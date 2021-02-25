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Решила сама поехать в роддом, но не успела: на Волыни женщина родила ребенка за рулем собственного автомобиля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Волынской области полицейские оперативно доставили в медучреждение женщину, которая самостоятельно родила ребенка в своем автомобиле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Инцидент произошел 23 февраля во Владимире-Волынском. Полицейские прибыли на место за считанные секунды. Женщина уже держала на руках ребенка.

"Около 16 часов, во время патрулирования территории Владимир-Волынской общины, к полицейским офицерам подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине, ее необходимо быстро доставить в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина самостоятельно поехала в роддом, поскольку мужа в это время не было дома. Добраться до больницы женщина не успела и родила в дороге.

31-летняя жительница Волыни родила мальчика, это уже четвертый ребенок в семье.

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Топ комментарии
+21
Младенцу выдать права Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 8630
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25.02.2021 11:19
+20
место рождения - фольксваген гольф 2
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25.02.2021 11:23
+16
Так на волю хотел что до роддома не дотерпел - козак!
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25.02.2021 11:24
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Младенцу выдать права Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 8630
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25.02.2021 11:19 Ответить
кучу денег сэкономила
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25.02.2021 11:49 Ответить
Пацан тепер має право сказати,що він з самого народження за кермом.
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25.02.2021 13:09 Ответить
Маме и малышу здоровья.
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25.02.2021 14:14 Ответить
это уже четвертый ребенок в семье



родила сама без проблем в автомобиле, потому что опыт не пропьешь Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 6652
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25.02.2021 11:23 Ответить
место рождения - фольксваген гольф 2
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25.02.2021 11:23 Ответить
Это Volkswagen Bora.
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25.02.2021 13:05 Ответить
Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 1913
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25.02.2021 13:32 Ответить
Так на волю хотел что до роддома не дотерпел - козак!
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25.02.2021 11:24 Ответить
🎂🌷Здоровья, удачи и счастья козаку и родителям!
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25.02.2021 11:25 Ответить
Лучше композитором.
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25.02.2021 11:28 Ответить
Ответ на "гонщиком будет".
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25.02.2021 11:29 Ответить
понял...(то я протупил и допустил "если" пацан...какой "если" ))) там уже пацан))))))
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25.02.2021 11:44 Ответить
слов нет!!! одни поздравления...просто чудо..
4 малыш -пацанчик - гонщиком видать будет ))) скоростным!
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25.02.2021 11:29 Ответить
Та только б в 95 квартал не потянуло его, упаси Господь!
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25.02.2021 11:32 Ответить
а может к тому времени и...)))) рухнет в небытие отой квартал))))
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25.02.2021 11:47 Ответить
скорее депутатом)))
роддом во владимере
а стометровка застроена алигархами
прокурорами
и бывшими нардепами)))
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25.02.2021 11:33 Ответить
ну ..и среди депутатов есть... гонщики (не дай Бог какик))))
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25.02.2021 11:46 Ответить
а полиции +++ в карму)))
кайф, когда все получилось))
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25.02.2021 11:37 Ответить
Здоров'я малюку!
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25.02.2021 12:25 Ответить
вот это новость! кстати, поллюционерам за такой подвиг (действительно подвиг как под сталинградом) нужно дать внеочередное звание,квартиру и наградной ********
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25.02.2021 19:18 Ответить
 
 