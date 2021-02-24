Сегодня в Украине стартует COVID-вакцинация: препараты уже отправились в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

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Он подчеркнул, что объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.