"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

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"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора. ... Будет апелляция, будет увольнение Венедиктова. А Труханов, Татаров, Портнов и другие, ответственные за этот позорный приговор, еще обязательно понесут ответственность", - отметил Юрчишин.

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"Голос" начинает сбор подписей за отставку Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно прокурор Венедиктова и карманный судья с бюстами Ленина и Сталина сегодня добились первой политической посадки и упрятали за решетку Сергея Стерненко. Это первый политический заключенный Зеленского. Следующими будут волонтеры и ветераны, которым прокуроры "шьют" дело Шеремета. Этот российский реванш нужно останавливать", - добавила Устинова.





Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.