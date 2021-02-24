РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15057 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 364 17
ООН (3927) Россия (91213) Кулеба Дмитрий (2623)

Кулеба о вчерашних дебатах в ООН по Крыму и Донбассу: Наша цель - создание тотального давления на Россию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины в рамках Генеральной ассамблеи ООН призваны усилить тотальное давление на Российскую Федерацию как агрессора. Киев хочет, чтобы на основании его информации мир формировал позицию по Крыму и Донбассу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба МИД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевое для нас - это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ

По его словам, Украина преследует цель создания тотального давления на Россию, а также систематизирует усилия, чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Ваша цель - спасти и хотя бы сохранить Украину от зелемойских, а не шутовские номера на мировой арене отплясывать в стиле северной кореи и ресурсной федерации, сильно беспокоящихся о правах человеков во всем остальном мире...
Кто нам поверит, глядя на творящийся бесконечный трындец, который на личном контроле у найвэлычнишого придурка современности
показать весь комментарий
24.02.2021 12:13
+2
Чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях, то есть достаточно пинка под зад и территории опять у нас?
показать весь комментарий
24.02.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях, то есть достаточно пинка под зад и территории опять у нас?
показать весь комментарий
24.02.2021 12:12 Ответить
Только так. Самое действенное - это мощная военная операция.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:14 Ответить
Самое действенное - это мировое давление санкций и полная изоляция страны агрессора , а любая военная мощь против рашки быстро превратится в МОЩИ обоих сторон.
показать весь комментарий
24.02.2021 13:08 Ответить
Не, Не, Не. Санкции в наше время против кацапни не эффективны. Они в основном рикошетом бьют по обитателям лаптестана.
А вот военные операции последнего времени доказали слабость в этой области сколеновстановцев.
показать весь комментарий
24.02.2021 18:03 Ответить
Вы сильно недооцениваете противника , его военной операцией не возьмёшь , ответка прилетит мгновенной и очень больной , мало никому не покажется , действия агрессора в Сирии показали его сильную и безжалостную сторону . Только давление санкциями и полная изоляция приведёт к общественному взрыву внутри страны, недовольством жизнью и переворотом и сменой власти . Точка !
показать весь комментарий
24.02.2021 18:25 Ответить
Может хватит, кацапчик? Я тебя сразу раскусил. Иди фонариком посвети в подвале Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію - Цензор.НЕТ 1950
показать весь комментарий
24.02.2021 19:48 Ответить
Отсвечивать - это твоя судьба ! Нормальные люди учат матчасть , чтобы не выглядеть глупо в комметах . И да , Гугл тебе в помощь , вояка, мля Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію - Цензор.НЕТ 1354
показать весь комментарий
24.02.2021 21:07 Ответить
Ваша цель - спасти и хотя бы сохранить Украину от зелемойских, а не шутовские номера на мировой арене отплясывать в стиле северной кореи и ресурсной федерации, сильно беспокоящихся о правах человеков во всем остальном мире...
Кто нам поверит, глядя на творящийся бесконечный трындец, который на личном контроле у найвэлычнишого придурка современности
показать весь комментарий
24.02.2021 12:13 Ответить
І яка користь від цих дебатів. Говорили-блакали,сіли і 💩
показать весь комментарий
24.02.2021 12:19 Ответить
От блін! Спочатку все просрати, а тепер героїчно боротись. Ідіоти зелені...
показать весь комментарий
24.02.2021 12:20 Ответить
Двуличие - это когда долго с ехидной улыбкой на роже,говорят "мышебратья" ,и с этим двуличием , спустя некоторое вреья окупируют украинскую землю(как земли других соседей,которых называли также) и ведут войну ,убивая тех, кого назывли двуличные твари"мышебратья" Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію - Цензор.НЕТ 7009
показать весь комментарий
24.02.2021 12:56 Ответить
🤔
показать весь комментарий
24.02.2021 12:32 Ответить
А чего ж ты,одноликий русский Саша Якушев не под родным кацапским аквафрешем? Я,например,доволен, что тебе нация моя не нравится.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:39 Ответить
а мне нет
показать весь комментарий
24.02.2021 13:10 Ответить
Кулеба - пластилиновая ворона. Никакой
показать весь комментарий
24.02.2021 12:44 Ответить
Не заздрю я наступній проукраїнскій, проєвропейській владі-скільки їй лайна прийдеться розгрібати.
показать весь комментарий
24.02.2021 12:56 Ответить
 
 