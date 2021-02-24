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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Митинги в поддержку Сергея Стерненко, свежие рейтинги партий и отношение к санкциям, скандальный индийский вояж Максима Степанова и ответ России за оскорбление путинского кума, Виктора Медведчука - "Без цензуры в прямом эфире" будет препарировать непростое время.

Сегодня в 20:45 берите чай или что-то покрепче, потому что в "Без цензуры в прямом эфире" будем раскладывать по полочкам информационный хаос этих горячих дней.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут говорить о нижеследующем:

- Ответ на правовой "беспредел". Почему приговор Сергею Стерненко вызвал такое возмущение? Кто и за что так ненавидит одесского активиста? При чем здесь Портнов, Татаров и "русский мир"?

- Как меняются электоральные настроения украинцев? Поддерживают ли они санкции СНБО против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко? И кто готов поддержать кума Путина на выборах?

- Как Россия отвечает Украине на оскорбление Виктора Медведчука? К чему готовиться на фронте? И как далеко готов зайти Кремль в защите путинского кума?

- Индийский вояж Максима Степанова. Что это было? А главное - зачем? Стоит ли колоться тем, что привез Степанов из Индии? А еще - подумаем о новых креативных способах, как министр может избежать отчета в парламенте и отставки за провал всего, что можно было провалить.

Присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
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Ось наступний
"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 2888
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24.02.2021 19:06
+4
Гарант Конституции, гарант прав и свобод граждан, имеющий диплом юриста, получил первого полит узника. Нет пределов человеческой тупости... "Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 6481
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24.02.2021 18:59
+3
"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 306
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24.02.2021 19:03
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Гарант Конституции, гарант прав и свобод граждан, имеющий диплом юриста, получил первого полит узника. Нет пределов человеческой тупости... "Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 6481
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24.02.2021 18:59 Ответить
первого???????
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24.02.2021 19:04 Ответить
Можете назвать другого первого, получившего приговор?
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24.02.2021 19:14 Ответить
Приговора Рифмастеру нет (пока),что не мешает считать его политическим узником.
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24.02.2021 19:21 Ответить
Преследуемых по политическим мотивам и "политической целесообразности" много, а получивший приговор пока один.
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24.02.2021 19:27 Ответить
"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 306
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24.02.2021 19:03 Ответить
Ось наступний
"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 2888
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24.02.2021 19:06 Ответить
Кто то верит в реформу полиции??!! Или судов??!!Вот уже раформу прокуратуры Венедиктова закончила??!!Спасибо Порошенко , низкий поклон тебе до земли за такие реформы! И место тебе в Ростове , третьим вместе с Зеленским и Януковощем будешь.
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24.02.2021 19:50 Ответить
ты "снесун" чтоль?
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24.02.2021 19:57 Ответить
Что имеешь в виду? Надеешься что придет добрый царь и озолотит всех? При нынешней системе, когда выбирают только олигарховских шестерок?
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24.02.2021 20:35 Ответить
кто ж это сделал... ума не приложу, кто ж по-приколу голосовал?
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24.02.2021 20:50 Ответить
Я голосовал ! И не по приколу! И не сдуру ! А после анализа ситуации! И на майдане я был! И лично знал погибших! И считаю что Порошенко насрал на их могилы! Слова красивые, а действия - дерьмо! И \его вина в ревнше 100%! А еще наша! В том , что дали себя усыпить!Никто за 5 лет Порошенка не наказан! Ни одна реформа не прошла! Только косметические перестановки! И сегодня проголосовал бы опять против него! Потому что сейчас у нас есть шанс снести очередное дерьмо ! А он опять затянул бы нас в болото на 5 лет! А дальше! Потеря времени для нас смерти подобна , и любые изменения только разбудят нас и подстегнут нас идти вперед!
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24.02.2021 21:21 Ответить
И сегодня проголосовал бы опять против него! (c)

