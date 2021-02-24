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Черкасский врач Горенко, который стал первым вакцинированным от COVID-19 в Украине, рассказал о самочувствии: "Ничего страшного в этом нет". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Врач-реаниматолог из Черкасс, который первым в Украине получил вакцину от коронавируса, рассказал о процессе вакцинации и своем самочувствии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач сообщил во время брифинга.

"Выпала мне честь стать первым, я так понимаю, в Украине вакцинированным. Ничего страшного в этом нет", - отметил Горенко.

По его словам, вакцинация является маркером цивилизованности.

"Никаких страшных осложнений, о которых нам в интернете много рассказывают, слава богу, я не чувствую. Я ничего не почувствовал кроме самого момента инъекции", - рассказал врач.

Также Горенко заявил, что его предварительно проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов.

"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся", - добавил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

Также читайте: Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
ой, я вас умоляю )))
а последствия должны могут проявиться в первые минуты?
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24.02.2021 15:51
+19
Він мабуть плутає вакцину з наркотою !!!)))
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24.02.2021 15:58
+16
А разве проблема в том что кто то боится самого укола?? Проблема в том что колят неиспытанным шмурдяком...и последствия могут проявится через какое то время...
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24.02.2021 15:52
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Какая-то глупая реклама вакцинирования. Желания бежать сломя голову на прививку совсем не вызывает.
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25.02.2021 06:34 Ответить
В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
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25.02.2021 08:02 Ответить
по сути какой то клоун рассказывает о чём то,
где подтверждение, что он действительно укололся,
а если и ширнулся, то откуда мы знаем чем ?
весь этот балаган умиляет, лохи тают,
но это брехня в стиле зегниды
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25.02.2021 08:58 Ответить
лікар брехлолог, ніякого щеплення не було,
нехай доведе факт вакцінації
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25.02.2021 09:01 Ответить
Почему не Ляшко первый вакцинировался ??? вакцинируйте его пожалуйста , он так рвался !!!
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25.02.2021 12:05 Ответить
Горе горе всем нам грешным в Украину мор пришёл, лекарь Горе нко публично засадил себе укол.
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25.02.2021 12:08 Ответить
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