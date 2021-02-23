Экстренный выпуск "Без цензуры в прямом эфире": Приговор Стерненко. Что дальше?. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня в Одессе прозвучал окончательный приговор Сергею Стерненко - 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.
В 19:00 в экстренном стриме "Без цензуры в прямом эфире" разбираем, что означает дело Стерненко и этот приговор для Украины, ее правоохранительной системы, Владимира Зеленского и Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Заметим, что суд дополнительно подчеркнул нелюбовь Стерненко к пророссийской партии, в которой состоит пострадавший Щербич, лишний раз подчеркнув, за что на самом деле наказывают активиста.
Также на Цензор.НЕТ: Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО
Также одесский суд признал проведение обыска у Сергея Стерненко без адвоката допустимым, а в приговоре ссылается на свидетеля, которого не заслушал на заседании.
Пожалуйста, подождите...
Жодного у справі немає.
Далі обвинуваченого переведуть у Київ, а справу передадуть Київському апеляційному. Адвокат подасть до апеляційного суду клопотання про звільнення під заставу і ще до вихідних Стерненко буде на свободі. Потім апеляція скасує вирок районного суду і закриє справу. (це звісно якщо у справі все так як кажуть)
35 хв ·
Товариство. Поліція перекрила доступ до ОП.
Тому ми збираємося на перехресті Інститутської і Банкової. І коли нас буде достатня кількість - разом рушимо під офіс, так нас не зупинять.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
Это всё рук таких сепаров как
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как Петро Олексійович, потужний сиволапий криголам, Великий Гетьман, диякон московського патріархату і пожиматель руки Путіна. Усе те, що маємо зараз - прямі наслідки державної зради, здійсненої у 2014 році людиною-тортом, коли воно заради власних інтересів не назвало війну з Росією - війною, як того вимагає Конституція, а заявило про якихось "терористів" в "окремих районах". Внаслідок - усі риги залишились на своєму місці, від Ради до сержантів у армії, і Революція Гідності була спущена в унітаз. За тим самим сценарієм, за яким цей офшорний вилупок спустив в унітаз революцію 2004 року, витягнувши Януковича, як він витягнув Ахмєтова і Медведчука - своїх партнерів у 2014.... От тепер і маємо наслідки.
авакова-на нари !
Стерненку-шану !
мусорам-шини !
ЗЕЛЯ ! Іди у СРАКУ !
Вже на нахвалюєте державницькі рішення Зеленського ?
Отож нічого було робите це кількома днями раніше.
Зеленський - це ВАТА.