Такой галочки там не было, так что "зробив себе разом"! И как красиво сложил вину на одного человека, когда половине народу ваще пох на будущее, а из второй половины 73% па приколу. И эти люди всегда были рядом и всегда они действовали по приколу и в свой карман, а виноват только один... Удобно. Ну что ж! Хуже не будет! Хоть поржем!
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24.02.2021 21:30 Ответить
19 февраля 2014 года,беркутовец зашел в альтанку на Майдане,типа беседки там есть и показал всем нам средний палец! Мы его ,конечно, забросали булыжниками. Так вот, только через пару лет,я понял , что он правильно нам показывал! Порошенко тоже самое показал всей стране! От Зеленского чудес я не ожидал , правда и того что он делает сейчас тоже.Мое убеждение, что он не просто дурак или не понимает что делает. Все его действия укладываются в схему - два шага назад - недовольны- шаг вперед для успокоения. Но общая тенденция ясна как день- откат назад!Причем и достижений то не так много! И сделаны они с большим сопротивлением и со всяческим юлением , только под давлением Евросоюза!Петр Алексеевич как уж на сковородке извивался, как бы сделать так что бы ничего не сделать! Только декларативные вещи,которые не трогают саму суть продажной системы! Потому и судьи старые и менты и прокуроры ! И еще раз говорю - не по приколу. И нечего овечью шкуру на него надевать! Не суди по словам ,а суди по делам! А дела сейчас проявляются. Если были бы реформы - не было бы таких зашкваров!
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24.02.2021 22:35 Ответить
Чтобы доказать что настоящих реформ не было, ты выбрал земразь и теперь в зашкварах зе виноват Порошенко. Супер.
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24.02.2021 22:44 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": мітинги за Стерненка, ображений кум Путіна, вакцина від Степанова - Цензор.НЕТ 9690
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24.02.2021 22:48 Ответить
Це просто пістець який двбйб."По поганий тому я проголосував за Зе" це все одно що нажертися лана через те що поперхнувся прогорклим сиром.. Феєричний ібанат.. Стернеко тобі може подякувати..
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24.02.2021 23:32 Ответить
Скажи а следующий твой выбор будет кива? Ну чтобы подстегнуть по настоящему нас?
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24.02.2021 22:39 Ответить
А я должен был выбирать Порохомразь?! Именно так я к нему отношусь! Хотел вообще испортить бюллетень , но побоялся , что Порошенко подтасует выборы и выбрал Зеленского! Киву выбирать не собираюсь и Бойко тоже! Но за Порошенко голосовать тоже не собираюсь! Повторяю для непонятливых - я считаю , что Порошенко та еще мразь , что он насрал на могилы небесной сотни и не выполнил не одного требования Майдана! Безвиз -это ерунда потому что люди стояли на Майдане не за безвиз - а за ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО для своих детей! Я дословно передаю слова Георгия Арутюняна ( можете погуглить кто это) . За честные суды, за честных ментов и прокуроров. А еще хотели видеть Януковича висящим на столбе на Майдане , потому что уже были погибшие! Ничего из этого Порошенко даже не попытался выполнить. Уже при нем суды отпускали беркутовцев , а судьи , судившие активистов Майдана продолжали работать в судах. Я бы плюнул ему в лицо! Вот мои слова и нечего пенять на мой выбор!
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24.02.2021 23:00 Ответить
В смысле нечего пенять на твой выбор? Ты выбрал зебила, а теперь рассказываешь что ты не причем и не смейте меня осуждать я просто так хотел себя подстегнуть? Ты любитель подстегиваний? Дело твое, но свою любовь к плеткам лучше не афишироваать.
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24.02.2021 23:10 Ответить
Ну шо відновив ідеали Майдану, домігся чесних судів? Тебе ідіота тре в клітці, як раніше уродців в кунст камері, виставити і возити по українським Майданам як уособлений такий колективний обрах майданівського двбйоба через якого в країні і відбувся власне риго-ватний реванш.. Пістец ідіот: насру собі в штани і розмажу те на своїй бошці бо Порох зрадив Майдан.. немає слів..
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24.02.2021 23:36 Ответить
Если в споре не хватает аргументов , переходят на оскорбления. Поэтому я скажу мягко - срете в штаны вы себе сами и иронию свою оставьте для себя. Я привел массу аргументов за свой выбор , и принимаю критику только с опровержением этих аргументов. Я не выбирал Порошенко в 2014 году! И не выбрал в 2019! В результате выбора 51% мы все попали в дерьмо , и этого еще никто не опроверг! Есть попытки приукрасить ситуацию всякими достижениями типа безвиза и томоса , так я ответил - да , это хорошо , но основные идеи Майдана были выброшены в угоду Порошенко! И я не хотел продолжать барахтаться в этом дерьме еще 5 лет! Да , в результате выборов 2019 года мы попали в дерьмо другого цвета -зеленое , но это не значит ,что надо было оставаться в старом дерьме! Система выборов в Украине создана для того, что бы мы все время были в дерьме ! И пока мы не сломаем это систему , мы обречены из одного дерьма попадать в другое! И можете лизать задницы кому угодно - Порошенко,Зеленскому , Ахметову,Коломойскому - вы только явственнее будете ощущоть запах разного дерьма! Надо называть вещи своими именами
