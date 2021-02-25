Решила сама поехать в роддом, но не успела: на Волыни женщина родила ребенка за рулем собственного автомобиля. ВИДЕО

В Волынской области полицейские оперативно доставили в медучреждение женщину, которая самостоятельно родила ребенка в своем автомобиле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

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Инцидент произошел 23 февраля во Владимире-Волынском. Полицейские прибыли на место за считанные секунды. Женщина уже держала на руках ребенка.

"Около 16 часов, во время патрулирования территории Владимир-Волынской общины, к полицейским офицерам подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине, ее необходимо быстро доставить в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина самостоятельно поехала в роддом, поскольку мужа в это время не было дома. Добраться до больницы женщина не успела и родила в дороге.

31-летняя жительница Волыни родила мальчика, это уже четвертый ребенок в семье.

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