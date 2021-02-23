Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО

Активист Сергей Стерненко после оглашения обвинительного приговора, по его словам, провел короткий телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

В помещении суда Стерненко передали мобильный телефон, по которому, как утверждали в зале, позвонили Зеленскому.

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"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", - сказал активист.

После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, почему ему звонят, и положил трубку.

"Это он был? Да", - сказали в зале суда, имея в виду Зеленского.

Стерненко также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследования дел о нападениях на него будут проведены.

"Кстати, особая благодарность Владимиру Зеленскому, который знает меня лично, общаясь со мной лично, зная о том, что на меня были совершены нападения, встал на сторону людей, которые пытаются меня убить", - сказал активист.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

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