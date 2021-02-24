"Нужно остановить отведение войск и освободить хотя бы один метр украинской земли на Донбассе. Враг считается только с силой", - Турчинов. ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что нынешние власти должны прекратить отвод войск на линии разграничения и начать освобождение украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой совет Турчинов дал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому в интервью проекту "Навпроти".

"Я бы советовал президенту Зеленскому для начала хотя бы остановить отведение войск, хотя бы для начала освободить один метр украинской земли на востоке... Враг считается только с силой. Без сильной, боеспособной армии, которая обеспечена современным оружием, современной военной техникой, защитить в современном мире страну невозможно... Кроме того, в современном мире нужно рассчитывать только на свои силы. Гарантии, обещания - они, к сожалению, в условиях реального военного противостояния могут ничего не стоить", - сказал Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов