07 Ответить
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 337
показать весь комментарий
23.02.2021 17:21 Ответить
Блін, навіть уваги не звернула на стрічку, просто напролом 😵😵😵
показать весь комментарий
23.02.2021 14:43 Ответить
а, то вона під стрічку нагинається. ну з боку служб і відповідальних правила виконані. сама винна.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:45 Ответить
Ну хоча б озирнутись вона могла. Я, наприклад, і на регульованому і нерегульованому пішоході дивлюсь чи нема автомобілів, потім йду 🧐🙄
показать весь комментарий
23.02.2021 14:51 Ответить
вона скоріш за все не знає нашо стрічка.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:54 Ответить
тепер вже знає
показать весь комментарий
23.02.2021 14:54 Ответить
бо так ігнорувати модна лише те, про що не відаєш.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:55 Ответить
слабоумные женщины как всегда ведут себя будто безсмертны ... переходят дорогу даже не смотрят по сторонам ... ну канечно же ... им намного важнее сплетни по телефону обсуждать ... кто во что одет кто кому что подарил и где есть скидки на не леквидные товары - с такими то насущими проблемами высокой важности нет времени на то что бы смотреть по сторонам.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:48 Ответить
а как же всемирное потепление?
показать весь комментарий
23.02.2021 14:49 Ответить
как будто нам очень всрался тот Техас ...
показать весь комментарий
23.02.2021 14:50 Ответить
А нарасєї це головна новина)))
показать весь комментарий
23.02.2021 14:54 Ответить
просто в техасе нет боярышника ... нужно кацапам в срочном порядке помочь замерзающим штатам))))
показать весь комментарий
23.02.2021 14:56 Ответить
В США і самі розберуться, а свою боярку хай у Норільск чи далекий Схід відправляють.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:58 Ответить
Видимо новости про Техас на Цензоре запрещены.)
показать весь комментарий
23.02.2021 16:24 Ответить
во всём Мире что только в Техасе выпал снег ??? новость прям МИРОВОГО масштаба ....
показать весь комментарий
23.02.2021 16:35 Ответить
На премию Дарвина слава богу не дотянула, здоровья и ума.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:47 Ответить
Враждебная погода. Мразь! В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 9098
показать весь комментарий
23.02.2021 14:47 Ответить
народ не знає, нашо стрічка.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:48 Ответить
Відео ілюструє наших зебілів. Їх попереджали, а вони все одно полізли голосувати за свого "Рейгана"
показать весь комментарий
23.02.2021 14:48 Ответить
Капці не позлітали, жити буде.
Премія Дарвіна поки що не дістанеться...
показать весь комментарий
23.02.2021 14:48 Ответить
Ти відео не бачив? Чи в лахті інтернет не тягне?))
показать весь комментарий
23.02.2021 14:52 Ответить
Медведи не платят такую бешеную коммуналку.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:00 Ответить
Мрієте про 20 коп. за квадрат ??
показать весь комментарий
23.02.2021 15:06 Ответить
А яка комуналка була б "нескажена"? Ну от чисто теоретично. Бо при різній оплаті праці одна і та ж комуналка може бути для одних непомітною, а для інших непідйомною. Що зроблено для того, щоб зекономити те саме тепло, газ, електроенергію, воду?
показать весь комментарий
23.02.2021 15:14 Ответить
"Премія Дарвіна поки що не дістанеться..."
на премію Дарвіна номінують лише тих, в кого ще дітей нема. А в неї напевно вже діти є. Тому не дадуть в будь-якому разі.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:18 Ответить
Головне - смартфон не розбився.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:48 Ответить
Нєхай шшастить...
показать весь комментарий
23.02.2021 14:51 Ответить
Премію Дарвіна їй. Чи стрічку просто так почепили? Щоб пролазити під нею?))
показать весь комментарий
23.02.2021 14:51 Ответить
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 727
показать весь комментарий
23.02.2021 18:52 Ответить
Деловая такая, она лучше знает, что оградительные ленточки - это для дураков.
И для дур.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:57 Ответить
1700 грн. vs возможность стать инвалюлиос на всю жизнь?Не самый выгодный курс обмена.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:03 Ответить
О, 73% вспомнили про свою премию. У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 2049
показать весь комментарий
23.02.2021 15:04 Ответить
Чого кривляєтесь ? А як там було обійти ??
показать весь комментарий
23.02.2021 15:07 Ответить
Нормальные. Герои. Всегда. Идут. В обход.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:10 Ответить
вменяемый человек для начала хотя бы посмотрел, а что тут огородили? может не стоит туда соваться? но это явно не о этой тетке.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:41 Ответить
да как угодно , по дороге! А если там будет котлован, яма так что, тоже лезть в яму?
показать весь комментарий
23.02.2021 16:18 Ответить
предупредительные ленточки, как и тормоза, придумали трусы
показать весь комментарий
23.02.2021 15:19 Ответить
..это касается и тупорылой зелёной власти, которой тоже регулярно указывают на "красные линии", но дебилы - народ уверенный
показать весь комментарий
23.02.2021 15:21 Ответить
Дарвин, ну, что тут скажешь...
показать весь комментарий
23.02.2021 15:30 Ответить
Опасайтесь людей с полосатой тростью - они не видят,опасайтесь людей с полосатым жезлом - они видят все,опасайтесь людей с телефоном в руках - они не видят и не слышат НИЧЕГО.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:42 Ответить
У нас многие заходят за ленточку, переходят-перебегают дорогу на красный свет в надежде на авось - авось пронесет. Вчера сама видела как маленький ребенок на красный свет светофора перебегал дорогу, а мамочка шла следом, хорошо, что в этот момент не было машин, а если бы нашелся какой-нибудь лихач? Ему даже ничего не было
показать весь комментарий
23.02.2021 15:53 Ответить
Не все так просто. Водителю надо еще доказать свою невиновность, даже если он ехал на разрешающий сигнал. Хотя пешеходу, попавшему под колеса, от этого легче не станет.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:25 Ответить
Педалику некогда заниматься хозяйством Киева и инфраструктурой,он занимается поиском денег для мемориале в Бабьем Яру. На живых ему плевать
показать весь комментарий
23.02.2021 15:54 Ответить
на дураков и дур всем всегда и везде наплевать.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:36 Ответить
Педалик ленточку натянул? - натянул! Ну а дальше, тупорылым дебилам - флаг вам в руки, ходите где считаете нужным ...
показать весь комментарий
23.02.2021 18:57 Ответить
Перейшла стрічку, що повісили і зразу карма наздогнала, а клован-членограй вже стільки накреслених червоних ліній перейшов і нічого. Мабуть треба не креслити, а вішати - стрічки і не тільки.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:56 Ответить
Шла сегодня в центре. Половина тротуаров у домов с красными ленточками.
Возле тротуара припаркованы стеной машины, по дороге возле бровки
не пройдешь. И куда пешеходу деваться?Перекреститься - и под красную ленточку.
Чистить снег на крышах надо, а не ленточки вешать и руки умывать!
показать весь комментарий
23.02.2021 16:13 Ответить
А як їх чистити, якщо ті стрічки не вішати? Тут ж не просто впав лід, його звідти хтось скинув. А для ідіотів стрічку натягнули, щоб не прибило придурка. Але ж впоротих в нас багато. Як останні вибори показали близько 73% насєлєнія.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:06 Ответить
Звёздочка моя ясная, хочешь заходить за ленточки, так хотя бы шапку мотоциклетную надень тогда У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 9577
показать весь комментарий
23.02.2021 19:02 Ответить
судя по натянутой ленте - это был избиратель Зеленского или ОПЗЖ
показать весь комментарий
23.02.2021 16:21 Ответить
Ні, але ж прохід перекритий, пілять! І чого ж ти впороте преш? Смерті чи каліцтва собі шукаєш?
показать весь комментарий
23.02.2021 17:04 Ответить
Кстати, отличный вопрос! Я вот тоже не пойму - а нахрена эти придурки прутся в Буковель, зная что могут заразиться короной? Ведь умереть могут - прутся! А потом ругают власть. Парадокс!
показать весь комментарий
24.02.2021 01:41 Ответить
Моментальна карма для дури
показать весь комментарий
23.02.2021 17:21 Ответить
побалакала по телефону
показать весь комментарий
23.02.2021 17:36 Ответить
Он одобряет.
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 6587
показать весь комментарий
23.02.2021 17:40 Ответить
Галасувала за узеленскава??!
НА!
показать весь комментарий
23.02.2021 18:07 Ответить
Ну да, маски и ленточки ограждения для идио.. ААААА, убивают!!!
показать весь комментарий
23.02.2021 18:54 Ответить
"На улице Прорезной в центре Киева на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована." - я так зрозумію, що госпіталізована "большая глыба льда"
показать весь комментарий
23.02.2021 19:38 Ответить
пещеры навыки тренируют.

