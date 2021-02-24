Сегодня в Украине стартует COVID-вакцинация: препараты уже отправились в регионы, - Степанов. ВИДЕО
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Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.
Он подчеркнул, что объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.
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+7 user009
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+6 Наталия Ермак a2eb1cf6
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Пожалуйста, подождите...
так принято во всех странах. так сказать для доверия народа
а на входе в кабинет будет стоять Порошенко и "Прямой" с камерой
Вакцинации нет и не будет.
Та прийди, Грицю, у середу,
Та підем разом по череду.
Соловей у саду тьох да тьох. Канареєчка...
Роман косить, Гапка в'яже, Катерина загріба,
Грицько воли напува, Ганна воду витяга.
Ой, мамо, люблю Гриця.
Гриць на конику вертиться.
В Гриця шапка до лиця,
Люблю Гриця молодця.
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию.
Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S.
Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
и соседние регионы - ибо шо-то там штормит серьезно...(с врачей...если захотят... или лучше с администрации...они более бесполезнее при карантине...их не жаль))))
так сказать гасить чумку в самом очаге...чтоб не расползалась
-Та якусь настоянку на Лотосе привезли
кто последний в очереди ?
24.02.2021
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно.
* https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf контракт с ЕС 300 млн. доз (анг. 54 стр.)
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/SupplierAttachment/77bb967f-0194-452a-bdae-9999aecc753d контракт с Великобританией 100 млн. доз (анг. 41 стр.)
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)