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украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

Отказ в услугах на украинском языке - это нарушение прав человека, - Креминь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке фактически является нарушением прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке - это фактически нарушение прав человека. Поэтому мы, прежде всего, занимаемся правозащитой", - отметил он.

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Языковой омбудсмен привел примеры таких случаев. В частности, на Николаевщине в одном из супермаркетов командир воинской части в ответ на просьбу объяснить ему что-то на украинском получил "не просто отказ, а нецензурную брань". На днях к уполномоченному обратился ветеран Второй мировой войны, которому в аптеке нахамила продавщица после законного требования обслуживать его на украинском. "В результате инцидента у пенсионера поднялось давление и он был вынужден вызвать "скорую", - отметил Креминь.

Кроме того, по его словам, есть отдельные обращения, когда решениями судов установлены факты отказа отдельных субъектов хозяйствования применять государственный язык во время обслуживания граждан, сопровождающиеся оскорблениями и даже угрозами.

"Это нарушает их (граждан. - Ред.) права и наносит моральный вред. И именно в таких случаях мы будем действовать жестко", - подчеркнул Кремень, подчеркнув, что защита права граждан на свободное общение и получение информации и услуг на украинском языке во всех сферах на всей территории Украины является главной задачей Секретариата языкового омбудсмена.

"У нас нет задачи ездить с "патрулями", "языковыми инспекторами", которыми политики запугивают сегодня людей, пытаясь любым способом отменить штрафы за нарушение языкового закона. Но у нас должны быть инструменты наказывать злостных нарушителей, которые игнорируют нормы Конституции и законов Украины, тех, кто унижает честь и достоинство людей за использование украинского, порочит государственный язык", - заявил он.

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Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Требование касается также предоставления образовательных, социальных, юридических, транспортных и других услуг, медицинского обслуживания.
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Топ комментарии
+8
Я вважаю, що обслуговування варто було зробити ВИКЛЮЧНО українською мовою.
Особливо це стосується російськомовних регіонів, де закон фактично не діє, знову ж таки, через ваші намагання все згладити. Досить вже шукати компроміси за рахунок мови та України.
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25.02.2021 10:30
+8
таким одразу видавати довідку негромадянина, як в країнах Балтії.
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25.02.2021 10:36
+7
Коли за образу української будуть реально бити, а не віртуально виражати стурбованості про "порушення прав людини", тоді справа піде. Москвини розуміють лише мову сили, а не силу мови. Розмови тут марні. А суди продажні. Нічого окрім шаблі не лишається.
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25.02.2021 10:35
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, що треба робити з порушниками ?
Просто терпіти чи штрафувати ?
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25.02.2021 10:28 Ответить
Нужно лишать гражданства и депортировать, если они отказываются у нас жить по законам нашої держави України Отказ в услугах на украинском языке - это нарушение прав человека, - Креминь - Цензор.НЕТ 3524
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25.02.2021 10:34 Ответить
таким одразу видавати довідку негромадянина, як в країнах Балтії.
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25.02.2021 10:36 Ответить
Вы хотели бы что бы у властей была возможность лишать избирательного права? Думаете правящей партии нужна такая возможность?
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25.02.2021 11:04 Ответить
правящим треба навпаки - дозвіл на чим бульшу кулькість громадянств тим круче.
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25.02.2021 15:43 Ответить
А куда депортировать?
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25.02.2021 11:02 Ответить
В серую зону, там побудут если им нравиться Украина сдадут экзамен на "иврите", гимн споют ,сдадут экзамен по истории Украины, а если нет то в Московии колоний хвата могут вернуться к своим предкам.
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25.02.2021 11:06 Ответить
А если они говорят на иврите? В Израиль?
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25.02.2021 11:08 Ответить
На иврите пусть говорят, я не думаю что израильтяне такие глупые , что когда приезжают в Америку или Германию не знают их язык
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25.02.2021 11:13 Ответить
Я б, краще, на розмінування їх посилав - більше користі, так і вивчать мову за пару годин і ********* матінку Україну
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25.02.2021 15:23 Ответить
I перехiд на латинницю - гарна iдея
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25.02.2021 10:40 Ответить
Можно сэкономить время и сразу перейти на польский, например.

