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Давление на суд в деле Стерненко недопустимо, - прокурор Одесской области Костенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко заявляет, что позиция обвинения по делу активиста Сергея Стерненко - сильная, а давить на суд недопустимо.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю недопустимым любые действия относительно давления на украинский суд. Если мы хотим строить правовое государство, то надо иметь возможность выносить приговоры без каких-либо незаконных действий, давления, искажение самой процедуры справедливого судебного разбирательства, которое ожидает общество", - сказал Костенко.

Он подчеркнул, что решение суда основывалось "на прямых доказательствах" вины подозреваемого.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стерненко нет в СИЗО Одессы, где он - неизвестно, - адвокат Найем

Костенко также добавил, что стороне защиты были предоставлены все возможности для того, чтобы доказать невиновность своих подзащитных.

Резонансное решение суда еще полностью не вступило в силу, уточнил он. "Этот приговор не набрал законной силы, он должен быть проверен согласно действующему законодательству Украины, а также в апелляционном порядке", - сказал Костенко.

Глава Одесской облпрокуратуры также отреагировал на массовые протесты в крупных городах Украины. Он призвал людей не оказывать "давления на суд", а также выражать свою гражданскую позицию мирным путем.

Также на Цензор.НЕТ: Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу

"На мой взгляд, как юриста, как прокурора с многолетним стажем, все несогласия с решением суда возможны к высказыванию, однако все это должно происходить с точки зрения выражения гражданской позиции, а не давления на суд", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Читайте также: Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: "Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет"

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+71
Это этот *****, который у Портнова свою должность насосал?
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24.02.2021 01:02
+53
Т.е. давить на суд может только портянка и банковая---остальные ни-ни!
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24.02.2021 00:59
+53
Такой "украинский суд" что только судит украинцев за проукраинскую позицию, такое было в УССР. Формально республика а по факту оккупированная россиянами УНР.
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24.02.2021 01:02
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Vot takix prokurorov nado uvolniat uze segodnia.BIl primer dlia drugix .
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24.02.2021 08:34 Ответить
Костенко ! Ты это, давай на выход ! Чемодан, вокзал, Росея!
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24.02.2021 08:37 Ответить
ПРОКУРВАТОР сталінського типу (у справі Стерненка) сказав " ...що стороні захисту були надані всі можливості для того, щоб довести невинуватість своїх підзахисних"

Це повний капець! Прокурор області... ?!?!

Прокурор, (як і Беня-діктова) який не знає навіть Конституції України (презумпції невинуватості)- що не звинувачуваний має доказувати в суді свою невинуватість, а звинувачення має доказати винуватість підсудного!!

"Грамотний", аж жуть!!! Як і вся ЗЕ-банда! Якій щоб "керувати" - професійні знання зайві!
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24.02.2021 09:29 Ответить
А руку в кармане нахера держать?
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24.02.2021 08:38 Ответить
Принял пас от Кивы.
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24.02.2021 08:43 Ответить
НОСТАЛЬЖИ....Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 6260
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24.02.2021 08:59 Ответить
Зебилье, тут некоторые из вас вчера кричали про опг трухановых, киваловых, портновых. Ну и...? Не хотите что-либо прокричать в ответ этому «прокурору»? (Напоминаю, президент сейчас не Порошенко)
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24.02.2021 08:42 Ответить
Судова система в Україні тотально дискредитована, немає навіть мінімальної довіри до рішень українських судів.
І хто там обіцяв судову реформу?
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24.02.2021 08:46 Ответить
Похоже сегодня утром не только гундявый презедент проснулся с тяжелой головой
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24.02.2021 08:50 Ответить
Чому такі прокурвори з багаторічним стажем до цих під прокурорять, а судді, заслані в Україну з Лугандона, судять українських патріотів?
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24.02.2021 08:51 Ответить
7 РОКІВ СТЕРНЕНКО, КОМУ ВИРОК?
З судів Донецька мафії «царевич» -
Портновський цей холуй Попревич,
Стерненко на сім років засудив,
Дух патріотів знову розбудив.

Феміда у сідді - Сталіна бюст,
Й промови сталінські із його уст.
Ідеї Леніна живуть у голові,
Такі портновські ці суди нові.

А тут попала справа патріота,
Та знищити судді його охота,
Одеські прокурори фальшували,
Закон на всю котушку ґвалтували.

Сепаратистів Зелі суд не судить
В тих справах їх феміда блудить.
Злочинця Кернеса героєм бачать,
Майданівцям їх дії не пробачать.

