Посол Канады Галадза прочитала стихотворение Леси Украинки на трех языках. ВИДЕО

Посол Канады в Украине Лариса Галадза прочитала стихотворение Леси Украинки "Contra spem spero!" на трех языках: украинском, английском и французском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Галадза, которая имеет украинское происхождение, работает послом в Киеве с 2019 года.

Напомним, сегодня 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

Читайте: Зеленский почтил память Леси Украинки. ФОТО