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Депутата ОПЗЖ Лесика прогнали с трибуны зала заседаний горсовета Харькова: "Чемодан, вокзал, Россия". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Депутата харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрея Лесика прогнали с трибуны зала заседаний под крики "Чемодан, вокзал, Россия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной ресурсом Харьков Vgorode видно, что причиной конфликта стало заявление Лесика на русском языке, что "несколько лет назад в стране произошел вооруженный государственный переворот".

Дошло до небольшой потасовки, после, которой депутата ОПЗЖ к трибуне больше не пустили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна". ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+116
Депутата ОПЗЖ Лесика прогнали с трибуны зала заседаний горсовета Харькова: "Чемодан, вокзал, Россия" - Цензор.НЕТ 4896
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24.02.2021 12:35
+70
Приятно что в Харькове есть нормальные люди...
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24.02.2021 12:41
+65
Харків інколи приємно дивує. Візьміть хоча б історичну пісню харківських футбольних фанів.))
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24.02.2021 12:41
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Все фигня, гепа только махнул и сразу выкинули Депутата ОПЗЖ Лесика зігнали з трибуни залу засідань міськради Харкова: "Чемодан, вокзал, Россия" - Цензор.НЕТ 2026
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24.02.2021 23:49 Ответить
Закон очень прост-ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА
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25.02.2021 09:20 Ответить
Є така робота у людей - боксерська груша.

А взагалі - харківська міськрада збіговисько п*дарів і сепаров.
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25.02.2021 10:11 Ответить
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