В Киеве сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В столице начали вакцинацию от коронавируса. Первым прививку получил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.
Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев", передает Цензор.НЕТ.
После прививки Куценко заявил, что не имеет плохих ощущений.
По словам врача, он уже болел коронавирусом в легкой форме в ноябре, однако сейчас уровень антител у него упал.
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+3 Sergii Ustim
показать весь комментарий25.02.2021 10:46
+3 Василь Худотеплий
показать весь комментарий25.02.2021 10:48
+3 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий25.02.2021 10:55
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ну шо опять не так?
не колитесь - думаю де в апреле моя очередь подойдет, из аптекички чирикнут....
В 2020 году в Бельгии одна доза самой дешевой из вакцин - Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
То есть, индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине в 2,7 раза дороже "Астразенеки"-оригинала.
Оркестр играет тушь, скачут упругие милашки с пипидастрами, все ликуют.
Брависсимо, господа мастера спорта по борьбе с вирусом!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3473201.html