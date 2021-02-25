Сегодня 150 лет со дня рождения Леси Украинки: выставки, новая опера и первое полное нецензурированное собрание сочинений. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
150 лет назад родилась выдающаяся драматург, поэтесса, писательница и общественный деятель Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка).
Как сообщает Цензор.НЕТ предусмотрен ряд мероприятий на государственном и общественном уровне.
В честь юбилея в столичном Украинском доме состоялось открытие Художественного проекта "Леся Украинка: 150 имен". Проект будет работать до 8 марта.
"150 имен - это метафора, в которой воплощены 150 путешествий, 150 друзей, 150 героев ее произведений. И это сотни людей, которые вдохновлялись ею - художники, кинематографисты, театралы, скульпторы. Мы говорим о том, что Леся - это невероятный импульс для вдохновения и интерпретации ", - рассказал куратор проекта Павел Гудимов.
Он также отметил, что концепция экспозиции заключается в освещении Леси Украинки прежде всего как человека. По его словам, в процессе подготовки выставки была предпринята попытка приоткрыть моменты, "которые были некомфортны или скрыты советской пропагандой".
В рамках проекта в частности состоится интеллектуально-дискуссионная программа Косач Talks, которая продлится 25-28 февраля.
К 150-летнему юбилею Ларисы Косач закончена работа над масштабным изданием. Впервые опубликовано полное нецензурированное собрание сочинений Леси Украинки в 14-ти томах.
Режиссер Влад Троицкий и формация NOVA OPERA представят оперу "LE", которая трансформирует мумифицированный образ Леси Украинки, показывает ее живым человеком, борцом, образованной просветительницей, заложившей основы украинской государственности, вписав украинскую культуру в мировой контекст. Это история о том, чем жила Леся Украинка, о чем мечтала, и как ее мечта осуществилась. В спектакле звучат украинский, английский и немецкий языки. Авторы музыки - Сергей Вилка и Андрей Мерхель.
Кроме того, в столичном Victoria Museum открылась выставка "Леся Українка - лицарівна Belle Epoque". В экспозиции представлены более 20 экспонатов эпохи, в которой жила и творила Лариса Косач.
Среди них есть уникальные вещи - костюм статского советника, которым был отец Леси, Петр Косач, платье с пелериной, аналогичное тому, которое было в гардеробе матери поэтессы Ольги Косач (Олены Пчилки). Кроме этого, здесь можно увидеть кружевное платье, в котором Леся могла прогуливаться у моря; блузы, подобные тем, которые она могла бы надевать на работу; наряд, в котором легко можно представить ее в обществе подруги Ольги Кобылянской.
Пожалуйста, подождите...
Леся Українка.
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка
Если надо будет для работы посмотрю
Шо то за такий Марко
Вірш Лесі Українки «Impromptu» («Когда цветет никотиаAна») - єдиний, написаний російською мовою. Цікаві свідченняпро історію його написання знайдено в архіві Анатоля КостенAка, дослідника життя і творчості поетеси. В додатку до листа від16 березня 1968 року сестра Лесі Українки Ізидора Косач, щопроживала на той час в НьюAДжерсі (США), подає такі відомосAті: «Ось за яких обставин його написала Леся: у Колодяжномугостював рос. поет Мачтет (досить близько був знайомий з родиAнами Косачів, Лисенків і Старицьких). Це було 1896-1897 року(я по інших асоціаціях знаю, що то було не пізніше1897 року)в другій половині літа. Він запрошував тоді Лесю до співробітництва в якомусь російському журналі. На це Леся рішуче відмовила і сказала, що не пише віршів поросійські принципово, що немачого збагачувати чужу, а не свою літературу, досить уже нашихписьменників забрала Росія. На це Мачтет жартома сказав, щопевне, у Лесі не вийдуть добрі вірші, (такі, як її українські)поросійські і тому вона не хоче їх писати...Тоді Леся відказала, - "що я можу і по російському напиасати непогані вірші, то я Вам зараз доведу, от візьму і напишу зараз, але друкувати їх ніколи не дам згоди".Пішла до стола письмового, тут таки у "Лесиному або білому домику", що був оточений квітниками; саме тоді у вечері все повітря було насичене пахом нікоціани / білий тютюн - квітка, що особливо сильно пахне по заході сонця/. І за якийсь коAроткий час написала цей вірш:
Когда цветет никоциана,
Все, все тогда полно обмана,
Опасна ночи тишина;
Как то затишье роковое,
Когда коварная волна
Хранит молчание гробовое.
И если вы тогда вдвоем,
И перед вами светят очи,
Как отражение звездной ночи,
И голос милый Вам звучит,
КакAбудто в тишине журчит
Струя забытого фонтана,
Бегите прочь от этих чар,
Они зажгут в душе пожар,
Когда цветет никоциана».
До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.
По світі широкому буде та пісня літати,
А з нею надія кохана
Скрізь буде літати, по світі між людьми питати,
Де схована доля незнана?
І, може, зустрінеться пісня моя самотная
У світі з пташками-піснями,
То швидко полине тоді тая гучная зграя
Далеко шляхами-тернами.
Полине за синєє море, полине за гори,
Літатиме в чистому полю
Здійметься високо-високо в небесні простори
І, може, спітка тую долю.
І, може, тоді завітає та доля жадана
До нашої рідної хати,
До тебе, моя ти Україно мила, кохана,
Моя безталанная мати!
Мати поетеси Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач, Миколи Косача та Ізидори Косач-Борисової, сестра професора Михайла Драгоманова, дружина Петра Косача.
Мати була ще геніальним домашнім тираном, але то інша історія.
Люблю музей Лесі Українки у Новоград-Волинському, її рідному місті.
Завітайте при нагоді.
я його майже на пам'ять знаю
Ще сонячні промені сплять,-
Досвітні вогні вже горять.
А ясень їй киває в верховітті: "Найкраща в світі!"
Не знаю чому читали лише ці два рядка "Лісової пісні", та кожного ранку чула їх по радіо.
Про те, чиї це поезія дізналася набагато пізніше.
Тепер Леся Українка асоціюється саме з цією поемою.
..
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!