"Нужно остановить отведение войск и освободить хотя бы один метр украинской земли на Донбассе. Враг считается только с силой", - Турчинов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что нынешние власти должны прекратить отвод войск на линии разграничения и начать освобождение украинских территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой совет Турчинов дал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому в интервью проекту "Навпроти".
"Я бы советовал президенту Зеленскому для начала хотя бы остановить отведение войск, хотя бы для начала освободить один метр украинской земли на востоке... Враг считается только с силой. Без сильной, боеспособной армии, которая обеспечена современным оружием, современной военной техникой, защитить в современном мире страну невозможно... Кроме того, в современном мире нужно рассчитывать только на свои силы. Гарантии, обещания - они, к сожалению, в условиях реального военного противостояния могут ничего не стоить", - сказал Турчинов.
Пожалуйста, подождите...
А от де була тупа вульва Алла і питати не треба - біля телевізора на кухні молилась за беркут і проклинала майданутих. Тому твоє кудакання - до анального отвору, звідки і походить твій смегл.
24.02.2021
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
а зеЛю и его банду ждет тюряга!
- А у нас очень много сейчас появилось стратегов, советников, которые что-то где-то когда-то знали, что-то слышали или читали - и теперь пытаются то, что они себе понапридумывали, выдвигать как догму. И доказывать, что именно так должно быть, потому что ему так кто-то рассказывал. И, как говорится, "пипл хавает". Имею в виду людей, которые не имеют боевого опыта.
- Нет, мы не заставляем сейчас. Но и не запрещаем. Потому что сейчас же, посмотрите, опять раздувают "зраду". Пошло перемирие, нас обстреливают... Или там: "Мне мальчики позвонили, сказали, что пять часов сидели под обстрелами, но ответить не могли, потому что им сказали, что за ответку будут применять вплоть до уголовной ответственности и все остальное".
- Да. Вести борьбу с Россией и в политической плоскости. Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице - и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!.. Нет вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять крылатые ракеты, которых у нее достаточно... После этого Россия уже не будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем. Потому что Украина нарушила Минские договоренности...
И что мы получим на выходе? Санкции с России снимут, потому что не Россия плохая, а Украина. И мы останемся один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет, то и будет с нами делать...
Не я це придумав, а лише прочитав: "Я хочу, чтобы вы помнили, что ещё ни один ублюдок не выиграл ни одной войны, умирая за свою страну. Выигрывает тот, кто заставляет других бедных тупых ублюдков умирать за свою" © Джордж Смит Паттон, младший (George S. Patton, Jr) генерал, командующий Третьей армией США во время Второй мировой войны, яростный боец до глубины души.
Питаєте, навіщо нам армія? А скільки бідних і тупих москалів ви особисто здатні вбити доки вб'ють вас? Я не про бажання, а про можливість. Бо, вряд чи вони погодяться з вашими бажаннями і скоріше за все захочуть вбити вас раніше ніж ви їх. Ось тут і виникає основна проблема, коли ваші бажання розходяться з вашим можливостями.