Ворожі президенти мають знати,
Свій вирок з патріота має мати.
У Овоща бала «майданна сотня»
Стерненка постать у Зеля самотня.
23.02.2021 р.
Анатолій Березенський
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24.02.2021 08:54 Ответить
"Считаю недопустимым любые действия относительно давления на украинский суд. Если мы хотим строить правовое государство, Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 6815 Источник: https://censor.net/ru/v3249695
....где он здесь видит что то УКРАИНСКОЕ и что может быть" ПРАВОВОЕ" в олигархическо кумовском государстве, где только всё что связано с УКРАИНСКИМ уничтожается. Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 1468
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24.02.2021 08:55 Ответить
а це не про нього?========Костенко пять лет работал заместителем прокурора Одессы, оказавшись замешанным в ряде громких коррупционных скандалах. Одна из таких историй - рейдерский захват гостиницы «Юность» в 2008-м году. Костенко нашел весьма оригинальный способ освободить отель для нового хозяина - киевского бизнесмена Мстислава Скоробогатова, известного в криминальных кругах как «Слава Лэндкрузер».Сначала в гостинице устроили обыск, а затем 31-го марта 2008-го года в «Юность» явился сам Костенко, предъявил сотрудникам решение о присвоении зданию статуса «вещественного доказательства», после чего потребовал «покинуть помещение».====Получив должность зама облпрокурора, Костенко решил на какое-то время «залечь на дно», изображая скромного чиновника. Судя по декларации, в прошлом году подпольный миллионерзаработал лишь 123 тысячи гривен, семья Костенко получает пособие по безработице и едва сводит концы с концами! Так что областной прокуратуре даже пришлось выделить своему нуждающемуся сотруднику материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.=========Однако долго находиться оставаться «на дне» Сергей Костенко не смог: убедившись, что опасность миновала, и старые его делишки начинают забываться, прокурор с головой ушел в весьма прибыльное дело - стал активно помогать отобрать у законных владельцев рынок «7 километр».
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24.02.2021 09:18 Ответить
у вас є інший кандидат на прокурора області? Хто цей святий чоловік, можете назвати?
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24.02.2021 09:51 Ответить
Мій карабін калібру 7.62мм,ви дістали вже мусорня їбана в душу,вас тре нищити як щурів,й ховати у скотомогильниках
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24.02.2021 09:59 Ответить
Тобто у вас кандидата не має...
Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 398
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24.02.2021 10:15 Ответить
Разобщённость украинцев погубит, те кто рулит государством, им не выгодно объединять украинцев, разобщённых крепостных легче погонять в стаде, украинцы никто не мешает вам создавать свои Общины, которые являются кирпичиками фундамента государства, а потом объединитесь в Громады и рулите своим государством, устав украинской общины можете взять у еврейской общине и сделать свои доработки, если не желаете это делать то продолжайте быть КРЕПОСТНЫМИ. Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 3785
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24.02.2021 10:27 Ответить
саме так. Кожен в цій країні готов стати президентом, генпрокурором, міністром (причому любим) а от навести лад у своєму підїзді - не здатний.
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24.02.2021 10:48 Ответить
Нужно у участников конкурса на должность чиновника ещё проверять их подъезд и придомовую территорию, я вот не пойму вот 73% \39% нарида Украины ,не дали возможности побыть Голобородьку к примеру директором колхозного рынка г Одессы или г Киева и сразу выбрали его Атаманом. Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 4592
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24.02.2021 10:53 Ответить
так вони чудово знали, що він не впорається із посадою керівника ринку... Це просто у них таке уявлення про посаду Президента. Що тут дивного? В їх свідомості, усіх роботи (окрім їхньої) є не складними.
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24.02.2021 11:46 Ответить
Это не все: у этого кренделя, блюстителя законности только по декларации три квартиры и хатынка площадью более 400 кв. метров. Правда эти скромности он рассовал по родичам. Но это сути не меняет.
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24.02.2021 10:19 Ответить
Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 9316 4ort truxanova !
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24.02.2021 09:07 Ответить
главное шо про черножопого азера -свинью , который убил человека в Киеве уже все забыли Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 3457
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24.02.2021 09:08 Ответить
Бандиты в погонах и мантиях строят правовое государство? Для кого? Для себя?😁😁😁
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24.02.2021 09:10 Ответить
Портновский курвяка.
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24.02.2021 09:18 Ответить
Давити на суд?!... Де ви в сьогодняшній України побачили суд - справжній, чесний, що судить по Закону? Нема такого! То й давити можна хіба що на корупційну систему влади. Що громадяни України й намагаються робити - і це їх не тільки право, а й обов'язок.
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24.02.2021 09:37 Ответить
чи в Одесі є суд ? в Одесі є академія януковича -Ківалова - труханова що штампує ліцензіі кланам , які стоять на захисті негідників і людожерів , а суду НЕМА !!!
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24.02.2021 09:40 Ответить
Если мы хотим строить правовое государство... а ми цього бажаємо? Я не чув від 73%, які обрали цю владу, подібних вимог. Євробляхи, тарифи, зарплата вчителю у 4к і т.п. чув, а побудова провової держави? Ні, не було такого!
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24.02.2021 09:49 Ответить
Враг
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24.02.2021 09:57 Ответить
В пятницу, 5 февраля 2021, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу нового руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко
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24.02.2021 09:58 Ответить
Заместитель завхоза преЗедента поставил раком НАБУ, судья-сепар с незадекларированным Мерседесом и недвижимостью в Крыму - отправляет на 7 лет того, кто пресекал попытки создания ОНР, одесский прокурор защищает суд, но не может пояснить откуда у него вилла у моря..... и т.д. и т.п....
И только ветераны АТО, майдановцы, волонтёры - проходят по надуманным/сфабрикованным делам !
Возникает резонный вопрос: преЗедент в доле с первыми или он полный валенок и не знает кто есть кто и что происходит в стране ???
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24.02.2021 10:05 Ответить
Интересно,как будут дальше развиваться события? Дело не в Стерненко и даже не в Зеленском. Рыги (враг) поднимают голову и проверяют украинцев на вшивость.
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24.02.2021 10:13 Ответить
Слабенькі патріоти в Україні ,раз такі підори і їм подібні, не висять по шибеницях , деревах , .
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24.02.2021 10:22 Ответить
Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 2126
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24.02.2021 10:22 Ответить
Быдло выбравшее янелоха на ************* вернуло Украину во времена яныка и беспредела. Банды ГПУ и суды работают на врага - Орду.
Ну шо быдло, как вам говнецо - нравицца! Жрите, не обляпайтесь, твари.
Хотя... вам "какая разница".
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24.02.2021 10:33 Ответить
Конечно недопустимо.Всего лишь, вышли,покричали.А надо закатать под асфальт,может тогда будут лучше,хоть дороги.Судьи,прокуроры,президенты,и многие другие-вина ваша давно доказана,уровень развития страны.Выбирайте себе наказание,ваш последний соучастник,предложил гуманно-пожизненное.
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24.02.2021 10:46 Ответить
БЛЕСК И НИЩЕТА ОБЛАСТНЫХ ПРОКУРОРОВ: ОДЕСЧИНА Больше информации на портале Антикор

