Черкасский врач Горенко, который стал первым вакцинированным от COVID-19 в Украине, рассказал о самочувствии: "Ничего страшного в этом нет". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Врач-реаниматолог из Черкасс, который первым в Украине получил вакцину от коронавируса, рассказал о процессе вакцинации и своем самочувствии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач сообщил во время брифинга.
"Выпала мне честь стать первым, я так понимаю, в Украине вакцинированным. Ничего страшного в этом нет", - отметил Горенко.
По его словам, вакцинация является маркером цивилизованности.
"Никаких страшных осложнений, о которых нам в интернете много рассказывают, слава богу, я не чувствую. Я ничего не почувствовал кроме самого момента инъекции", - рассказал врач.
Также Горенко заявил, что его предварительно проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов.
"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся", - добавил врач.
Напомним, ранее сообщалось, что первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.
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Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
где подтверждение, что он действительно укололся,
а если и ширнулся, то откуда мы знаем чем ?
весь этот балаган умиляет, лохи тают,
но это брехня в стиле зегниды
нехай доведе факт вакцінації