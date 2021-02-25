Госналогслужба проводит презентацию публичного отчета деятельности за 2020 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Государственная налоговая служба сегодня предоставит публичный отчет о работе Службы в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спикеры:



Алексей Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины;

Наталья Рубан - первый заместитель главы Государственной налоговой службы Украины;

Евгений Олейников - заместитель главы Государственной налоговой службы Украины;

Михаил Титарчук - заместитель главыГосударственной налоговой службы Украины;

Наталья Калениченко - заместитель главыГосударственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также читайте: Работу налоговой в 2020-м оцениваю максимум на тройку, - экс-глава ГНС Верланов