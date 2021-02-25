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Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Экипаж российской ракетной системы С-400 устроил массовое ДТП на Можайском шоссе в российской столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель многотонной колесной платформы с ракетной системой не смог вовремя затормозить и въехал в микроавтобус сопровождения, который в свою очередь ударил легковой автомобиль. Созданный С-400 эффект домино, смог остановить только грузовик "КамАЗ". В ДТП повреждено два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. Пострадавших нет.

Читайте также: Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+95
Если бы не экипаж это сделали бы солдаты НАТО!!!
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25.02.2021 13:02
+62
Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве - Цензор.НЕТ 595
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25.02.2021 13:03
+58
скрепы помялись
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25.02.2021 13:03
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Если бы не экипаж это сделали бы солдаты НАТО!!!
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25.02.2021 13:02 Ответить
ка ПАРАДУ БАБЕДЫ ужо гатовяца!!!! Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 4507
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25.02.2021 17:52 Ответить
Та да! Довів свою ефективність, як серйозна зброя! 😁 Скільки техніки з ладу вивів!
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26.02.2021 00:40 Ответить
скрепы помялись
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25.02.2021 13:03 Ответить
Могут когда захотят, и кривизна Земли не помеха!
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25.02.2021 13:56 Ответить
а слабо було стрельнути по кремлю ?
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25.02.2021 13:03 Ответить
Та ти шоооо... То ж святая із вятих скремновЯлічєствєнная цітадель, мля! Хух єлі вимовив Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 740
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25.02.2021 13:26 Ответить
Так не взлетит же!
Скрепные рукожопы Расеюшки уже даже оружие не способны производить)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы «Искандер» неработоспособны.

Так, глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсяну захотелось узнать, почему данными комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.
Пашинян указал ему, что российские ракеты не пригодны для использования, неэффективны и зачастую "просто не взрываются".
Кто б сомневался.
Sharp`s
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25.02.2021 13:26 Ответить
Точнее -- может и взлетит, но... что будет дальше -- ни кому не известно Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 2337
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25.02.2021 13:28 Ответить
непредсказуемая траектория она такая...
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25.02.2021 19:30 Ответить
Азербайджан официально заявлял, что одна из ракет промахнулась на 6 км.
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25.02.2021 14:00 Ответить
Чем? Там же надувные ракеты.
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25.02.2021 14:03 Ответить
Резинка лопнула - ракета взлетела.
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25.02.2021 14:12 Ответить
И без радара, по направлению ветра.
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25.02.2021 14:22 Ответить
Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве - Цензор.НЕТ 595
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25.02.2021 13:03 Ответить
рогозин УСВАИВАЕТ "марс")
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25.02.2021 13:05 Ответить
А-ха-ха... то есть, мяу. Летайте на батутах Рогозина, скрепоносцы)))

