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Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

В помещении суда Стерненко передали мобильный телефон, по которому, как утверждали в зале, позвонили Зеленскому.

"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", - сказал активист.

После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, почему ему звонят, и положил трубку.

"Это он был? Да", - сказали в зале суда, имея в виду Зеленского.

Стерненко также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследования дел о нападениях на него будут проведены.

"Кстати, особая благодарность Владимиру Зеленскому, который знает меня лично, общаясь со мной лично, зная о том, что на меня были совершены нападения, встал на сторону людей, которые пытаются меня убить", - сказал активист.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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+45
23 лютого активісти анонсували акції на підтримку активіста Сергія Стерненка та оновили список міст, де пройдуть мітинги (про це повідомили у Telegram-каналі Сергія Стерненка)
Київ. 20:00, Банкова
Харків. 18:00, ОДА
Львів. 19:00, Площа Ринок
Луцьк. 18:00, прокуратура
Дніпро. 19:00, обласна прокуратура
Франківськ. 18:30, ОДА
Полтава. 19:00, ОДА
Рівне. 20:00, Майдан, біля пам'ятника Шевченку
Варшава. 20:00, Aleja J. Ch. Szucha 7
Тернопіль. 19:00 Обласне управління МАС
Вінниця. 19:00. Майдан Небесної сотні
Одеса. 20:00. Пам'ятник Дюку
Чернівці, 18:00, Центральна площа
Кропивницький. 18:30, площа Героїв Майдану
Ужгород. 19:00, Театральна.
Запоріжжя. 19:00, ОДА
Кривий Ріг. 18:00, на 95-му кварталі біля стели Героїв.
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23.02.2021 15:31
+23
Когда рыги, сепары и ЗЕ-гниды хватали националистов, я молчал: я не был националистом... Когда они сажали АТОшников, я молчал: я не был АТОшником...
Когда они судили критиков власти, я молчал: я не был критиком этой власти...
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому..............
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23.02.2021 15:34
+17
Зеленский уже в бункер спрятался?
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23.02.2021 15:31
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Благодарность зеленскому от украинского народа превысит все его прогнозы
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23.02.2021 18:59 Ответить
Этот придурок никак не поймёт что его президенство очень быстро закончится и условный "Стерненко" встретит его в тёмном переходе и ....... Стерненко заявив, що поговорив із Зеленським: "Хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок" - Цензор.НЕТ 4774
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23.02.2021 20:48 Ответить
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