"Путин, иди домой": под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Под посольством РФ в Киеве прошла акция против российской агрессии и оккупации Крыма, а также в поддержку тех, кто сопротивляется действиям агрессора.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 24 февраля, под посольством Российской Федерации в Киеве прошла акция протеста против российской агрессии и оккупации Крыма. Митингующие напомнили о тех, кто сопротивляется действиям агрессора.
"Цель нашей акции - напомнить украинскому обществу о тех крымчанах, которые оказывали сопротивление оккупации и пострадали за это. 3 марта 2014 г. крымскотатарский активист Решат Аметов вышел на одиночный пикет на пл. Ленина Симферополя под здание Совета министров АР Крым, протестуя против оккупации Крым. Позже неизвестные люди в камуфляже подошли к нему, вывели с площади, скрутили и посадили в автомобиль. Тело Аметова со следами жестоких пыток нашли 15 марта возле села Земляничное Белогорского района. По данным КрымSOS, с 2014 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека. Позже 19 из них удалось найти живыми, трех - нашли в местах несвободы, одного - экстрадировали, шестеро были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно", - рассказали организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Потому 23 февраля - это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны"
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********.
Откуда в Крыму взялось этнически русское население? В основном из-за геноцида коренных крымских жителей и занимания русскими их домов.
Ватноголовые упираются в "референдум" в Крыму. Можно подумать, что если бы там население проголосовало за Украину, то Ср"шка спокойно согласилась бы с этим.
Была ли там равноправная агитация? Нет. Так что так называемый "референдум" - это фикция, клоунада, которой валенкообразные хотят прикрыть гопоту своих мошеннических действий.
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду со стороны очередных кремлёвских бандитов.