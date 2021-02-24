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"Путин, иди домой": под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Под посольством РФ в Киеве прошла акция против российской агрессии и оккупации Крыма, а также в поддержку тех, кто сопротивляется действиям агрессора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 24 февраля, под посольством Российской Федерации в Киеве прошла акция протеста против российской агрессии и оккупации Крыма. Митингующие напомнили о тех, кто сопротивляется действиям агрессора.

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"Цель нашей акции - напомнить украинскому обществу о тех крымчанах, которые оказывали сопротивление оккупации и пострадали за это. 3 марта 2014 г. крымскотатарский активист Решат Аметов вышел на одиночный пикет на пл. Ленина Симферополя под здание Совета министров АР Крым, протестуя против оккупации Крым. Позже неизвестные люди в камуфляже подошли к нему, вывели с площади, скрутили и посадили в автомобиль. Тело Аметова со следами жестоких пыток нашли 15 марта возле села Земляничное Белогорского района. По данным КрымSOS, с 2014 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека. Позже 19 из них удалось найти живыми, трех - нашли в местах несвободы, одного - экстрадировали, шестеро были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно", - рассказали организаторы акции.

Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 01
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 02
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 03
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 04
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 05
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 06
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 07
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 08
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 09
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 10
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 11
Путин, иди домой: под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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"Путин иди домой": под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан - Цензор.НЕТ 8111
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24.02.2021 12:38 Ответить
"23 и 24 февраля - это дни "безусловной" капитуляции Советской России перед кайзерской Германией. Чтобы забыть позор, ее нужно было превратить в торжество.
Потому 23 февраля - это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны"
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24.02.2021 12:59 Ответить
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********.
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24.02.2021 13:04 Ответить
Гарна ідея акції,але,нажаль,малоефективна
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24.02.2021 13:05 Ответить
Мировому сообществу необходимо в полной мере осознать, что в России сейчас правит гибридный, слегка замаскированный, но фашистский режим, и исходить из этого. Эти фашисты из кремлёвской пропаганды будут регулярно устраивать ксенофобские провокации в мире для своей выгоды и для своей пропаганды, скрытые и явные. От кремлёвской пропаганды сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. Его вертухаи, придворное ворьё и прикормленные пропагандисты понимают, что удержать своё наворованное имущество могут только подсадив собственное население на иглу фашистской идеологии с фанфаронским самовосхвалением и ксенофобской злобностью в отношении других стран, более успешных экономически, политически, социально.
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24.02.2021 13:06 Ответить
Оккупация Крыма в 2014 году - это воровство, государственное рейдерство гибридных путинских фашистов, совершённое по модели того, как себя вели их гитлеровские предшественники в случае с Судетами.
Откуда в Крыму взялось этнически русское население? В основном из-за геноцида коренных крымских жителей и занимания русскими их домов.
Ватноголовые упираются в "референдум" в Крыму. Можно подумать, что если бы там население проголосовало за Украину, то Ср"шка спокойно согласилась бы с этим.
Была ли там равноправная агитация? Нет. Так что так называемый "референдум" - это фикция, клоунада, которой валенкообразные хотят прикрыть гопоту своих мошеннических действий.
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду со стороны очередных кремлёвских бандитов.
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24.02.2021 13:09 Ответить
По каким таким международным нормам РФ проводила референдум на территории другого государства, и после этого какое низкопробное сознание надо иметь, чтобы утверждать о предвзятом и несправедливом отношении к РФ? После незаконной оккупации Крыма и части Донбасса любые санкции могут считаться справедливыми без указания причин и доказательств, просто потому что начиная с 2007 года, РФ повела себя как слон в посудной лавке!
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24.02.2021 13:30 Ответить
Надо тогда провести референдумы о выходе из РФ в Татарстане, Башкортостане, Карелии, Бурятии, Саха-Якутии, Туве, Северном Кавказе и других регионах
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24.02.2021 14:33 Ответить
 
 