-подлец остается подлецом , даже если маскирует свою подлость имитацией хороших поступков. Если бы Порошенко сделал хотя бы реформу судебной системы , я бы проголосовал за него и агитировал бы других!И предложил бы памятник ему поставить при жизни!А так - увы "маємо те що маємо " По вашей логике вообще надо было овоща оставить, тогда остались бы в дерьме другого цвета и запаха.
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25.02.2021 00:26 Ответить
Не было бы!
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25.02.2021 00:50 Ответить
Уже давно в рашке бы были .
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25.02.2021 01:13 Ответить
То хто ж нас від Рашки врятутвав? Боже яке ж ти упороте і іпануте..Кинути країну на поталу ваті і малоросам і пишитася з цього. пістец хворе.
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25.02.2021 12:50 Ответить
"Ну шо відновив ідеали Майдану, домігся чесних судів?" Яких тобі аргументів треба ще зебіл? Пожри піди лайна, бо ти вдавися підвітреною шинкою. Цього аргумента досить щоб показати що ти тупе упороте уйпище..
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25.02.2021 12:53 Ответить
Знов ні одного аргументу , а тільки образи .Якщо ви Пуйло , хоча в оригіналі трошки краще звучить ,щиро вважаєте , що нас від рашки врятував Порошенко , то я можу , тільки поспівчувати вашому рівню інтеллекту! Нас від рашки врятували спочатку хлопці з Майдану , що пішли добровольцями, а потім інші хлопці і дівчата ,що на сході воювали і багато з нихне повернулись , а Порошенко тільки надував щоки і з себе великого полководця корчив, призначаючи на керівні посади у армію усяку шваль , типу Гелетея , що війну бачили тільки у кіно . І подвиг Порошенка у Дебальцево ми теж пам'ятаємо , як він сам героїчно виводив майже з оточення армію! Чи не так? Так , я не заперечую його таланту у міжнародних переговорах , типу як вуж проповзти між лезами , але усі перемоги були завдяки протих вояків і деяких командирів , які всупереч йому воювали добре . А його перемир'я із забороною стріляти я теж пам'ятаю і контрабанду з ОРДЛО , і інші подібні речі! А чого коштуєтільки його перемога у рісті кількості магазинів Рошен? Оце дійсно ПЕРЕМОГА великими літерами! І його відношення до патріотів я теж пам'ятаю, коли їх швиденько пакували , а сепари ходили і ржали на свободі! Скільки він пересадив сепарів за 5 років???? Ви скажете садить суд? Теж каже і Зеленскій! Але я вже казав , що за 5 років суд можна було поміняти! Так що їжте самі ,те що продукуєте і не підсовуйте іншим . І раджу навчитись розмовляти літературною мовою і на ВИ з незняйомою людиною. І шинку своу у якості аргумента засуньте собі у дупу !Вибачте за неповагу до Вас , але я не можу поважати таку обмежену людину , що не може цивілізовано вести діалог.
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25.02.2021 14:31 Ответить
...А шо в Дебальцево не було хлопців з майдану і добровольців? шо ж так? Тобто як рятувати Україну і визволяти міста то це хлопці з майдану і добровольці, а як котли то це виключно Порошенко..Куди ж хлопці подівалися в Дебальцево і головне зараз коли і сіру зону здали і все озброєння відводимо? Де хлопці поділись ? Вас не ображати, вас упоротих зелених гандонів вішати треба на Майданах поруч з ватою. Ти знав кого ти обираєш і що за цим буде але все рівно робив це свідомо на шкоду Україні.. Будьте ви прокляті тупорилі гниди зелені.
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25.02.2021 16:43 Ответить
Ти що ,зовсім деб*л? Саме хлопці воювали і гинули у Іловайську і у Дебальцево і в Авдіївці і у аєропорту, а Порошенко проводив паради та перемовини! І тобі ,упоротому , я котрий раз говорю - Порошенко не кращий за Зеленського , він осідлав тему патріотизму і виліз на ній , але нічого не зробив для блага України. Сьгодні на Еспрессо сотник 5 сотні майдану , до котрого прийшли з обшуками прямо сказав заради чого стояв Майдан - заради ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ДЛЯ ДІТЕЙ! Тобі ще нічого не говорить? Саме це я і кажу завжди і всім-ПРАВОВА ДЕРЖАВА! Все!Крапка! Не безвіз!Не томос! Не магазини Рошен! ПРАВОВА ДЕРЖАВА! У цьому понятті є все - і Європа, і гідність людей,і боротьба з Россією , і усе те ,що зараз коїться! Якби Порошенко хоч якесь зусилля приклав для цього - не було б ні Зеленського , ні реваншу , ні невдоволення самим Порошенком. Я вже казав , реформа судів від Порошенка ,і я б і голосував і агітував би за нього! Але не потрібно це йому було ! Так що - Я СВІДОМО ГОЛОСУВАВ ПРОТИ ПОРОШЕНКА! І на моє питання -чому не було реформи суду , я так і не отримав відповіді , а це ключове питання! Не буде ні інвестицій , ні кредитів , ні економічного зростання ,буде тільки рейдерство , заказні посадки, коррупція ,та крадівницьтво бюджету! Тому повісся сам , або відповідай на питання , якщо аргументованої відповіді немає - спитай у самого Порошенка , але відмазки типу -я не відповідаю за суди ,за поліцію, мені заважали , я не я і хата не моя ,все це не приймається!
