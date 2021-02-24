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Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - закарпатские медики фиксируют новые симптомы коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

По его словам, в целом течение болезни у пациентов стало тяжелее и больше людей нуждаются в кислородной терапии. Места в больницах быстро заполняются - ежедневно госпитализируют более 200 человек.

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Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул.

"Раньше, если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи, рвоты, то сейчас это один из симптомов. Еще коллеги говорят о нарушении слуха, нетипично, как мы видели полгода назад", - отметил Пшеничный.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 8972
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24.02.2021 20:57
+8
Чим далі тим веселіше.
Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
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24.02.2021 21:06
+7
Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул. Источник: https://censor.net/ru/v3249914\\\\\\\\

Слетел с дороги = быстро ехал
Упал = проигнорировал силу притяжения
Обосрался = много ел
Разорился = имел деньги
Умер = жил.

Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
б*же, Стебанава на нары мыло Путина!
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24.02.2021 20:52
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Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 7008 Спокуха. Стёпа с вакциной уже в пути.

Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 4790
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24.02.2021 20:51 Ответить
"Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - новые симптомы"

Похоже, медицина в этой стране в еще более плачевном состоянии, чем казалось, если это "новые симптомы". А повышение температуры - случано, не новый симптом?
И да, рождественские каникулы закончились 1.5 месяца назад - странно, что дебилу ничего на ум не пришло больше, кроме как на то время пенять. Может еще Майдан 2005-го вспомнить?
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24.02.2021 21:02 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 8449
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24.02.2021 22:48 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1476
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24.02.2021 22:49 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 2764
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24.02.2021 23:01 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 8079
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24.02.2021 23:08 Ответить
При этом в УжНУ обьявили о начале занятий с 15.03
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24.02.2021 20:51 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 9498
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24.02.2021 23:02 Ответить
Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул. Источник: https://censor.net/ru/v3249914\\\\\\\\

Слетел с дороги = быстро ехал
Упал = проигнорировал силу притяжения
Обосрался = много ел
Разорился = имел деньги
Умер = жил.

Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
б*же, Стебанава на нары мыло Путина!
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24.02.2021 20:52 Ответить
Это так стадо приучают к покорности. Любой расслабон - получи разряд током ограничения. В итоге вырабатывается рефлекс: ранее считавшиеся нормальными желания, вызывают душевную боль и отторжение.
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24.02.2021 21:16 Ответить
зато зеленский вакцинировался
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 7749
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24.02.2021 20:52 Ответить
Де це воно? До проктолога завітало 😁?
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24.02.2021 20:56 Ответить
Оттакої,а там же і Буковелі немає😁 Яку тепер дурню в охвісі придумають 😁?
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24.02.2021 20:54 Ответить
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 7015
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24.02.2021 20:57 Ответить
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 8972
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24.02.2021 20:57 Ответить
АБАЛДЕТЬ !!!
какие откаты получили сволочи Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 352
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25.02.2021 03:31 Ответить
Давайте больше ужаса! А то не штырит уже.
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24.02.2021 21:01 Ответить
Выпускайте Голубовскую.. Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 9513
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24.02.2021 21:02 Ответить
Вона ховається від щеплення.
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24.02.2021 22:23 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 7974 belge и Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 7974 Меркава

