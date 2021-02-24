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Сегодня в Украине стартует COVID-вакцинация: препараты уже отправились в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина примет участие в испытаниях индийской вакцины от COVID-19 в форме спрея, - Степанов

Он подчеркнул, что объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.
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Топ комментарии
+21
первым надо привить оманского вымирата и всю ОПу и кабмин
так принято во всех странах. так сказать для доверия народа
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24.02.2021 10:24
+7
ментов привить, чтобы к субботе их меньше было
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24.02.2021 10:32
+6
Урря! От воно, 15 лютого. Тепер терміново прищепити всю зебанду на чолі з її президентиком.
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24.02.2021 10:29
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Правила форума Совет форумчан
первым надо привить оманского вымирата и всю ОПу и кабмин
так принято во всех странах. так сказать для доверия народа
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24.02.2021 10:24 Ответить
Сделать им все прививку в ЯЗЫК Сегодня в Украине стартует COVID-вакцинация: препараты уже отправились в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 9977
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24.02.2021 10:29 Ответить
І зробити це повинна людина, якій можна довіряти. А не якийсь "медбрат" зі "скотів".
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24.02.2021 10:40 Ответить
Ульяна Супрун!
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24.02.2021 11:06 Ответить
Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 3318 Геніально. Їй вірю на всі 100%.
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24.02.2021 11:13 Ответить
Подавать шприц ей будет Гонтарева
а на входе в кабинет будет стоять Порошенко и "Прямой" с камерой
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24.02.2021 11:28 Ответить
Эта обрезанная шваль уже давно привилась за наш счет хорошей качественной вакциной. А тупым хохлоросам индийскую бадягу, которой все равно на всех не хватит. Ставка сделана на то, что этой третьесортной мусорной бадягой большинство колоться не захочет, потому что просто побоитсяза здоровье и последствия, поэтому можно будет обвинить "несознательных" украинцев, типа вакцина есть но колоть ее многие не хотят, и в это время завести и продавать за большие деньги качественную вакцину через свои частные аптеки-больницы. Это все из за того, что благодаря выбору тупых хохломалоросов правят украинцами инородные обрези-украинофобы, у которых одна задача по больше прибарахлится за счет тупой биомассы так чтоб внукам хватило, а если что не так, то Изгаиль своих не бросает, Эдик-пэдик Ставицкий вам подтверждая машет обрубком с земли обетованной.
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24.02.2021 10:49 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna-z-indiyi-shcho-vidomo-pro-covishield/31116030.html
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24.02.2021 10:25 Ответить
Урря! От воно, 15 лютого. Тепер терміново прищепити всю зебанду на чолі з її президентиком.
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24.02.2021 10:29 Ответить
Они уже привились украденным пфайзером. И привезти коробку с неизвестным шмурдяком не значит начать вакцинацию. Хотя теперь им врать конечно будет проще.

Вакцинации нет и не будет.
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24.02.2021 12:33 Ответить
Хвеерверк будє?
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24.02.2021 10:30 Ответить
ну наконец-то наступило 15-е февраля! Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 9902
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24.02.2021 10:30 Ответить
УРАААА !!! Украина построила машину времени ! . Пока может только назад возвращать И всего на недельку- две . Сегодня же 15 февраля ? Я не ошибся ? ..... ПыСы - СУКИ ! Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 5502
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24.02.2021 10:30 Ответить
ментов привить, чтобы к субботе их меньше было
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24.02.2021 10:32 Ответить
прививайте клована, ехайте навсегда
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24.02.2021 10:33 Ответить
Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 8078
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24.02.2021 10:35 Ответить
ТАНЦЮЮТЬ ВСI
Та прийди, Грицю, у середу,
Та підем разом по череду.
Соловей у саду тьох да тьох. Канареєчка...
Роман косить, Гапка в'яже, Катерина загріба,
Грицько воли напува, Ганна воду витяга.
Ой, мамо, люблю Гриця.
Гриць на конику вертиться.
В Гриця шапка до лиця,
Люблю Гриця молодця.
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24.02.2021 10:34 Ответить
Зрада наступає.
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24.02.2021 10:34 Ответить
Бажаєте бути першим?
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk
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24.02.2021 10:46 Ответить
В Молдове президент молдованка Майя Санду, поэтому Молдова закупает вакцину Пфайзер на прямую у производителя. В Украине президент еврей Зеленский, поэтому Украина закупила вакцину-генерик в Индии, которая изготавливает эту дешевую бодягу для стран третьего мира, притом сами обрези, со своими семьями вакцинировались хорошими и качественными вакцинами, за счет тупых хохлов, которые выбирают чужеродцев себе в правители.
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24.02.2021 10:37 Ответить
+100500
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24.02.2021 11:00 Ответить
Sama vakcina astra zeneca netu ploxoja,tolko procent dejstvija ne bolsoj 70%,no ot gripa kak delajut prilivki toze procent tolko 30--40%
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24.02.2021 10:42 Ответить
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию.
Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S.
Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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24.02.2021 10:43 Ответить
когда зеленский свой видосик выложит с прививанием этой вакциной? сколько ждать ещё!!!
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24.02.2021 10:46 Ответить
а если не захотят прививаться отключим газ
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24.02.2021 10:47 Ответить
а не начать ли вам вакцинацию а районе Буковеля (если там есть еще не инфицированные)))
и соседние регионы - ибо шо-то там штормит серьезно...(с врачей...если захотят... или лучше с администрации...они более бесполезнее при карантине...их не жаль))))
так сказать гасить чумку в самом очаге...чтоб не расползалась
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24.02.2021 10:47 Ответить
На Буковели шипанзята не выживут, нечего переводить добро.
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24.02.2021 10:52 Ответить
Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2405
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24.02.2021 10:53 Ответить
А в Афганистане еще вчера началась❗️ Это все что нужно знать , чтобы понимать уровень профессионализма нашего правительства
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24.02.2021 11:09 Ответить
Шо там може бути за вакцина з Индии куме?
-Та якусь настоянку на Лотосе привезли
Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 8669 Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 4443
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24.02.2021 11:25 Ответить
ну наконец то, не прошло и полгода!
кто последний в очереди ?
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24.02.2021 12:06 Ответить
будут индуское дерьмо на подопытных тварях (украинцах) проводить -ну не на индусах же и тем более не брать уже испытаную западную
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24.02.2021 12:13 Ответить
Хроника одного президента
24.‎02.‎2021
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
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24.02.2021 12:14 Ответить
Согласно с контрактами между AstraZeneca Inc. одновременно заключенными 27 августа 2020 г. его структурными подразделениями с Европейским Союзом (AstraZeneca АВ) и Великобританией (AstraZeneca UK)* компания обязалась поставить 300 и 100 млн. доз своей вакцины соответственно. Оба оговора носят характер приоритетного выполнения, что исключает поставки иным потребителям до выполнения оговоренных объемов поставок. На данный момент контракт с ЕС выполнен на 30%, а контракт с Великобританией на 56%.Поставки вакцины AstraZeneca Inc после заключения этих договоров возможно в третьи страны исключительно по перераспределению по решению ее получателей в рамках программы COVAX.
Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно.
* https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf контракт с ЕС 300 млн. доз (анг. 54 стр.)
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/SupplierAttachment/77bb967f-0194-452a-bdae-9999aecc753d контракт с Великобританией 100 млн. доз (анг. 41 стр.)
‎(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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24.02.2021 12:18 Ответить
 
 