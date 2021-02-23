"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
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Депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора. ... Будет апелляция, будет увольнение Венедиктова. А Труханов, Татаров, Портнов и другие, ответственные за этот позорный приговор, еще обязательно понесут ответственность", - отметил Юрчишин.
"Голос" начинает сбор подписей за отставку Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно прокурор Венедиктова и карманный судья с бюстами Ленина и Сталина сегодня добились первой политической посадки и упрятали за решетку Сергея Стерненко. Это первый политический заключенный Зеленского. Следующими будут волонтеры и ветераны, которым прокуроры "шьют" дело Шеремета. Этот российский реванш нужно останавливать", - добавила Устинова.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
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" біомассу " , як казав батько зеленського про українців , дай бог той падлюкє вдавитись спец стіпендією !!!
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)