Посол Канады Галадза прочитала стихотворение Леси Украинки на трех языках. ВИДЕО
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Посол Канады в Украине Лариса Галадза прочитала стихотворение Леси Украинки "Contra spem spero!" на трех языках: украинском, английском и французском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".
Галадза, которая имеет украинское происхождение, работает послом в Киеве с 2019 года.
Напомним, сегодня 150 лет со дня рождения Леси Украинки.
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