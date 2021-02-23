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Новости Видео Политика Украины Приговор Стерненко
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Одесса (7370) приговор (1092) Стерненко (384) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Экстренный выпуск "Без цензуры в прямом эфире": Приговор Стерненко. Что дальше?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в Одессе прозвучал окончательный приговор Сергею Стерненко - 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В 19:00 в экстренном стриме "Без цензуры в прямом эфире" разбираем, что означает дело Стерненко и этот приговор для Украины, ее правоохранительной системы, Владимира Зеленского и Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Заметим, что суд дополнительно подчеркнул нелюбовь Стерненко к пророссийской партии, в которой состоит пострадавший Щербич, лишний раз подчеркнув, за что на самом деле наказывают активиста.

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО

Также одесский суд признал проведение обыска у Сергея Стерненко без адвоката допустимым, а в приговоре ссылается на свидетеля, которого не заслушал на заседании.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
за поребрик марш.
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23.02.2021 19:09
+14
А дальше апеляция в судах и пусть власть наводит порядок в судах и выгоняет невменяемых судей нах и сама идет туда же.
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23.02.2021 19:22
+9
П'ять хвилин не протримаються, щоб не приплести туди Пороха...
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23.02.2021 19:30
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за поребрик марш.
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23.02.2021 19:09 Ответить
Де ж ті докази ?
Жодного у справі немає.
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23.02.2021 22:17 Ответить
А дальше апеляция в судах и пусть власть наводит порядок в судах и выгоняет невменяемых судей нах и сама идет туда же.
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23.02.2021 19:22 Ответить
Що далі??? Дебільне питання...
Далі обвинуваченого переведуть у Київ, а справу передадуть Київському апеляційному. Адвокат подасть до апеляційного суду клопотання про звільнення під заставу і ще до вихідних Стерненко буде на свободі. Потім апеляція скасує вирок районного суду і закриє справу. (це звісно якщо у справі все так як кажуть)
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23.02.2021 19:28 Ответить
а мало б бути так - сьогодні вночі спалили вєнєдіктову разом з портновим на держ.дачі, суддя знайдений мертвим на пляшці, з посметрною запискою "я был не прав", зеленський з ростова - я лєгєтімний
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23.02.2021 22:37 Ответить
П'ять хвилин не протримаються, щоб не приплести туди Пороха...
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23.02.2021 19:30 Ответить
Sternenko

35 хв ·

Товариство. Поліція перекрила доступ до ОП.

