Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА. ВИДЕО
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Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - закарпатские медики фиксируют новые симптомы коронавируса.
Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
По его словам, в целом течение болезни у пациентов стало тяжелее и больше людей нуждаются в кислородной терапии. Места в больницах быстро заполняются - ежедневно госпитализируют более 200 человек.
Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул.
"Раньше, если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи, рвоты, то сейчас это один из симптомов. Еще коллеги говорят о нарушении слуха, нетипично, как мы видели полгода назад", - отметил Пшеничный.
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Похоже, медицина в этой стране в еще более плачевном состоянии, чем казалось, если это "новые симптомы". А повышение температуры - случано, не новый симптом?
И да, рождественские каникулы закончились 1.5 месяца назад - странно, что дебилу ничего на ум не пришло больше, кроме как на то время пенять. Может еще Майдан 2005-го вспомнить?
Слетел с дороги = быстро ехал
Упал = проигнорировал силу притяжения
Обосрался = много ел
Разорился = имел деньги
Умер = жил.
Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
б*же, Стебанава на
нары мылоПутина! разряд токомограничения. В итоге вырабатывается рефлекс: ранее считавшиеся нормальными желания, вызывают душевную боль и отторжение.
какие откаты получили сволочи
- тупое быдло
- тупое быдло
В Израиле после вакцинации резко выросла смертность
Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
Носіть їх по декілька штук одночасно, якщо ковідна зараза в ваших мізках ніяк не вщухає