Украинский язык изначально кириллический, латинница - то выдумка мигрантов, рожденная в силу их окружения.
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25.02.2021 10:47 Ответить
Украине тяжело вернуть то что украла у нас украинцев Московия, потому нужно обходить изначальное, можно подумать вы ходите в УПЦ ,а не в РПЦ на Пасху
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25.02.2021 11:10 Ответить
Я вообще не праздную Пасху. И в церковь я давно уже не хожу. Вообще. Ни в какую.
А изначальную Веру, кстати, украла отнюдь не московия а киевский князь Владимир.

Чужое это - и Песах, и авраамические религии и их учреждения, и латиница в том числе.
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25.02.2021 11:12 Ответить
Родное тяжело вернуть, потому что Украина была колонией Московии более 300 лет и в генах заложено у украинцев образ крепостного, нужно время...всё повернётся в сторону Киевской Руси....
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25.02.2021 11:16 Ответить
Каким образом, если в письменности ты предлагаешь от неё отвернуться?
Знаешь на что похоже? На ... предложение стать колонией - проводя аналогию с указанным временным периодом - Речи Посполитой.
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25.02.2021 11:20 Ответить
В союзе Речь Посполитой Киевская Русь было более 600 лет как равная, потому Украине нужно вернуться в этот Союз, самостоятельно Украина не потянет её просто соседи растаскают на куски
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25.02.2021 11:30 Ответить
Что? Какой, извиняюсь, союз? Остатки Киевской Руси были завоеваны литовцами, а потом они перешли под власть поляков после объединения польши и литвы в Речь Посполитую.
Ты поучи историю.
Речь Посполитая основана в 1526 году.
Киевская Русь почила в мире в 1132 году.
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25.02.2021 11:34 Ответить
З вас такий історик...
Не існувало Київської Русі. Це була просто Русь. Одна єдина.
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25.02.2021 12:37 Ответить
Це обдристаний мацаловер фашист недавно писав про «рагульский етнос». В бан цю гидоту і не парьтесь!
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25.02.2021 12:42 Ответить
Я никогда и нигде такого не писал. Вы лжец.
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25.02.2021 12:59 Ответить
Хорошо. Так и быть. Это была единая Русь. Когда она прекратила свое существование, и кто вел войну за т.н. "галцикое наследство"?
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25.02.2021 13:00 Ответить
Чому це т.н. ?
Хто його так називає ?
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25.02.2021 13:01 Ответить
БОРОТЬБА ЗА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКУ СПАДЩИНУ ТА КОРОЛІВСТВО РУСІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2019. - 842 с.. - Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=2. 7. 6 (останній перегляд: 25.02.2021)

Я пишу т.н., потому как пишу на русском, а на русском её называют так.
В оригинале - "за галицько-волинську спадщину...", конечно.

Я понимаю, что дьявол в деталях, коненчо. Но суть в том, что я отвечаю автору комментария, который предполагает что Русь и Речь Посполитая были союзниками на протяжении 600 лет.
Я говорю ему, что он ошибается. Потому как Речь Посполитая как государтво было образовано позднее. И даже его основатели (литва и польша) - не были никакими союзниками Руси или же одного из последних её осколков - Галицко-Волынского княжества (позднее - королевства). Напротив - они были его врагами, которые его уничтожили.
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25.02.2021 13:10 Ответить
Если ты имеешь ввиду Галицко-Волынское княжество - то да, оно просуществовало еще немного... до 1392 года, когда было поделено между поляками и литовцами, которые были его врагами, и с которыми не было никогда никакого союза.
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25.02.2021 11:36 Ответить
Это вы говорите об истории которую Иван 4 и Екатерина 2 состряпали и подкоректировали
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25.02.2021 13:41 Ответить
Будь по-твоему. Я выше давал ссылку на источник.
Дай же мне ссылку на источник(и), в которых я могу почитать о 600-летнем союзе Руси и Речи Посполитой. Я с радостью расширю свой кругозор. Наверяка, попрошу у тебя уточнений, потому как привык все воспринимать критически и сравнивать разные версии в поисках истины.
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25.02.2021 13:51 Ответить
Попадалось где то 9 лет назад,... нужно ещё немного шевелить мозгами, кому выгодно чтобы украинцы не знали свою историю, Я помню когда приезжал в Украину израильский Премьер-министр, то на вопрос украинской корреспондентки он сказал ...ЗАЧЕМ УКРАИНЦАМ ИХ ИСТОРИЯ? меня перекосило его изречение. ,может он имел ввиду что крепостным не нужна их история?
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25.02.2021 14:02 Ответить
Слишком широкий диапазон поиска... пока же изучаем то, что имеем.
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25.02.2021 14:03 Ответить
Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6576 Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3355
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25.02.2021 14:05 Ответить
Крепостное право - суть форма рабства. Рабство - зло.
Но могут. Тут ты прав.
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25.02.2021 14:08 Ответить
сложно представить чтобы в штатах Аризона и Невада отказали в получении услуг на английском языке, несмотря на наличие 40 % испаноязычных
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25.02.2021 10:42 Ответить
робити аудіо-відео фіксацію і до Креміня писати про порушення свого права.
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25.02.2021 15:42 Ответить
Я вважаю, що обслуговування варто було зробити ВИКЛЮЧНО українською мовою.
Особливо це стосується російськомовних регіонів, де закон фактично не діє, знову ж таки, через ваші намагання все згладити. Досить вже шукати компроміси за рахунок мови та України.
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25.02.2021 10:30 Ответить
Намагання Креміня? він ще вчиться як і ми всі. ось напешті заговорив про право. раніше лише про спілкування говорив.
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25.02.2021 15:46 Ответить
Не уверен на счет прав человека, но вот права потребителя нарушаются 100%. Согласно закону мне должны предоставить услугу на украинском языке, если это не делается, услуга предоставляется не в полном объеме. Не хотите? Не вопрос - давайте мне в таком случае скидку, и меньше чем на 50% я не соглашусь!
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25.02.2021 10:30 Ответить
Мучаете продавщиц мовой, а потом приходите домой и пишете патриотические комментарии на русском. Вот вы какой двуличный.
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25.02.2021 10:36 Ответить
Я и в жизни говорю на русском. Но услуги предпочитаю получать на украинском как того требует законодательство и за что я плачу деньги!
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25.02.2021 10:41 Ответить
Я з ватанами спiлкуюсь на половину росiйскою щоби вони мене зрозумiли Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7017
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25.02.2021 10:42 Ответить
Вы на самом деле думаете что кто-то верит в этую тупейшую отмазку?
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25.02.2021 10:46 Ответить
Не культурно отвечать ватникам на другом языке, я несколько раз переходил на мову ,а вони казали що я бандеровець
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25.02.2021 11:02 Ответить
А меня учили - якщо не розуміють мову і кажуть щось про бандерівців чи фашистів, треба кидати гранату.
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25.02.2021 11:46 Ответить
Чому якщо тебе хтось називає "бандерівцем» є образливим!? Я ,особисто , недостойний так називатись але подякувати треба звичайно.
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25.02.2021 12:09 Ответить
і ти обідився? вважай це за комплімент! і пали їх далі. Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4320
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25.02.2021 15:55 Ответить
це не відмазка.
Люди просто не звикли до мови. Але коли скрізь мова обслуговування та послуг стане українська, то справа значно пожвавиться. І вже між собою люди почнуть спілкуватись українською.
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25.02.2021 12:20 Ответить
Я вот тоже не верю.
Думаю, веротянее другое. Родители говорили на русском, сам говорил на русском - изначально.
Здесь же сидят отнюдь не всегда ватаны. А граждане Украины, которые в силу исторических обстоятельств говорят на русском. Что не делает, по моему мнению, их худшими - вежь они, на равных с украиноязычными, например, оплачивают военный сбор... или же служат в АТО в том числе.
Для таких есть п.3 ст.30 соотв. закона.
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25.02.2021 10:49 Ответить
Тут ви праві. Громадяни повинні знати українську, а не говорити нею весь час. Головне тут щоб людина могла зрозуміти, а населення з часом перейде на українську. Тиску тут не треба.
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25.02.2021 10:57 Ответить
Тиску не треба - золоті слова. А як бути з 90% коментаторів на цьому сайті що називають російськомовних "рускочелюстними", пишуть про позбавлення громадянства та "чемодан-вокзал-Москва"? Як ти вважаєш, кого будуть обирати до влади громадяни наприклад Харківа, коли почитають це все?
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25.02.2021 12:05 Ответить
Та вже якось 30 років не тиснули.
Не діє, чи не так.
В цієї хабалки російськощелепної повне ігнорування закону та призирливе ставлення до української мови.
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25.02.2021 12:15 Ответить
из-за одной хабалки вы обзываете "русскочелюстными" 30% населения Украины. Так что не удивляйтесь почему Харьков или Херсон выберут какого-нибудь Медведчука.
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25.02.2021 12:29 Ответить
Я обзиваю ?
Де ?
Ну, якщо Харків та Херсон настільки тупий, щоб просто віддати владу шахраям, то не варто винуватити інших.
Вони ж не не соромлять плювати нам в душу своєю ненавистю до українського. Скільки вже це терпіти.
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25.02.2021 12:31 Ответить
если тьі увидел слово "русскочелюстной" и сразу отнес себя в єту касту, то хто ж тебе доктор?
русскочелюстной єто: "не буду говорить на вашей муве", "обслуживая вас на украинском, я себя притесняю, ущемляю", "у меня есть право на русский язьік, у других его нет на украинский", "читай конституцию ст10: право на всебічний розвиток узкого язьіка..." и так далее. ТЬІ ВПИСЬІВАЕШЬСЯ В ОПИСАНИЕ? если нет, то чего тьі себя к ним относишт или за них заступаешься?
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25.02.2021 15:52 Ответить
ты прочитал все буквы но ничего не понял. Я ни за кого не заступаюсь, я описываю какие перспективы ждут Украину на следующих выборах.
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25.02.2021 15:55 Ответить
можно подумать, єто стадо что-то лучше и без єтого вьібрать может. уже вьібрали, радуются.
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25.02.2021 16:13 Ответить
Да, и эти самые граждане Украины владеют государственным языком. В том числе.
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25.02.2021 10:50 Ответить
Russian why are you under my country's flag?
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25.02.2021 11:05 Ответить
Коли за образу української будуть реально бити, а не віртуально виражати стурбованості про "порушення прав людини", тоді справа піде. Москвини розуміють лише мову сили, а не силу мови. Розмови тут марні. А суди продажні. Нічого окрім шаблі не лишається.
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25.02.2021 10:35 Ответить
суди не просто продажні, вони антиукраїнськи налаштовані.
При чому по всій державі.
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25.02.2021 10:35 Ответить
Кого влада, того і суди...
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25.02.2021 10:36 Ответить
Але вони завжди вірні собі.
Бо ті структури сповнені насліддям ідеологічного совка.
Може взагалі суддів всіх звільнити..
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25.02.2021 10:37 Ответить
Як же ви їх звільните, коли у вас на те влади немає? Кого влада, того і суди...
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25.02.2021 10:40 Ответить
так поки тут суд ні до чого: Кремінь виносить вирок. Є беззаперечні докази - є штраф.
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25.02.2021 15:54 Ответить
Як і відмова в обслуговуванні людини без маски.
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25.02.2021 10:41 Ответить
Платить вашим конторским бездельникам зарплату из бюджета - это преступление.
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25.02.2021 10:51 Ответить
Пиши загальнозрозумілою.
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25.02.2021 11:06 Ответить
Try to love your native land within its state borders instead of living abroad.
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25.02.2021 11:09 Ответить
Go to hell russian pig.
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25.02.2021 11:33 Ответить
I love my motherland regardless where I live and you Russian pig stop shitting on Ukrainian sites! Go away, pig!
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25.02.2021 11:38 Ответить
Поясню: для того, щоб писати / вирішувати будьщо по відношенню до України - ти маєш тут жити. Та ти навіть ...
"Russian why are you under my country's flag?" (с)