Тому ми збираємося на перехресті Інститутської і Банкової. І коли нас буде достатня кількість - разом рушимо під офіс, так нас не зупинять.
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23.02.2021 19:36 Ответить
Виходити без того щоб знести цю зелену гидоту,марнотратство... Стерненко нас не об'эднаэ,а об'эднаэ нас тiльки небажання icнування в "зеленому просторi",бо вiн вже кожному "насрав"...
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23.02.2021 19:44 Ответить
Нашо тут цы намагання виправдати свою ныкчемнысть перед зеригами?
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23.02.2021 20:29 Ответить
Шо далі? далі Стеренеко має обов"язково виступити з промовою про те що він був конченим двбйбом коли закликав валити "баригу" . А ше чекати принаймні три роки і люто топити за Пороха на президнетських виборах. Отака ***** малята, така правда життя від якої ніде не сховаєшся..
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23.02.2021 19:44 Ответить
авякова в отсавку, мусоров на свалку, киву на палку Стерненко- свободу!
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23.02.2021 19:45 Ответить
Вони хочуть дестабілізацію, і в цьому винен суддя в Одесі, він підриває державність.
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23.02.2021 19:47 Ответить
дальше? дальше апелляция и очередной "судья-патриот" из "реформированной" касты неприкасаемых.
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23.02.2021 19:53 Ответить
Не надо тут втирать , Зе🤖ботяра , режим недонаполеончика-членограя недоразвитого управляет зашкваренными судьями, а 100%курва венедиктова назначенна шутом ! Так ,что отвечать ему
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23.02.2021 22:02 Ответить
ОПГ (организованная преступная группировка) - вот теперешнее состояние государства Украина! А полиция,суды, прокуратура , правительство, президент , Рада - всего лишь ее разные функциональные части! Не для народа все это создано , а для обслуживания олигархии и отсутствие правосудия - это необходимое условие для функционирования этого механизма. И пока мы не снесем этот бардак и создадим новый ,чистый и прзрачный организм государства со всеми его органами заново, мы обречены плавать в этом дерьме. И все протесты против тарифов, решений судов , правительства, законов -это бесполезная трата сил и энергии! Это разновидность мазохизма. На что мы надеемся? На честных людей во власти, которые обратят на нас внимание и что то изменят??? Глупость , их там или нет или их настолько мало ,что они не влияют на общую ситуацию! Надеемся что подлецы под нашим давлением сделают что то хорошее??! Еще большая глупость , они даже сделав сегодня под нашим давлением шаг к справедливости , завтра сделают еще больше подлости и гадости нам в отместку ! Надо четко осознать положение дел и понять , что заставить волка есть капусту НЕВОЗМОЖНО! Его надо гнать и желательно палкой или чем то еще грознее , и гнать так, что бы он даже не вздумал вернуться. И тех кого выбираем на их место надо сразу проверять на предмет маскировки и ставить в такие рамки , что бы они и не думали клацнуть зубами по волчьи.
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23.02.2021 20:14 Ответить
Це вирок не Стерненку, а вирок всім українцям патріотам. Це реванш ригоаналів і сценарій пишуть в кремлі. Так через безкарність і повну руйнацію судової та правоохоронної системи росія розпалює громадянську війну і для неї правду кажучи є сприятливе підгрунтя. Буде війна.
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23.02.2021 20:59 Ответить
А далі, як це і передбачено законодавством, апеляція. Без істерики і нагнітання обстановки. Без піару і патетики "Все пропало!".
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23.02.2021 21:16 Ответить
Якщо не буде нагнітання та піару, то у кращому випадку апеляція розтягнеться на роки, а стерненко бцде увесь цей час сидіти у в"язниці, а у гіршому йому дадуть ще років 7 за самозахист при спробі його вбити. Тому не треба усіх цих байок, зелено-ватну наволоч треба додавлювати зараз, поки є резонанс у суспільстві.
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24.02.2021 03:46 Ответить
Додави! І чим ти відрізняєшся від найманців ДиНиРи?. Ті вчора вбили бійця і двох поранили, а ти, і подібні тобі уроди, покалічили 27 правоохоронців. Бездумні тварини!
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24.02.2021 09:10 Ответить
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:20 Ответить
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как

==========
как Петро Олексійович, потужний сиволапий криголам, Великий Гетьман, диякон московського патріархату і пожиматель руки Путіна. Усе те, що маємо зараз - прямі наслідки державної зради, здійсненої у 2014 році людиною-тортом, коли воно заради власних інтересів не назвало війну з Росією - війною, як того вимагає Конституція, а заявило про якихось "терористів" в "окремих районах". Внаслідок - усі риги залишились на своєму місці, від Ради до сержантів у армії, і Революція Гідності була спущена в унітаз. За тим самим сценарієм, за яким цей офшорний вилупок спустив в унітаз революцію 2004 року, витягнувши Януковича, як він витягнув Ахмєтова і Медведчука - своїх партнерів у 2014.... От тепер і маємо наслідки.
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24.02.2021 09:22 Ответить
Стерненку- волю!
авакова-на нари !
Стерненку-шану !
мусорам-шини !
ЗЕЛЯ ! Іди у СРАКУ !
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23.02.2021 21:55 Ответить
І як вам, реб'ята....
Вже на нахвалюєте державницькі рішення Зеленського ?
Отож нічого було робите це кількома днями раніше.
Зеленський - це ВАТА.
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23.02.2021 22:28 Ответить
Із самого початку було зрозуміло, що на Зюзю начавили з Вашингтона. Тому вихваляти його немає жодного сенсу. Вчора це відкритим текстом підтвердив один із євродепутатів.
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23.02.2021 22:36 Ответить
Екстрений випуск "Без цензури в прямому ефірі": Вирок Стерненку. Що далі? - Цензор.НЕТ 390
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24.02.2021 03:43 Ответить
 
 