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25.02.2021 19:12 Ответить
Ключове питання зебіл, було зберегти Україну і не дати **** її знищити, відродивши збройні сили і свтоивши анти путінську каліцію. І мій головний аргумент це ти і є, гнида зелена. Бо саме тивоє патякання тут про те який поганний Порошенко Бо якщо б не По ти кормив хробаків в землі або ж в кращому випадку валив би ліс в Сибіру... до речі разом з хлопцями з майдану і добровольцями, при всій повазі до них. ось мій аргумент. То виходить якби тут був **** а в містах Гіркини і мотрили з автоматами а ти на підвалі, але б ********* намісни провів чсудову реформу, то ти б був задоволений і проголосував би хв ****? ну так же гнда зелена виходить. То чому хлопці і добровольці не звільняють міста зараз? звільнили б бодай три хати в сірій зоні... всупереч Зе. Шо ж такоє? Звільнялка усохла? При пороху звільняли, нехай всупереч а при Зелупені щось не звільняється)))) І жери лано зелене і далі раз хліб чи сир нехай і черствий чи пригорклий тобі не до смаку))) . Реформував вже суди, звільнив добровольців, покращив економіку, відродив ідеали майдану?. Чи бодай щось покращив, зебіл упоротий? Нехай той сотник і Стерненко тобі зебілу подякують за демагогію про правову державу ))
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25.02.2021 20:12 Ответить
Суди ???
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25.02.2021 21:13 Ответить
Шо суди? Чому хлопці з Майдану не звільнили бодай три халупи в сірій зоні при владі Зелупи? жери лано своє зелене і далі....Ти його заслужив своїм феєричним двбйбізмом. Лана буде дуже багато.. ще років зо два)))
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25.02.2021 21:43 Ответить
Суди!!?? Чому Порошенко не робив ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ!!??
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25.02.2021 22:26 Ответить
Горбоконь молодчага все правильно респект и уважуха в 2-х словах
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25.02.2021 08:25 Ответить
взяли и ни за шо чувака посадили, он сам то смиренный совсем, мухи не обидит, хотя любит с ножичком в руках с людями в догонялки-прятки грать
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24.02.2021 19:21 Ответить
Его не за ножик посадили.
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24.02.2021 19:31 Ответить
Пруфы на видео давай , или 314бол
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24.02.2021 19:36 Ответить
anusом тебе не просто так назвали
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24.02.2021 19:47 Ответить
Навіть не дивлячись знаю що буде.
"Це Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Єрмолаєва. Власне говорити сьогодні будемо про багато цікавих тем, але найголовніша - чому Порошенко винен у тому що Стерненко дали 7 років та 3 місяця ув'язнення".
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24.02.2021 19:30 Ответить
хохохо, а ты хоть слушал их? если обсераешь - опровергни что-то, вон, Лещенко тоже не в восторге от него - че не судится с ним? как ЮВТ и Мордорчук, правда подобосрались.

понаделали се кумиров блин. на, тут весь сайт таких же поклонников ПАП-а:
https://defence-line.org
Настолько любят его, что прям как вата, но в шароварах
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24.02.2021 21:47 Ответить
Я же прямо написал что еще до выхода ролика берусь рассказать что в нем будет. И самый понятливый говорит "хохохо, а ты хоть слушал их?".
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24.02.2021 22:49 Ответить
лучше берись за лопату - денег заделаешь. в ролике дама одна, так шо не за то берешься))
и да - они ненавидят как твоего кумира, так и ВАЗ-а, что и должно быть стандартом для всех журников, а то у нас почти все - тому лижу ж., даже если он обосрался, а этого обгаживаю, даже если он бегает по храмам и лижет руки попам.
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28.02.2021 14:55 Ответить
вышиватники
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25.02.2021 08:35 Ответить
какашка
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24.02.2021 21:00 Ответить
 
 