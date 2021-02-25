Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве. ВИДЕО

Экипаж российской ракетной системы С-400 устроил массовое ДТП на Можайском шоссе в российской столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель многотонной колесной платформы с ракетной системой не смог вовремя затормозить и въехал в микроавтобус сопровождения, который в свою очередь ударил легковой автомобиль. Созданный С-400 эффект домино, смог остановить только грузовик "КамАЗ". В ДТП повреждено два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. Пострадавших нет.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон