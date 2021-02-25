Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве. ВИДЕО
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Экипаж российской ракетной системы С-400 устроил массовое ДТП на Можайском шоссе в российской столице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель многотонной колесной платформы с ракетной системой не смог вовремя затормозить и въехал в микроавтобус сопровождения, который в свою очередь ударил легковой автомобиль. Созданный С-400 эффект домино, смог остановить только грузовик "КамАЗ". В ДТП повреждено два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. Пострадавших нет.
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+95 Підлога Маккартні
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+62 walshebneg
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Скрепные рукожопы Расеюшки уже даже оружие не способны производить)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы «Искандер» неработоспособны.
Так, глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсяну захотелось узнать, почему данными комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.
Пашинян указал ему, что российские ракеты не пригодны для использования, неэффективны и зачастую "просто не взрываются".
Кто б сомневался.
Sharp`s
"Как минимум шесть трещин обнаружено в корпусе российского модуля «Звезда» Международной космической станции. Экипаж принимает экстренные меры, чтобы прекратить утечку воздуха."
Я так понимаю, российская космическая программа подходит к логическому завершению.
В.Рождаев
"вы че "@ля мне брызговик поцарапали?"
Приедут эфэсбэшники с анекдотичным вопросом: ну, давай, рассказывай, как обгонял, как подрезал...
Можно представить. как она будет лететь.
зробили феєрверк на можайському шосе, можно в сторону Кремля