"Путин, иди домой": под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под посольством РФ в Киеве прошла акция против российской агрессии и оккупации Крыма, а также в поддержку тех, кто сопротивляется действиям агрессора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 24 февраля, под посольством Российской Федерации в Киеве прошла акция протеста против российской агрессии и оккупации Крыма. Митингующие напомнили о тех, кто сопротивляется действиям агрессора.

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"Цель нашей акции - напомнить украинскому обществу о тех крымчанах, которые оказывали сопротивление оккупации и пострадали за это. 3 марта 2014 г. крымскотатарский активист Решат Аметов вышел на одиночный пикет на пл. Ленина Симферополя под здание Совета министров АР Крым, протестуя против оккупации Крым. Позже неизвестные люди в камуфляже подошли к нему, вывели с площади, скрутили и посадили в автомобиль. Тело Аметова со следами жестоких пыток нашли 15 марта возле села Земляничное Белогорского района. По данным КрымSOS, с 2014 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека. Позже 19 из них удалось найти живыми, трех - нашли в местах несвободы, одного - экстрадировали, шестеро были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно", - рассказали организаторы акции.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