Та він же у нас бідненький давайте скинемося йому шкарпетки, а то ж не має в чому ж ходити
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24.02.2021 11:02 Ответить
Простіше кажучи
Про це чмо можна почитати тут:
Все новости с тегом: Костенко Сергей
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24.02.2021 11:08 Ответить
Что у него с телом происходит? Он то качается, то дергается - нервный тик какой-то?
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24.02.2021 11:33 Ответить
У прокурора и судьи очко жим жим.....
Они ведь если что - первые козлы отпущения!
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24.02.2021 11:36 Ответить
вот падла невже воно розраховує що йому хтось буде вірити.
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24.02.2021 11:59 Ответить
бывший прокурор Костенко... Небось креатура самой бенядиктовны и большой почитатель петушария с новоотсосией этот прокурор...Очень интересно, насколько успешно этот прокурор прошел недавнюю переквалификацию (каковы оценки за тесты). И насчёт закона о люстрации с этим прокурором как дела обстоят??? ЧТо там у него в усадьбе с памятниками???
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24.02.2021 12:17 Ответить
Поставить Памятник это прокурору. Надгробие: "Неизлечимому ******"
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24.02.2021 20:32 Ответить
Ухмылочку уголовную и выражение лица , выдающего , что прокурорчик то мафиози ,товарищ Костенко даже не удосужился убрать с морды лица. Смотрю, руководство Одессы, начиная с мэра и кончая чиновником низшей категории - это ещё та Кремлёвская мафия 2.
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24.02.2021 22:03 Ответить
ПОШЕЛ ТЫ НАКУЙ ПЕТУХ-ПРОКУРОР! О КАК РАЗПЕТУШИЛИСЬ НА СТЕРНЕНКО !
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24.02.2021 23:31 Ответить
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