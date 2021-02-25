РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5178 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
49 559 208
Россия (91250) Смешко (91) Шуфрич (939) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

"Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич будет вынужден бежать в Россию, если "профессионалы и патриоты займутся сектором безопастности и обороны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава военной разведки и Службы безопасности Украины Игорь Смешко сказал Шуфричу во время эфира на телеканале Украина 24.

"Вы не дурак. Вы просто не патриот. Вы очень талантливый популист, но не патриот этой страны... С такой риторикой вы действительно нарабатываете на будущего депутата Госдумы России. так защищать агрессора в прямом эфире перед отцами и матерями, которые потеряли своих детей на этой войне, может только человек, который надеется на дополнительный паспорт и "парашют", который даст ему возможность с этой страны выехать.  Если в этой стране, а это будет так рано или поздно, профессионалы и патриоты займутся сектором безопастности и обороны, вам действительно придется уезжать", - сказал Смешко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: "Для международного следствия - это подарок"

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+108
Я протестую! Шуфрич не може покинути Україну неп#ждженим! "Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4220
показать весь комментарий
25.02.2021 12:06
+56
Ви мали на увазі ось це? "Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7451
"Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4288
показать весь комментарий
25.02.2021 12:18
+51
Мало!
показать весь комментарий
25.02.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вперед ногами он будет выезжать. При нормальном СБУ половина ОПЗЖ должна по тюрьмах за госизмену сесть. И не только ОПЗЖ
показать весь комментарий
26.02.2021 01:10 Ответить
Портнов, татаров, Новинский, Шуфрич, Скорик, Балицкий, Бойко, Добкин, Медведчук, Левочкин, антон Киссе, кивалов, Королевская, еленка Лукаш, и так далее...Это российская агентура, 5 колона кремля. Арестовать и посадить их всех на НАРЫ нужно с полной конфискацией имущества. Вот так никто Украину больше раскачивать не будет.
Предателей и сепаров нужно сажать...и это обсуждению не подлежит.
показать весь комментарий
26.02.2021 01:57 Ответить
Люті вороги українського народу і України...?! Тримати таких на волі це злочин...?!
показать весь комментарий
29.07.2021 05:28 Ответить
Браво, лучше и не скажешь. Шуфричу в другой раз "коридор" не давать! (жаль, что дали в первый раз, эти гады ОПЗЖопцы,- твари не благодарные). Хватит терпеть партию кабаева-кривоногих (в миру, путина) ОПЗЖопку в Верховной Раде Украины!
показать весь комментарий
26.02.2021 03:35 Ответить
Почему "кукловоды" в студии, по команде, которых аплодируют люди в студии, погасили аплодисменты на словах И. Смешко про Шуфрича (было слышно на записи)? Голованов и команда его программы,- коллобаранты?, поддерживающие предательский курс ОПЗЖопки?
показать весь комментарий
26.02.2021 03:41 Ответить
Складається враження, що Шуфрич завжди був другом РФ І Угорщини, з усіма тими хто там вороже відноситься до України ...? За що ж він так люто і безкарно ненавидить все українське в Україні..?
показать весь комментарий
26.02.2021 07:29 Ответить
Надеюсь, выезжать ему придется исключительно на нары.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:59 Ответить
Дружок презерватива решил хайпануть.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:01 Ответить
Страница 3 из 3
 
 