В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда. ВИДЕО камер наблюдения
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На улице Прорезной в центре Киева на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.
"Вчера днем на линию "102" поступил вызов "несчастный случай", который произошел на улице Прорезной. На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Женщину немедленно госпитализировали", - говорится в сообщении.
Также патрульная полиция опубликовала видеозапись ситуации с падением снега на улице Прорезной:
В полиции также отметили, что управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек.
"Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей - не парковать автомобили у таких лент. В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен", - сообщили в полиции.
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И для дур.
Возле тротуара припаркованы стеной машины, по дороге возле бровки
не пройдешь. И куда пешеходу деваться?Перекреститься - и под красную ленточку.
Чистить снег на крышах надо, а не ленточки вешать и руки умывать!
НА!
В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в концовке номинально домашнего поединка на стадионе Динамо им. В. Лобановского упустила победу над киевским Динамо (1:1).
Однако, помимо напряженного противостояния на футбольном поле, игра сопровождалась неприятными инцидентами, связанными с фанатами на трибунах, куда был открыт ход впервые за долгое время карантина. Главному арбитру встречи, Игорю Пасхалу из Херсона, несколько раз приходилось останавливать игру, спасая тем самым своих коллег от бомбардировки снежками, которые устроили любители футбола на трибунах.
Полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий не остался в стороне от произошедшего, высказав свою позицию по данному инциденту в послематчевом интервью телеканалу Футбол.
"Это характеризирует людей. Как можно бросать ледышки в судей? Они же люди, как и футболисты.
Если уважаете футбол... Такое долгое время играли без зрителей, все соскучились, и прийти просто снежками бросать. Это неуважение к футболистам и судьям", - гневно высказался футболист черниговского клуба.
В следующем туре черниговская Десна будет принимать петровский Ингулец...