В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в концовке номинально домашнего поединка на стадионе Динамо им. В. Лобановского упустила победу над киевским Динамо (1:1).

Однако, помимо напряженного противостояния на футбольном поле, игра сопровождалась неприятными инцидентами, связанными с фанатами на трибунах, куда был открыт ход впервые за долгое время карантина. Главному арбитру встречи, Игорю Пасхалу из Херсона, несколько раз приходилось останавливать игру, спасая тем самым своих коллег от бомбардировки снежками, которые устроили любители футбола на трибунах.
Полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий не остался в стороне от произошедшего, высказав свою позицию по данному инциденту в послематчевом интервью телеканалу Футбол.
"Это характеризирует людей. Как можно бросать ледышки в судей? Они же люди, как и футболисты.
Если уважаете футбол... Такое долгое время играли без зрителей, все соскучились, и прийти просто снежками бросать. Это неуважение к футболистам и судьям", - гневно высказался футболист черниговского клуба.
В следующем туре черниговская Десна будет принимать петровский Ингулец...
показать весь комментарий
23.02.2021 19:48 Ответить
Если женщина включила правый поворотник, это не означает, что она свернёт налево, она вполне может поехать прямо!
показать весь комментарий
23.02.2021 20:39 Ответить
Самый центр Киева. Европейская столица ля...
показать весь комментарий
24.02.2021 00:38 Ответить
Розмовляла по телефону, на стрічку навіть не відреагувала. Шкода жіночку, але сама винна.
показать весь комментарий
24.02.2021 01:08 Ответить
ограждающая ленточка то для лохов......
показать весь комментарий
24.02.2021 09:02 Ответить
Тільки но роздивилась, що вона не по телефону розмовляла, а тримала руку біля окривавленого обличчя. Це означає, що до цього на неї вже впала глиба та розбила голову. Мабуть жіночка пішла під стрічку за контрольним. А як ще це пояснити? У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 3807
показать весь комментарий
24.02.2021 12:36 Ответить
ЗАЧЕМ ЖЕ ОНА ПОД ЛЕНТОЙ ПРОЛАЗИЛА !!!???
показать весь комментарий
24.02.2021 13:46 Ответить
 
 