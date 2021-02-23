На акции в поддержку Стерненко в Житомире произошли столкновения. ВИДЕО

Протестующие принесли с собой шины и отказались отдавать их полицейским. Двух участников акции доставили в отделение полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Вот как случившееся описала участница акции Тамара Черняхович: "Мы принесли под ОГА шины, и когда ребята их раскладывали, налетела полиция. Валерия Арушаняна схватили, потащили, все кричали, но людей отталкивали, довольно агрессивно себя вели (полицейские. - Ред.). Также схватили Сергея Григорчука. Их обоих упаковали и увезли неизвестно куда, а нас растолкали", - рассказала девушка.

По ее словам, на акцию в поддержку Стерненко пришли до 50 участников и столько же было полицейских.

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В главном управлении Нацполиции случившееся описали так: "Во время массового мероприятия участники демонстрировали намерение поджечь принесенные с собой шины. На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им. Поэтому двух участников акции полицейские доставили в отдел для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении полиции.

В полиции подчеркнули, что граждане имеют право проводить мирные собрания, "однако это должно происходить цивилизованным способом без создания угрозы безопасности окружающих людей".

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Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.