Своєю країною називаєш не Україну... "патріот" з-за океану...
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25.02.2021 11:40 Ответить
Тьху на твої пояснення.
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25.02.2021 11:43 Ответить
Не долетит. Океан слишком большой. Чтоб говорить что-то там о любви к Родине - ты для начала живи на её земле.
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25.02.2021 11:44 Ответить
Я не розумію твого свинячого рохкання, патц! Пиши загальнозрозумілою!
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25.02.2021 11:47 Ответить
Очікувана відповідь людини, що, нібито, любить свою країну... але, чомусь, не спішить у ній жити.
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25.02.2021 11:38 Ответить
Це не твоя справа, свиня, де я живу. Пиши українською, кацапська наволоч.
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25.02.2021 11:39 Ответить
Закон Украины о развитии украинского языка как государственного - не требует от меня этого, а напротив, гарантирует мне право использования любого языка в свободном общении.
Конституция Украины также гарантирует мне право общаться на том языке, на котором я захочу это делать.
Мнение человека, живущего за тысячи километров... то есть, чтоб тебе было понятнее - миль от Украины в отношении чего бы то ни было в Украине - меня интересует в предпоследнюю очередь.
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25.02.2021 11:43 Ответить
Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8295 Я із смердячою мацою не спілкуюсь. Іди геть, патц.
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25.02.2021 11:44 Ответить
Муахаха. Так ты еще и... забавно.
Слушай. А какая земля для тебя родная?
Флаг американский... говоришь на идише... "патриот"...
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25.02.2021 11:45 Ответить
Shlok
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25.02.2021 11:47 Ответить
Zay gezund shmegegge patz! You're not fulling anyone here!)))
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25.02.2021 11:50 Ответить
Перестаньте красти мої гроші, щурі продажні! Я тут як громадський контроль!
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25.02.2021 12:05 Ответить
Просьбы путинского барбоса меня не интересуют,иди в ...магадан,и не забывай - твой путин педофил.
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25.02.2021 11:10 Ответить
якщо ти не "путинський барбос", то якого дідька розмовляєшь його йазьіком?
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25.02.2021 11:43 Ответить
Я обращался не к тебе,ты тоже иди в ...читу и не забывай про то, кто у вас там педофил.
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25.02.2021 11:47 Ответить
ти - дупоязьіковая мавпа! якщо тупий - користуйся перекладачем, бо неможливо ж без сліз розбирати ці каракулі
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25.02.2021 11:56 Ответить
Ты заплакало путинская тряпка?это хорошо,власовец должен плакать когда его царька путина называют педофилом.
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25.02.2021 12:05 Ответить
дупоголовий, використовуй перекладач, коли розмовляєшь з представником корінного народу
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25.02.2021 17:16 Ответить
Коренные это у вас на севере,из земель которых московисткий вор ворует нефть,газ,золото и прочие ископаемые,которые затем продаёт на запад.
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25.02.2021 19:08 Ответить
Мовне питання ,це зброя кремлівських реваншистів!!! Зброя спрямованна проти України ,як сувереної держави та українців ,як націі !!!))))
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25.02.2021 10:59 Ответить
Что это за хрень, чувак ПНХ. Я бы принял хоть 10 языков иностранных, вы курва воровать перестаньте, меня не колыхает на каком языке вы воруете, иди НаХ!!!!!!!!
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25.02.2021 11:29 Ответить
Ви такий інфантил...
Спочатку обираєте воровиту наволоч, а потім жалібно благаєте - ви ж красти припиніть Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8140
пс. Вчіть мову, може тоді з вас рабська сутність зійде.
Зрозумійте - російська мова це ознака рабів. От вас так і мають.
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25.02.2021 12:18 Ответить
Чтоооооо???!!! Я знаю 5 языков (2 языка я учил, английский и французский+ польский разговорный, русский и украинский) на каком Вам ответить????!
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25.02.2021 16:33 Ответить
Українською.
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25.02.2021 16:35 Ответить
як раз українську цей поліглот і не знає Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9253
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25.02.2021 17:17 Ответить
Порушення Закону України - це не порушення прав.
Є Закон України. Закон України треба виконувати і карати за невиконання.
Дивний цей Тарас Креминь....
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25.02.2021 14:38 Ответить
він ще вчиться. але темпи не погані. зараз хоч за якесь право заговорив. раніше лише бекав про "!спілкування", хоча його тут немає, а є лише "задовільнити право іншого" і "клієнт завжди правий".
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25.02.2021 16:00 Ответить
 
 