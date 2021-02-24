"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Митинги в поддержку Сергея Стерненко, свежие рейтинги партий и отношение к санкциям, скандальный индийский вояж Максима Степанова и ответ России за оскорбление путинского кума, Виктора Медведчука - "Без цензуры в прямом эфире" будет препарировать непростое время.
Сегодня в 20:45 берите чай или что-то покрепче, потому что в "Без цензуры в прямом эфире" будем раскладывать по полочкам информационный хаос этих горячих дней.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут говорить о нижеследующем:
- Ответ на правовой "беспредел". Почему приговор Сергею Стерненко вызвал такое возмущение? Кто и за что так ненавидит одесского активиста? При чем здесь Портнов, Татаров и "русский мир"?
- Как меняются электоральные настроения украинцев? Поддерживают ли они санкции СНБО против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко? И кто готов поддержать кума Путина на выборах?
- Как Россия отвечает Украине на оскорбление Виктора Медведчука? К чему готовиться на фронте? И как далеко готов зайти Кремль в защите путинского кума?
- Индийский вояж Максима Степанова. Что это было? А главное - зачем? Стоит ли колоться тем, что привез Степанов из Индии? А еще - подумаем о новых креативных способах, как министр может избежать отчета в парламенте и отставки за провал всего, что можно было провалить.
Присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!
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Такой галочки там не было, так что "зробив себе разом"! И как красиво сложил вину на одного человека, когда половине народу ваще пох на будущее, а из второй половины 73% па приколу. И эти люди всегда были рядом и всегда они действовали по приколу и в свой карман, а виноват только один... Удобно. Ну что ж! Хуже не будет! Хоть поржем!
-подлец остается подлецом , даже если маскирует свою подлость имитацией хороших поступков. Если бы Порошенко сделал хотя бы реформу судебной системы , я бы проголосовал за него и агитировал бы других!И предложил бы памятник ему поставить при жизни!А так - увы "маємо те що маємо " По вашей логике вообще надо было овоща оставить, тогда остались бы в дерьме другого цвета и запаха.
"Це Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Єрмолаєва. Власне говорити сьогодні будемо про багато цікавих тем, але найголовніша - чому Порошенко винен у тому що Стерненко дали 7 років та 3 місяця ув'язнення".
понаделали се кумиров блин. на, тут весь сайт таких же поклонников ПАП-а:
https://defence-line.org
Настолько любят его, что прям как вата, но в шароварах
и да - они ненавидят как твоего кумира, так и ВАЗ-а, что и должно быть стандартом для всех журников, а то у нас почти все - тому лижу ж., даже если он обосрался, а этого обгаживаю, даже если он бегает по храмам и лижет руки попам.