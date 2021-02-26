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Константин Фартушный о реформе армии и как победить в войне на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Константин Фартушный в третьей части интервью рассказал, с чего надо начинать реформу армии, что общего в принципах реформ Вооруженных сил и танков, а также по какому сценарию должно происходить освобождение Донбасса от российских оккупационных войск.

Сегодня Константин Фартушный - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

00: 00 - Константин Фартушный в гостях у Юрия Бутусова
02: 00 - О профессиональных интересах Константина Фартушного
02: 35 - Биографическая справка
03: 10 - С чего надо начинать реформу армии?
05:15 - Что общего в принципах реформ Вооруженных сил и танков
08: 20 - "О какой бригаде может идти речь, если вы не можете выстроить взаимодействие между 10-ю танками?"
13:30 - Почему Т-64 - плохой танк и какие проблемы в нем видит Фартушный - развернутый анализ
20: 44 - Про танковые прицелы
27: 20 - "Советские Т-64 не обеспечены для длительного пребывания там экипажа"
34: 45 - "Литая башня Т-64 не имеет смысла"
40: 35 - О разработке системы управления тактического звена "Кропива"
44: 00 - О модернизации танков Т-72
53: 30 - Каким должно быть направление модернизации танков?
01: 02: 40 - Стоит ли делать модернизацию Т-64 в принципе?
01:13:00 - "Чтобы создать современную боевую машину, надо новый танк"
01: 20: 00 - С чего надо начинать освобождение Донбасса?
01: 30:00 - Как связаны модернизация танков и пехота и как обезопасить танк
01: 40: 45 - О самой эффективной защите для танка
01:43:25 - Об увеличении мощности двигателя
01:46: 30 - Константин Фартушный о модернизации, студентах и офицерах

Константин Фартушный - старший лейтенант Вооруженных сил Украины. Ушел добровольцем на фронт в апреле 2014 года. В качестве командира разведывательной роты 22-го батальона территориальной обороны "Харьков", принимал участие в освобождении Северодонецка и других населенных пунктов востока Украины. В августе 2014 года, в составе подразделения удерживал кольцо окружения вокруг Луганска. За личное мужество и героизм награжден орденом "За мужество" III степени.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
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Красавчик! "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 9698 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952
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25.02.2021 14:28
+4
Butusovu za vazhliviy Proekt -RESPEKT !
Geroyam Slava !
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25.02.2021 14:14
+4
Героям слава!!!
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25.02.2021 14:32
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Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.- Шефир./ Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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25.02.2021 13:18 Ответить
по логике наступников теперь они барыжат на войнушке...........
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25.02.2021 16:53 Ответить
Butusovu za vazhliviy Proekt -RESPEKT !
Geroyam Slava !
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25.02.2021 14:14 Ответить
Тебе то легко, у тебя и Визели с Райнметалом и програмируемые боеприпасы есть и даже мг3 на Карл Густавы поменяешь у соседей если шо.
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25.02.2021 19:13 Ответить
Красавчик! "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 9698 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952
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25.02.2021 14:28 Ответить
Героям слава!!!
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25.02.2021 14:32 Ответить
Очень интересно.
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25.02.2021 18:00 Ответить
Грустно что обсуждается танк поколения 60-х годов. Понятно что он устарел и нет смысла тратить на него время. "Оплот" - это поколение 80-х годов. Далеко от 60-х не отошел, да их и нет - так что обсуждать нечего. Поколение 2000-х мы вообще пропустили. Нужно брать следующее поколение 2020-х. Понятно что их нет в реале. Ну, хотя бы в каких-то разработках. И их обсуждать. Тогда будет польза от таких обсуждений. И как можно быстрее изготовить хотя бы штучно. Кроме теории нужен опыт практического применения. Тогда будет шанс сохранить школу танкостроения и подойти к поколению 2040-х не с пустыми руками и головами. Может нашим детям удастся организовать массовое производство и заменить танки 60-х.
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25.02.2021 20:29 Ответить
Интересное интервью. Немного сумбурное, но у наших генералов даже такой концепции похоже нету. Сейчас в высшем руководстве никто не собирается побеждать.
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26.02.2021 00:03 Ответить
Грамотный мужик. С видением "большой картинки". Его бы в МО или генштаб вместо алчных предателей паркетных в лампасах.
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26.02.2021 01:41 Ответить
Эксперт косноязычный до ужаса.
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26.02.2021 13:53 Ответить
Шуфрича тогда слушай. Он хорошо п@$%ит.
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26.02.2021 18:47 Ответить
 
 