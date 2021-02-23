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"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора. ... Будет апелляция, будет увольнение Венедиктова. А Труханов, Татаров, Портнов и другие, ответственные за этот позорный приговор, еще обязательно понесут ответственность", - отметил Юрчишин.

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"Голос" начинает сбор подписей за отставку Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно прокурор Венедиктова и карманный судья с бюстами Ленина и Сталина сегодня добились первой политической посадки и упрятали за решетку Сергея Стерненко. Это первый политический заключенный Зеленского. Следующими будут волонтеры и ветераны, которым прокуроры "шьют" дело Шеремета. Этот российский реванш нужно останавливать", - добавила Устинова.

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Голос инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко 02

Голос инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко 03

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
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Топ комментарии
+22
Не тільки її у відставку, а й за грати. Вона явно співпрацює з російськими окупантами.
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23.02.2021 15:13
+22
СВОБОДУ СТЕРНЕНКО!!!!
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23.02.2021 15:13
+17
Начинать нужно не с нее, а с ее хозяина и Портнова. Она вторична.
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23.02.2021 15:13
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до параші на нари
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23.02.2021 17:14 Ответить
Единственная приличная партия людей с честью.
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23.02.2021 17:16 Ответить
Дякую за те, що не "заборонили" право сповідувати, відмінні від ваших, політичні погляди. Це мені надає можливість дивитися на те, що навколо своїми власними очима( без окулярів) і сприймати все на власний розсуд і досвід. Ми по різному бачимо і оцінюємо процеси. І це добре. А час покаже,хто з нас помилявся.
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23.02.2021 17:37 Ответить
а где баба Юля? шо ее это не интересует?
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23.02.2021 18:12 Ответить
Я підтримую " Голос " - сьогодні ЕДИНА парламентська партія , яка НЕЗАЖРАЛАСЬ , ПІДТРИМУЄ українців ... якщо нічого не робити , то ця " влада " зробить з людей

" біомассу " , як казав батько зеленського про українців , дай бог той падлюкє вдавитись спец стіпендією !!!
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23.02.2021 20:34 Ответить
Голос конечно не идеал, но кроме них и Европейской Солидарности, и Батькивщины (с натяжечкой) нормальных депутатов-то и нет. Даже Юля будет весьма полезной в деле верчения на ую, таких персонажей как Портнов, Королевская, Татаров и прочей зэковской шелупони. Но она ведёт себя тихо, значит взяла лимон
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23.02.2021 21:59 Ответить
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 03:52 Ответить
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