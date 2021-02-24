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"Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене. ВИДЕО

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У политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене.

Об этом в Facebook сообщил сам Дудкин, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня обыск, обвинение в гос.измене...", - говорится в сообщении Дудкина.

Ранее Дудкин опубликовал в Facebook поздравление с 23 февраля президента страны-агрессора Владимира Путина.

Эксперта Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене 01

Подробностей относительно обыска у Дудкина правоохранительные органы пока не сообщили.

"Эксперт", выступающий на телеканалах Медведчука также ранее сравнил санкции против телеканалов с методами информационной пропаганды в нацистской Германии и Северной Корее.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
Карасёв бородавочник поганый , за деньги террористической кремлевской хунты , работает на шария и рыгов ! Возьмите его за тухлые яйца
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24.02.2021 11:05
+49
вот эта мразь!.. редкостная скотина и украинофоб!
"Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене - Цензор.НЕТ 5956
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24.02.2021 11:09
+30
Юрий Дудкин который дудел на флейте Медведчука
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24.02.2021 11:05
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До дури ваші підозри! Ви навіть санкції дієві не здатні запровадити.
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24.02.2021 11:04 Ответить
*До дупи
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24.02.2021 11:05 Ответить
Карасёв бородавочник поганый , за деньги террористической кремлевской хунты , работает на шария и рыгов ! Возьмите его за тухлые яйца
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24.02.2021 11:05 Ответить
какие яйца, та давно уже все рассосалось "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 7938
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24.02.2021 11:23 Ответить
усохло сэр!?
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24.02.2021 11:52 Ответить
Юрий Дудкин который дудел на флейте Медведчука
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24.02.2021 11:05 Ответить
Вперша бачу це чучело в цій публікації - бо не дивилась жодної з цих заблокованих помийок.
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24.02.2021 11:44 Ответить
ну шо вы это же просто бизнес.. у них.. им можна..гроши не воняют а тут ка кто завонялось у дудкина и сколько еще лекспертов бигает и сидит во властных кабинетах....
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24.02.2021 11:53 Ответить
Точно. І я так само
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24.02.2021 15:21 Ответить
Так відправте його на отєчєство! Зачєм чєловєка мучять?
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24.02.2021 11:06 Ответить
В Восточной Сибири даже медведи понимают сруский йизык
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24.02.2021 11:09 Ответить
Підтримую обшук і затримання колаборанта дудкіна. Треба й нам свій обмінний фонд поповнити. Коли вже за портянку і Ко візьмуться?
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24.02.2021 11:06 Ответить
зеГниды своих нк бросают
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24.02.2021 11:06 Ответить
Бей рашиста-гамнюка,
Морда просит кулака.
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24.02.2021 11:07 Ответить
вот эта мразь!.. редкостная скотина и украинофоб!
"Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене - Цензор.НЕТ 5956
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24.02.2021 11:09 Ответить
галстук зачетный)))гармонирует с носовым платком в кармане))
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24.02.2021 18:26 Ответить
це та ще мерзота
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24.02.2021 11:11 Ответить
тоскует по **********? срочно выдать билет на плацкарт Киев - *****.
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24.02.2021 11:13 Ответить
а остальные ? "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 4763
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24.02.2021 11:20 Ответить
Да засуньте этому дудкину в ...опу дудку, пускай через неё дудит.
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24.02.2021 11:21 Ответить
Антиукраинский пропагандист.
Отрицание российской агрессии и оккупации Крыма в прямом эфире. Призывы к свержению украинской власти, материалы, разжигающие национальную и религиозную ненависть, экстремизм и сочувствие террористам.
Представляется «военным историком и журналистом».
Дата рождения: 07.02.1961.
Код ДРФО: 2231818054.
Источники:
о Крыме - https://www.youtube.com/watch?v=kwYV9mL8U7c,
публикации и интервью: https://yandex.ua/video/search?filmId=oI_nmK4VUXI&text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&noreask=1&path=wizard
http://publizist.ru/blogs/0/10135, http://news-front.info/2015/09/21/nichtozhestvo-yurij-dudkin/
Страницы в соцсети:
https://vk.com/id15765798, https://www.facebook.com/y.dudkin
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24.02.2021 11:23 Ответить
