Константин Фартушный о реформе армии и как победить в войне на Донбассе. ВИДЕО

Константин Фартушный в третьей части интервью рассказал, с чего надо начинать реформу армии, что общего в принципах реформ Вооруженных сил и танков, а также по какому сценарию должно происходить освобождение Донбасса от российских оккупационных войск.

Сегодня Константин Фартушный - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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00: 00 - Константин Фартушный в гостях у Юрия Бутусова

02: 00 - О профессиональных интересах Константина Фартушного

02: 35 - Биографическая справка

03: 10 - С чего надо начинать реформу армии?

05:15 - Что общего в принципах реформ Вооруженных сил и танков

08: 20 - "О какой бригаде может идти речь, если вы не можете выстроить взаимодействие между 10-ю танками?"

13:30 - Почему Т-64 - плохой танк и какие проблемы в нем видит Фартушный - развернутый анализ

20: 44 - Про танковые прицелы

27: 20 - "Советские Т-64 не обеспечены для длительного пребывания там экипажа"

34: 45 - "Литая башня Т-64 не имеет смысла"

40: 35 - О разработке системы управления тактического звена "Кропива"

44: 00 - О модернизации танков Т-72

53: 30 - Каким должно быть направление модернизации танков?

01: 02: 40 - Стоит ли делать модернизацию Т-64 в принципе?

01:13:00 - "Чтобы создать современную боевую машину, надо новый танк"

01: 20: 00 - С чего надо начинать освобождение Донбасса?

01: 30:00 - Как связаны модернизация танков и пехота и как обезопасить танк

01: 40: 45 - О самой эффективной защите для танка

01:43:25 - Об увеличении мощности двигателя

01:46: 30 - Константин Фартушный о модернизации, студентах и офицерах

Константин Фартушный - старший лейтенант Вооруженных сил Украины. Ушел добровольцем на фронт в апреле 2014 года. В качестве командира разведывательной роты 22-го батальона территориальной обороны "Харьков", принимал участие в освобождении Северодонецка и других населенных пунктов востока Украины. В августе 2014 года, в составе подразделения удерживал кольцо окружения вокруг Луганска. За личное мужество и героизм награжден орденом "За мужество" III степени.