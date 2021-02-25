Решила сама поехать в роддом, но не успела: на Волыни женщина родила ребенка за рулем собственного автомобиля. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В Волынской области полицейские оперативно доставили в медучреждение женщину, которая самостоятельно родила ребенка в своем автомобиле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
Инцидент произошел 23 февраля во Владимире-Волынском. Полицейские прибыли на место за считанные секунды. Женщина уже держала на руках ребенка.
"Около 16 часов, во время патрулирования территории Владимир-Волынской общины, к полицейским офицерам подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине, ее необходимо быстро доставить в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина самостоятельно поехала в роддом, поскольку мужа в это время не было дома. Добраться до больницы женщина не успела и родила в дороге.
31-летняя жительница Волыни родила мальчика, это уже четвертый ребенок в семье.
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родила сама без проблем в автомобиле, потому что опыт не пропьешь
4 малыш -пацанчик - гонщиком видать будет ))) скоростным!
роддом во владимере
а стометровка застроена алигархами
прокурорами
и бывшими нардепами)))
кайф, когда все получилось))