- тупое быдло Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 988
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25.02.2021 03:33 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1978 belge и Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1978 Меркава
- тупое быдло Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1978
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25.02.2021 03:34 Ответить
Вот реальный ужас:
В Израиле после вакцинации резко выросла смертность
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24.02.2021 22:19 Ответить
Кто ж их тянет вакцинироваться? Людей жалко, но сколько можно кактус жрать?
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24.02.2021 22:31 Ответить
Не палитесь лаптеногие! На том же руzzком сайте дальше победоносная новость - "«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране"
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24.02.2021 22:42 Ответить
Я не знаю к чему ты здесь лаптеногих приплел. Мне одинаково мерзость: что сВИНОВАК, что вПАЙЗЫР, что кацапская дрянь. Подозреваю, что бенефициар у них один, если Черногория и Венгрия начали колоть мочу из Козлостана.
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24.02.2021 22:49 Ответить
Це ті ...ляді, шо навесні докоряли мені: ви ніколи не цінували життя.
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24.02.2021 22:48 Ответить
Но на счетчике у них за сегодня - средняя смертность.
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24.02.2021 23:01 Ответить
Ложь с кацапской помойки.
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25.02.2021 00:19 Ответить
Потеря слуха - действительно, ни у кого никогда не было.
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24.02.2021 21:01 Ответить
А це, виявяється, нові симптоми? Дивно. В прошлому році, в листопаді, коли я розповів лікарю симптоми - втрата смаку, нюху, діарея, мені зразу поставили діагноз короновірус, взяли аналіз, і через десять днів підтвердели, що саме ним і перехворів, в легкій формі. Правда наслідки, такі як погіршення зору, проблеми із тиском залишаються і зараз, розлади шлунку припинилися через три місяці як і ломота в мязах та суглобах. А тут - нові симптоми! Це ж треба.
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24.02.2021 21:01 Ответить
Чим далі тим веселіше.
Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
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24.02.2021 21:06 Ответить
Ну ходит вся Европа и США в прокладках на лице, и что? Дрючат их еще сильнее. Даже иглоукалывание не помогает. Грех над дурачками не поиздеваться.
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24.02.2021 21:27 Ответить
Смысл в масках, если инфицирование происходит через слизистую глаз.
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24.02.2021 21:30 Ответить
Сенс є. Навіть ГРВІ менше стало. Все діє.
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24.02.2021 21:34 Ответить
Якщо хворий в масці, то ваші очі захищені.
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24.02.2021 21:35 Ответить
То й нехай ходять в масках все життя, якщо хворі, ми ж тіки - за, шоб одразу зрозуміло було - хвора людина.
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24.02.2021 22:09 Ответить
Точно. Ментально хворые.
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24.02.2021 22:20 Ответить
Ну, а які ж ще?
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24.02.2021 22:22 Ответить
Тихо, ещё заставят маски на глаза натягивать)) Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 740
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25.02.2021 08:08 Ответить
Продовжуйте носити намордники, вівці.
Носіть їх по декілька штук одночасно, якщо ковідна зараза в ваших мізках ніяк не вщухає Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 8556
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25.02.2021 00:26 Ответить
Так в какой-то стране (если не ошибаюсь - в Чехии) уже всем приказали ходить или в двух масках, или в респираторах Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 9531
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25.02.2021 07:35 Ответить
По мнению западенцев ковид выдуман. Селян ничто не может переубедить. Это особая часть нации - тупоголовые.
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25.02.2021 00:46 Ответить
если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи - диарея это новый кишечный вирус! Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 3260
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24.02.2021 21:14 Ответить
Но-но. Діарея - один з симптомів ковідли.
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24.02.2021 22:13 Ответить
Новий різновид коронавірусу завезли на Буковель, можливо і британський, ось і качає знов Україну, навідпочивались...
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24.02.2021 21:24 Ответить
Новые штаммы завозят заробитчане с северной помойки. Включите логику. В Закарпатье тоже Буковель? А вспышка такая же. Пока с бензоколонкой не закроют наглухо границу бактериологическая война параши против Украины будет продолжаться. Не зря рашисские тролли пасутся на всех ресурсах, разгоняя ФСБшную дезу о вреде западных вакцин. Раша медленно но неотвратимо теряет контроль над миром.
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24.02.2021 22:59 Ответить
канєшно стєпашка виявіт новиє сімптоми, бо треба людей якось заставити робити вакцинацію.
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24.02.2021 21:28 Ответить
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1291
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24.02.2021 21:53 Ответить
в ужгороде даже в магазинах 30% людей без масок,в супермаркетах часть людей,охраны,персонала без масок. мы быдло полное((
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24.02.2021 22:28 Ответить
Думаю дело в желании народа западной Украины (западлян) делать назло власти. Это желание сильнее денег, здоровья и даже жизни. Ну и туповаты, упрямы, это да.
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25.02.2021 00:51 Ответить
Главный симптом - ПОФИГИЗМ к обкраданию властью украинского народа
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25.02.2021 03:39 Ответить
 
 