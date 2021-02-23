"Я разговариваю, как мне удобно", - сотрудница "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслужить клиента на украинском языке. ВИДЕО
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Заместитель начальника отделения "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслуживать посетителя на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КР24, кроме того, сотрудница "Укрпочты" находилась без маски на рабочем месте.
Судя по записи, мужчина уже несколько дней приходил в отделение, пытаясь выяснить какую-то проблему, возникшую во время пользования услугами "Укрпочты". На просьбу надеть маску и говорить на украинском языке, сотрудница заявила, что будет разговаривать на том языке, который ей удобен и потребовала прекратить фиксацию разговора.
Позже стало известно, что администрация "Укрпочты" отреагировала на претензии мужчины и приняла решение уволить сотрудницу за нарушение противоэпидемических норм и отказ говорить на государственном языке.
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Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
А от чоловік вів себе адекватно , і закон не порушував .
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в любой стране в госпочте без знания госязыка работать не сможешь
а ты казенный ?
УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
Ничтоже сумняшеся в бахвальстве и жеманстве, тихой сапой споткнёшься на крыльце парадной, зашибёшь макушку о поребрик и строишь из себя искушённого ценителя малороссийского наречия - видать, взалкал прослыть притчей во языцех.
Особисто мені однаково, будут ли со мною разговаривать на вологодском диалекте великого и могучего, чи розмовлятимуть покутською говіркою галицького діалекту солов'їної.
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
Дістали. 30 років дебілам було мало. І ще тепер, навіть під штраф та звільнення, їх корчить.
ОСТАННЯ НАДІЯ КРЕМЛЯ
Потрібно саме так, спокійно, фіксувати на камеру і викликати поліцію. Браво ще раз за витримку !