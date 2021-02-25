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Канада (1889) Леся Украинка (16) Галадза Лариса (18)

Посол Канады Галадза прочитала стихотворение Леси Украинки на трех языках. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Посол Канады в Украине Лариса Галадза прочитала стихотворение Леси Украинки "Contra spem spero!" на трех языках: украинском, английском и французском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Галадза, которая имеет украинское происхождение, работает послом в Киеве с 2019 года.

Напомним, сегодня 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

Читайте: Зеленский почтил память Леси Украинки. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Яка гарна пані Амбасадор! Канада не тільки наш стратегічний партнер, вона споріднена з Україною.
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25.02.2021 12:16
+16
Браво!
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25.02.2021 12:15
+9
Слава Україні!
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25.02.2021 12:18
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Браво!
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25.02.2021 12:15 Ответить
Яка гарна пані Амбасадор! Канада не тільки наш стратегічний партнер, вона споріднена з Україною.
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25.02.2021 12:16 Ответить
Гарнюня !!!
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25.02.2021 13:33 Ответить
Слава Україні!
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25.02.2021 12:18 Ответить
Браво! Шикарно! Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами - Цензор.НЕТ 4422
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25.02.2021 12:19 Ответить
У них мізки "узкоязичниє", не кажучи вже про щелепи.
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25.02.2021 12:37 Ответить
Боже, мой любимый стих, браво!!!!!
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25.02.2021 12:31 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами - Цензор.НЕТ 6910
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25.02.2021 12:45 Ответить
The spirit !
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25.02.2021 13:10 Ответить
Лариса Галадза, шарм та респект.
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25.02.2021 13:14 Ответить
Українська еліта - в Канаді та Америці.
Леся Українка французькою мовою - як це вам, пан Коломойський ?
- Шо-о ?! А-а ?!
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25.02.2021 13:31 Ответить
А Зеленський і Венедіктова в цей час вивчають нові акорди для фортепіано для члена президента... Без надії таки сподіватись... Гарні слова
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25.02.2021 14:11 Ответить
Дуже гарно. А пан бубочка, барбула, точніше бамбула так зможе? Звичайно ні, навіть прочитати малороси не зможуть. Вони не знають хто вона така, думають як Вітьок, що це Ахметова. Їм би по роялю та обрізаним, чи ботануть по масковські, куди їх бізнес і інтелект тягне.
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25.02.2021 14:55 Ответить
Іноземці більше ******* Україну ніж президент - українофоб якого вибрали у 2019 му Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами - Цензор.НЕТ 8341
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25.02.2021 16:28 Ответить
А знаєте , взнавши зранку про цю дату , сказав своїй : знаєш , Таню , Леся Українка
лише на 40 років старша за мого батька ! Мить для історії ! (8 го березня - 110 років )...
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25.02.2021 16:42 Ответить
 
 