Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
В помещении суда Стерненко передали мобильный телефон, по которому, как утверждали в зале, позвонили Зеленскому.
"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", - сказал активист.
После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, почему ему звонят, и положил трубку.
"Это он был? Да", - сказали в зале суда, имея в виду Зеленского.
Стерненко также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследования дел о нападениях на него будут проведены.
"Кстати, особая благодарность Владимиру Зеленскому, который знает меня лично, общаясь со мной лично, зная о том, что на меня были совершены нападения, встал на сторону людей, которые пытаются меня убить", - сказал активист.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
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