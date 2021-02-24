Давление на суд в деле Стерненко недопустимо, - прокурор Одесской области Костенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко заявляет, что позиция обвинения по делу активиста Сергея Стерненко - сильная, а давить на суд недопустимо.
Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю недопустимым любые действия относительно давления на украинский суд. Если мы хотим строить правовое государство, то надо иметь возможность выносить приговоры без каких-либо незаконных действий, давления, искажение самой процедуры справедливого судебного разбирательства, которое ожидает общество", - сказал Костенко.
Он подчеркнул, что решение суда основывалось "на прямых доказательствах" вины подозреваемого.
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Костенко также добавил, что стороне защиты были предоставлены все возможности для того, чтобы доказать невиновность своих подзащитных.
Резонансное решение суда еще полностью не вступило в силу, уточнил он. "Этот приговор не набрал законной силы, он должен быть проверен согласно действующему законодательству Украины, а также в апелляционном порядке", - сказал Костенко.
Глава Одесской облпрокуратуры также отреагировал на массовые протесты в крупных городах Украины. Он призвал людей не оказывать "давления на суд", а также выражать свою гражданскую позицию мирным путем.
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"На мой взгляд, как юриста, как прокурора с многолетним стажем, все несогласия с решением суда возможны к высказыванию, однако все это должно происходить с точки зрения выражения гражданской позиции, а не давления на суд", - подытожил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Це повний капець! Прокурор області... ?!?!
Прокурор, (як і Беня-діктова) який не знає навіть Конституції України (презумпції невинуватості)- що не звинувачуваний має доказувати в суді свою невинуватість, а звинувачення має доказати винуватість підсудного!!
"Грамотний", аж жуть!!! Як і вся ЗЕ-банда! Якій щоб "керувати" - професійні знання зайві!
І хто там обіцяв судову реформу?
З судів Донецька мафії «царевич» -
Портновський цей холуй Попревич,
Стерненко на сім років засудив,
Дух патріотів знову розбудив.
Феміда у сідді - Сталіна бюст,
Й промови сталінські із його уст.
Ідеї Леніна живуть у голові,
Такі портновські ці суди нові.
А тут попала справа патріота,
Та знищити судді його охота,
Одеські прокурори фальшували,
Закон на всю котушку ґвалтували.
Сепаратистів Зелі суд не судить
В тих справах їх феміда блудить.
Злочинця Кернеса героєм бачать,
Майданівцям їх дії не пробачать.
Ворожі президенти мають знати,
Свій вирок з патріота має мати.
У Овоща бала «майданна сотня»
Стерненка постать у Зеля самотня.
23.02.2021 р.
Анатолій Березенський
....где он здесь видит что то УКРАИНСКОЕ и что может быть" ПРАВОВОЕ" в олигархическо кумовском государстве, где только всё что связано с УКРАИНСКИМ уничтожается.
И только ветераны АТО, майдановцы, волонтёры - проходят по надуманным/сфабрикованным делам !
Возникает резонный вопрос: преЗедент в доле с первыми или он полный валенок и не знает кто есть кто и что происходит в стране ???
Ну шо быдло, как вам говнецо - нравицца! Жрите, не обляпайтесь, твари.
Хотя... вам "какая разница".
Та він же у нас бідненький давайте скинемося йому шкарпетки, а то ж не має в чому ж ходити
Про це чмо можна почитати тут:
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Они ведь если что - первые козлы отпущения!