На рать,это ширма для лохов,вы подозрение на финансирование террозма будете вручать Мертвечуку и взятие под арест без права залога(это серьезное обвинения ),Портнова также,канал НАШ работает,работают все магазины из санкции спортмастер,Вовка когда притянуть насильно уже 5 раз цирк устраивают делают вид что не могут найти
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24.02.2021 11:24 Ответить
Зараз будуть замилювати справу Стерненко звинуваченнями якимось шісткам.
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24.02.2021 11:24 Ответить
еще карасева нужно пощимить
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24.02.2021 11:25 Ответить
мне интересно, кто этим дебилам сказал что три помойки являются "самыми рейтинговыми" каналами? согласно всех рейтингов на первом месте уже несколько лет "Прямой"
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24.02.2021 11:26 Ответить
Риговська помийка ?
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24.02.2021 13:00 Ответить
У меня такое впечатление что сейчас пользуясь безвластием ЗЕ - работают сами по себе ДВЕ силовые группировки:
1) бывшие регионалы (агенты Кремля) в лице Портнова, Венедиктовой (прокуроров на местах) и судейского клана - расправляясь с патриотами
2) СБУ - расправляясь с Медведчуками и пр. любителями русского мира.
А вот Аваков (МВД и нацгвардия) пока занимают нейтральное положение и ждут своего часа
Когда регионалы и патриоты обескровят друг друга в борьбе - к власти на своих штыках придет Аваков (отодвинув ЗЕ в сторонку) и мы получим своего Наполеона!
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24.02.2021 11:26 Ответить
Авака, мардовскае - самка. "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 5927 "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 5927 "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 5927
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24.02.2021 12:10 Ответить
как бы не так - квакваков, давний подельник допы с гепой (кинувший их на бабло), сейчас очень ценит свою не менее давнюю, нежную и трепетную дружбу с бабломойским. Напомню: по высказываниям самого рюкзакова - зеленский и его пост - это общие его (авакова) с коломойским усилия/победа и успешный проект.
Сабаков при зеленском аки регент при безмоглом царевиче. И приставил его к нелоху сам бабушка беня
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24.02.2021 12:45 Ответить
Тут треба набити хлєбало і посадити на тиждень в камеру до Стерненка
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24.02.2021 11:29 Ответить
Дудкину триколор в дупу та гнати курву за поребрик в радние ***** !
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24.02.2021 11:31 Ответить
где можно помочиться на дуткинда???
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24.02.2021 11:38 Ответить
еще придурковатого рабиновича или как там его есть на ньз ване и 112
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24.02.2021 12:39 Ответить
Кто им паспорта Украины раздаёт?
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24.02.2021 12:54 Ответить
он такой же дудкин как я вьетнамская балерина.....
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24.02.2021 13:14 Ответить
Будучи це ФСБшний позивний. А так звичайний підор
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24.02.2021 15:22 Ответить
Тобто дудкін
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24.02.2021 15:24 Ответить
А медведчук значит хороший, или его подозревать некому. Где СБУ ???
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24.02.2021 13:27 Ответить
Дудкін? Це що за такий гіркий овоч? "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 8747
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24.02.2021 13:50 Ответить
Тільки на гілляку. Бо все інше не має сенсу...
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24.02.2021 14:29 Ответить
Доблеелося кацапськороже .
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24.02.2021 14:51 Ответить
У политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене. Источник: https://censor.net/ru/v3249750

Як співається в одній кремлівській пісеньки:
"Повії бувають разниє - сініє, бєлиє, красниє" "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 4703
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24.02.2021 15:02 Ответить
Не знаю его, но рожа явно не хорошая, в бой с ним ( ней) не пошёл бы.
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24.02.2021 17:07 Ответить
Стільки зброї в українців, а воно ще до сих пір живе і смердить !... "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 5515
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24.02.2021 18:53 Ответить
какое-то полуграмотное местечковое чмо, экЗперД ёпта.


у этого чмошника хоть нормальное высшее образование есть? впрочем, какие заказчики, такие и эсперты.

"Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді - Цензор.НЕТ 6797
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24.02.2021 19:41 Ответить
нАКОНЕЦ то СБУ занялась своей непосредственной работой, а не стрижкой бизнеса и крышиванием контрабанды!
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24.02.2021 22:49 Ответить
прохання до журналістів: нема у нас комуно-московських дурнуватих скорочень на кшалт "держзрада"; невже не можна писати по-українськи: державна зрада??
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25.02.2021 02:51 Ответить
 
 