Отказ в услугах на украинском языке - это нарушение прав человека, - Креминь. ВИДЕО
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Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке фактически является нарушением прав человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке - это фактически нарушение прав человека. Поэтому мы, прежде всего, занимаемся правозащитой", - отметил он.
Языковой омбудсмен привел примеры таких случаев. В частности, на Николаевщине в одном из супермаркетов командир воинской части в ответ на просьбу объяснить ему что-то на украинском получил "не просто отказ, а нецензурную брань". На днях к уполномоченному обратился ветеран Второй мировой войны, которому в аптеке нахамила продавщица после законного требования обслуживать его на украинском. "В результате инцидента у пенсионера поднялось давление и он был вынужден вызвать "скорую", - отметил Креминь.
Кроме того, по его словам, есть отдельные обращения, когда решениями судов установлены факты отказа отдельных субъектов хозяйствования применять государственный язык во время обслуживания граждан, сопровождающиеся оскорблениями и даже угрозами.
"Это нарушает их (граждан. - Ред.) права и наносит моральный вред. И именно в таких случаях мы будем действовать жестко", - подчеркнул Кремень, подчеркнув, что защита права граждан на свободное общение и получение информации и услуг на украинском языке во всех сферах на всей территории Украины является главной задачей Секретариата языкового омбудсмена.
"У нас нет задачи ездить с "патрулями", "языковыми инспекторами", которыми политики запугивают сегодня людей, пытаясь любым способом отменить штрафы за нарушение языкового закона. Но у нас должны быть инструменты наказывать злостных нарушителей, которые игнорируют нормы Конституции и законов Украины, тех, кто унижает честь и достоинство людей за использование украинского, порочит государственный язык", - заявил он.
Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Требование касается также предоставления образовательных, социальных, юридических, транспортных и других услуг, медицинского обслуживания.
Пожалуйста, подождите...
Просто терпіти чи штрафувати ?
Украинский язык изначально кириллический, латинница - то выдумка мигрантов, рожденная в силу их окружения.
А изначальную Веру, кстати, украла отнюдь не московия а киевский князь Владимир.
Чужое это - и Песах, и авраамические религии и их учреждения, и латиница в том числе.
Знаешь на что похоже? На ... предложение стать колонией - проводя аналогию с указанным временным периодом - Речи Посполитой.
Ты поучи историю.
Речь Посполитая основана в 1526 году.
Киевская Русь почила в мире в 1132 году.
Не існувало Київської Русі. Це була просто Русь. Одна єдина.
Хто його так називає ?
Я пишу т.н., потому как пишу на русском, а на русском её называют так.
В оригинале - "за галицько-волинську спадщину...", конечно.
Я понимаю, что дьявол в деталях, коненчо. Но суть в том, что я отвечаю автору комментария, который предполагает что Русь и Речь Посполитая были союзниками на протяжении 600 лет.
Я говорю ему, что он ошибается. Потому как Речь Посполитая как государтво было образовано позднее. И даже его основатели (литва и польша) - не были никакими союзниками Руси или же одного из последних её осколков - Галицко-Волынского княжества (позднее - королевства). Напротив - они были его врагами, которые его уничтожили.
Дай же мне ссылку на источник(и), в которых я могу почитать о 600-летнем союзе Руси и Речи Посполитой. Я с радостью расширю свой кругозор. Наверяка, попрошу у тебя уточнений, потому как привык все воспринимать критически и сравнивать разные версии в поисках истины.
Но могут. Тут ты прав.
Особливо це стосується російськомовних регіонів, де закон фактично не діє, знову ж таки, через ваші намагання все згладити. Досить вже шукати компроміси за рахунок мови та України.
Люди просто не звикли до мови. Але коли скрізь мова обслуговування та послуг стане українська, то справа значно пожвавиться. І вже між собою люди почнуть спілкуватись українською.
Думаю, веротянее другое. Родители говорили на русском, сам говорил на русском - изначально.
Здесь же сидят отнюдь не всегда ватаны. А граждане Украины, которые в силу исторических обстоятельств говорят на русском. Что не делает, по моему мнению, их худшими - вежь они, на равных с украиноязычными, например, оплачивают военный сбор... или же служат в АТО в том числе.
Для таких есть п.3 ст.30 соотв. закона.
Не діє, чи не так.
В цієї хабалки російськощелепної повне ігнорування закону та призирливе ставлення до української мови.
Де ?
Ну, якщо Харків та Херсон настільки тупий, щоб просто віддати владу шахраям, то не варто винуватити інших.
Вони ж не не соромлять плювати нам в душу своєю ненавистю до українського. Скільки вже це терпіти.
русскочелюстной єто: "не буду говорить на вашей муве", "обслуживая вас на украинском, я себя притесняю, ущемляю", "у меня есть право на русский язьік, у других его нет на украинский", "читай конституцию ст10: право на всебічний розвиток узкого язьіка..." и так далее. ТЬІ ВПИСЬІВАЕШЬСЯ В ОПИСАНИЕ? если нет, то чего тьі себя к ним относишт или за них заступаешься?
При чому по всій державі.
Бо ті структури сповнені насліддям ідеологічного совка.
Може взагалі суддів всіх звільнити..
"Russian why are you under my country's flag?" (с)
Своєю країною називаєш не Україну... "патріот" з-за океану...
Конституция Украины также гарантирует мне право общаться на том языке, на котором я захочу это делать.
Мнение человека, живущего за тысячи километров... то есть, чтоб тебе было понятнее - миль от Украины в отношении чего бы то ни было в Украине - меня интересует в предпоследнюю очередь.
Слушай. А какая земля для тебя родная?
Флаг американский... говоришь на идише... "патриот"...
Спочатку обираєте воровиту наволоч, а потім жалібно благаєте - ви ж красти припиніть
пс. Вчіть мову, може тоді з вас рабська сутність зійде.
Зрозумійте - російська мова це ознака рабів. От вас так і мають.
Є Закон України. Закон України треба виконувати і карати за невиконання.
Дивний цей Тарас Креминь....