"Как минимум шесть трещин обнаружено в корпусе российского модуля «Звезда» Международной космической станции. Экипаж принимает экстренные меры, чтобы прекратить утечку воздуха."
Я так понимаю, российская космическая программа подходит к логическому завершению.
В.Рождаев
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25.02.2021 13:29 Ответить
Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 4077
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25.02.2021 13:17 Ответить
иногда и сникерс
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25.02.2021 13:20 Ответить
Жаль что ракеты "трумфального" не запустились
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25.02.2021 13:03 Ответить
Это говно у свинособак не работает. Последние конфликты показали, в той же азербайджано-армянской войне.
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25.02.2021 14:48 Ответить
Странно,вроде бы не Воронеж
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25.02.2021 13:03 Ответить
мужик с камаза вышел:
"вы че "@ля мне брызговик поцарапали?"
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25.02.2021 13:05 Ответить
Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве - Цензор.НЕТ 3795
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25.02.2021 13:05 Ответить
Блі-ін! КАМАЗіст тільки-но нове відро повісив...
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25.02.2021 13:06 Ответить
Микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" низко летели?
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25.02.2021 13:06 Ответить
Сколько русни подохло?
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25.02.2021 13:06 Ответить
Трындец водителю Камаза, сядет теперь!
Приедут эфэсбэшники с анекдотичным вопросом: ну, давай, рассказывай, как обгонял, как подрезал...
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25.02.2021 13:07 Ответить
Водила-прапор был с бодуна.....
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25.02.2021 13:08 Ответить
Ну хоть во что-то попали... А говорили, что С-400 фигня. По гражданским целям бьет без промаха и в любое время суток.
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25.02.2021 13:10 Ответить
Ничего , скоро будут стоять в очереди за ножками Байдена .
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25.02.2021 13:11 Ответить
Я ждал эту новость! Ну теперь мы точно ********* победим! Замечу только, что ДТП произошло хотя бы потому, что они передвигаются. А у нас нет ДТП с военными, т.к. "топливо экономим".
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25.02.2021 13:13 Ответить
Аналоговнонет
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25.02.2021 13:17 Ответить
А чого не рвануло?😓🙄😬😲
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25.02.2021 13:17 Ответить
Пашинян сказал же что вероятность сработки рос. рокет-10%, не более,проверено в реальньіх условиях
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25.02.2021 14:04 Ответить
ведро на фаркопфе камаза накрылось ) а будь это воронеш, так исчо бы и ракеты запустили ))
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25.02.2021 13:18 Ответить
Вот вам русское качество - вот так эта хрень ездит.
Можно представить. как она будет лететь.
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25.02.2021 13:18 Ответить
Дааа... одним неловким движение ноги на тормоз - обычный трудяга водитель Камаза смог бы навсегда изменить историю и войти в нее как герой Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 9889
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25.02.2021 13:19 Ответить
как и хвалилось хйло, это уникальная ракета с ну очень низкой и непредсказуемой траекторией.. американские радары такое отследить не в состояния, в том числе и от смеха..
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25.02.2021 13:24 Ответить
на жаль не вибухнуло
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25.02.2021 13:25 Ответить
вот если бы там бабахнула хоть одна ракета, то это была бы новость, достойная печати. а так пустышка.
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25.02.2021 13:32 Ответить
Эх, и место аварии было так близко к цели... шанс один на миллион! Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 9730 Как говорят дикторы на футболе - наша команда, как никогда была близка к победе Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 9221
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25.02.2021 13:32 Ответить
Вот если бы это все еще и сдетонировало.
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25.02.2021 13:35 Ответить
присмотрелся... а с-400 то надувные.... только шасси настоящие.
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25.02.2021 13:44 Ответить
А вони повилазили, а декого й повитягували з автомобілів, побиті, поломані, без зубів, з арматурою в ср..ці, а в деяких там стирчить ракета Тріумф, дектрі вже агонізують, щасливі посмішки на устах у всіх і кричать: "Зато Крым наш"!
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25.02.2021 13:45 Ответить
интересно, эти бандуры от коктейля загорятся? вряд ли конечно
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25.02.2021 13:54 Ответить
чудесная идея, поддерживаю тебя, верю в тебя и даю добро.
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25.02.2021 14:08 Ответить
надо бы уточнить, ведь -1 такой девайс это +1 минимум пассажирский самолет.
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26.02.2021 01:13 Ответить
Мама, это дяди играли в паровозики?
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25.02.2021 14:07 Ответить
Это триумф! Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 6583
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25.02.2021 14:21 Ответить
надзвичайно ефективна зброя, без запуску ракет вразила чотири цілі.
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25.02.2021 14:26 Ответить
жаль... очень жаль, что не открыл огонь по москве... был бы хороший салют говнюкам, отметившим день защиты дерьма...
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25.02.2021 14:39 Ответить
Тем, кто постоянно бубнил что новейший российский комплекс ПВО бесполезный и никого не сможет сбить, шах и мат!
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25.02.2021 14:50 Ответить
Ну хоть что то этот аналоговнет смог уничтожить. Раз по самолетам попадать не получается , то пусть хоть автобусы российские уничтожает
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25.02.2021 15:11 Ответить
А виновен авто сопровождения:жля чего они спереди едут?Дебилы бл..
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25.02.2021 16:15 Ответить
Новина була б більш радісною як би якимось чудом ракети С 400

зробили феєрверк на можайському шосе, можно в сторону Кремля Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві - Цензор.НЕТ 8375
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25.02.2021 16:33 Ответить
По місту на бойових машинах орки носяться, як на таксях...
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25.02.2021 17:02 Ответить
жаль, что ракета не рванула.....
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25.02.2021 19:42 Ответить
надо было бы еще ракетами долбонуть чтобы дорогу не заслоняли
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25.02.2021 19:45 Ответить
на те воно і "триумф"
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25.02.2021 20:25 Ответить
руSSня, одним словом.
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26.02.2021 03:55 Ответить
Это триумф рюське оружия. Трепещи НАТО.)
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26.02.2021 08:22 Ответить
От могущества мокшан солдати НАТО падают на колени! ........ ложатся на землю! .............. просто от ржаки не могут стоять
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26.02.2021 11:10 Ответить
 
 