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Депутата ОПЗЖ Лесика прогнали с трибуны зала заседаний горсовета Харькова: "Чемодан, вокзал, Россия". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Депутата харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрея Лесика прогнали с трибуны зала заседаний под крики "Чемодан, вокзал, Россия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной ресурсом Харьков Vgorode видно, что причиной конфликта стало заявление Лесика на русском языке, что "несколько лет назад в стране произошел вооруженный государственный переворот".
Дошло до небольшой потасовки, после, которой депутата ОПЗЖ к трибуне больше не пустили.
Топ комментарии
+116 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.02.2021 12:35
+70 WiM
показать весь комментарий24.02.2021 12:41
+65 Oljik
показать весь комментарий24.02.2021 12:41
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А взагалі - харківська міськрада збіговисько п*дарів і сепаров.